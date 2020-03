Coronavirus Newsticker: Keine bundesweiten Schulschließungen – 364 Infizierte in Deutschland

Weltweit entwickelt sich die Corona-Krise und schreitet voran. Die neue Lungenkrankheit Covid-19 verbreitet sich rasant, hier unser Newsticker. Zuerst wurde das Virus im chinesischen Wuhan am 1. Dezember aufgefunden. Inzwischen hat sich das Virus international ausgebreitet – auch bis nach Deutschland. Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema informieren. Weitere Entwicklungen hier:

Donnerstag, 5. März

7:56 Uhr: UN-Ökonomen sehen Einbruch der weltweiten Exporterlöse voraus

Die durch die Coronavirus-Epidemie ausgelöste Verlangsamung der industriellen Produktion in China wird nach Angaben der Vereinten Nationen in den kommenden Monaten zu einem Einbruch der weltweiten Exporterlöse führen. Diese könnten sich in den kommenden Monaten um insgesamt rund 50 Milliarden Dollar (rund 44,8 Milliarden Euro) verringern, heißt es in einem am Mittwoch in Genf vorgestellten Bericht der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz (Unctad). Am stärksten werde es die EU, USA und Japan treffen. Das Virus habe „das Potential, nicht nur die chinesische, sondern auch die globale Wirtschaft erheblich zu verlangsamen“, teilten die UN-Wirtschaftsexperten mit.

Durch seine Rolle als zentraler Produktionsstandort für viele globale Unternehmen dürfte „jede Störung von Chinas Produktion Auswirkungen auf andere Bereiche der regionalen und globalen Wertschöpfungskette“ haben, heißt es im Report weiter. „Es gibt einen Welleneffekt in der gesamten Weltwirtschaft“, sagte Pamela Coke-Hamilton, Leiterin der Unctad-Abteilung für internationalen Handel, zu Journalisten in Genf. Nach Angaben des UN-Wirtschaftsexperten Alessandro Nicita werden sich die Auswirkungen voraussichtlich „in zwei oder drei Monaten in den Statistiken manifestieren“.

Die Experten prognostizieren Exportverluste von 15,6 Milliarden Dollar in der Europäischen Union, 5,6 Milliarden Dollar in den USA sowie 5,2 Milliarden Dollar in Japan. Am stärksten betroffen seien die Maschinenbau- sowie die Autoindustrie.

7:43 Uhr: Griechenland schließt Schulen

Auch in Teilen Griechenlands sollen Schulen vorübergehend geschlossen werden. Das Gesundheitsministerium kündigte am Mittwochabend Sofortmaßnahmen für zwei Regionen auf der Halbinsel Peloponnes sowie die Insel Zakynthos an. Für 48 Stunden sollen Schulen, Theater, Kinos und archälogische Stätten dort geschlossen bleiben. Grund ist eine griechische Reisegruppe – die 56 Touristen hatten Israel und Ägypten besucht, nach ihrer Rückkehr war ein 66 Jahre alter Teilnehmer an Covid-19 erkrankt.

7:42 Uhr: USA, Frankreich und Großbritannien bündeln Kräfte

Am Mittwoch verständigte sich Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit US-Präsident Donald Trump und dem britischen Premier Boris Johnson über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Coronavirus-Epidemie.

Macron hatte am Abend getwittert, es gebe die Bereitschaft, die „wissenschaftliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Antwort“ auf das Virus im Rahmen der G7-Präsidentschaft der USA aufeinander abzustimmen. Macron wollte nach Medienberichten am Donnerstag rund 30 Ärzte, Wissenschaftler und Laborleiter für ein Gespräch empfangen.

Auch Großbritanniens Premierminister Johnson und Macron hätten vereinbart, gemeinsam an einer internationalen Reaktion zur Bekämpfung der Ausbreitung von Sars-CoV-2 zu arbeiten, teilte die Downing Street mit.

7:41 Uhr: USA schnürt Milliardenpaket

Das US-Repräsentantenhaus will für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus neue Finanzmittel in Höhe von 8,3 Milliarden US-Dollar bereitstellen. Dafür wurde am Mittwoch der Entwurf eines entsprechenden Nothilfegesetzes in die Parlamentskammer eingebracht, wie der zuständige Ausschuss mitteilte.

