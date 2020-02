Coronavirus-Newsticker: Erste Coronavirus-Fälle in Österreich – weitere Regionen in Italien betroffen – 283 Infizierte

Die Dreharbeiten in der Lagunenstadt sollten demnach drei Wochen lang dauern. Laut Paramount reiste Hauptdarsteller Tom Cruise noch nicht nach Italien. Jenen Crew-Mitgliedern, die sich bereits dort aufhielten, sei die vorläufige Heimkehr erlaubt worden. „Mission: Impossible VII“ soll im Juli 2021 in den Kinos starten.

Wegen des Coronavirus sind geplante Dreharbeiten in Venedig für den siebten Kinofilm der Action-Reihe „Mission: Impossible“ ausgesetzt worden. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme für die Crew, teilte die Produktionsgesellschaft Paramount Pictures am Montag mit. Auch werde damit das Anliegen der örtlichen Behörden berücksichtigt, Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit möglichst nicht stattfinden zu lassen.

Die Coronavirus-Epidemie hat auch Auswirkungen auf Militärübungen der USA mit Südkorea. Beide Seiten prüften derzeit, ein für dieses Frühjahr geplantes Kommandotraining „aufgrund von Bedenken wegen des Coronavirus zurückzufahren“, sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper am Montag in Washington.

Nach dem Coronavirus-Ausbruch in Italien rechnet NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann auch mit Infektionen in Nordrhein-Westfalen. „Mit einem Import von einzelnen Fällen auch nach Nordrhein-Westfalen muss gerechnet werden“, sagte Laumann der „Rheinischen Post“ (Dienstagsausagbe). Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bleibe aber derzeit weiterhin gering.‎ „Wenn ein Fall oder mehrere Fälle im Land auftreten sollte, sind wir gut darauf vorbereitet“, so Laumann weiter. Das Ministerium verweist darauf, dass es in NRW-Krankenhäusern rund 1.900 Isolierbetten der Kategorie B gebe. Hier können Covid-19-Patienten versorgt werden.

In den USA gibt es bislang 53 Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Darunter sind 39 Menschen, die aus China zurückgeholt wurden oder an Bord des vor Japan unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ waren.

Die Regierung von Präsident Donald Trump beantragte demnach beim Kongress 1,8 Milliarden Dollar für Nothilfen. Aufgestockt werden solle die Summe durch zusätzliche Mittel anderer Bundesbehörden. Die oppositionellen Demokraten kritisierten die veranschlagten 2,5 Milliarden Dollar als zu gering. Eine Kommission des Repräsentantenhauses, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, bezeichnete die Summe in einer Erklärung als „sehr unzureichend“.

Für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus will das Weiße Haus einem Zeitungsbericht zufolge 2,5 Milliarden Dollar bereitstellen. Mit den Mitteln sollen Labortests, mögliche Quarantänen, die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen finanziert und besonders betroffene Bundesstaaten unterstützt werden, wie die „Washington Post“ am Montag berichtete.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Italien findet ein Heimspiel von Intermailand in leerem Stadion statt. Auf der Internetseite gab der Fußballverein bekannt, dass „gemäß den Anforderungen der Gesundheitsbehörden in der Region Lombardei und der Stadt Mailand sowie mit Zustimmung der UEFA“ das Rückspiel zwischen Inter und Ludogorets im Achtelfinale der Europa League am Donnerstag, dem 27. Februar „hinter verschlossenen Türen“ stattfinden werde.

Italien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Coronavirus in Europa geworden. Dort wurde bislang bei knapp 230 Menschen eine Infektion mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 nachgewiesen, sieben Infizierte starben bereits. Die meisten Infektionen wurden in der nördlichen Region Lombardei verzeichnet.

