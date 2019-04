Boeing-Absturz: Crew hatte alle Vorgaben befolgt – Bericht lässt konkrete Absturzursache offen

Während sich die Großstädte im Osten Deutschlands erholen, geraten in westlichen Krisenregionen wie dem Ruhrgebiet immer mehr Menschen geradezu in einen Teufelskreis der Armut. Vor allem in den stark von der Kohle geprägten Großstädten steigt der Anteil der Hartz-IV-Empfänger deutlich an. Mehr»