7:25 Uhr: 364 Infizierte in Deutschland

Bis Mittwochabend gab es in Deutschland nach Zählung der dts Nachrichtenagentur 364 bestätigte Infektionen. Das waren 102 mehr als bei der letzten offiziellen Meldung des Robert-Koch-Instituts vom Mittwochnachmittag und 147 mehr als am Dienstagabend.

Damit ist die Zahl der bestätigten Infektionen allein innerhalb eines Tages um 70 Prozent gestiegen. Besonders betroffen war weiterhin der Westen des Landes: Im Kreis Heinsberg, der Städteregion Aachen und in der Stadt Aachen wurden zusammengenommen bis Mittwochabend 158 Infektionen bestätigt – über 40 Prozent der Fälle in Deutschland. In Bayern gab es bis Mittwochabend 56 bestätigte Infektionen, von denen 14 allerdings schon wieder als genesen gelten. Baden-Württemberg meldete 65 Infektionen. Im Gegensatz zu anderen stark betroffenen Ländern gibt es in Deutschland bislang keinen Todesfall wegen Covid-19, der Krankheit, die durch das Virus ausgelöst wird.

7:19 Uhr: Chefin von Kultusministerkonferenz gegen generelle Schulschließungen

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Stefanie Hubig, hält eine bundesweite Schließung der Schulen in Deutschland wegen des Coronavirus nach aktuellem Stand nicht für nötig. Auch eine Verschiebung der Ferientermine sei im Kreis der Kultusminister „derzeit kein Thema“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstagsausgabe).

Hinsichtlich der Ausbreitung des Erregers sei die Situation im Bundesgebiet regional sehr unterschiedlich, sagte die SPD-Politikerin. Sie verwies auf das Beispiel Rheinland-Pfalz, wo die Gesundheitsämter nur im Einzelfall und in Absprache mit den Schulträgern über Schulschließungen entschieden. Allerdings sei an allen Schulen jetzt verstärkt auf Hygienemaßnahmen zu achten.

Mehr dazu: Alle Schulen und Unis in Italien bis Mitte März geschlossen – Kein Schulfrei für Deutschland

7:10 Uhr: Deutsches Gastronomie- und Hotelgewerbe fordert Staatshilfen

Das deutsche Gastronomie- und Hotelgewerbe fordert staatliche Hilfen wegen starker Geschäftseinbußen infolge des neuartigen Coronavirus. Von den Absagen von Großveranstaltungen und Messen seien Hotels, Eventcaterer und Gastronomiebetriebe „massiv betroffen“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Ingrid Hartges, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). Es dürfe nicht zugelassen werden, „dass Existenzen vernichtet werden“.

Von der Ausbreitung des Coronavirus seien Firmen des Gastronomie- und Hotelgewerbes vor allem in den Messestädten betroffen, sagte Hartges. Aber auch Hotels und Gastronomiebetriebe in kleineren und mittleren Städten beklagten zunehmend Stornierungen von Firmenveranstaltungen. Zudem fehlten Neubuchungen von Geschäftsreisenden. Die private Nachfrage sei hingegen – mit Ausnahmen in stark betroffenen Regionen – vergleichsweise stabil.

Von der Bundesregierung fordert die Dehoga-Chefin Unterstützung in Form von Liquiditätshilfen und Förderprogrammen. Auch müsse die Kurzarbeiterregelung „schnellstmöglich“ vereinfacht werden. Zudem solle es Steuererleichterungen geben, wie etwa die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf innerhalb von Restaurants verzehrte Speisen von 19 auf sieben Prozent.

Mittwoch, 4. März

21:45 Uhr: James Bond machtlos: „Keine Zeit zu sterben“ wegen Corona-Epidemie verschoben

Gegen das Coronavirus ist auch James Bond machtlos: Der Start des neuen Kinofilms über den britischen Superagenten wird wegen der weltweit grassierenden Epidemie erneut verschoben. Wie die Produzenten am Mittwoch via Twitter mitteilten, soll der Streifen „Keine Zeit zu sterben“ nun erst im November in die Kinos kommen.