Die Ausbreitung des gefährlichen neuartigen Coronavirus in Norditalien ist nach Angaben von Regierungschef Giuseppe Conte auch auf den fehlerhaften Umgang eines Krankenhauses mit dem Erreger zurückzuführen. Eine Klinik habe die Vorschriften nicht eingehalten, dort habe es „ungerechtfertigte Alleingänge“ gegeben, sagte Conte am Montagabend im italienischen Fernsehen. Nähere Angaben zu dem Krankenhaus machte er nicht.

Norditalien ist binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Coronavirus in Europa geworden. Dort wurde bislang bei knapp 230 Menschen eine Infektion mit dem Erreger der Lungenkrankheit Covid-19 nachgewiesen, sieben Infizierte starben. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sieht derzeit ein „mittleres bis hohes“ Risiko, dass sich das Virus auch in anderen EU-Ländern ausbreiten könnte.

Das Coronavirus hat sich mittlerweile auch in Italien ausgebreitet. Die Zahl der Infizierten wurde zuletzt mit 229 angegeben. Die Entwicklung hatte am Montag die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Weltweit löst das Virus Sorgen vor Auswirkungen auf die Konjunktur aus.

Die Autobranche befürchtet laut Ifo-Institut einen verstärkten Rückgang ihrer Exporte in den kommenden Monaten. Auch in der Chemischen Industrie sei die Skepsis zurück, nach einem zuletzt leicht optimistischen Ausblick. Im Maschinenbau gehen die Unternehmen den Angaben zufolge ebenfalls tendenziell von einem leicht rückläufigen Auslandsgeschäft aus. Lichtblicke in diesem Monat seien die Hersteller von Nahrungs- und Genussmitteln sowie die Getränkehersteller. Sie erwarteten deutliche Zuwächse bei ihren Exporten in den kommenden Monaten.

Vor dem Hintergrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus hat sich dem Ifo-Institut zufolge die Stimmung unter den deutschen Exporteuren verschlechtert. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie fielen im Februar von plus 0,8 Punkten auf minus 0,7 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag mitteilte. Die aktuellen Entwicklungen rund um das neuartige Virus lassen demnach kurzfristig kaum auf Besserung hoffen.

Die Betroffenen sollen leichtes Fieber haben. In Europa hatte sich das Virus zuletzt immer weiter ausgebreitet, vor allem in Italien. Dort wurden bisher 283 Infizierte offiziell bestätigt. In Deutschland gab es bisher 16 Fälle, in Großbritannien 13 und in Frankreich zwölf.

In Österreich sind erstmals zwei Personen positiv auf den neuartigen Coronavirus getestet worden. Die Tests fanden in Tirol statt, sagte Landeshauptmann Günther Platter der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Beide Infizierten sollen aus der Lombardei stammen und in Innsbruck wohnhaft sein. Sie wurden nach Angaben Platters in einer Innsbrucker Klinik isoliert.

Italien hat sich binnen kurzer Zeit zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa entwickelt. Die meisten Infektionen wurden in der nördlichen Region Lombardei verzeichnet. Um die Epidemie einzudämmen, stellte die italienische Regierung am Sonntag elf Orte – zehn in der Lombardei und einer in der Nachbarregion Venetien – unter Quarantäne. Mehr als 50.000 Einwohner sind von dieser Maßnahme betroffen.

Die Toskana im Nordwesten Italiens und Sizilien im Süden sind beliebte Urlaubsregionen. Von den beiden Fällen in der Toskana wurde einer in Florenz registriert, der andere in Pistoia. Bei dem Fall auf Sizilien handelt es sich den Behörden zufolge um eine Urlauberin, die aus Bergamo in der Lombardei stammt und sich in einem Hotel in der Inselhauptstadt Palermo aufgehalten hatte.

In Italien hat sich das neuartige Coronavirus auf zwei weitere Regionen ausgebreitet und weitere Menschen befallen. Der Erreger sei bei zwei Menschen in der Toskana und einem weiteren auf Sizilien festgestellt worden, teilte der italienische Zivilschutz am Dienstag mit. Die Zahl der Infizierten in ganz Italien stieg demnach mittlerweile auf 283, sieben Infizierte starben bereits.

