Corona-Pandemie im Newsticker: Über 50.000 Infizierte in Deutschland – Globale Nutzung von Medien stark erhöht

Freitag, 27. März

16:55 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland über 50.000

Die Zahl der in Deutschland bestätigten Coronavirus-Infektionen hat die Marke von 50.000 übersprungen. Laut direkter Abfrage bei den Landesministerien, Städten und Landkreisen waren bis Freitagnachmittag mindestens 50.014 Personen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Das entspricht 60 Infizierten je 100.000 Einwohner und 14 Prozent mehr als am Donnerstagabend.

Mindestens 297 Menschen starben an der Infektion, mindestens 939 Patienten lagen wegen Covid-19 auf einer Intensivstation. Die höchste Dichte unter den Bundesländern gab es laut der vorliegenden Zahlen in Hamburg, wo bis Freitag 96 Infektionen je 100.000 Einwohner nachgewiesen wurden. Dahinter lagen Baden Württemberg (89), Bayern (85) und Nordrhein-Westfalen (68). Die niedrigste Inzidenz war in Mecklenburg-Vorpommern zu verzeichnen, wo bislang nur 17 Infektionen je 100.000 Einwohner nachgewiesen wurden. Auch in Sachsen-Anhalt (25), Brandenburg (27) und Schleswig-Holstein (28) waren die Infektionszahlen unter Bundesdurchschnitt.

Die Zahlen weichen von denen des Robert-Koch-Instituts ab, da dieses nicht selbst bei den örtlichen Behörden abfragt, sondern auf die elektronische Meldung wartet, was oft einige Tage in Anspruch nimmt.

16:38 Uhr: Bayern und Niedersachsen wollen ausländischen Ärzten befristete Arbeitserlaubnis erteilen

Wegen der Corona-Krise wollen Bayern und Niedersachsen einem Bericht zufolge ausländischen Ärzten vorübergehend eine Arbeitserlaubnis erteilen. Wie das digitale Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ am Freitag berichtete, wollen die Bundesländer dafür die Regelungen bei der Fachsprachprüfung lockern, die normalerweise für die Ausübung des Arztberufs gefordert wird.

Bayern erteilt Medizinern demnach unter bestimmten Bedingungen eine Arbeitserlaubnis für ein Jahr. Voraussetzung sei, dass bereits ein Antrag auf Berufszulassung gestellt wurde sowie Nachweise über ein abgeschlossenes Studium übersetzt und notariell beglaubigt wurden. Der Arzt muss zudem ein Führungszeugnis vorlegen und Deutschkenntnisse des Niveaus B2 nachweisen. Innerhalb eines Jahres muss die Fachsprachprüfung regulär nachgeholt werden.

Dem Bericht zufolge wies das niedersächsische Gesundheitsministerium die zuständige Zulassungsbehörde im Land an, ähnliche Regeln zu ermöglichen. Die Arbeitserlaubnis soll in dem Bundesland bis Ende dieses Jahres befristet werden.

Nach ersten Schätzungen könnten deutschlandweit mehr als 14.000 Ärzte von einer solchen Regelung profitieren. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft begrüßt grundsätzlich den Abbau bürokratischer Hürden. Jedoch dürfe es bei der Qualität der Behandlung keine Abstriche geben.

16:10 Uhr: Globale Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken in Corona-Krise stark erhöht

Die Corona-Krise führt weltweit zu einem starken Anstieg der Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichen Analyse des Marktforschungsunternehmens Kantar hervor, die sich auf Befragungen in 30 Staaten stützt. Demnach profitiert der bekannte Messengerdienst WhatsApp mit einem Benutzungsplus von 40 Prozent am stärksten. Die Zunahme erfolgt aber über alle Kanäle hinweg und betrifft unter anderem auch das Fernsehen.

Im von der Pandemie schwer getroffenen Spanien etwa stieg die für WhatsApp aufgewendete Zeit um 76 Prozent, wie Kantar in München mitteilte. Global gesehen stieg aber unter anderem auch die Gesamtnutzung des sozialen Netzwerks Facebook um 37 Prozent. Mit Blick auf Glaubwürdigkeit schneiden traditionelle nationale Fernseh- und Radiosender am besten ab. 52 Prozent sehen sie als vertrauenswürdig an. Social-Media-Plattformen trauen nur elf Prozent zu, als verlässliche Informationsquelle geeignet zu sein.

Hintergrundbericht: China stoppt Einreise von Ausländern

16:00 Uhr: Forschungsteam in Heinsberg soll Wege aus der Krise zeigen

Heinsberg ist das Epizentrum in Deutschland. Jetzt soll ein Team aus Wissenschaftlern der Verbreitung der Epidemie auf den Grund gehen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung bringt gemeinsam mit dem Kreis Heinsberg und dem Institut für Virologie an der Universitätsklinik Bonn ein neuartiges Corona-Forschungsprojekt auf den Weg.

15:44 Uhr: Thüringen schickt Team aus Ärzten und Pflegern nach Italien

Während andere Bundesländer wie Sachsen an Corona erkrankte Patienten aus Italien aufnehmen, schickt Thüringen ein Ärzteteam in das Land. In den kommenden Tagen werde sich ein Team aus Ärzten und Pflegekräften des Universitätsklinikums Jena auf den Weg in die Lombardei machen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Erfurt mit. Solidarität sei „das Gebot der Stunde“.

Mit den Experten des Universitätsklinikums sollen auch vier Beatmungsgeräte mit nach Italien genommen werden. Bei den Pflegekräften handelt es sich nach Angaben des Klinikums um Mitarbeiter, die vor vier Jahren nach Jena gekommen waren. Gemeinsam mit Freiwilligen aus dem Ärzteteam kehren sie nun für die Hilfe in der Corona-Krise in ihre Heimat zurück.

15:38 Uhr: Bundeswehr bereitet 15.000 Soldaten auf Corona-Einsatz vor

Die Bundeswehr bereitet sich auf einen umfassenden Unterstützungseinsatz in Deutschland wegen der Corona-Pandemie vor. Es gehe um „die Aufstellung eines Kontingents zur Hilfeleistung“, sagte ein Sprecher des Kommandos Streitkräftebasis am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

15:30 Uhr: Adidas will keine Miete mehr zahlen

Ungeachtet von Milliardengewinnen im abgelaufenen Geschäftsjahr will der Sportartikelhersteller Adidas vorerst keine Miete mehr für seine wegen der Coronavirus-Krise geschlossenen Einzelhandelsgeschäfte zahlen.

„Es ist richtig, dass Adidas, wie viele andere Unternehmen auch, vorsorglich Mietzahlungen temporär aussetzt, wo unsere Läden geschlossen sind. Wir sind dazu mit den betreffenden Vermietern in engem Austausch“, erklärte eine Firmensprecherin am Freitag und bestätigte damit einen Bericht der „Bild“-Zeitung. Später kündigte auch die schwedische Modekette H&M eine ähnliche Vorgehensweise an.

Adidas hatte zuletzt bei Umsatz und Gewinn ein Rekordjahr abgeschlossen. Seine selbst geführten Einzelhandelsläden in Europa und Nordamerika musste Adidas beginnend von Januar an sukzessive wegen der Krise schließen. In Asien und Lateinamerika waren die Läden zunächst weitergelaufen. In Lateinamerika sind die Geschäfte genauso wie in Teilen Asiens inzwischen ebenfalls geschlossen.

15:00 Uhr: Auch britischer Gesundheitsminister positiv auf Coronavirus getestet

Nach dem britischen Premierminister Boris Johnson hat auch Gesundheitsminister Matt Hancock bekannt gegeben, dass er sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat. „Ich bin positiv getestet worden. Glücklicherweise sind die Symptome leicht und ich arbeite von zu Hause aus“, schrieb Hancock am Freitag im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Zuvor hatte Regierungschef Johnson mitgeteilt, dass auch er positiv auf das Coronavirus getestet wurde und „leichte Symptome“ habe. Er befinde sich in häuslicher Quarantäne.

In Großbritannien war die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Am Donnerstag lag die Zahl der offiziell registrierten Fälle bei rund 11.700, knapp 580 Menschen starben. Vor wenigen Tagen war bereits der britische Thronfolger Prinz Charles positiv auf das Coronavirus getestet worden.

