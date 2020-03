Coronavirus Newsticker: Österreichischer Zoll stellt 21.000 geschmuggelte Mundschutzmasken sicher

Weltweit entwickelt sich die Corona-Krise und schreitet voran. Die neue Lungenkrankheit Covid-19 verbreitet sich rasant, hier unser Newsticker. Zuerst wurde das Virus im chinesischen Wuhan am 1. Dezember aufgefunden. Inzwischen hat sich das Virus international ausgebreitet – auch bis nach Deutschland. Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema informieren. Weitere Entwicklungen hier:

Samstag, 7. März

12:00 Uhr: Österreichischer Zoll stellt 21.000 geschmuggelte Mundschutzmasken sicher

Angesichts der Coronavirus-Epidemie sind Mundschutzmasken weltweit Mangelware geworden – daraus wollten die Fahrer eines türkischen Reisebusses offenbar Profit schlagen. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag berichtete, stellten Beamte des Wiener Zollamtes am Donnerstag bei der Kontrolle des Reisebusses in Inzersdorf 21.000 geschmuggelte Einmal-Mundschutzmasken sicher. Auch 25 Kilogramm Fleisch, 1200 Zigaretten und verschiedene andere Waren wurden demnach beschlagnahmt.

Wie APA berichtete, waren die vier Fahrer im Alter von 40 bis 50 Jahren und die drei Bus-Passagiere auf dem Weg von der Türkei nach Deutschland. Laut dem österreichischen Finanzministerium war das türkische Busunternehmen, zu dem der Reisebus gehört, bereits in der Vergangenheit durch die Mitnahme von Schmuggelwaren aufgefallen. Das Finanzministerium schätzt laut APA, dass die Schmuggler angesichts der erhöhten Nachfrage durch den Verkauf der Masken „mindestens 50.000 Euro Gewinn“ hätten umsetzen können.

11:57 Uhr: Daimler warnt vor wirtschaftlicher Abschottung wegen Coronavirus

Daimler-Chef Ola Källenius warnt vor einer Rückkehr zu wirtschaftlichem Nationalismus in Folge der Corona-Epidemie. „Solche Ereignisse machen immer wieder klar, wie anfällig globale Lieferketten sind“, sagte Källenius dem „Spiegel“. „Aber eine Welt ohne globale Arbeitsteilung wäre eine weniger erfolgreiche.“

Källenius zufolge wäre es „der falsche Weg, wenn künftig jedes Land für sich wirtschaftet“. Gerade die weltweite Vernetzung habe zum Wachstum der vergangenen Jahrzehnte geführt, so der Daimler-Chef. „Das sollten wir verteidigen und gleichzeitig prüfen, wo es Schwachstellen gibt, wo man mehr Sicherheit in der Lieferkette schaffen kann.“ In China fahre Daimler derzeit – nach den wegen der Corona-Epidemie verlängerten Neujahrsferien – die Produktion „graduell hoch“.

Allerdings werde die Krise bei Daimler Spuren hinterlassen: „Wie groß am Ende die Auswirkungen sein werden, können wir heute nicht absehen, aber klar ist: Sowohl die Produktion als auch der Verkauf werden beeinträchtigt sein.“ Källenius verteidigte zudem den harten Sparkurs des Konzerns. „Wir haben der Belegschaft die Gewinnbeteiligung gekürzt und den Führungskräften die variable Vergütung. Ich kann verstehen, dass wir damit keine Euphorie ausgelöst haben“, so Källenius. „Aber vom Bandarbeiter bis in die Führungsspitze sind wir uns einig, dass Daimler seine Performance verbessern muss.“ Die Folgen der Coronavirus-Epidemie für die Wirtschaft sind unterdessen noch unabsehbar. Laut Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei Landesgesundheitsministerien, Städten und Landkreisen, wurden bis Samstagmittag in Deutschland 705 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

11:10 Uhr: USA schickt Geldscheine in Quarantäne

Wegen der Coronavirus-Epidemie müssen in den USA auch Geldscheine in Quarantäne: Dollar-Noten, die aus Asien in die USA gelangen, würden seit dem 21. Februar für einen „verlängerten Zeitraum“ zurückgehalten, sagte eine Sprecherin der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) am Freitag. US-Bürger müssten sich jedoch keine Sorgen vor Engpässen bei der Bargeld-Versorgung machen, betonte die Sprecherin.

Die neuen Sicherheitsstandards sähen vor, dass Dollar-Scheine, die aus China oder anderen asiatischen Ländern in die USA kommen, für mindestens „sieben bis zehn Tage“ im Depot der Fed verbleiben, sagte die Sprecherin. Normalerweise üblich sei eine Zurückhaltung neu ins Land gekommener Dollar-Scheine für einen Zeitraum von fünf bis 60 Tagen.

