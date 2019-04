Assange will US-Auslieferungsgesuch anfechten

Der in London festgenommene Wikileaks-Gründer Julian Assange will sich gegen die drohende Auslieferung in die USA wehren.

Der 47-jährige Australier werde das US-Auslieferungsgesuch „anfechten und bekämpfen“, sagte Assanges Anwältin Jennifer Robinson am Donnerstag in der britischen Hauptstadt. Assange ist in den USA wegen Verschwörung zur Attacke auf Regierungscomputer angeklagt. (afp)