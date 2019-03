Beliebtheit des US-Präsidenten steigt: Donald Trump freut sich über positive Umfragen

Nach Beendigung der „Kremlgate“-Untersuchungen rund um FBI-Sonderermittler Bob Mueller freut sich US-Präsident Trump. Bei einer Veranstaltung in Michigan feierten tausende Menschen mit ihm.

Im „Rasmussen Report“ verfolgt ein Meinungsforschungsinstitut die Zustimmungswerte des Präsidenten täglich mittels „Tracking Poll“. Danach stimmen derzeit 49 Prozent der amerikanischen Wähler seiner Arbeit zu. Seine Popularität ist stark gestiegen. Auch in anderen Umfragen und Charts nimmt seine Beliebtheit zu.

Auf Twitter bezog er sich auf die „Fake News“-Presse und auf den Staat Mexiko, welcher seiner Ansicht nach viel zu wenig unternehme, um den Migrationsstrom einzudämmen.

So funny that The New York Times & The Washington Post got a Pulitzer Prize for their coverage (100% NEGATIVE and FAKE!) of Collusion with Russia – And there was No Collusion! So, they were either duped or corrupt? In any event, their prizes should be taken away by the Committee!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. März 2019