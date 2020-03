Corona-Maßnahmen in Hongkong: Einreisestopp, Alkoholverbot und elektronische Armbänder für Quarantäne

Hongkong sagte am 23. März, dass es alle Ankünfte von Touristen und Transitpassagiere auf seinem Flughafen stoppe. Darüber hinaus plant die Stadt, den Verkauf von Alkohol an einigen Veranstaltungsorten auszusetzen. Mit den Maßnahmen schließt sie sich damit Städten auf der ganzen Welt im Kampf um die Eindämmung des KPCh-Virus an.

Besucher vom chinesischen Festland, aus Macao und Taiwan, die in letzter Zeit nicht in andere Länder gereist sind, dürfen einreisen. Sie werden jedoch bei ihrer Ankunft in Hongkong unter Quarantäne gestellt.

Zusätzlich zu den neuen Reisebeschränkungen sagte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam, dass die Regierung plant, den Alkoholverkauf in mehr als 8.000 Bars und Restaurants zu drosseln – ein außergewöhnlicher Schritt in einer Stadt, die niemals schläft.

Beschränkung des Alkoholkonsums

Lam sagte, dass viele Menschen in Bars ihre Masken ablegen und „sogar intime Handlungen vollziehen, wenn sie betrunken sind“, was das Risiko einer Kreuzinfektion erhöht.

Da es legislative Arbeit erfordert, werden wir also vorschlagen, dass etwa 8.600 Restaurants, Bars und Clubs mit Alkohollizenzen den Verkauf von Alkohol durch eine Gesetzesänderung vorübergehend aussetzen“, sagte Lam, die eine Gesichtsmaske trug, auf einer Pressekonferenz.

„Wir untersuchen alle weiteren Maßnahmen, die wir ergreifen können, anstatt eine vollständige Schließung von Restaurants zu veranlassen, da wir wissen, dass viele Einwohner Hongkongs nicht zu Hause kochen und oft auswärts essen.“

Alkohol wäre in Supermärkten und Lebensmittelgeschäften in der ganzen Stadt erhältlich.

Die Stadtverwaltung gab am 23. März 39 neue Fälle von Coronaviren bekannt, sodass sich die Gesamtzahl auf 357 erhöht hat. Vier Menschen sind in Hongkong an der Krankheit (Covid-19) gestorben.

Weitere Maßnahmen: Elektronische Armbänder für Quarantäne

Die Maßnahmen erfolgen zwei Tage, nachdem die Regierung gewarnt hatte, dass ein Anstieg der Zahl der mit dem KPCh-Virus infizierten Personen, die in die Region zurückkehren, zu einem großen Ausbruch der Krankheit in der Gemeinde führen könnte.

Die Epoch Times bezeichnet das neuartige Coronavirus, das die Krankheit COVID-19 verursacht, als KPCh-Virus, weil die Vertuschung und das Missmanagement der Kommunistischen Partei Chinas es dem Virus ermöglichte, sich in ganz China auszubreiten und eine globale Pandemie zu verursachen.

Das Einreiseverbot für Touristen würde ab dem 25. März für 14 Tage gelten.

Am 22. März erklärte Hongkong, dass es in 41 Fällen gegen Quarantäne-Verstöße ermittle. Darunter sind fünf Personen, die strafrechtlich verfolgt werden könnten. Zwei davon hätten elektronische Armbänder – die zur Verfolgung von Personen verwendet werden – entfernt oder abgeschnitten, so die Regierung.

Hongkong hat letzte Woche damit begonnen, elektronische Armbänder, die mit einer App verbunden sind, als Teil seiner Bemühungen für die Durchsetzung von Quarantänebestimmungen zu verwenden. (rm/reuters)

Von Felix Tam und Jessie Pang. Die Epoch Times hat zu diesem Bericht beigetragen.

