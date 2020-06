Breaking News: Unbekannter eröffnet Feuer auf Polizeistation in Kalifornien – Hilfssheriff verletzt

Die Anti-Polizei-Stimmung in den USA ebbt nicht ab. Ein Unbekannter soll in den frühen Morgenstunden am Mittwoch das Feuer auf eine Polizeistation in Zentralkalifornien eröffnet haben. Dabei wurde ein Deputy-Sheriff verletzt.

Laut US-Behörden wurde am Mittwoch ein Hilfs-Sheriff in Zentralkalifornien angeschossen und verletzt, nachdem ein Unbekannter das Feuer auf eine Polizeistation eröffnet hatte.

Steve Odom, der Sergeant des Bezirkssheriffs von San Luis Obispo, sagte der Associated Press, dass sich der Vorfall am Mittwoch gegen 03:45 Uhr morgens in Paso Robles ereignete.

Das Büro des Sheriffs gab an, dass Hilfssheriffs sowie die kalifornische „Highway Patrol“ (Autobahnpolizei) auf die Schießerei reagierten. Dabei wurde ein Hilfssheriff angeschossen und verwundet. Er befindet sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand, so die Polizei.

Gegen 9 Uhr Ortszeit schrieb das Sheriff-Büro des Bezirks San Luis Obispo County, dass es in der Innenstadt einen „aktiven Schützen“ gegeben habe, und fügte hinzu: „Das Sheriff-Büro bittet jeden, der sich im Stadtzentrum von Paso Robles aufhält, derzeit vor Ort Schutz zu suchen. Dies ist eine aktive, ernste Situation.“

Urgent: Active Shooter situation in Paso Robles.

Searching for armed man who fired at Paso Robles PD this morning.

Deputies & CHP responded to the incident.

One Deputy shot. He is in serious but stable condition.

If near downtown Paso Robles you are asked to shelter in place. pic.twitter.com/7tpZQD4urR — SLO County Sheriff (@SLOSheriff) June 10, 2020

Die Schießerei findet inmitten einer wachsenden Anti-Polizei-Bewegung in den USA statt, die nach friedlichen Protesten, sowie Unruhen, Brandstiftungen und Vandalismus nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis, sich im ganzen Land ausgebreitet hat.

Der Fall „George Floyd“ löste Aufrufe zur „Entschärfung der Polizei“ und teilweise sogar zur Abschaffung von Polizeiämtern im Allgemeinen aus. Letztere wurden von republikanischen und demokratischen Beamten vereitelt, obwohl einige Stadträte in Minneapolis und Seattle ihre Bereitschaft zur Auflösung von Polizeiabteilungen bekundet hatten.

Polizei-Gewerkschaften verurteilen polizeifeindliche Stimmung

Die polizeifeindliche Stimmung wurde von Polizeigewerkschaften, einschließlich der Gewerkschaft des NYPD, angeprangert. Pat Lynch, der Präsident der größten Gewerkschaft, der Police Benevolent Association in New York City, sagte, dass seine Beamten misshandelt und angegriffen worden seien. Die Gesetze zur Kautionsreform hätten zudem die Verfolgung von Straftätern erschwert.

Lynch hob hervor, dass in der vergangenen Woche 40 Menschen in der Stadt erschossen wurden. Dabei wurden allein am Montag in Brooklyn sieben Menschen innerhalb von etwa zehn Minuten erschossen.

Alle versuchen, uns dazu zu bringen, dass wir uns für unseren Beruf schämen“, fügte Mike O’Meara, der Leiter New Yorker PBA-Gewerkschaft hinzu.

„Hören Sie auf, uns wie Tiere und Verbrecher zu behandeln, und fangen Sie an, uns mit etwas Respekt zu behandeln.“

(rm mit Material der Epoch Times USA)