20:58 Uhr: Nato hält trotz Coronavirus an Manövern und Übungen fest

Die Nato hält nach derzeitigem Stand an geplanten Übungen und Manövern fest. Das Bündnis beobachte die Lage und werde die Entwicklung fortlaufend bewerten, weil sie „möglicherweise Konsequenzen für die Nato hat“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Zagreb. Derzeit gebe es aber „keine Absage von Übungen“.

Die Allianz habe jedoch die Zahl der Besucher im Nato-Hauptquartier als Vorsichtsmaßnahme begrenzt, sagte Stoltenberg weiter. Des Weiteren wären „Pläne bereit, um eine Fortsetzung des Betriebes zu gewährleisten, wenn wir beispielsweise viele Fälle in der Nato-Kommandostruktur oder im Nato-Hauptquartier haben“.

Das Bündnis aus 29 Mitgliedstaaten hat für dieses Jahr mehr als 20 Übungen geplant. Auch in Italien, dem mit 3000 Fällen am stärksten durch das Coronavirus betroffene Land, hält die Nato ihre Übungen bis auf Weiteres aufrecht.

19:20 Uhr: Mehr als hundert Tote durch Coronavirus in Italien

In Italien sind inzwischen mehr als hundert Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Es gebe 107 bestätigte Todesopfer, teilte der italienische Zivilschutz am Mittwoch mit. Mehr als 3000 Menschen seien landesweit an dem Virus erkrankt.

In Deutschland sind aktuell mehr als 262 Fälle des Coronavirus bestätigt. Todesfälle sind bisher nicht bekannt.

18:55 Uhr: Iran lässt vorübergehend über 54.000 Häftlinge frei

Das Coronavirus verbreitete sich in den letzten Wochen rasend im Iran. Ein iranischer Beamter gab am 3. März eine Erklärung ab, wonach mehr als 54.000 Häftlinge vorübergehend aus der Haft entlassen wurden, berichtete das Wall Street Journal. Dabei wurden nur Häftlinge freigelassen, die negativ getestet wurden. Häftlinge die zu langen Strafen verurteilt wurden und als eine öffentliche Gefahr angesehen wurden, wurden nicht freigelassen. Andere Häftlinge mussten ihre Kaution bezahlen, um freizukommen.

Die Zahl der bestätigten Fälle von COVID-19-Infektionen stieg von 1.501 am 2. März auf 2.336 am 3. März drastisch an. Nazanin Zaghari-Ratcliffe, eine britisch-iranische Frau, die wegen Spionagevorwürfen verurteilt worden war, soll sich das Coronavirus während ihrer Haftzeit zugezogen habe, steht es auf der Facebook-Seite „Free Nazanin„, die von ihrem Mann erstellt wurde.

Am 3. April 2016 befand sich Zaghari-Ratcliffe, 37, auf dem iranischen Flughafen und wollte nach Großbritannien zurückzukehren, als sie laut ihrer Familie von der iranischen Revolutionsgarde inhaftiert wurde. Die 37-Jährige beteuert ihre Unschuld, sie sei angeblich im Iran gewesen um mit ihrer Familie das neue Jahr zu feiern, berichtete die BBC.

17:12 Uhr: Israel: Aus Deutschland Einreisende müssen wegen Corona-Epidemie in Quarantäne

Aus Deutschland eingereiste Menschen müssen in Israel wegen der Coronavirus-Epidemie für zwei Wochen in Quarantäne. Die Zwangsquarantäne gelte nun auch für alle Menschen, die aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien einreisen, sagte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Jerusalem. Zuvor war diese Regelung bereits für Ankömmlinge aus Italien verfügt worden.

In Israel wurden bislang 15 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert. Netanjahu sagte, Israel stehe besser als andere Länder da, weil er von Anfang an maximale Schutzmaßnahmen angeordnet habe. „Wir haben strenge, sehr strenge Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der Krankheit in Israel zu verlangsamen“, betonte der Ministerpräsident. Dazu gehörten die konsequente Isolation von Verdachtsfällen und umfangreiche Tests.