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist in Südkorea erneut stark gestiegen. Über die Nacht seien 60 neue Fälle hinzugekommen, teilten die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention mit. Damit sind in dem Land bisher 893 Infizierungen nachgewiesen worden. Auch wurde ein weiterer Todesfall in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet, die Zahl kletterte damit auf acht.

USA verhängt Reisewarnung für

7:44 Uhr: Gesundheitsminister Spahn reist zu Beratung nach Rom

Angesichts der raschen Ausbreitung des neuen Coronavirus in Italien berät die italienische Regierung mit den Nachbarländern und Deutschland die Lage. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reist dazu nach Rom. An dem Treffen am Nachmittag sollen neben dem Gastgeber zudem seine Kollegen aus Slowenien, Frankreich, der Schweiz und Österreich teilnehmen.

Mehr dazu: Gesundheitsminister Spahn reist zu Beratung nach Rom

7:33 Uhr: Norditalien – Quarantänegebiet mit Schlupflöchern

Der Soldat an der Straßensperre trägt keinen Mundschutz. Nähert er sich einem Autofahrer, zieht er seinen Schal über die Nase. Die Situation ist für ihn und die Menschen in der Lombardei neu. Seit Sonntag sind mehrere Dörfer und Städte in der norditalienischen Region abgeriegelt, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu stoppen.

Montag, den 24. Februar

21:45 Uhr: Siebtes Todesopfer in Italien – WHO spricht von möglicher Pandemie

Die Coronavirus-Epidemie in Norditalien breitet sich immer weiter aus. Die Zahl der Todesopfer stieg am Montag auf sieben, der Zivilschutz vermeldete fast 230 Infektionsfälle. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte unterdessen vor einer „möglichen Pandemie“. Zwar habe die Epidemie in ihrem Ursprungsland China ihren Höhepunkt bereits überschritten, die plötzliche Zunahme der Infektionsfälle im Iran, in Italien und Südkorea sei aber „zutiefst besorgniserregend“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.

talien wurde binnen kurzer Zeit zum größten Infektionsherd des neuartigen Virus in Europa. Wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Montagabend bekanntgab, starben seit Freitag sieben Infizierte. Zuletzt starb ein 62-jähriger Mann aus dem Ort Castiglione d’Adda südlich von Mailand, der italienischen Medienberichten zufolge schon vor seiner Ansteckung mit dem Coronavirus an mehreren chronischen Krankheiten gelitten hatte und auf Dialyse angewiesen war.

Die Zahl der Infizierten liegt nach Angaben des Zivilschutzes bei 229. Die meisten Infektionen wurden in der norditalienischen Region Lombardei gemeldet, von dort stammen auch sechs der sieben Todesopfer.

Italien riegelte Ortschaften ab

Die italienische Regierung hat drastische Maßnahmen gegen das Virus ergriffen. Elf Ortschaften, zehn in der Lombardei und eine in Venetien, wurden abgeriegelt. Der Karneval in Venedig wurde abgebrochen, Fußballspiele und andere Großveranstaltungen wurden abgesagt. Schulen und Universitäten in allen betroffenen Regionen bleiben vorerst geschlossen. In Mailand, der Hauptstadt der Lombardei, waren am Montag auch die berühmte Scala und der Dom zu.

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza berief für Dienstagnachmittag ein Krisentreffen mit seinen Kollegen aus den Nachbarländern ein. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte seine Teilnahme zu. Spahn schloss zugleich weitere Schutzmaßnahmen in Deutschland nicht aus, sollte sich das Virus hierzulande weiter ausbreiten. Das Robert-Koch-Institut testet bereits die im Zuge der Grippeüberwachung eingesandten Proben auf das Coronavirus.

