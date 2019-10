Politik » Welt Casino-Hotel zahlt bis zu 800 Millionen Dollar Entschädigung nach Massaker von Las Vegas

Der Betreiber eines Hotels in Las Vegas hat wegen des Massakers im Oktober 2017 in der US-Glücksspielmetropole in Entschädigungszahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 800 Millionen Dollar eingewilligt. Bei dem Blutbad hatte ein Heckenschütze von dem Hotel aus auf Besucher eines Musikfestivals geschossen. Er tötete 58 Menschen.