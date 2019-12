Chinesische Fabrikbesitzer sagen Trumps Wahlsieg 2020 voraus

Fabrikbesitzer in Chinas Stadt Yiwu kannten die politischen Ansichten der US-Präsidentschaftskandidaten 2016 sicher nicht, aber fünf Monate vor der Wahl wussten sie bereits, dass Donald Trump gewinnen würde. Jetzt, etwa ein Jahr vor der US-Wahl 2020, sagen sie voraus, dass Präsident Trump wieder gewinnen wird.

Yiwu ist eine kleine Stadt in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, die jedoch als „ein wichtiges Zentrum für den Handel mit Kleinwaren“ bekannt ist. Fabriken in Yiwu, die Textilprodukte herstellen, wickeln einen großen Teil der Flaggenbestellungen aus der Welt ab.

Im Jahr 2016, als diese Fabrikanten feststellten, dass ihre amerikanischen Kunden mehr Flaggen für Donald Trump als für Hillary Clinton bestellt hatten, ahnten sie, dass Trump offenbar mehr Anhänger hatte und wahrscheinlich die Wahl gewinnen würde.

Schon viele Monate vor der Wahl teilten einige der Fabrikchefs und Arbeiter ihre Vorhersagen in den chinesischen sozialen Medien mit. Als die Endergebnisse bekannt wurden, waren viele Chinesen amüsiert, dass die Menschen in Yiwu genauer vorhersagten, wer die Wahl gewinnen würde als die Wahlbehörden in den Vereinigten Staaten.

In Vorbereitung auf die Wahl 2020 senden die amerikanischen Einzelhändler erneut Bestellungen für Banner, Fahnen und andere Textilprodukte nach Yiwu.

Herr Qian, Manager der Mufan Household Textile Factory in Yiwu, sagte dem China Consumer Journal am 29. November, dass die jüngsten Bestellungen, die er erhielt, hauptsächlich für Produkte im Zusammenhang mit der Wahl in den USA 2020 stehen.

„Bisher sind fast alle Bestellungen zur Unterstützung für Trump, wie z.B. Flaggen mit ‚Trump 2020′,’Make America Great Again‘ und solche mit Bildern von Trump. Bisher habe ich nur wenige Aufträge zur Unterstützung anderer Kandidaten erhalten. Ich denke, dass Trumps Unterstützungsrate hoch ist“, sagte Qian.

Haite Clothing Company, eine weitere Yiwu-Fabrik, die Kleidung und Accessoires herstellt, verkauft Fischerhüte und Baseballmützen bei Amazon und Alibaba. Manager Cheng Chenjie sagte, dass Baseballmützen, die Trump unterstützen, sich extrem gut verkauften, besonders die rote „Make America Great Again“ Mütze, die Trump während seiner Kampagne 2016 trug.

Laut China Consumer Journal enthüllte Cheng, dass der größte Auftrag, den er kürzlich erhielt, 5.000 Donald Trump-Baseballmützen waren.

Eine Suche auf der internationalen Plattform von Alibaba mit den Stichworten „Wahlfahnen 2020“ oder „Wahlbanner 2020“ ergab 651 Ergebnisse. Bei der Sortierung der Ergebnisse nach Umsatz ist es offensichtlich, dass von nun an Flaggen, die Trump unterstützen, mehr gefragt sind als Flaggen für jeden anderen Kandidaten.

