Bundestagsabgeordnete besuchen Wikileaks-Gründer Assange in London

Zwei Bundestagsabgeordnete der Linken besuchten Julian Assange in London. Der heute 47-jährige Australier war 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London geflohen, um einer Auslieferung an Schweden zu entgehen.