14:43 Uhr: Gefangene nähen Corona-Schutzmasken

Gefangene in Niedersachsen beteiligen sich seit dieser Woche an der Produktion von Mund-Nasen-Schutzmasken. Dazu haben die Nähereien in zwei Justizvollzugsanstalten ihre Produktionsabläufe kurzfristig umgestellt, viele Nähmaschinen wurden umgerüstet, teilte das Niedersächsische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Im Laufe der kommenden Tage sollen etwa 8.500 Masken produziert werden.

„Auch Gefangene wollen etwas tun, um in dieser Krise ihren Beitrag zu leisten. Das Nähen von Schutzmasken ist eine gute Gelegenheit“, sagte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Die Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta hat für die Produktion eigens einen Nähsaal eingerichtet. In der Justizvollzugsanstalt Uelzen sollen ebenfalls Masken genäht werden, in der Justizvollzugsanstalt Sehnde soll in der dortigen Wäscherei die Reinigung und Desinfizierung der Masken übernommen werden.

Auch in Sachsen haben Gefangene bereits Tausende Schutzmasken genäht. Allein in der Näherei der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz seien in der vergangenen Woche 15.000 Mund-Nasen-Schutzmasken aus medizinischem Vlies hergestellt worden, teilte das Justizministerium in Dresden bereits am Donnerstag mit.

14:39 Uhr: Frankreich erwartet am Wochenende Welle von Corona-Kranken

Frankreich erwartet am Wochenende die bisher größte Welle von Corona-Kranken: Premierminister Edouard Philippe warnte am Freitag in Paris nach einem Krisentreffen der Regierung vor einer „extrem großen Welle, die „über Frankreich hinwegspült“. Neben den überlasteten Krankenhäusern im Elsass riefen auch die Pariser Kliniken um Hilfe.

Philippe sagte weiter, in den kommenden Tagen werde die Situation für die Krankenhäuser und die Bürger besonders schwierig werden. Er sprach von einer „Krise, die andauern wird, von einer Gesundheitslage, die sich nicht schnell verbessert“. Mit bisher knapp 1700 Toten gehört Frankreich nach Italien und Spanien zu den am meisten betroffenen Ländern der EU. Innerhalb von 24 Stunden war die offizielle Zahl der Toten nach Angaben vom Donnerstagabend um 365 gestiegen.

Auch die Pariser Krankenhäuser forderten Hilfe: Es müssten dringend Patienten in andere Regionen verlegt werden, „um für die Kranken von morgen oder übermorgen Platz zu schaffen“, sagte der leitende Arzt Bruno Riou von der öffentlichen Krankenhausgesellschaft Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Der Pariser Großraum ist neben dem Osten Frankreichs das am stärksten betroffene Gebiet.

Aus dem Krisengebiet im Elsass sollten weitere Patienten per Flugzeug in andere Landesteile verlegt werden. Zum Transport von 20 Kranken in den Westen war zuvor erstmals auch ein medizinisch umgerüsteter TGV-Schnellzug zum Einsatz gekommen.

14:15 Uhr: Zahl der Corona-Toten im Iran steigt auf mehr als 2300

Im besonders stark von der Pandemie betroffenen Iran sind nach offiziellen Angaben binnen 24 Stunden 144 weitere Menschen am Coronavirus gestorben. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf insgesamt 2378, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag erklärte. 2926 Neuinfektionen wurden gemeldet. Insgesamt haben sich im Iran nach Behördenangaben mindestens 32.332 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.

Mehr als 11.100 von ihnen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums inzwischen wieder gesund. Fast 2900 Menschen sind hingegen lebensbedrohlich erkrankt.

Teheran hat strikte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erlassen. Unter anderem wurden Versammlungen und Inlandsreisen verboten. Im Staatsfernsehen war am Freitag zu sehen, wie Polizisten an den Zufahrtsstraßen zu Teheran Autofahrer kontrollierten. Bewohner Teherans dürfen die Stadt nicht verlassen; wer seinen Wohnort andernorts hat, darf ihn nicht betreten.

Zuvor waren bereits Schulen, Universitäten und wichtige Pilgerstätten geschlossen worden. Die zentralen Freitagsgebete wurden abgesagt und das Parlament vorübergehend geschlossen.

13:45 Uhr: Mehr als 4800 Todesfälle durch Coronavirus in Spanien

In Spanien hat sich die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus auf mehr als 4800 erhöht. 769 weitere Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Infektion gestorben, teilte die Regierung in Madrid am Freitag mit. Es handelt sich um die höchste Zahl an Todesfällen in Spanien an nur einem Tag seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Infektionsfälle stieg auf mehr als 64.000.

Gemessen an den Todesfällen ist Spanien nach Italien das am stärksten von der Pandemie betroffene Land Europas. Täglich kommen rund 8000 Neu-Infektionen hinzu. Trotz des drastischen Anstiegs bei den Neu-Infektionen zeichnet sich in dem Land aber ein leichtes Abflachen der Ansteckungskurve ab. Am Freitag erhöhte sich die Zahl der Neuinfektionen um 14 Prozent, am Donnerstag waren es noch vier Prozentpunkte mehr.

Die Zahl der neu gemeldeten Todesfälle war dagegen deutlich höher als in Italien, wo am späten Donnerstagabend 662 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden waren. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich damit bereits auf 8165.

Um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, hat die spanische Regierung massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorgenommen. Seit Mitte März gilt eine landesweite Ausgangssperre, die frühestens am 11. April aufgehoben werden soll. Auch will Spanien die Testkapazitäten erheblich erhöhen. Die Regierung hat Millionen Test-Sets aus verschiedenen Ländern in aller Welt bestellt. Dabei erwiesen sich Berichten zufolge Coronavirus-Schnelltests aus China bereits in mehreren Ländern als unbrauchbar.

12:58 Uhr: Britischer Premier Johnson positiv auf Coronavirus getestet

Der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichtete die BBC am Freitag unter Berufung auf einen Sprecher der Downing Street. Seine Symptome seien mild und er werde die Regierungsgeschäfte aus der Quarantäne weiterführen, hieß es.

In Großbritannien wurden bislang rund 11.700 Menschen positiv auf das Virus getestet, 578 starben.

Mehr dazu: Britischer Premier Johnson positiv auf Coronavirus getestet

11:34 Uhr: Bundesrat beschließt umfassendes Corona-Hilfspaket

Der Bundesrat hat am Freitag das Maßnahmenpaket der Regierung zur Corona-Krise gebilligt. Für Unterstützungsleistungen für Gesundheitswesen, Unternehmen und Arbeitnehmer kann der Bund damit neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro aufnehmen. Zuvor hatte am Mittwoch der Bundestag die Maßnahmen beschlossen, die nun zeitnah umgesetzt werden sollen.

Der von der Bundesregierung dazu vorgelegte Nachtragshaushalt geht von krisenbedingten Steuerausfällen in Höhe von 33,5 Milliarden Euro sowie Mehrausgaben von 122,5 Milliarden Euro aus. Er bedeutet die Abkehr von dem jahrelang durch die Bundesregierung vertretenen Prinzip der „schwarzen Null“. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wird unter Berufung auf eine Ausnahmeklausel ausgesetzt.

Wegen der Corona-Krise fand die Bundesratssitzung in einem verkleinerten Kreis von Ländervertretern statt. Reden sollten nur zu Protokoll gegeben werden. Abgesehen von Bundesratspräsident Dietmar Woidke (SPD) aus Brandenburg blieben die meisten Ministerpräsidenten der Sitzung fern.

11:20 Uhr: Experten fürchten in Corona-Krise Anstieg von psychischen Krankheiten und Suiziden

Experten haben vor einem Anstieg bei psychischen Krankheiten und Suiziden in der Corona-Krise gewarnt. „Die Versorgungsqualität geht gerade in den Keller“, sagte der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Ulrich Hegerl, der „Rheinischen Post“ vom Freitag. Demnach bezog er sich auf das eingeschränkte Angebot in psychiatrischen Kliniken sowie auf Praxen, die planbare Behandlungen verschieben und Termine reduzieren.

„Das könnte Leben kosten“, warnte Hegerl weiter. Depressionen seien jährlich die Ursache für die meisten Suizide. „Durch die krankheitsbedingte Interesse- und Antriebslosigkeit fällt es sehr schwer, den Tag zu strukturieren.“ Eine mögliche Folge sei, dass die Betroffenen auch tagsüber grübelnd im Bett lägen. Die Depressionshilfe empfahl Betroffenen daher, auch in der sozialen Isolation aktiv zu bleiben und einen Tagesrhythmus zu pflegen.

Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde machte auch auf Risiken für bisher gesunde Menschen aufmerksam. „Andauernde Gefühle von Unsicherheit, Angst und Isolation erzeugen Stress und sind ein Risikofaktor für Gesunde“, sagte Vorstandsmitglied Iris Hauth der „Rheinischen Post“. Mögliche Folgen könnten Schlafstörungen, Angststörungen oder depressive Gefühle sein.

Passend dazu: Dr. Rüdiger Dahlke entschleunigt Corona-Krise: Ruhe ist besser als Panik

10:45 Uhr: Nordrhein-Westfalen verschiebt Abiturprüfungen um drei Wochen

Wegen der Corona-Krise verschiebt Nordrhein-Westfalen die Termine für die Abiturprüfungen um drei Wochen in den Mai. Die Prüfungen sollen am 12. Mai beginnen und bis zum 25. Mai dauern, wie Landeschulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Mit der Verschiebung werde „Planungssicherheit für die angehenden Absolventen“ geschaffen und „auch in dieser besonderen Situation für faire Bedingungen“ gesorgt.

Gebauer kündigte zugleich an, sie werde „in den nächsten Tagen noch Abstimmungsgespräche zwischen den Ländern anregen, um ein möglichst gleichgerichtetes Vorgehen bei den Abiturprüfungen in Deutschland zu erreichen“. Aufgrund der Festlegungen einzelner Bundesländer, ihre Abiturtermine zu einem noch späteren Zeitpunkt zu schreiben, seien „die Möglichkeiten dafür jedoch begrenzt“.

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hatte am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die Abiturprüfungen ungeachtet der Corona-Krise in ganz Deutschland stattfinden sollen. Der KMK-Beschluss sieht vor, dass die Prüfungen zum geplanten oder zu einem Nachholtermin bis zum Ende des Schuljahres stattfinden, „soweit dies aus Infektionsschutzgründen zulässig ist“.

10:40 Uhr: Rückholaktion dauert mindestens noch zwei Wochen

150.000 Urlauber sind schon zurückgebracht worden. Je versprengter die Touristen in einzelnen Ländern jedoch sind, desto schwieriger wird es.

10:34 Uhr: Bäcker und Handwerker schlagen Alarm

Bäcker und Handwerker gehören zwar zu den Gewerken die ihre Betriebe nicht zwangsläufig schließen mussten, doch beide kämpfen mit hohen Umsatzrückgängen. Den Bäckern fehlen vielerorts die Laufkundschaft und die Aufträge für Veranstaltungen und den Handwerkern brechen Aufträge und Arbeitskräfte weg.

Corona-Krise: Bäcker und Handwerker schlagen Alarm – Auftragsrückgang und Betriebsschließungen

9:35 Uhr: Südafrika meldet seine ersten beiden Corona-Todesfälle

Südafrika hat die ersten beiden Todesfälle durch das neuartige Coronavirus gemeldet. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf über 1000, erklärte Gesundheitsminister Zweli Mkhize am Freitag. Die beiden Todesfälle wurden den Angaben zufolge aus der Provinz Westkap gemeldet.

Seit Mitternacht (Ortszeit) gilt für die 57 Millionen Südafrikaner eine dreiwöchige landesweite Ausgangssperre. Allerdings missachteten am Freitagmorgen viele Menschen die Anordnung und gingen wie gewohnt ihren Geschäften nach.

Staatschef Cyril Ramaphosa hatte am Montag erklärt, mit der Ausgangssperre solle eine „menschliche Katastrophe enormen Ausmaßes verhindert“ werden. Die nationale Fluglinie South African Airways (SAA) kündigte nach der Streichung aller internationalen Verbindungen auch die Aussetzung aller Inlandsflüge während der Ausgangssperre an.

Ein Hotel-Minibus mit deutschen Touristen, die auf dem Weg zum Coronavirus-Test waren, brach am Freitag (27. März) in Johannesburg zusammen und blieb am Straßenrand liegen. Lokale Medien berichteten, dass einer der Touristen bereits positiv auf das Virus getestet wurde und sich in einem öffentlichen Krankenhaus in Behandlung befindet.

Es ist nicht klar, wie lange sich die Touristen, die später von den Rettungsdiensten abgeholt wurden, schon in Südafrika aufhalten.

9:03 Uhr: Russland ordnet in Corona-Krise Schließung von Cafés und Restaurants an

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen in Russland ab Samstag alle Cafés und Restaurants für gut eine Woche schließen. Die russischen Regionen seien angewiesen worden, den Gastronomiebetrieb bis zum 5. April einzustellen, ausgenommen seien Lieferdienste, hieß es am Freitag in einem Dekret von Ministerpräsident Michail Mischustin. Die Regionalbehörden wurden zudem angewiesen, den Bürgern zu empfehlen, Reisen einzuschränken.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Mittwoch in einer seltenen Fernsehansprache angekündigt, dass die Russen in der kommenden Woche nicht zur Arbeit gehen sollen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Zugleich kündigte er Hilfen für Unternehmen und Haushalte sowie die Verschiebung des für den 22. April geplanten Referendums über die Verfassungsreform an. Von Freitag an sollten zudem alle internationalen Flüge ausgesetzt werden.

In Moskau hatte Bürgermeister Sergej Sobjanin bereits am Donnerstag die Schließung von Restaurants und Geschäften vom 28. März bis zum 5. April angekündigt. Supermärkte und Apotheken bleiben aber geöffnet. Menschen über 65 Jahre sowie Menschen mit Vorerkrankungen wurden zudem angewiesen, zu Hause zu bleiben.

In Russland, das 144 Millionen Einwohner zählt, gibt es nach offiziellen Angaben bislang 840 Coronavirus-Fälle. Zwei Menschen starben demnach an der durch das neuartige Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

8:55 Uhr: Ungarn verhängt weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens

Ungarns Regierung verhängt weitere Einschränkungen für das öffentliche Leben für das ganze Land. Die Einschränkungen sollen am 28. März in Kraft treten und für zwei Wochen, bis zum 11. April anhalten.

Ausgehen darf, wer zur Arbeit gehen oder die Grundversorgung der Familie sichern muss, teilte Viktor Orbán im Staatsradio Kossuth am Freitagmorgen (27.3.) mit.

Die Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Wochenmärkte und Drogerien werden weiterhin offen bleiben. An öffentlichen Orten sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Ältere Menschen dürfen nur zwischen 9 und 12 Uhr vormittags einkaufen gehen – in dieser Zeit dürfen andere die Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Märkte nicht besuchen.

Ungarn: Notstandgesetz sorgt für Kritik in Brüssel – Premierminister Orbán kontert

8:44 Uhr: Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag (Stand 0:00 Uhr) mit 42.288 angegeben – ein Plus von 5780 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 43.938 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 253 Todesfälle, die meldet JHU 267 Tote und 5.673 wieder Genesene.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen:

An­zahl Dif­fe­renz

zum Vor­tag Fälle je

100.000 Einw. Todesfälle Baden-Württem­berg 8.161 +878 74 70 Bayern 9.481 +1.488 73 55 Berlin 1.955 +299 52 8 Brandenburg 537 +60 21 1 Bremen 241 +30 35 1 Hamburg 1.693 +428* 92 2 Hessen 2.323 +166 37 7 Mecklenburg-Vor­pommern 259 +15 16 Niedersachsen 2.810 +463 35 10 Nordrhein-West­falen 9.235 +1.311 51 72 Rhein­land-Pfalz 1.971 +155 48 8 Saarland 505 +72 51 2 Sachsen 1.305 +164 32 7 Sachsen-Anhalt 458 +40 21 2 Schles­wig-Holstein 812 +137 28 4 Thüringen 542 +74 25 4 Gesamt 42.288 +5.780 51 253

*Aus technischen Gründen wurden am 25.3.2020 keine Daten aus Hamburg übermittelt.

8:09 Uhr: 30.000 Beatmungsplätze in Deutschland

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft geht davon aus, dass Deutschland in der Corona-Krise vorerst keine Situation wie in Italien droht. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es zumindest für die nächsten zwei Wochen schaffen werden, italienische Verhältnisse zu vermeiden“, sagte Gerald Gaß dem ZDF-„Morgenmagazin“ am Freitag.