Die Fed sei darauf vorbereitet, die Standards für neu ins Land gekommene Geldscheine zusätzlich anzupassen, sollten die Gesundheitsbehörden oder das Außenministerium „spezifische zusätzliche Risiko-Staaten identifizieren“, sagte die Sprecherin. Sie betonte zudem, dass eine Unterversorgung mit Bargeld unwahrscheinlich sei. Die Fed habe einen Reserve-Bestand mit neuen Geldscheinen, die ausgegeben würden, „sollte die Notwendigkeit je auftreten“.

Hintergrundbericht: Coronavirus zu Chinas Armee durchgebrochen? Militärkomplexe isoliert – Familienbesuche wie im Gefängnis

10:20 Uhr: Erstmals Todesfälle an US-Ostküste

Die US-Gesundheitsbehörden haben erstmals Todesfälle durch das neuartige Coronavirus an der Ostküste des Landes gemeldet. Zwei Menschen seien im Bundesstaat Florida an der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das Gesundheitsministerium von Florida am Freitag mit. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in den USA insgesamt auf 16.

Nach Angaben des Ministeriums waren die beiden verstorbenen Coronavirus-Patienten vor ihrer Infektion im Ausland gewesen. Insgesamt gibt es demnach zwölf nachgewiesene Infektionsfälle in dem südöstlichen US-Bundesstaat. Die Zahl der Coronavirus-Fälle in den USA insgesamt liegt inzwischen bei mehr als 200. Vor den beiden Todesfällen in Florida waren laut einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität insgesamt 14 Menschen in den an der Westküste gelegenen Bundesstaaten Washington und Kalifornien an Covid-19 gestorben.

10:14 Uhr: RKI meldet 684 Infizierten in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Samstagmorgen auf 684 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mit. Damit stieg die Zahl der Fälle seit Freitagnachmittag um 45 an:

Baden-Württemberg 116 Bayern 117 Berlin 24 Brandenburg 2 Bremen 4 Hamburg 12 Hessen 16 Mecklenburg-Vorpommern 5 Niedersachsen 19 Nordrhein-Westfalen 346 Rheinland-Pfalz 10 Saarland 2 Sachsen 2 Schleswig Holstein 8 Thüringen 1 Gesamt 684

8:39 Uhr: Klopapier-Hysterie in Australien

Auch in Australien hat die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus einen Ansturm auf Klopapier ausgelöst – nun ist ein Streit um das begehrte Produkt schon wieder eskaliert. Wegen eines Streits in einem Supermarkt in Sydney musste die Polizei anrücken.

8:28 Uhr: Söder fordert Maßnahmen gegen „Coronaschock“

Kranke Mitarbeiter, kranke Kunden, fehlende Ersatzteile: Die Folgen der weltweiten Coronavirus-Ausbreitung stellen auch Unternehmen vor Probleme. CSU-Chef pocht auf ein neues Krisenmanagement des Bundes.

8:26 Uhr: Drosten warnt vor Corona-Welle im Herbst

„Im Herbst wird es kritisch, das ist klar. Dann wird es in den Kommunen zahllose unerkannte Fälle geben, weil die Gefahr im Sommer aus dem Blick gerät“, sagte der Direktor der Charité-Virologie Christian Drosten.

8:22 Uhr: Bundesweit über 600 Corona-Fälle, außer in Sachsen-Anhalt

Bei immer mehr Menschen in Deutschland wird das neue Coronavirus nachgewiesen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) berichtet von inzwischen rund 640 Fällen, das sind mehr als zehn Mal so viele wie eine Woche zuvor.

Außer in Sachsen-Anhalt ist der Erreger Sars-CoV-2 in allen Bundesländern nachgewiesen worden. Allerdings kehrten am Freitagabend mehrere Schülergruppen aus dem Risikogebiet Südtirol nach Sachsen-Anhalt zurück, sie sollen vorsichtshalber zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Testergebnisse der Schüler lagen zunächst nicht vor. Die meisten Fälle bundesweit verzeichnet Nordrhein-Westfalen vor Bayern und Baden-Württemberg.

Freitag, 6. März

21.55 Uhr: 45 Lehrer einer Düsseldorfer Schule krankgemeldet

Weil sie Kontakt mit einer infizierten Lehrerin hatten, wurden zunächst elf Lehrer in Düsseldorf vom Gesundheitsamt gebeten, zu Hause zu bleiben. Für Freitag meldeten sich dann 45 der 135 Lehrkräfte ab. Der Unterricht wurde abgesagt.