Die Quarantäne-Anordnung erfolgte gut einem Monat vor dem jüdischen Pessach-Fest. Zu diesem Fest reisen üblicherweise zehntausende Juden aus aller Welt nach Israel.

16:45 Uhr: Ifo-Chef für staatliche Kreditaufnahme wegen Coronavirus

Ifo-Chef Clemens Fuest rät davon ab beim Staatshaushalt die „schwarze Null“ als Zielvorstellung beizubehalten. Die durch den Coronavirus-Ausbruch verursachten Marktturbulenzen sollten mit Hilfe von staatlichen Maßnahmen aufgefangen werden. Im Blick hat er dabei den Finanzmarkt.

Mehr dazu: Ifo-Chef für staatliche Kreditaufnahme wegen Coronavirus

16:35 Uhr: Weltweiter Mangel: Ausfuhrverbote für Handschuhe, Mundschutz und Schutzanzüge

Der Krisenstab aus Gesundheits- und Innenministerium in Berlin hat ein Ausfuhrverbot für Schutzausrüstung verhängt. Ausnahmen seien nur unter engen Voraussetzungen im Rahmen konzertierter internationaler Hilfsaktionen möglich.

Mehr dazu: Weltweiter Mangel an Schutzausrüstungen: Ausfuhrverbote für Handschuhe, Mundschutz und Schutzanzüge

16:32 Uhr: Lufthansa lässt wegen des Coronavirus 150 Flugzeuge am Boden

Infolge der Flugstreichungen wegen des Coronavirus steht vorübergehend jedes fünfte Flugzeug der Lufthansa außer Dienst. Ein Unternehmenssprecher sagte AFP am Mittwoch, von weltweit 750 Lufthansa-Maschinen stünden „ab dieser Woche aufgrund der außergewöhnlichen Umstände rechnerisch 150 Flugzeuge am Boden“. Demnach werden durchschnittlich 25 Langstreckenmaschinen sowie 125 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge nicht eingesetzt und stehen beispielsweise als Reserve oder zur Wartung bereit.

16:12 Uhr: Dr. Chens Doppel-Lungen-Transplantation bei Coronavirus-Patient (Teil 1)

Die aus China in die Welt geschleppte Lungen-Seuche, ausgelöst durch das Coronavirus „SARS-CoV-2“, verbreitet sich immer weiter. Inmitten all des Geschehens zeigt die Kommunistische Partei immer deutlicher ihr wahres Wesen. Jetzt feiert Peking einen medizinischen Erfolg, dem mit großer Wahrscheinlichkeit ein dunkler Schatten anhaftet: eine Doppel-Lungen-Transplantation.

Mehr dazu: Zwischen Lug, Trug, Seuche und Tod: Dr. Chens Doppel-Lungen-Transplantation bei Coronavirus-Patient (Teil 1)

15:35 Uhr: Thailands Gesundheitsminister stiftet Verwirrung über Quarantäne für Ausländer

Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hat mit später gelöschten Ankündigungen über eine obligatorische Quarantäne für alle Reisenden aus Ländern mit Coronavirus-Fällen wie Deutschland Verwirrung gestiftet. Ausländer aus den betroffenen Ländern müssten bei ihrer Ankunft „ohne Ausnahme“ für 14 Tage in Quarantäne, schrieb der Minister am Dienstag in Online-Netzwerken. Er listete neben Deutschland auch China, Südkorea, Japan, Frankreich, Italien, Singapur und den Iran auf.

Ein paar Stunden später wurde der Eintrag gelöscht, Anutins offizielle Facebook-Seite wurde deaktiviert. Nachdem Thailänder und ausländische Touristen sich im Internet besorgt geäußert hatten, bemühte sich ein Ministeriumssprecher am Mittwoch, die Wogen zu glätten. „Wir müssen abwarten, welches Land als Risiko-Land eingeschätzt wird“, sagte Sprecher Taweesin Visanuyothin. Anutins Liste müsse „überprüft“ werden.