Allerdings müssten die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden, betonte er. „Wir müssen Anfang, Mitte nächster Woche sehen, dass sich die Kurve abflacht, damit die Zahl der Patienten nicht ins Unendliche wächst, denn dann ist auch ein so gutes System wie in Deutschland bei allem Engagement der Krankenhäuser überfordert.“

Gaß zufolge ist die Zahl der Beatmungsplätze in deutschen Krankenhäusern inzwischen von 20.000 auf rund 30.000 aufgestockt worden. „Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Monaten die bestellten Geräte geliefert werden“, sagte er. Dies entspräche weiteren 1500 Geräten pro Monat.

Für das medizinische Personal sei die aktuelle Lage eine „große Herausforderung“, sagte Gaß. Die Mitarbeiter müssten Überstunden machen und hätten teilweise freiwillig ihren Urlaub abgesagt. Zum Teil seien Kollegen aus dem Ruhestand zurückgekehrt, „um jetzt mit anzupacken in dieser wirklich besonderen Situation“.

06:30 Uhr: Die USA melden laut Zeitungsberichten die weltweit meisten Fälle

Die USA haben einem Zeitungsbericht zufolge inzwischen die weltweit meisten Fälle von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Die Zahl der Infizierten sei landesweit auf 81.321 gestiegen, berichtete am Donnerstag die „New York Times“ unter Berufung auf von ihr selbst erstellte Statistiken. Demnach hätten sich laut den offiziellen Zahlen noch mehr Menschen angesteckt als in China und Italien. Experten gehen bei China allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus, die um ein vielfaches höher sein könnte als die offiziell bekanntgegebenen Zahlen.

Hintergrundbericht: Deutschland, Italien und China im Corona-Vergleich: Ist Chinas offiziellen Zahlen zu glauben?

00:04 Uhr: SPD-Gesundheits-Experte Lauterbach: Mundschutz statt Isolation

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich heute in der Talkshow bei Maybrit Illner zum Mundschutz geäußert:

Mehr dazu: Feuerwehr Essen veröffentlicht Nähanleitung: „Jede Maske hat mehr Schutzwirkung als keine Maske“

Donnerstag, 26. März

21:03 Uhr: AFP-Zählung: Weltweit mehr als 500.000 Corona-Infektionen – Knapp 23.000 Tote

Weltweit haben sich mittlerweile mehr als eine halbe Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Mindestens 501.556 Infektionsfälle wurden in 182 Ländern laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend gemeldet. Die Zahl der Menschen, die an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 starben, lag bei 22.920.

In Frankreich starben innerhalb von 24 Stunden weitere 365 Corona-Patienten. Unter den Opfern ist auch ein 16-jähriges Mädchen, wie die französischen Gesundheitsbehörden am Donnerstag mitteilten. Insgesamt starben in Frankreich bislang 1696 Menschen an Covid-19.

Die Zahl der Erkrankten auf den Intensivstationen des Landes stieg seit Mittwoch um 548 auf 3375 Patienten, teilte der Generaldirektor im französischen Gesundheitsministerium, Jérôme Salomon, mit.

Derweil meldete Großbritannien erstmals mehr als hundert Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden. 115 Patienten seien seit dem Vortag an Covid-19 gestorben, womit sich die Zahl der Toten auf 578 erhöhte, erklärte das Gesundheitsministerium in London am Donnerstagabend. Die Zahl der offiziell registrierten Infektionsfälle liege bei 11.658 – 2000 mehr als am Mittwoch.

21:00 Uhr: Deutscher Astronaut rät: Strukturierter Alltag wichtig für Menschen in Quarantäne

In der Corona-Krise raten Astronauten den Menschen in häuslicher Isolation oder im Homeoffice dazu, ihren Alltag zu strukturieren und bestimmten Ritualen zu folgen.

Die „Balance zwischen Arbeit und Privatleben“ sei wichtig – auch für Menschen in Quarantäne, sagte der deutsche Raumfahrer Alexander Gerst am Donnerstag in einer im Internet übertragenen Talkrunde der Europäischen Weltraumagentur ESA.

„Da muss man dann wirklich auch tatsächlich strukturiert eine künstliche Grenze schaffen“, betonte Gerst. Er selbst sei gerade zuhause und arbeite im Homeoffice, berichtete der Astronaut im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar.

Gerst fügte hinzu, er denke auch an die vielen Menschen, die nun draußen vor Ort beispielsweise als Ärzte und Pfleger arbeiten müssten. „Da muss man tatsächlich sagen: Großes Dankeschön, Respekt.“

Der frühere deutsche Astronaut Thomas Reiter sagte in der ESA-Talkrunde, die Situation von Menschen in Quarantäne sei „gar nicht unähnlich dem, was die Astronautinnen und Astronauten an der Bord der ISS für viele Monate erleben müssen“ – wobei er hoffe, dass die gegenwärtige Situation in der Corona-Krise nicht so lange andauern werde.

Der Tagesablauf auf der Internationalen Raumstation ISS folge einer „gewissen Routine“, sagte Reiter. Eine solche Routine könne auch für Menschen in häuslicher Isolation nützlich sein. Dabei müsse man auch die Möglichkeit haben, „sich mal zurückziehen zu können“, fügte Reiter hinzu. Wichtig sei zu wissen, „dass man als Besatzung zusammen funktioniert“.

20:49 Uhr: Handwerk meldet Umsatzminus von rund 50 Prozent

Die Corona-Epidemie führt zu erheblichen Umsatzeinbußen im Handwerk. In einer Umfrage des Zentralverbands ZDH, über die das „Handelsblatt“ (Freitagausgabe) berichtet, klagen 77 Prozent der befragten Handwerksunternehmen über Umsatzrückgänge. Im Schnitt wird ein Umsatzminus von mehr als 50 Prozent angegeben.

55 Prozent beklagen stornierte Aufträge und 36 Prozent fehlendes Personal, weil beispielsweise Beschäftigte wegen eigener Quarantäne oder fehlender Kinderbetreuung nicht zur Arbeit erscheinen können. „Die Coronakrise hat das Handwerk mit voller Wucht und in der ganzen Breite getroffen“, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer dem „Handelsblatt“.

Ohne staatliche Überbrückungshilfen stünden zahlreiche Betriebe vor dem Aus. So gaben 16 Prozent der Befragten an, dass ihr Betrieb wegen behördlicher Vorgaben geschlossen wurde. Die Quote der stornierten Aufträge liegt demnach bei 45 Prozent. 58 Prozent der Betriebe planen Kurzarbeit.

Für elf Prozent ist die Kündigung von Mitarbeitern vorstellbar und für 18 Prozent die vorübergehende Schließung des eigenen Betriebs. An der Umfrage haben sich vom 23. bis zum 25. März knapp 4.900 Unternehmen beteiligt.

20:07 Uhr: Großbritannien meldet erstmals mehr als hundert Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden

In Großbritannien sind erstmals mehr als hundert Menschen binnen 24 Stunden durch das neuartige Coronavirus ums Leben gekommen. 115 Patienten seien seit dem Vortag an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, womit sich die Zahl der Toten auf 578 erhöhte, erklärte das Gesundheitsministerium in London am Donnerstag. Die Zahl der offiziell registrierten Infektionsfälle liegt bei 11.658 – 2000 mehr als am Mittwoch.

Großbritanniens staatlicher Gesundheitsdienst NHS hatte zuvor eine zunehmende Überlastung der Londoner Krankenhäuser wegen der Coronavirus-Pandemie beklagt. Die Kliniken der britischen Hauptstadt seien mit einem „ständigen Tsunami“ schwer erkrankter Corona-Patienten konfrontiert, sagte der NHS-Vertreter Chris Hopson am Donnerstag dem Sender BBC Radio 4.

Erst am Montagabend war in Großbritannien eine dreiwöchige Ausgangssperre in Kraft getreten – viel später als in den meisten Ländern in Kontinentaleuropa. Die Menschen dürfen nur noch zum Einkaufen, zum Arbeiten, für Arzttermine und sportliche Aktivitäten außer Haus. Auch Versammlungen von mehr als zwei Menschen sind vorerst verboten. Viele Geschäfte wurden geschlossen. Premierminister Boris Johnson war zuvor wegen seines lange zögerlichen Umgangs mit der Krise heftig kritisiert worden.

20:07 Uhr: AFP-Zählung: Mehr als 15.000 Corona-Todesfälle in Europa

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus steigt europaweit immer weiter an. Am Donnerstagabend lag die Zahl der Menschen, die an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 starben, laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP bei 15.500. Die meisten Todesopfer gibt es mit weitem Abstand in Italien (8165) und Spanien (4089).

