Albanien: Regierungschef Rama beginnt Wahlen trotz Protesten und Oppositionsboykott

In Albanien haben erneut tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama demonstriert. Ein Rücktritt Ramas sei „nicht verhandelbar“, sagte der Chef der oppositionellen Demokratischen Partei, Lulzim Basha, am Samstagabend vor den Demonstranten in der Hauptstadt Tirana.

Die Entscheidung von Präsident Ilir Meta, die am 30. Juni geplanten Kommunalwahlen abzusagen, sei „das erste Ergebnis unseres Kampfes gegen Edi Rama“, sagte Basha.

Nach der Kundgebung zogen die Demonstranten zum Parlament, wo sie von der Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern vertrieben wurden. Gegen Rama gibt es bereits seit Monaten regelmäßig Demonstrationen.

Korruptionsvorwurf

Die Opposition wirft seiner sozialistischen Regierung Korruption und Verbindungen zum organisierten Verbrechen vor und verlangt die Bildung einer Übergangsregierung, die Neuwahlen organisieren soll.

Trotz des Versuchs von Staatspräsident Ilir Meta, die Abstimmung im Vorfeld abzublasen, öffneten die Wahlstationen um 7 Uhr. Rund 12 000 Polizisten waren im Einsatz, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Die Opposition, die rechte Demokratische Partei, boykottiert die Wahl. Sie wirft der Regierung der Sozialistischen Partei mit Ministerpräsident Edi Rama Wahlbetrug und Korruption vor.

Rama ist seit 2013 im Amt, im Juni 2017 wurde er wiedergewählt. Die Opposition wirft ihm vor, das Wahlergebnis manipuliert zu haben. (afp)