Für Thailands Wirtschaft spielt der Tourismus eine zentrale Rolle. Wegen der Coronavirus-Epidemie sind die Touristenzahlen allerdings eingebrochen. Bislang wurden in Thailand 43 Infektionen mit dem Virus und ein Todesopfer bestätigt.

14:20 Uhr: Italien schließt wegen Coronavirus alle Universitäten und Schulen

Wegen des um sich greifenden Coronavirus schließt Italien bis Mitte März sämtliche Schulen und Universitäten. Das beschloss die Regierung laut Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen am Mittwoch bei einer Kabinettssitzung. Italien ist derzeit das am schwersten von der Epidemie betroffene Land Europas.

Bisher wurden über 2.500 Fälle offiziell bestätigt. 79 Menschen fielen dem Virus in dem südeuropäischen Land bisher zum Opfer.

14:15 Uhr: Bundesgesundheitsminister Spahn: „Höhepunkt noch nicht erreicht“

Die Corona-Epidemie in Deutschland hat nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Die Lage sei von Ort zu Ort aber sehr unterschiedlich, sagte Spahn am Mittwoch in seiner Regierungserklärung zur Ausbreitung des neuartigen Virus vor dem Bundestag. Derzeit gebe es 240 bestätigte Fälle in Deutschland; Spahn sprach zugleich von einer „weltweiten Pandemie“.

Mehr dazu: Spahn gibt Ausfuhrbeschränkung für medizinische Schutzkleidung bekannt

14:03 Uhr: Coronavirus erzwingt Verschiebung der Hannover Messe

Das Gesundheitsamt der Region Hannover habe der Deutschen Messe dringend empfohlen, die Hinweise des Robert-Koch-Instituts über Maßnahmen zur Gesundheitssicherung bei Großveranstaltungen zu beachten, hieß es. Dazu gehörten Fiebermessstationen an allen Eingängen und weitere Auflagen. Der Veranstalter sah sich gezwungen, die Messe zu verlegen.

13:44 Uhr: Mindestens zwei EU-Mitarbeiter mit neuartigem Coronavirus infiziert

Mindestens zwei Mitarbeiter der Europäischen Union haben sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Beim ersten Fall handele es sich um einen Mitarbeiter der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) in Brüssel, der am 23. Februar von einer Italien-Reise zurückgekommen sei, teilte eine EDA-Sprecherin. Ein zweiter Mann, der für den Sicherheitsdienst des Europäischen Rates tätig sei, habe sich vermutlich bei dem EDA-Beamten angesteckt, erklärten EU-Vertreter.

Bei dem zweiten Betroffenen sei die Infektion „vor einigen Tagen“ nachgewiesen worden, er befinde sich „derzeit in medizinischer Behandlung“, hieß es weiter. Er habe zuvor Kontakt zu dem erkrankten EDA-Beamten gehabt. Ein Vertreter des Europäischen Rates erklärte, die Sitzungen der Institution sollten „wie geplant“ weiter stattfinden. „Alle erforderlichen Maßnahmen“ seien ergriffen worden, „um die Übertragungsrisiken zu begrenzen“. Der Rat plane bislang nicht, anstehende Veranstaltungen wie den EU-Gipfel am 26. März abzusagen.

Mehrere EU-Institutionen haben in den vergangenen Tagen Sicherheitsmaßnahmen wegen der Virus-Erkrankung getroffen. Das Europaparlament beschloss am Montag, für drei Wochen keinerlei Besucher mehr zuzulassen. Plenar- und Ausschusssitzungen sollen aber normal weiterlaufen.

13:00 Uhr: Spahn gibt Regierungserklärung zur Bekämpfung der Corona-Epidemie

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird zu Beginn der Plenarsitzung des Bundestages am Mittwoch, 4. März 2020, eine 15-minütige Regierungserklärung zur Bekämpfung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland abgeben.

Bundestag live: Spahn gibt Regierungserklärung zur Bekämpfung der Corona-Epidemie

12:27 Uhr: Iranischer Handelsminister mit Covid-19 infiziert – bisher 92 Todesopfer bestätigt

Der iranische Industrie-, Bergbau- und Handelsminister Reza Rahmani wurde positiv auf das Coronavirus getestet, meldet am Mittwoch eine iranische Online-Nachrichtenseite. Der Handelsminister befände sich auf der Intensivstation des Teheraner Imam-Khomeini-Krankenhauses. Ein enger Berater von Irans Oberstem Führer Ajatollah Ali Khamenei starb am Montag in Teheran, nachdem er dem Coronavirus COVID-19 erlegen war, wie staatliche Medien berichten.