Die Zahl der Infektionen stieg laut der AFP-Zählung, die auf offiziellen Angaben beruht, europaweit auf mehr als 268.000. Damit ist Europa der am stärksten betroffene Kontinent.

Bei den offiziell gemeldeten Infektions- und Todesfällen handelt es sich nach Einschätzung von Experten nur um einen Bruchteil der tatsächlichen Corona-Fälle weltweit. In vielen Ländern mangelt es an Testkapazitäten, vielerorts werden zudem nur Patienten mit schweren Symptomen auf das Coronavirus getestet. Virologen gehen daher von einer sehr hohen Dunkelziffer aus.

20:07 Uhr: KfW rechnet mit bis zu 100.000 Hilfsanträgen

Die staatliche Förderbank KfW rechnet mit bis zu 100.000 Corona-Kredit-Anträgen. Er stelle sich auf bis zu 100.000 Anträge ein, sagte Vorstandschef Günther Bräunig dem „Handelsblatt“ (Freitagausgabe). Welches Kreditvolumen die Unternehmen dabei insgesamt abrufen, wagt er nicht zu prognostizieren.

„Es gibt einfach keinen Präzedenzfall.“ Nach Bräunigs Einschätzung könnte die Coronakrise für die deutsche Wirtschaft schlimmere Folgen haben als die Finanzkrise 2008. „Die Corona-Pandemie stellt alles in den Schatten, was wir bislang erlebt haben“, sagte der KfW-Chef.

Um die Antragsflut zu bewältigen, ordne die KfW dem Sonderprogramm alles andere unter. „Aktuell sind fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt oder indirekt mit dem Aufbau und der Umsetzung der Corona-Hilfe befasst – mit steigender Tendenz“, sagte Bräunig. Das Hilfsvolumen der Bundesregierung bewertete er als ausreichend.

„Wenn wir allein die Maßnahmen im Nachtragshaushalt und im Wirtschaftsstablisierungsfonds zusammenzählen, dann kommen wir in Deutschland auf eine Summe, die fast einem Viertel unserer jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht.“ Er sprach sich dafür aus, die bislang vorgesehene Mithaftung der Banken beizubehalten.

„Ich halte es für wichtig, dass bei den Banken eine Mithaftung von zehn beziehungsweise 20 Prozent verbleibt. Das erscheint mir die entscheidende Mindestgrenze zu sein.“ Einige Banken und Wirtschaftsverbände hatten sich bei der Bundesregierung dafür eingesetzt, die Haftungsgrenzen des Staates zugunsten der Banken weiter anzuheben.

19:00 Uhr: Stadt Mainz und DUH einigen sich auf Verschiebung von Dieselfahrverbot

Die Stadt Mainz und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben sich in der Corona-Krise auf eine Verschiebung des Dieselfahrverbots in der rheinland-pfälzischen Stadt geeinigt. Die Umsetzung des Fahrverbots werde um drei Monate vom 1. Juli auf den 1. Oktober verschoben, teilte die DUH am Donnerstag mit. Die Übereinkunft sei in einer Videoschalte zwischen Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) und DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch gefallen.

Die Pandemie werde in den kommenden Monaten voraussichtlich zu einem niedrigeren Verkehrsaufkommen und damit einer vorübergehenden Verbesserung der Luftqualität führen, erklärte die DUH zur Begründung. Die Einführung von Tempo 30 werde von der Stadt Mainz jedoch wie angekündigt ab 1. Juli umgesetzt.

Die Stadt hatte das Verbot erst Ende Januar verkündet. Demnach dürfen künftig auf der sogenannten Rheinachse nahe des Rheinufers keine Dieselautos der Schadstoffklassen Euro 5 und schlechter sowie Benziner der Normen Euro 1 und 2 mehr fahren. Der Luftreinhalteplan wurde demnach fortgeschrieben und enthält auch neue Tempo-30-Zonen. Die DUH streitet seit langem mit der Stadt über den Luftreinhalteplan.

18:42 Uhr: Stadion von Real Madrid wird in Coronavirus-Krise in Lagerhalle umfunktioniert

Das Fußballstadion von Real Madrid wird in der Coronavirus-Krise in eine Lagerhalle für medizinische Ausrüstung umfunktioniert. Im Estadio Santiago Bernabeu sollen Spenden von Unternehmen und Organisationen gelagert werden, wie der spanische Rekordmeister am Donnerstag mitteilte.

Real Madrid habe zusammen mit dem Hohen Sportrat ein Projekt gestartet, um medizinische Versorgungsgüter für den Kampf gegen das Coronavirus bereitzustellen und zu verteilen, erklärte der Verein.

Das Estadio Santiago Bernabeu mit 81.000 Sitzplätzen ist eines der berühmtesten Stadien Europas. Die in dem Stadion gelagerten Spenden sollen den Angaben zufolge „unter der Aufsicht der spanischen Regierung“ an die Gesundheitsbehörden weitergegeben werden, damit sie „so gut und effizient wie möglich“ verteilt werden.

Spanien ist nach Italien das Land mit den meisten Todesfällen durch die Coronavirus-Pandemie. Bis Donnerstag wurden mehr als 4000 Tote gemeldet. Allein in der Region Madrid starben mehr als 2000 Menschen an dem Virus.

18:37 Uhr: Brandenburg will polnische Berufspendler im Land halten

Brandenburg schafft für polnische Berufspendler in der Corona-Krise einen Anreiz zur Arbeit in Deutschland: Sie sollen ab Freitag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 65 Euro pro Tag erhalten, wie die Ministerien für Finanzen sowie Wirtschaft in Potsdam am Donnerstag mitteilten. Dazu kommen 20 Euro täglich für jedes Familienmitglied der polnischen Pendler, das sich in Brandenburg aufhält.

Die Unterstützung soll höchstens drei Monate lang gezahlt werden und mindestens so lange, wie Polen seine verschärften Maßnahmen angesichts der Pandemie aufrechterhält. Ab Freitag müssen alle Einreisenden aus Deutschland 14 Tage in Quarantäne in Polen – davon wären auch Berufspendler betroffen, die ihre tägliche Arbeit de facto dann nicht mehr machen könnten.

Mit dem Geld will die Landesregierung in Potsdam nun den durch den Aufenthalt entstehenden Mehraufwand zum Beispiel für Unterbringung in Brandenburger Hotels oder Pensionen, Verpflegung oder sonstige Mehrkosten pauschal ausgleichen, teilten Finanzministerin Katrin Lange und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) mit. „Bleiben Sie hier! Wir werden Sie unterstützen“, appellierte Lange an die polnischen Pendler.

Die Regelungen sollen den Angaben zufolge nur dann in Kraft treten, „wenn sich nicht doch noch auf politischem Wege bis morgen eine Lösung die die Berufspendler finden lässt, die diese von der polnischen Quarantäneregelung ausnimmt“. Bislang zeichne sich dies aber nicht ab.

18:37 Uhr: Starker Anstieg von Coronavirus-Toten in New York

Die Zahl der Coronavirus-Toten im US-Bundesstaat New York ist sprunghaft angestiegen. Die Zahl der Todesopfer wuchs binnen 24 Stunden um 100 auf 385, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag sagte. Demnach wurden inzwischen mehr als 37.000 Infektionen bestätigt. Am Vortag waren es noch rund 30.000.

Der Bundesstaat und die gleichnamige Millionenstadt sind zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA geworden. Rund jede zweite Infektion in den USA wurde in New York gemeldet. Allerdings wird in dem Bundesstaat mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern auch besonders viel getestet.

Die Behörden befürchten eine massive Überlastung der Krankenhäuser der Region. Cuomo betonte, noch gebe es ausreichend Beatmungsgeräte für Patienten – bald würden aber viel mehr Beatmungsgeräte benötigt.

Laut der Johns-Hopkins-Universität wurden bis Donnerstagmittag (Ortszeit) in den USA mehr als 69.000 Infektionen und mehr als 1040 Todesfälle gemeldet.

17:49 Uhr: DAX kämpft sich ins Plus – G20-Geldspritze sorgt für Hoffnung

Am Donnerstag hat der DAX nach anfänglichen Verlusten am Ende doch noch zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 9.986,59 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Die G20-Staaten hatten am Donnerstagnachmittag angekündigt, gegen die Folgen der Coronakrise insgesamt über fünf Billionen US-Dollar in die Weltwirtschaft pumpen zu wollen.