19:00 Uhr Deutschland meldet 671 Infektionen – Erster Patient eventuell in Lebensgefahr wegen Immunsuppressiva

Erstmals ist in Deutschland ein Corona-Patient womöglich in einen lebensgefährlichen Zustand geraten. Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtet, ein Mann liege auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Münster. Der Patient habe wegen einer bevorstehenden Organtransplantation Immunsuppressiva bekommen.

Diese Medikamente sollen eine Abstoßung verpflanzter Organe durch den Körper verhindern, steigern jedoch zugleich die Empfindlichkeit für Krankheitserreger aller Art. Das Klinikum lehnte am Abend jede Stellungnahme ab und wollte den Bericht nicht bestätigen.

Infektionen mit dem Coronavirus wurden im Regierungsbezirk Münster in mittlerweile 28 Fällen nachgewiesen, teilte ein Sprecher der Bezirksregierung am Freitagabend mit. Unter den Betroffenen sind vier Schülerinnen eines inzwischen geschlossenen bischöflichen Gymnasiums sowie eine Erzieherin und ein Mädchen aus einem inzwischen geschlossenen Kindergarten.

Laut Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien und den Behörden in Städten und Kreisen, gab es bis Freitagabend, 19 Uhr, 671 bestätigte Infektionen in Deutschland. Einen Todesfall gibt es bislang in Deutschland noch nicht, während in anderen Ländern die Mortalitätsrate zwischen einem und vier Prozent liegt

17:58 Uhr: Gespenstische Leere in Mekka wegen Maßnahmen zur Bekämpfung von Coronavirus

Die drastischen Sicherheitsvorkehrungen wegen der Coronavirus-Epidemie in Saudi-Arabien wirken sich sichtlich auf den muslimischen Wallfahrtsort Mekka aus. In der Kaaba, der Pilgerstätte im Inneren der großen Moschee von Mekka, herrschte am Freitag nahezu gespenstische Leere. Auch im Irak sorgt das Coronavirus für den religiösen Ausnahmezustand. Erstmals seit 17 Jahren fiel die Freitagspredigt des obersten Schiitenführers des Landes, Ayatollah al-Sistani, aus.

Saudi-Arabien hatte am Mittwoch alle Pilgerfahrten in die Wallfahrtsorte Mekka und Medina abgesagt. Bereits vorige Woche hatten die Behörden die Vergabe von Visa für die Umrah, die sogenannte kleine Pilgerfahrt, gestoppt. Anders als der Hadsch, die Große Pilgerfahrt der Muslime, ist die Umrah grundsätzlich das ganze Jahr über möglich.

Die saudiarabischen Behörden gaben am Donnerstag drei weitere Coronavirus-Infektionsfälle bekannt. Damit stieg die Gesamtzahl der in dem Königreich nachgewiesenen Fälle auf fünf.

15:45 Uhr: Chinesische Medien verbreiteten Falschmeldungen und Propaganda über US-Corona-Ausbruch

In den letzten Tagen haben sich die staatlichen chinesischen Medien auf den neuartigen Coronavirus-Ausbruch in den Vereinigten Staaten konzentriert und ihn als schwerwiegender als die Epidemie in China dargestellt. Einige chinesische Medien verbreiteten auch gänzlich Unwahrheiten – einschließlich der Behauptung, das Virus sei in den Vereinigten Staaten entstanden.

Das Virus trat erstmals im Dezember letzten Jahres in der zentralchinesischen Stadt Wuhan auf. In der Zwischenzeit haben die jüngsten offiziellen Zahlen des chinesischen Regimes einen Rückgang der Infektionen gemeldet, obwohl interne Regierungsdokumente, die der Epoch Times vorliegen, und Augenzeugenberichte zeigen, dass die Behörden die Fälle zu wenig melden.

In der vergangenen Woche berichteten die Vereinigten Staaten zum ersten Mal über Fälle, die sich in der Bevölkerung ausbreiteten – Fälle unbekannter Herkunft, bei denen die Patienten nicht in jüngster Zeit in virusgeschädigte Länder gereist sind oder keinen engen Kontakt zu infizierten Personen hatten.

15:25 Uhr: Berater des Außenminister im Iran stirbt nach Coronavirus-Infektion

Ein Berater des iranischen Außenministers ist den Folgen seiner Coronavirus-Infektion erlegen. Hussein Scheicholeslam, „ein altgedienter und revolutionärer Diplomat“, starb am Donnerstag im Alter von 67 Jahren, wie die Nachrichtenagentur Irna meldete. Er ist nicht der erste Regierungsbeamte im Iran, der an den Folgen des Virus starb.

