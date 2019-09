Amtsmissbrauch: Washington fordert kubanische Diplomaten zum Verlassen des Landes auf

Wegen des Verdachts, die nationale Sicherheit der USA bedroht zu haben, hat die US-Regierung zwei kubanische Diplomaten zum unverzüglichen Verlassen der Vereinigten Staaten aufgefordert.

Die für die kubanische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York tätigen Diplomaten hätten „Handlungen zum Schaden der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten“ begangen, erklärte Außenamtssprecherin Morgan Ortagus am Donnerstag. Kuba wies den Vorwurf entschieden zurück.

Die beiden Diplomaten hätten ihren Status missbraucht und versucht, „Aktionen zur Einflussnahme“ in den USA auszuführen, erklärte Ortagus. Das Ministerium prüfe, ob noch weitere Vertreter ihre „Aufenthaltsprivilegien“ in den USA missbraucht hätten.

Sämtliche Mitarbeiter der kubanischen Vertretung bei der UNO dürfen sich auf Anordnung des US-Außenministeriums ab sofort nur noch im New Yorker Stadtteil Manhattan aufhalten, wo sich das UN-Hauptquartier befindet. Reisen in andere Gebiete der USA sind ihnen untersagt.

Kuba weißt Anschuldigungen zurück

Der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez kritisierte den Schritt. Kuba weise die „ungerechtfertigte Ausweisung" der beiden Diplomaten und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit für seine Mitarbeiter und deren Familien entschieden zurück.

Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba haben sich seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump deutlich verschlechtert.

Sein Vorgänger Barack Obama hatte einen Kurs der graduellen Annäherung an den kommunistisch regierten Karibikstaat verfolgt.

Trump machte diesen Annäherungsprozess teilweise wieder rückgängig. Im September 2017 zogen die USA den größten Teil ihres Botschaftspersonals aus Kuba zurück, einen Monat später ließ Trump 15 kubanische Diplomaten ausweisen. (afp)