Das sorgte für Hoffnung, auch wenn viele Programme der Einzelstaaten und der EU zum großen Teil schon vorher bekannt waren. Die in den letzten Tagen besonders hart abgestraften Anteilsscheine von MTU legten bis kurz vor Handelsende fast zehn Prozent zu, Heidelbergcement und Eon waren zu diesem Zeitpunkt fünf und drei Prozent im Plus und dementsprechend ebenfalls vorne.

Aktien von Daimler waren bis kurz vor Handelsende mit einem Abschlag von drei Prozent die größten Verlierer. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag deutlich stärker. Ein Euro kostete 1,1021 US-Dollar (+1,27 Prozent).

17:47 Uhr: Afghanische Justiz lässt bis zu 10.000 Häftlinge frei

Die afghanische Justiz hat wegen der Coronavirus-Krise die Freilassung von bis zu 10.000 Häftlingen angeordnet. Aus den Gefängnissen würden vor allem Frauen, Jugendliche, Kranke und Alte entlassen, sagte Generalstaatsanwalt Farid Hamidi am Donnerstag vor Journalisten. Mit der Freilassung der Gefangenen will das Land die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eindämmen.

„Dies ist eine verantwortungsvolle Entscheidung zum Schutz der Gesundheit der Menschen“, sagte Hamidi weiter. Von dem Dekret von Präsident Aschraf Ghani sollen seinen Angaben zufolge aber keine Häftlinge profitieren, „die Verbrechen gegen die nationale und internationale Sicherheit begangen haben“.

In Afghanistan haben sich nach Angaben der Behörden bislang 84 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt, zwei Erkrankte starben. Experten befürchten jedoch, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist und sich das Virus unkontrolliert in dem Krisenland ausbreitet.

16:41 Uhr: Banken und Sparkassen stunden Raten für Verbraucherdarlehen

Bankkunden in Deutschland, die wegen der Corona-Krise finanzielle Schwierigkeiten haben, können ihre Kreditschulden bei Banken und Sparkassen kostenlos stunden.

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) bietet die „im Bundestag behandelte gesetzliche Stundung“, also das Aufschieben von Zahlungspflichten, ab 1. April für Darlehensverträge an, die vor dem 15. März abgeschlossen wurden, wie der Verband am Donnerstag mitteilte.

Die Stundung gilt demnach für Verbraucher, „die durch die Pandemie unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten“ und gilt für Ansprüche der Banken auf Rückzahlungen, Zinsen oder Tilgungen von April bis Juni.

Die DK riet betroffenen Kunden, umgehend ihr Kreditinstitut zu kontaktieren, „wenn sie aufgrund der Viruspandemie ihre Darlehensraten nicht mehr zahlen können“, und entsprechende Einnahmeausfälle nachzuweisen. Auch für die Zeit nach dem Abklingen der Pandemie könnten individuelle Lösungen mit der Bank erarbeitet werden.

16:37 Uhr: Frankreichs Polizei will mehr Schutzmasken erzwingen

Die französische Polizei beklagt in der Corona-Krise einen Mangel an Atemschutzmasken. Die Polizeigewerkschaften des Landes drohten am Donnerstag damit, die Kontrollen der Ausgangssperre auf ein Minimum herunterzufahren, wenn das Innenministerium keine neuen Masken bereitstelle.

Die Kritik der Gewerkschaften entzündet sich an einer Entscheidung des Ministeriums, rund 1,4 Millionen Masken der Schutzstufe FFP2 von der Polizei an das Gesundheitspersonal weiterzugeben.

Die Polizei verfügt daneben zwar noch über einfache Masken. Die Gewerkschaften kritisieren aber, dass diese nicht ausreichen und keinen ausreichenden Schutz beim Kontakt mit Erkrankten bieten.

Innenstaatssekretär Laurent Nuñez sagte, Ärzte und Krankenpfleger benötigten die FFP2-Masken bei der Behandlung schwer Erkrankter, insbesondere auf den Intensivstationen. Die Regierung wolle aber sicherstellen, dass die Beamten ebenfalls geeignete Masken erhielten. Auch über „innovative Schutzlösungen“ werde nachgedacht, sagte Nuñez.

16:36 Uhr: Kunstmesse Art Basel auf September verschoben

Wegen der Coronavirus-Pandemie wird auch die weltberühmte Kunstmesse Art Basel verschoben. Die Schau für zeitgenössische Kunst solle statt Mitte Juni nun vom 17. bis zum 20. September stattfinden, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.

16:05 Uhr: Französische Spitzenköche versorgen Gesundheitspersonal

Französische Spitzenköche versorgen in der Corona-Krise das Gesundheitspersonal mit kulinarischen Köstlichkeiten als Trostpflaster. Nach ersten Kochaktionen im Pariser Großraum soll die Initiative nun auf das ganze Land ausgeweitet werden.

Über Online-Plattformen beteiligen sich bereits mehr als 200 französische Köche an der Aktion. Das Essen wird über einen Gastro-Lieferdienst in die Kliniken gebracht.

16:05 Uhr: Auto- und Fahrradverbände fordern Öffnung von Werkstätten und Geschäften trotz Corona

Auto- und Fahrradverbände haben in einer gemeinsamen Erklärung gefordert, auch in der Corona-Krise Kfz-Werkstätten und Fahrradgeschäfte offen zu halten.

Auch Tankstellen müssten während der Pandemie öffnen dürfen, um die Mobilität der Bevölkerung aufrechtzuhalten, erklärten der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF) und der Industrie-Verband Motorrad (IVM).

Die drei Verbände riefen zu einem „risiko- und verantwortungsbewussten Umgang bei der Nutzung von Auto, Fahrrad, Motorroller, Motorrad und ÖPNV“ auf.

Das eigene Auto, Fahrrad, Motorroller oder Motorrad erhöhten die Infektionssicherheit und könnten dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. „Je weniger Fahrgäste den ÖPNV zwingend nutzen müssen, desto sicherer wird er für diejenigen, für die er alternativlos ist.“

16:03 Uhr: Opel unterstützt seine Händler in der Corona-Krise

Der Autobauer Opel unterstützt seine Händler, deren Geschäftsräume in der Corona-Krise geschlossen bleiben müssen: Gemeinsam mit den Handelspartnern sei ein Maßnahmenpaket „zur Verbesserung von Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit“ beschlossen worden, teilte Opel am Donnerstag mit.

Demnach erhalten deutsche Opel-Partner unter anderem vergünstigt Neu- und Gebrauchtwagen sowie „Erleichterungen bei den Standards und Verkaufsprogrammen“. Auch der Online-Verkauf solle „so schnell wie möglich vorangetrieben werden“.

„Unsere Handelspartner sind unser Gesicht gegenüber dem Kunden – auch und gerade in der aktuellen Situation“, erklärte der neue Deutschland-Chef des Rüsselsheimer Autokonzerns, Andreas Marx. „Deshalb haben wir ein großes Interesse daran, diese Phase gemeinsam bestmöglich zu bestehen und danach schnell wieder durchstarten zu können.“

Opel versicherte, während die Ausstellungsräume der Vertragshändler geschlossen bleiben müssten, hätten ihre Service-Werkstätten weiter geöffnet. Verkaufsteams seien „per Telefon, E-Mail und Facebook Messenger“ erreichbar.

15:45 Uhr: Ifo-Chef fordert flächendeckende Versorgung mit Schutzmasken

Ifo-Chef Clemens Fuest hat in der Debatte über eine Exit-Strategie aus den Corona-Schutzmaßnahmen vor verfrühten Schritten gewarnt und zunächst eine bessere Versorgung der Bevölkerung mit Schutzmasken gefordert. „Die Exit-Strategie muss so gestaltet werden, dass ein neuerlicher massiver Anstieg der Infektionen verhindert wird“, sagte Fuest der „Rheinischen Post“ (Online-Ausgabe). „Elemente einer solchen Strategie sind eine möglichst flächendeckende Verwendung von Masken und ein besonderer Schutz der Risikogruppen“, sagte der Chef des Münchner Institut für Wirtschaftsforschung.