Dutzende iranische Beamte, darunter mindestens 23 Abgeordnete, waren bisher positiv auf das Virus getestet worden. Der iranische Vizepräsident für Frauen und Familienangelegenheiten Masoumeh Ebtekar, der stellvertretende Gesundheitsminister Iraj Harirchi und ein weiterer Gesetzgeber, Mahmoud Sadeghi, waren ebenfalls mit Covid-19 infiziert.

Im Iran ist die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Epidemie nach offiziellen Angaben auf 92 gestiegen. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch bei einer Pressekonferenz erklärte, wurden seit dem Vortag 15 weitere Todesfälle registriert. Die Zahl der Neuinfektionen stieg um 586 auf insgesamt 2922 Fälle. In keinem anderen Land außerhalb Chinas sind bislang so viele Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben.

12:10 Uhr: Erster Todesfall durch neuartiges Coronavirus im Irak

Irak hat seinen ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Ein 70-jähriger islamischer Geistlicher sei am Mittwoch in Suleimanija in der autonomen Kurdenregion im Nordosten des Landes an dem Virus gestorben, sagte ein Sprecher der regionalen Gesundheitsbehörde der Nachrichtenagentur AFP. Der Mann war demnach Imam einer Moschee in Suleimanija.

Von medizinischem Personal erfuhr AFP, dass der 70-Jährige schon unter Herz- und Atemproblemen gelitten habe, bevor er wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus unter Quarantäne gestellt worden sei. Im Irak wurden bisher 31 Infektionen festgestellt. Betroffen waren ein Iraner sowie 30 aus dem Iran heimgekehrte Iraker. Der nun verstorbene Iraker war örtlichen Quellen zufolge nicht unlängst im Iran, hatte aber Iran-Heimkehrer getroffen.

11:55 Uhr: Hannover Messe wird wegen Coronavirus verschoben

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird die Hannover Messe auf den Sommer verschoben. Wie die Veranstalterin Deutsche Messe am Mittwoch mitteilte, soll die größte Investitionsgütermesse der Welt nun vom 13. bis zum 1. Juli stattfinden. Ursprünglich war die Ausrichtung für den 20. bis 24. April geplant.

10:30 Uhr: Polen meldet erste Infektion mit neuartigem Coronavirus

Offenbar von Deutschland aus hat sich das neuartige Coronavirus auch nach Polen ausgebreitet. Die erste bestätigte Infektion in Polen sei bei einem Mann nachgewiesen worden, der sich zuvor in Deutschland aufgehalten habe, sagte der polnische Gesundheitsminister Lukasz Szumowski am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Warschau. Vor der Diagnose habe der Patient „relativ wenige Kontakte“ zu seinem Umfeld gehabt, sein Leben sei nicht in Gefahr.

In Polen sind derzeit außerdem 68 Menschen im Krankenhaus, bei denen ein Coronavirus-Verdacht geprüft wird. Etwa 500 weitere Menschen stehen unter Quarantäne.

Das polnische Parlament hatte in der Nacht zum Dienstag vorsorglich ein Gesetz verabschiedet, das der Regierung weitgehende Befugnisse im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie einräumt. Die Regierung soll demnach bestimmte Bürgerrechte einschränken können, sollte es zu einer Epidemie kommen. Das Gesetz muss noch vom Senat bestätigt und von Präsident Andrzej Duda unterzeichnet werden.