Mehr dazu: Iran: Berater von Außenminister stirbt nach Coronavirus-Infektion – sechs Politiker und Regierungsbeamte tot

14:59 Uhr: EU-Kritik an deutschen Exportbeschränkungen für Atemmasken wegen Coronavirus

Aus der EU kommt Kritik an den deutschen Exportbeschränkungen für Atemschutzmasken wegen der Coronavirus-Epdemie. Diese Art einseitiger Maßnahmen berge das Risiko, den „kollektiven Ansatz“ der EU zu untergraben, warnte EU-Katastrophenschutzkommissar Janez Lenarcic am Freitag bei einem Sondertreffen der EU-Gesundheitsminister in Brüssel. Mehrere EU-Länder protestierten gegen das deutsche Vorgehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warb dagegen um Verständnis.

„Wir befinden uns in einer anderen Phase als andere Länder“, sagte Spahn. Wie auch in Frankreich und Italien gebe es in Deutschland mittlerweile mehr Ansteckungen im Inland als über Auslandskontakte. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch den Export von Atemmasken und anderer Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzanzüge verboten. Die Lage am Markt führe derzeit nicht dazu, „dass die Masken dort ankommen, wo sie gebraucht werden, sondern da wo die höchsten Preise gezahlt werden“, sagte Spahn. Deshalb habe Deutschland „zu dieser nicht perfekten Maßnahme gegriffen“.

Im Übrigen seien Lieferungen in andere EU-Mitgliedstaaten in Not weiterhin möglich, fügte Spahn hinzu. Ausnahmen von dem Ausfuhrverbot sind unter engen Voraussetzungen bei konzertierten internationalen Hilfsaktionen möglich.

14:45 Uhr: Preisdeckel für Desinfektionsgel in Frankreich in Kraft getreten

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat Frankreich den Preis für Desinfektionsgel gedeckelt. Am Freitag trat ein Regierungsdekret in Kraft, nach dem solche Mittel nur noch maximal drei Euro pro 100 Milliliter kosten dürfen. Der Preis für einen Liter wurde auf maximal 15 Euro festgelegt. Das Dekret gilt bis zum 31. Mai. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatte zuvor auf „einzelne Fälle“ von Wucherpreisen verwiesen. Desinfektionsgel für die Hände ist in Frankreich derzeit in vielen Apotheken Mangelware.

Apotheken in Deutschland dürfen seit wenigen Tagen wieder Desinfektionsmittel selbst herstellen.

Mehr dazu: Desinfektionsmittel knapp und begehrt: Aldi startet Montag Aktion mit Abgabebegrenzung

14:29 Uhr: Erster Todesfall durch neuartiges Coronavirus in den Niederlanden

In den Niederlanden gibt es einen ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus. Ein 86-jähriger Mann, der in einem Krankenhaus in Rotterdam behandelt wurde, sei am Freitag gestorben, teilte die niederländische Gesundheitsbehörde mit. Wo und bei wem sich der Mann angesteckt hatte, ist demnach noch unklar.

Der Verstorbene war den Angaben zufolge in dem Krankenhaus isoliert behandelt worden. Die Klinik und die Gesundheitsbehörden haben seine Kontaktpersonen bereits informiert. In den Niederlanden war am Donnerstag vergangener Woche die erste Coronavirus-Infektion bestätigt worden. Der erste Infizierte war zuvor in Italien im Urlaub gewesen. Mittlerweile gibt es 82 nachgewiesene Fälle.

Serbien meldet unterdessen einen ersten bestätigten Ansteckungsfall. Infiziert ist ein 43-jähriger Mann aus der Stadt Subotica in Nordserbien, der sich kürzlich in der ungarischen Hauptstadt Budapest aufgehalten hatte. Der Mann steht den Angaben zufolge in einem Krankenhaus in Subotica unter Quarantäne, schwer krank ist er nicht. Serbien ist bereits das vierte Balkanland, das von der Coronavirus-Epidemie betroffen ist. In Kroatien gibt es bislang elf Ansteckungsfälle, in Bosnien zwei und in Nordmazedonien einen.

14:10 Uhr: SPD-Digitalpolitiker offen für Handy-Tracking von Corona-Patienten

Der digitalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jens Zimmermann, hat sich offen für Überlegungen zum Handy-Tracking von Coronavirus-Patienten gezeigt. „Zur Bewältigung der aktuellen Lage sollten definitiv auch alle Möglichkeiten der digitalen Unterstützung geprüft werden“, sagte Zimmermann dem „Handelsblatt“ (Montagausgabe). Die Nutzung von Bewegungsdaten auf Smartphones könnte ein Ansatzpunkt sein, so der SPD-Politiker.