„Die Verfügbarkeit von Masken spielt eine Schlüsselrolle.“ Man werde die Bereiche der Wirtschaft schrittweise öffnen, Bars und Diskotheken blieben aber voraussichtlich länger geschlossen. Wir müssen uns hier schrittweise vortasten“, sagte Fuest. Jede Verlängerung habe hohe Kosten für die Volkswirtschaft. „Eine Verlängerung um eine Woche kostet je nach Umfang der Schließungen zwischen 25 und 55 Milliarden Euro“, sagte Fuest.

15:33 Uhr: Eltern in NRW müssen im April keine Kita-Gebühr zahlen

Eltern in Nordrhein-Westfalen müssen im April keine Beiträge für die Betreuungseinrichtungen ihrer Kinder bezahlen. Sämtliche Elternbeiträge für Kindertagesstätten, Tagespflege und den offenen Ganztag für den kommenden Monat würden landesweit ausgesetzt, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf.

15:31 Uhr: Chef der Bundesärztekammer empfiehlt Bürgern das Tragen einfacher Schutzmasken

Wegen der Coronakrise hat der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, die Menschen in Deutschland zum Tragen einfacher Atemschutzmasken aufgefordert. Diese garantierten zwar keinen Schutz vor Ansteckung, betonte Reinhardt der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ laut einer Vorabmeldung vom Donnerstag. „Aber sie können ein wenig helfen, das Risiko zu verringern, andere anzustecken oder selbst angesteckt zu werden.“ Dies helfe bei der Viruseindämmung.

Reinhardt appellierte zugleich nachdrücklich an alle Menschen, sich nur mit einfachen oder notfalls selbstgebastelten Masken zu schützen. Professionellere Schutzmasken der Kategorien FFP2 und FFP3 seien im Alltag nicht erforderlich und würden dringend von Ärzten und Krankenpflegern oder Menschen mit Vorerkrankungen benötigt. „Wichtig: Bestellen Sie sich keine professionellen Schutzmasken im Internet oder kaufen solche“, mahnte Reinhardt.

15:12 Uhr: Über Hundertjähriger nach Corona-Infektion in Italien aus Krankenhaus entlassen

In Italien ist ein über Hundertjähriger nach einer Coronavirus-Infektion geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 1919 geborene Mann sei am Mittwochabend aus dem Krankenhaus von Rimini entlassen worden, sagte die Vize-Bürgermeisterin der Stadt, Gloria Lisi, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. „In der jetzigen Zeit ist es immer gut, ein bisschen Hoffnung zu geben“, fügte sie hinzu.

Italien ist mit mehr als 7500 Todesfällen aufgrund der Coronavirus-Pandemie das in Europa am härtesten getroffene Land. Die Sterblichkeitsrate ist bei über 80-Jährigen besonders hoch. Insgesamt gibt es in dem Land fast 75.000 Infektionsfälle.

Hintergrundbericht: Wo die Beziehungen zum kommunistischen China eng sind – folgt das Virus

14:25 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen überspringt Marke von 40.000

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland hat am Donnerstagnachmittag die Marke von 40.000 übersprungen. Laut Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien, Städten und Landkreisen wurden bisher 40.853 Personen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet. Das entspricht 49 Infizierten je 100.000 Einwohner.

Die John Hopkins Universität meldet derzeit 39.502 infizierte, 222 Tote, und 3.547 Genesene für ganz Deutschland. Das RKi meldete mit dem Stand 26.3.2020 (00:00 Uhr) 36.508 elektro­nisch über­mittelte Fälle. Durch das Meldeverfahren verzögern sich die Zahlen des Institutes.

Die höchste Dichte unter den Bundesländern gibt es laut der dts vorliegenden Zahlen aktuell in Hamburg, wo bis Donnerstagnachmittag 79 Infektionen je 100.000 Einwohner nachgewiesen wurden. Dahinter lagen Bayern (68), Baden-Württemberg (67) und Nordrhein-Westfalen (61). Die niedrigste Inzidenz war in Mecklenburg-Vorpommern zu verzeichnen, wo bislang nur 15 Infektionen je 100.000 Einwohner nachgewiesen wurden. Auch in Sachsen-Anhalt (21), Brandenburg (22) und Schleswig-Holstein (24) waren die Infektionszahlen unter Bundesdurchschnitt. Die Zahlen weichen von denen des Robert-Koch-Instituts (36.508) ab, da dieses nicht selbst bei den örtlichen Behörden abfragt, sondern auf die elektronische Meldung wartet, was oft einige Tage in Anspruch nimmt.

14:15 Uhr: 3,3 Millionen neue Arbeitslosenmeldungen in den USA

Die Coronavirus-Krise sorgt für eine Explosion der Arbeitslosenzahlen in den USA. In der vergangenen Woche meldeten sich 3,28 Millionen Menschen zusätzlich arbeitslos, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Das ist die höchste Zahl an Meldungen seit Beginn dieser Messung.

Mehr dazu: Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA steigen auf Rekordhoch

13:46 Uhr: Seehofer gegen zu schnelles Lockern der Ausgangsbeschränkungen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Überlegungen eine Absage erteilt, aus ökonomischen Gründen die strengen Ausgehbeschränkungen wegen des Coronavirus in Deutschland vorzeitig wieder zu lockern. „So lange das Virus so wütet, ist der Schutz der Menschen alternativlos“, sagte Seehofer am Donnerstag der „Süddeutschen Zeitung“. Eine Exit-Strategie könne man aus seiner Sicht erst dann angehen, „wenn man dieses schnelle und aggressive Verbreiten des Virus im Griff hat“.

Wirtschaftliche Interessen dürften laut Seehofer den Schutz von Menschenleben nicht überlagern. Die Funktionsfähigkeit wieder herzustellen „unter Inkaufnahme von vielen Toten oder auch Kranken, die geheilt werden, aber bleibende Schäden haben, scheidet für mich aus“, hob Seehofer hervor. Für solche Maßnahmen stehe er nicht zur Verfügung. „Nicht mit mir.“

13:15 Uhr: WHO sieht „ermutigende Zeichen“ bei Corona-Pandemie in Europa

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht bei der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie in Europa „ermutigende Zeichen“. „Während die Lage sehr ernst bleibt, beginnen wir, ein paar ermutigende Zeichen zu sehen“, erklärte das WHO-Europa-Büro in Kopenhagen am Donnerstag. So sei die Wachstumsrate der Infektionen im besonders stark betroffenen Italien leicht zurückgegangen.

Allerdings sei es noch zu früh für die Feststellung, dass die Pandemie in Italien ihren Höhepunkt erreicht habe, hob der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, bei der Pressekonferenz hervor. Die Zahl der Neuinfektionen erreichte am Mittwoch ihren geringsten Zuwachs seit Beginn der Pandemie: Sie stieg noch um 7,5 Prozent.

In Italien starben nach offiziellen Angaben vom Mittwochabend bereits mehr als 7500 Menschen an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Bei insgesamt 74.400 Menschen in dem EU-Land wurde eine Infektion nachgewiesen.

Laut WHO gäbe es neben Italien auch in Spanien „mehr Tote als in China“. Zahlreiche Berichte der Epoch Times haben bereits offengelegt, dass in China die Fallzahlen massiv verschönert, unterdrückt und verschwiegen werden. Einer Recherche zur Folge sind in den letzten drei Monaten die Handynutzer in China um 21 Millionen gesunken – ein weiteres Indiz dafür, dass die Zahl der Corona-Toten um ein Vielfaches höher sein könnte als offiziell angegeben.

Hintergrundbericht: WHO ignorierte Fragen Taiwans zu Beginn des Ausbruchs

12:25 Uhr: Menschenrechtsinstitut: Corona-Krise verschlimmert Lage für Obdachlose

Für Obdachlose in Deutschland hat sich die Situation durch die Corona-Pandemie nach Ansicht von Menschenrechtsexperten verschlimmert. Sie könnten sich nicht in die eigenen vier Wände zurückziehen und lebten in Notunterkünften oft mit vielen Menschen auf engstem Raum, erklärte das Deutsche Institut für Menschenrechte am Donnerstag. „Sie haben oftmals nur unzureichenden Zugang zu Duschen oder Toiletten, ihr Zugang zum Gesundheitssystem ist – oftmals bei schlechter Gesundheit – kaum gegeben.“

Zum Schutz vor Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus müssten zusätzliche Wohnmöglichkeiten für Obdachlose geschaffen werden, verlangte das Institut. Auch müssten über entsprechende Anlaufstellen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung bekommen.

