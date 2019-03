Politik » Welt Bericht: 990 Fahndungsersuche an Deutschland seit Putschversuch in der Türkei

Seit dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 haben die dortigen Behörden das Bundeskriminalamt 990-mal via Interpol um eine Fahndung gebeten. In 925 Fällen wollten die türkischen Behörden demnach eine Festnahme erwirken, in 65 Fällen sollte demnach der Aufenthalt der Personen festgestellt werden.