10:17 Uhr: RKI bestätigt 240 Coronavirus-Fälle in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut hat am Mittwochvormittag 240 Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland bestätigt, 24 Stunden zuvor waren es 188. Laut Zählweise der selbstständigen Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten gibt es Stand Mittwoch 111 Fälle in NRW, 48 in Bayern, 44 in Baden-Württemberg, zwölf in Hessen, sechs in Berlin, vier in Niedersachsen, drei in Mecklenburg-Vorpommern, jeweils zwei in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Bremen und Hamburg sowie jeweils einen in Brandenburg, Sachsen, Thüringen und dem Saarland. Hinzu kommen zwei Infektionsfälle unter den Anfang Februar aus China zurückgeholten Deutschen, die das RKI im Gegensatz zum Vortag aber in den Zahlen nicht mehr aufführte.

9:33 Uhr: Facebook will Falschinformation löschen – kostenlose Anzeigen für WHO

Das Online-Netzwerk Facebook kündigte an, die Verbreitung von falschen Informationen, Behauptungen und Verschwörungstheorien über das neuartige Coronavirus unterbinden zu wollen. Facebook werde sie entfernen und sich dabei an den Einschätzungen globaler Gesundheitsorganisationen halten, schrieb Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch. Ähnlich wie bei Youtube sollen auch Links zur Weltgesundheitsorganisation oder zu lokalen Gesundheitsbehörden an entsprechenden Stellen platziert werden.

Zudem soll keine Werbung zugelassen werden, mit der die Krise ausgenutzt werden könne, zum Beispiel mit der Behauptung ein Produkt könne das Coronavirus heilen. Wegen der „globalen Herausforderung“ mache Facebook eine Ausnahme von seinem Prinzip, über falsch und richtig zu urteilen, hieß es. Facebook beruft sich dabei auf eigene Regeln, die es verböten, Menschen in Gefahr zu bringen.

Der WHO versprach Facebook „so viele kostenlose Anzeigen wie nötig“. Und auch weitere Organisationen würden unterstützt. Forscher erhielten bereits Zugang zu anonymisierten Facebook-Daten – einschließlich Bewegungsdaten und Karten zur Bevölkerungsdichte – um besser zu verstehen, wie sich das Virus verbreitet.

Hintergrundbericht: „China Uncensored“: Gefährlicher Welt-Betrug – Coronavirus, Kommunistische Partei und eine korrupte WHO

9:02 Uhr: Sechster Infizierter in Berlin

In Berlin ist ein sechster Infizierter gemeldet worden. Der Mann hat zusammen mit dem erstinfizierten 22-Jährigen gemeinsam in einem Großraumbüro gearbeitet. Alle Mitarbeiter sollen umgehend getestet werden. Dazu hat die Senatsgesundheitsverwaltung alle zuständigen Amtsärztinnen und Amtsärzte aufgefordert.

9.00 Uhr: Infizierter Amazon-Mitarbeiter in den USA in Quarantäne

Ein Mitarbeiter des US-Internetkonzerns Amazon ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Der Betroffene werde unterstützt und sei in Quarantäne, teilte Amazon am Dienstag (Ortszeit) auf Anfrage mit. In einer Mitteilung an die Belegschaft gab das Unternehmen an, dass der Beschäftigte sich in der vergangenen Woche unwohl gefühlt habe und daraufhin zu Hause geblieben sei, wie die „Seattle Times“ und der Sender CNBC berichteten.

8:55 Uhr: Warteschlange vor Charité wegen Corona-Tests

Am Dienstag gab es vor der Berliner Charité eine Warteschlange an der neu eingerichteten Untersuchungsstelle für Coronavirus-Verdachtsfälle. In der Mittagszeit warteten dort rund 100 Patienten, sagte Charité-Vorstand Ulrich Frei.

7:55 Uhr: Entwarnung in Thüringen: C DU-Abgeordneter ist nicht infiziert

Der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion bei einem Thüringer CDU-Abgeordneten hat sich nicht bestätigt. Dies teilte das Erfurter Landesgesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Damit endete die Quarantäne nach einem Tag. Nach aktuellen Informationen kann die Ministerpräsidentenwahl stattfinden.