Solange es sich dabei um die Daten von infizierten Personen oder Verdachtsfällen handele, könnten diese ihre „Daten freiwillig zur Verfügung stellen“. Er gehe davon aus, „dass diese Zustimmung von der überwiegenden Zahl der Betroffenen erfolgen würde“, so Zimmermann. „Allerdings sollte klar sein, dass die Nutzung solcher Daten zu einer Vielzahl neuer Fragen und Probleme führen wird.“ Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte das Auslesen von Bewegungsdaten aus dem Mobiltelefon ins Spiel gebracht, um Kontaktpersonen von Infizierten aufzuspüren und so die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. „Wir wissen inzwischen, dass das technisch möglich ist“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Ein kleines Team des RKI habe mit Mitarbeitern anderer Institutionen in den vergangenen beiden Tagen eine entsprechende „Skizze“ erstellt. Für ihn sei aber auch klar, dass das nur möglich wäre, „wenn der einzelne seine Daten auch spenden würde“.

12:25 Uhr: RKI erklärt Südtirol zum Krisengebiet

Das Berliner Robert-Koch-Institut hat Südtirol zum Risikogebiet erklärt. RKI-Präsident Lothar Wieler begründet dies mit der Anzahl der Infektionen und der Dynamik der Ausbreitung des Coronavirus in der norditalienischen Region.

Die Ausbreitung des Coronavirus hat ihren Höhepunkt in Deutschland mit mittlerweile 534 Infektionsfällen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts in Berlin noch nicht erreicht. „Wann der Höhepunkt erreicht ist, können wir nicht sagen. Wir wollen ihn so lange wie möglich hinauszögern“, sagt RKI-Präsident Lothar Wieler. „Wir müssen alles daran setzen, dass wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen.“ In Deutschland gebe es eine kontinuierliche Zunahme: „Das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen noch so weitergehen.“

Das Robert-Koch-Institut meldete 534, eine Erhebung der Nachrichtenagentur dts ergab, dass die lokalen Behörden in Deutschland bis Donnerstagabend insgesamt schon rund 570 bestätigte Infektionen erfasst haben.

11:56 Uhr: Twitter verschärft wegen Coronavirus-Epidemie seine Richtlinien

Twitter hat ein schärferes Vorgehen gegen Hasskommentare seiner Nutzer zur Coronavirus-Epidemie angekündigt. Wie das US-Internetunternehmen am Donnerstag mitteilte, wurden die Twitter-Richtlinien zu Hass schürendem Verhalten um Inhalte ergänzt, die sich auf schwere Krankheiten beziehen. Es ist demnach künftig untersagt, eine Gruppe von Menschen aufgrund ihrer Religion, ihres Alters, ihrer Behinderung oder einer schweren Erkrankung zu „entmenschlichen“.

Tweets, die gegen die neue Richtlinie verstoßen, sollen nach Angaben von Twitter gelöscht werden. Als Beispiel wurde etwa ein Tweet genannt, in dem Erkrankte als „Ratten“ bezeichnet wurden, „die alle um sie herum kontaminieren“.

11:15 Uhr: Erster Infizierter auf dem Gelände des Vatikan gemeldet

Auf dem Gelände des Vatikan hat es den ersten Fall eines infizierten Patienten gegeben.Vatikansprecher Matteo Bruni bestätigte am Freitag, dass die Räume der vatikanischen Ambulanz am Morgen desinfiziert werden mussten. Ein Patient der positiv auf den Virus getestet wurde, soll am Donnerstagabend dort behandelt worden sein. Die meisten Mitarbeiter des Vatikans, die dessen Gesundheitsdienste nutzen, leben in Italien, auf der anderen Seite der Grenze des 42 Hektar großen Stadtstaates. Die italienischen Gesundheitsbehörden meldeten bis Donnerstag 42 bestätigte Fälle des Coronavirus in der Provinz Rom. Der Vatikan erklärte, Papst Franziskus, der zum ersten Mal in seinem Papsttum eine Fastenzeit abgesagt habe, leide nur an einer Erkältung. Diese sei „ohne Symptome, die mit anderen Pathologien zusammenhängen“. Weiter hieß es vom Vatikan, Maßnahmen würden geprüft um die Aktivitäten des Papstes anzupassen und so auf die Ausbreitung und Gefahr des Coronavirus zu reagieren. In Koordination mit der italienischen Regierung sollten Maßnahmen die Menschen ermutigen sich nicht in großer Zahl zu versammeln. 10:55 Uhr: Behörden wollen aus Italien zurückkehrende Potsdamer Schüler auf Corona testen Die Potsdamer Behörden sorgen sich um eine Schülergruppe, die samt Lehrern und Busfahrern derzeit für eine Skifahrt in Südtirol weilt. „Wir sind gestern pro-aktiv auf die Schulen zugegangen, nachdem wir aus den Sozialen Medien erfahren durften, dass es da kranke Schüler gibt, die sich in Südtirol aufhalten und am Wochenende zurückkommen“, sagte die Potsdamer Amtsärztin, Kristina Böhm, am Donnerstag in Potsdam. Es handele sich dabei aber nur um einige Schüler, die Erkältungssymptome zeigten. Mindestens ein Kind sei bereits bei der Abfahrt erkrankt gewesen, wie dessen gesamte Familie auch. Die Behörden wollen nach der Ankunft der Gruppe aber auf Nummer sicher gehen, sagte Böhm. „Alle Kinder, Lehrer und auch die Busfahrer werden einen Abstrich bekommen auf den Corona-Virus. Die entsprechenden Befragungen und alle Personen werden dann in die häusliche Absonderung gebeten per Anweisung durch das Gesundheitsamt.“ Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Kinder sich mit dem Coronavirus infiziert hätten. „Die schnellstmögliche Rückholung der Kinder ist aus medizinischer Sicht alternativlos“, sagte der Leiter des Gesundheitsdienstes, Gerhard Bojara. Der Konvoi soll sofort wieder zurückfahren und wird am Freitag wieder in Osnabrück erwartet. Gesunde und erkrankte Kinder sollen bei der Fahrt auf zwei Busse verteilt werden, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Das RKI stufte das Südtrol am Freitagmorgen als Risikogebiet ein

