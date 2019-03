Bedford-Strohm lobt Neuseelands Premierministerin fürs Kopftuch tragen

Bei einem Anschlag in Christchurch wurden 49 Menschen in zwei Moscheen von einem schwer bewaffneten Terroristen getötet – ein schwerer Schlag für das friedliche Neuseeland.

Ihre Betroffenheit und ihre Mitgefühl für die muslimische Gemeinde bekundete Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern während der Parlamentssitzung am 18. März. Ganz in schwarz gekleidet, begrüßte Ardern die Anwesenden mit der arabischen Friedensbotschaft „As-Salaam Alaikum“.

Während der Parlamentssitzung sagte die Premierministerin dann: Sie werde den Namen des Attentäters von Christchurch niemals aussprechen. Für diese Geste erntet sie derzeit internationalen Beifall.

Laut „Hamburger Morgenpost“ sagte die Staatschefin:

Sie hatte auch eine weitere Botschaft an alle anderen im Raum:

Mit seinem Akt habe der Terrorist die „Schwächen“ der neuseeländischen Waffengesetze offenbart. Die Waffengesetze wurden schon verschärft.

Bereits am Samstag besuchte die Regierungschefin mit ihrem Lebensgefährten und ihrer kleinen Tochter das Canterbury Refugee Center in Christchurch. Dort traf sie sich – mit einem schwarzen Kopftuch bekleidet – mit Vertretern der muslimischen Gemeinde.

Einer der Vertreter, Habib Ullah, sagte: „Das sind kleine Gesten, die für uns sehr viel bedeuten.“

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern meets children and Muslim leaders in Dunedin as the nation heals after the #ChristchurchTerrorAttack pic.twitter.com/qq1y4VSolb

