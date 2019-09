Außenminister Maas verurteilt Angriffe der Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat die Angriffe auf die Öl-Anlagen in Saudi-Arabien am Montag verurteilt. Sie seien „durch nichts zu rechtfertigen“ und erhöhten die Gefahr, dass die Situation „weiter eskaliert“, schrieb das Außenministerium am Montag auf dem Onlinedienst Twitter.

Wir analysieren mit Partnern und mit der notwendigen Besonnenheit, wer verantwortlich ist“, hieß es weiter. Die Lage sei „besorgniserregend“, so Maas.

Nach den Drohnenangriffen auf zwei Öl-Anlagen in Saudi-Arabien am Samstag hatte US-Präsident Donald Trump gewarnt, die USA stünden mit „geladener“ Waffe bereit, um auf die Attacken zu reagieren. Die USA machen den Iran für die Angriffe verantwortlich, Teheran weist die Vorwürfe zurück. (afp)