10:44 Uhr: Satellitenbilder zeigen ausgestorbene öffentliche Orte weltweit

Menschenleere Plätze, ein gespenstischer Bahnhof und verlassene heilige Stätten: Die weltweiten Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie sind mittlerweile sogar aus dem Weltall zu beobachten. Satellitenbilder der US-Weltraumtechnik-Firma Maxar zeigen leergefegte Orte von Mekka bis China, wo es normalerweise von Menschen wimmelt und die Besucher sich regelrecht auf die Füße treten.

Auf einem Bild aus dem saudiarabischen Mekka sind nur einige wenige Pilger zu sehen, die um die Kaaba im Hof der Großen Moschee herumlaufen. Saudi-Arabien hatte am Mittwoch alle Pilgerfahrten – normalerweise große Massenveranstaltungen – nach Mekka und Medina bis auf Weiteres untersagt. Ein weiteres Bild zeigt menschenleere Plätze rund um einen weltberühmten Schrein in der heiligen iranischen Stadt Kom.

Auch die chinesische Millionenstadt Wuhan, die als Ausgangspunkt des neuartigen Coronavirus gilt, ist aus Weltallperspektive eine Geisterstadt. Auf einem Satellitenfoto ist der verlassene Dongdamen-Bahnhof zu sehen, wo auf den Gleisen dutzende abgestellte Züge stehen. Da die Stadt seit dem 23. Januar abgeriegelt und regelrecht von der Außenwelt abgeschnitten ist, hat sich der normalerweise geschäftige Bahnhof in ein Behelfsdepot verwandelt.

10:15 Uhr: WHO fordert alle Regierungschefs, das Krisenmanagement zu übernehmen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ein fehlendes Engagement zahlreicher Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus angeprangert. Er sei besorgt, dass eine „lange Liste“ von Ländern nicht „das erforderliche Maß an politischem Engagement“ zeige, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Donnerstag in Genf. Er rief die Regierungen ausdrücklich zu „aggressiver Bereitschaft“ auf.

„Das ist keine Übung“, fügte Tedros hinzu. Die Epidemie sei „eine Bedrohung für jedes Land, ob arm oder reich“ und „selbst die Länder mit hohem Einkommen sollten mit Überraschungen rechnen“. Der WHO-Chef kritisierte, einige Regierungen würden die Bedrohung nicht ernst nehmen und ihren Gesundheitsministern die Krisenbewältigung überlassen. Er appellierte an die Regierungschefs, das Krisenmanagement zu übernehmen und alle Bereiche zu koordinieren.

9:48 Uhr: Robert-Koch-Institut bestätigt 534 Corona-Infektionen – „dts“ zählt bereits 570

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitagmorgen 534 Coronavirus-Infektionen in Deutschland bestätigt. Es könne dabei zu Abweichungen zu den Angaben der betroffenen Bundesländer kommen, da ausschließlich Fälle berücksichtigt seien, die über den Meldeweg oder offizielle Quellen mitgeteilt wurden, so die Behörde. Tatsächlich zeigt eine eigene Erhebung der Nachrichtenagentur dts, dass die lokalen Behörden in Deutschland bis Donnerstagabend insgesamt schon rund 570 bestätigte Infektionen erfasst haben.

Nach den RKI-Zahlen stieg die Zahl der Infektionen gegenüber der Meldung vom Donnerstagmorgen um 185 Fälle, eine Zunahme von 53 Prozent innerhalb eines Tages. Sachsen-Anhalt ist bisher das einzige Land, aus dem noch keine bestätigte Coronainfektion gemeldet wurde.

Die Schulen und Kindertagesstätten im stark betroffenen Kreis Heinsberg in NRW, bleiben mindestens bis zum 15. März geschlossen, teilte Landrat Stephan Pusch am Donnerstagabend mit. In seiner Videobotschaft sagte er weiter: „Kein Mensch kann uns zur Zeit sagen, ob es nicht gerade jetzt vielleicht so ein Punkt ist, wo wir, wenn wir weiter konsequent bleiben, und weiterhin die Dinge tun, die wir bisher tun, dass wir dann schnellstmöglich an den Punkt kommen, wo die Fallzahlen auch wieder zurückgehen.“

9:35 Uhr: Südkorea droht Japan mit „Vergeltungsmaßnahmen“

Japans Maßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie belasten die ohnehin angespannten Beziehungen zu Südkorea. Seoul drohte Tokio am Freitag wegen dessen „irrationalen“ Quarantäne-Plänen für Reisende aus Südkorea mit Vergeltungsmaßnahmen. Das Büro des Präsidenten unterstellte Tokio zudem, es könnte „andere Motive als die Eindämmung der Epidemie“ haben. Das Außenministerium bestellte den japanischen Botschafter ein.

Japans Regierungschef Shinzo Abe hatte am Donnerstag angekündigt, dass ausländische Reisende aus China und Südkorea – den beiden größten Infektionsherden weltweit – nach ihrer Ankunft 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. In Japan sind bislang 360 Menschen an dem Virus erkrankt und sechs Infizierte gestorben.

In Südkorea stieg die Zahl der Infektionen nach Behördenangaben bis Freitag auf 6284. Sieben weitere Menschen starben an der Lungenkrankheit, damit stieg die Zahl der Toten auf 42. Rund 60 Länder und Regionen haben Einreiseverbote oder Quarantäne-Maßnahmen für Reisende aus Südkorea verhängt.

9:20 Uhr: Virologe befürchtet bei Quarantäne von medizinischem Personal Versorgungsprobleme

Laut dem Berliner Virologen Christian Drosten sollte das RKI die Quarantäne-Empfehlungen für Ärzte und Pflegekräfte lockern. „Wenn wir das gesamte medizinische Personal, das mit Infizierten Kontakt hatte, in Quarantäne schicken, bricht die medizinische Versorgung für die Bevölkerung zusammen. Nicht nur für Corona-Patienten, sondern auch für alle anderen“, sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag).

7:41 Uhr: Überlastete Kassenärzte fordern Coronavirus-Testzentren

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, fordert eine flächendeckende Ausweitung zentraler Zentren für Tests auf das Coronavirus. „Ein Vertragsarzt ist zuständig für die Regelversorgung, nicht für die Vorbereitung oder Versorgung während einer Pandemie“, sagte Gassen der „Welt“ (Freitagausgabe). „Die Hausärzte, Kinderärzte, HNO- oder Lungenfachärzte springen ja derzeit in die Bresche.“

Mehr dazu: Überlastete Kassenärzte fordern Coronavirus-Testzentren

7:26 Uhr: Coronavirus zwingt US-Börsen in die Knie

Die US-Börsen haben am Donnerstag angesichts anhaltender Sorgen um die Folgen des Coronavirus weiter kräftig nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 26.121,28 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 3,58 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.020 Punkten im Minus gewesen (-3,29 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 8.650 Punkten (-3,30 Prozent).

Auch in Übersee reagieren immer mehr Investoren panisch, der Bundesstaat Kalifornien rief nach weiteren Infektionen und einem ersten Todesfall den Notstand aus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagabend stärker. Ein Euro kostete 1,1227 US-Dollar (+0,84 Prozent). Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 1.673,59 US-Dollar gezahlt (+2,24 Prozent). Das entspricht einem Preis von 47,93 Euro pro Gramm.

7:18 Uhr: Abgeordneter der französischen Nationalversammlung infiziert – insgesamt 7 Tote

Ein Abgeordneter der französischen Nationalversammlung hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Parlamentarier befindet sich im Krankenhaus auf der Intensivstation, wie die Präsidentschaft der Parlamentskammer am Donnerstagabend bekannt gab. Den Namen des Abgeordneten nannte sie nicht. Die Kammerpräsidentschaft teilte lediglich mit, dass der Abgeordnete der konservativen Oppositionspartei Les Républicains (LR) angehört.

Auch ein Beschäftigter der Nationalversammlung wurde den Angaben zufolge positiv auf das Coronavirus getestet. Bei einem weiteren Angestellten der Kammer bestehe der Verdacht auf eine Corona-Infektion.

Frankreich ist nach Italien und vor Deutschland das am stärksten von dem neuartigen Erreger betroffene Land in der EU. Nach Angaben der französischen Behörden vom Donnerstagabend gab es drei weitere Todesfälle und 138 neu bestätigte Infektionen. Dies war die bislang höchste Zahl verzeichneter Neuinfektionen innerhalb eines Tages in Frankreich. Die Gesamtzahl der Todesopfer stieg auf sieben, die der Infizierten auf 423.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus haben die französischen Behörden mehr als hundert Schulen in den besonders betroffenen Gebieten geschlossen. Zudem wurden Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern auf engem Raum untersagt.

7:16 Uhr: Starbucks verbietet eigene Kaffeebecher

Aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hat die US-Kaffeehauskette Starbucks ihren Kunden untersagt, eigene Kaffeebecher mitzubringen. Trotzdem werde die umweltfreundliche Geste nach wie vor mit dem gewohnten Mini-Rabatt von zehn Cent belohnt, teilte Vize-Chefin Rossann Williams am Mittwoch mit. Nach ihren Angaben traf Starbucks eine Reihe von weiteren Maßnahmen gegen das Virus.

Under anderem seien „Reinigung und Desinfektion“ in allen Geschäfte verstärkt worden, erklärte Williams. Geschäftliche Flugreisen innerhalb der USA und im Ausland wurden demnach bis Ende März „eingeschränkt“, Treffen an Starbucks-Standorten in den USA und Kanada verschoben. Das Unternehmen habe von seinen chinesischen Führungskräften, „die als erste mit dieser Epidemie konfrontiert waren, seine Lektionen gelernt“, hieß es weiter. In China befinden sich nach den USA die weltweit meisten Filialen der Starbucks-Kette.

7:15 Uhr: 16 Mitglieder einer Familie in Algerien infiziert

In Algerien haben sich 16 Mitglieder einer Familie mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Insgesamt sei der Erreger im Land nunmehr bei 17 Menschen bestätigt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Algier am Donnerstagabend mit. Damit ist Algerien das am stärksten von dem Virus betroffene Land in Afrika.

Der Ansteckungsweg für die Familie aus Blida etwa 50 Kilometer südlich von Algier wurde bereits geklärt: Sie hatte Mitte Februar Besuch von einem 83-jährigen Algerier und dessen Tochter bekommen, die beide in Frankreich leben. Nach der Rückkehr nach Frankreich wurde bei den beiden das Coronavirus festgestellt – danach dann auch bei den 16 Mitgliedern der Familie in Blida.

Der 17. Fall in dem nordafrikanischen Land war ein Israeli, der Mitte Februar einreiste. Er wurde isoliert und inzwischen in sein Heimatland zurückgeschickt.

7:14 Uhr: Kurzarbeitergeld in Corona-Krise in Deutschland

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hält die Auswirkungen der Corana-Krise auf den Arbeitsmarkt in Deutschland für beherrschbar. „Wir sind gut aufgestellt und behalten die Entwicklung aufmerksam im Blick. Mit dem Kurzarbeitergeld haben wir ein starkes Instrument, das sich bewährt hat“, sagte Heil dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Freitagausgaben).

„Wenn es zu Lieferengpässen infolge des Corona-Virus kommt, die zu Arbeitsausfällen führen, kommt für die Beschäftigten ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld in Betracht. Auch wenn ein Betrieb auf behördliche Anordnung schließen muss, kann Kurzarbeit greifen.“ Die Bundesagentur für Arbeit sei „personell und finanziell“ gut aufgestellt.

7:10 Uhr: DIW-Präsident fordert rasches Konjunkturprogramm

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert von der Bundesregierung angesichts möglicher wirtschaftlicher Folgen der Corona-Ausbreitung eine rasche Entscheidung für ein Konjunkturprogramm. „Vertrauen wieder herzustellen, erfordert starke Signale. Dazu gehört ein langfristiges Investitionsprogramm“, sagte Fratzscher dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Freitagausgaben).

„Unternehmen und Verbraucher müssen wissen: In den nächsten Monaten wird es hart, aber langfristig können wir uns darauf verlassen, dass ein Schub kommt. Kurzfristig wäre wichtig, Konsumenten zu entlasten.“ Das sei über eine temporäre Reduzierung der Mehrwertsteuer zu erreichen. „Im Ergebnis würde das dazu führen, dass größere Anschaffungen vorgezogen werden. Es ist jetzt Zeit für ein Konjunkturprogramm. Wir sollten besser früh handeln als zu spät.“