„Angesichts der neuen Restriktionen wie den Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum“ müsse außerdem dafür gesorgt werden, „dass auf der Straße in Gemeinschaft lebende Menschen nicht wegen ihres Status als Wohnungslose bestraft werden“, mahnte das Menschenrechtsinstitut weiter.

Hintergrundbericht: Zwischen Lug, Trug, Seuche und Tod: Dr. Chens Doppel-Lungen-Transplantation bei Coronavirus-Patient (Teil 1)

12:17 Uhr: Bildungsministerin kündigt Forschungsnetzwerk der Universitätsmedizin an

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Gründung eines nationalen Forschungsnetzwerks der Universitätsmedizin zum Kampf gegen das Coronavirus angekündigt. Die Koordinierung werde die Charité in Berlin übernehmen, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Zuerst werde man zur Umsetzung der Pläne eine nationale Taskforce einrichten.

Mehr dazu: Karliczek kündigt Forschungsnetzwerk der Universitätsmedizin an

12:04 Uhr: Steinmeier stimmt Bürger auf weitere schwierige Wochen ein

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stimmt die Bürger wegen der Corona-Krise auf weitere schwierige Wochen ein. Abstand halten sei „das Gebot der Stunde“ – diese Stunde dauere allerdings keine 60 Minuten, sondern „womöglich Wochen“, sagte Steinmeier in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. Gewohnte Treffen und Besuche seien derzeit nicht möglich. „Darauf zu verzichten, das fällt uns allen schwer, auch mir.“

Mehr dazu: Steinmeier stimmt Bürger auf weitere schwierige Wochen ein

11:27 Uhr: Mehr als 37.900 Corona-Nachweise in Deutschland

In Deutschland sind bislang mehr als 37.900 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 10.400 Fällen sowie Bayern und Baden-Württemberg mit jeweils mehr als 7200 Fällen. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit 78,8 die meisten Infektionen.

Mindestens 215 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Zwei weitere Deutsche starben nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten. Laut der John Hopkins Universität sind 3.547 der Infizierten in Deutschland bereits wieder genesen.

11:02 Uhr: Medien: Geistlicher in päpstlichem Gästehaus positiv auf Coronavirus getestet

Ein italienischer Geistlicher, der im selben Gebäude wie Papst Franziskus lebt, ist Medienberichten zufolge positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mann, der seit Jahren im Gästehaus Santa Marta wohne, sei ins Krankenhaus eingeliefert worden, berichteten mehrere italienische Zeitungen am Donnerstag. In Italien sind laut der der Zeitung „Avvenire“ bereits 67 Priester am Coronavirus gestorben.

Seit einer Erkältung Ende vergangenen Monats hat sich Papst Franziskus weitgehend isoliert. Der 83-Jährige hat eine kleine Wohnung im Gästehaus Santa Marta und nimmt dort auch seine Mahlzeiten ein und hält private Treffen ab. Gelegentlich wendet er sich von der Vatikanischen Bibliothek aus per Livestream an die 1,3 Milliarden Katholiken weltweit.

In Italien sind einem Medienbericht zufolge bislang 67 Priester am Coronavirus gestorben. Der jüngste sei 53 Jahre alt gewesen, berichtete die Zeitung „Avvenire“ am Mittwoch. 22 Todesfälle entfielen auf die Diözese Bergamo im besonders betroffenen Norden des Landes. Papst Franziskus hatte Mitte März, als die Ausbreitung des Virus an Fahrt aufnahm, die Priester aufgefordert, „den Mut zu haben, hinauszugehen und die Kranken zu treffen“.

10:45 Uhr: Helsinki abgeriegelt

Die finnische Hauptstadt Helsinki wird wie zahlreiche andere Großstädte auf der Welt wegen des Coronavirus abgeriegelt. Die Aus- und Einreiseverbote für die Hauptstadtregion Uusimaa gelten ab Freitag und für mindestens drei Wochen, wie Ministerpräsidentin Sanna Marin am Mittwoch mitteilte. Reisen aus sehr wichtigen Gründen wie etwa beim Tod eines Angehörigen oder zum Besuch eines getrennt lebenden Kindes bleiben aber erlaubt.

Auch ist Bewohnern von Uusimaa, die sich derzeit außerhalb der Region aufhalten, die Rückkehr nach Hause erlaubt. Der Warenverkehr ist von den Verboten nicht betroffen. In Uusimaa leben 1,7 Millionen Menschen, das ist ein Drittel der Gesamtbevölkerung des skandinavischen Landes.

In Finnland gibt es bislang rund 880 bestätigte Corona-Infektionsfälle und mindestens drei Todesopfer der Pandemie. Mehr als 500 der Ansteckungsfälle und zwei der Todesfälle wurden in Uusimaa verzeichnet.

Die finnische Regierung hatte wegen der Pandemie Anfang vergangener Woche den Ausnahmezustand ausgerufen. Die Grenzen wurden für Ausländer ohne ständigen Wohnsitz im Land geschlossen. Treffen von mehr als zehn Menschen in der Öffentlichkeit sind verboten. Die meisten Schulen in Finnland sind geschlossen.

09:45 Uhr: Russland setzt internationale Flüge aus – Verfassungsreferendum verschoben

Russland setzt wegen der Corona-Krise ab Freitag alle internationalen Flüge aus. Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Dekret der Regierung gilt die Maßnahme ab Mitternacht (Donnerstag, 22.00 Uhr MEZ) und für alle Starts und Landungen auf russischem Staatsgebiet. Ausgenommen seien lediglich Flugzeuge, die wegen der Corona-Pandemie im Ausland gestrandete russische Staatsbürger zurückbringen.

Die Zahl internationaler Verbindungen war zuvor schon stark zurückgefahren worden. Es gab nur noch von der staatlichen Fluggesellschaft Aeroflot angebotene Verbindungen zwischen Moskau und anderen Hauptstädten.

Mit dem am Donnerstag veröffentlichten Regierungsdekret treten weitere Maßnahmen in Kraft, die in den vergangenen Tagen angekündigt worden waren, darunter vor allem die Schließung zahlreicher öffentlicher Einrichtungen in den russischen Regionen, wo bislang nur wenige Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des KPCh-Virus verhängt worden waren.

Russland, das 144 Millionen Einwohner hat, hat bislang 658 Coronavirus-Fälle gemeldet. Am Mittwoch wurde zudem der Tod von zwei 73 und 88 Jahre alten Patienten mitgeteilt, ohne dass jedoch eine Verbindung zur Lungenkrankheit Covid-19 hergestellt wurde.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Mittwoch in einer Fernsehansprache angekündigt, dass die Russen in der kommenden Woche nicht zur Arbeit gehen sollen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Zugleich kündigte er die Verschiebung des für den 22. April geplanten Referendums über die Verfassungsreform an.

07:37 Uhr: Zwei Pariser Flughäfen machen wegen Corona-Krise dicht

Zwei der drei großen internationalen Flughäfen von Paris werden wegen der Corona-Krise vorübergehend geschlossen. Wie Behörden und Betreiber am Mittwoch mitteilen, machen die Airports Orly und Beauvais-Tillé dicht. Als Grund wurde der drastisch gesunkene Betrieb infolge der Reisebeschränkungen genannt. Geöffnet bleibt aber der Flughafen Charles de Gaulle, der größte Airport der französischen Hauptstadt.

Die Schließung des zweitgrößten Pariser Flughafens Orly gilt ab dem 31. März. Sie ist nicht vollständig: Regierungsflüge und Rettungsflüge dürfen weiterhin von dort und dorthin stattfinden. Auch sind Umleitungen von Flügen in Notfällen nach Orly weiterhin erlaubt.

06:45 Uhr: Italien: Anstieg der Infektionszahlen weiter verlangsamt – 683 neue Todesfälle

Die Ausbreitung des KPChVirus in Italien hat sich den vierten Tag in Folge verlangsamt. Die Zahl der Infektionen sei um 7,5 Prozent angestiegen, das sei der niedrigste Zuwachs seit Beginn der Pandemie, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwochabend mit. Allerdings habe es einen deutlichen Anstieg der Todesfälle in Regionen mit großen Städten wie Neapel und Rom gegeben.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden 683 neue Todesfälle registriert. Damit starben in Italien bereits 7503 Menschen mit Covid-19. Das sind so viele wie in keinem anderen Land der Welt. Die Zahl der Infizierten liegt inzwischen bei knapp 74.400.