Mehr dazu: Corona-Verdacht bei Thüringer CDU-Abgeordnetem nicht bestätigt – Wahl findet statt

7:17 Uhr: Acht Chinesische Heimkehrer aus Italien positiv getestet

Rund 100.000 Chinesen aus dem Qingtian lebten nach Einschätzung der örtlichen Regierung in Italien. Die Behörden versuchten, sie trotz der Epidemie in Italien von einer Heimkehr nach China abzubringen. Acht Chinesen, die aus der norditalienischen Stadt Bergamo in der schwer betroffenen Lombardei zurückkehrten, sind laut Wirtschaftsmagazin „Caixin“ positiv getestet worden. Sie seien heimgekehrt, weil ihr Restaurant in Bergamo seit dem Ausbruch des Virus in Norditalien nicht mehr lief.

Mehrere chinesische Städte und Regionen wie Peking, Shanghai oder die Südprovinz Guangdong verlangen von Reisenden aus schwer betroffenen Ländern wie Italien, Südkorea, Iran oder Japan, nach der Landung 14 Tage in Quarantäne entweder überwacht zuhause, in einem besonderen Hotel oder in speziellen Zentren zu verbringen. Vielfach ordnen auch lokale Behörden einfach eine solche Isolation an.

7:14 Uhr: IWF und Weltbank sagen Frühjahrstreffen ab

Wegen des Coronavirus haben der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank ihr Frühjahrstreffen in Washington abgesagt. Die Beratungen sollen stattdessen in einem „virtuellen Format“ – also unter anderem über Internetkommunikation – abgehalten werden, wie beide Finanzinstitutionen am Dienstag mitteilten. Auf diese Weise solle ein „produktiver Dialog“ ermöglicht werden, erklärten IWF-Chefin Kristalina Georgieva und Weltbank-Präsident David Malpass.

Das Frühjahrstreffen war für den 16. bis 18. April geplant gewesen. Zu den üblicherweise zwei Mal jährlich stattfindenden Treffen von IWF und Weltbank kommen tausende Vertreter von Regierungen und Privatwirtschaft zusammen. Auch reisen dafür zahlreiche Journalisten aus dem Ausland an. Die Coronavirus-Krise hat bereits zur Absage zahlreicher Großveranstaltungen rund um den Globus geführt.

7:08 Uhr: Google sagt jährliche Entwicklerkonferenz ab

Nach Facebook hat nun auch Google wegen des neuartigen Coronavirus seine jährliche Entwicklerkonferenz abgesagt. Es sollten andere Wege gefunden werden, damit die Entwickler sich zusammenschalten könnten, teilte der US-Onlinegigant am Dienstag mit. Die medienwirksame Konferenz hatte im Mai nahe des Google-Hauptquartiers im kalifornischen Silicon Valley stattfinden sollen.

Es sei schade, „dass wir nicht als Entwicklergemeinde zusammenkommen können, aber Eure Gesundheit und Sicherheit ist unsere Priorität“, hieß es in einer Botschaft von Google-Entwicklern im Internetdienst Twitter. Zu der Konferenz kommen üblicherweise tausende Software-Experten aus aller Welt mit Google-Ingenieuren zusammen.

7:05 Uhr: Weltbank legt Milliarden-Hilfspaket auf

Die Weltbank will vom Coronavirus-Ausbruch betroffene Länder mit einem Hilfspaket in Höhe von zwölf Milliarden Dollar unterstützen. Ziel sei es, den Staaten „schnell“ und „effektiv“ zu helfen, sagte Weltbank-Chef David Malpass am Dienstag vor Journalisten in Washington.

Malpass betonte, es sei wichtig anzuerkennen, dass das Coronavirus für arme Länder eine „zusätzliche Last“ bedeute. Arme Staaten seien am wenigsten gut ausgestattet, um die weitere Ausbreitung des Virus aufzuhalten. Laut einer Erklärung der Weltbank kann das Geld für medizinische Ausstattung und Gesundheitsdienste eingesetzt werden. Ein Teil der Hilfsgelder geht demnach an einige der ärmsten Länder der Welt.

Das Hilfspaket richte sich an Länder, die Hilfe bei der Weltbank erbeten hätten, sagte Malpass. Die Weltbank sei mit verschiedenen Mitgliedstaaten in Kontakt. Welche Regierungen als erste unterstützt werden sollen, sagte Malpass aber nicht.

Newsticker der vergangenen Tage:

