Bystron: Selenskyj sollte Trump zum Normandie-Format einladen – „Trump ist die einzige Hoffnung für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine“

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj trifft sich diese Woche in New York am Rande der UNO-Hauptversammlung mit dem US-Präsidenten Donald Trump. Der AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Petr Bystron, sieht in dem Treffen eine Gelegenheit für Selenskyj, eine Einladung an Donald Trump auszusprechen, um das Normandie-Format um die USA zu erweitern.

„Selenskyjs großes Wahlversprechen war es, einen dauerhaften Frieden in der Ukraine herzustellen. Dies kann nur unter Einbeziehung der USA gelingen“, so Bystron.

Deutschland demonstriere gemeinsam mit den Franzosen seit 2014, dass es diesen beiden Ländern an politischer Durchschlagskraft fehle, um einen geopolitischen Konflikt wie den in der Ostukraine zu befrieden, führt der AfD-Politiker weiter aus. Ohne die USA sei die EU bei diesem Prozess machtlos.

„Wie die neusten Enthüllungen um Joe Biden bestätigen, haben die USA in der Ukraine bereits während des ganzen Konfliktes eine führende Rolle gespielt. Jeder, dem es ernsthaft um die Befriedung des Landes geht, wird daher bei der Gestaltung des Friedensprozesses an den USA nicht vorbeikommen“, so Bystrons Fazit. (nmc)

Diplom-Politologe Petr Bystron ist AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Er ist Experte für Osteuropa und hält regelmäßig Vorträge an der Universität Moskau. In den USA erhielt als erster Europäer den Eagle Award der konservativen Schlafly-Stiftung und steht im engen Austausch mit Führungsfiguren der Trump-Außenpolitik.