Trotz der wachsenden Sorge vor dem Virus planen die 26 Staaten des Schengenraums nach Angaben der EU vorerst keine systematischen Grenzkontrollen. Die Grenzen zu Italien blieben zunächst weiter offen. Das Auswärtige Amt empfahl allen Italien-Reisenden nur, die Nachrichten zu verfolgen und sich in seiner Krisenvorsorgeliste einzutragen.

19:26 Uhr: Börsenkurse in Europa und den USA wegen Coronavirus auf Talfahrt

Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien mit mindestens fünf Toten hat die europäischen Börsen am Montag auf Talfahrt geschickt. Bis Börsenschluss in Frankfurt am Main brach der Dax um vier Prozent ein. Auch die Börsen in London, Madrid und Zürich stürzten um mehr als drei Prozent ab. In Mailand brachen die Kurse sogar um 5,4 Prozent ein. Auch die US-Börsen trieb die Virus-Angst ins Minus: Der Aktienindex Dow Jones verlor nach Handelsbeginn an der New Yorker Wall Street rund drei Prozent.

An der Börse in Frankfurt am Main litten vor allem vom Tourismus abhängige Unternehmen wie die Lufthansa. Ihr Aktienkurs stürzte am Vormittag um mehr als sieben Prozent ab. Auch die Papiere der Automobilhersteller und -zulieferer gaben stark nach; sie machen einen großen Teil ihrer Umsätze in China und haben dort auch Fabriken.

17:49 Uhr: Zahl der Fälle in Südkorea auf 830 gestiegen

Südkorea meldet 231 neue Fälle des neuartigen Coronavirus, darunter auch ein Anghöriger der U.S. Force Korea (USFK).

Das Koreanische Zentrun für Krankheitskontrolle und -prävention (KCDC) meldeten am späten Montagnachmittag 70 neue Fälle und einen weiteren Todesfall. Am frühen Morgen meldete das Land seinen siebten Todesfall und einen Anstieg von 161 neuen Fällen gegenüber dem Vortag. Inzwischen sind in Südkorea mindestens 833 Fälle von Coronaviren bekannt, die acht Todesfälle forderten.

Hintergrundbericht: Spione unterwegs: Aufgrund spärlicher Informationen der KP Chinas werden Geheimdienste aktiver

17:25 Uhr: Spahn: Covid-19 „auf dem Weg ist zu einer weltweiten Pandemie“

Das neuartige Coronavirus breitet sich weiter aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nach den Fällen in Italien von einer geänderten Lage gesprochen. Die Epidemie sei nun in Europa angekommen, sagte er am Montag in Berlin. „Alles deutet darauf hin“, so Spahn, „dass es eben auf dem Weg ist zu einer weltweiten Pandemie“.

Am Dienstag will sich Spahn in Rom mit dem italienischen Gesundheitsminister und weiteren EU-Ländern abstimmen. Das Virus mache an Grenzen nicht Halt, sagte Spahn. Deswegen seien nationale Alleingänge keine sinnvolle Option. In Norditalien waren am Wochenende nach den ersten Todesfällen ganze Ortschaften abgeriegelt worden. Der Karneval in Venedig wurde abgesagt. Mehr als 220 Menschen sind bereits infiziert.

Mehr dazu: EU-Krisenkoordinator: Grenzkontrollen wegen Coronavirus sind Ländersache

17:10 Uhr: Italienischer Professor: „Die Epidemie begann im Krankenhaus“

„Wir hatten die unglücklichste Situation, nämlich die Auslösung einer Epidemie im Zusammenhang mit einem Krankenhaus, wie sie 2015 bei Mers in Seoul aufgetreten ist“, sagte Massimo Galli, Professor für Infektionskrankheiten an der Universität Mailand.

Mehr dazu: Coronavirus – Italienischer Professor: „Die Epidemie begann im Krankenhaus“

15:04 Uhr: Abgeordneter des Iran meldet 50 Todesfälle – Regierung dementiert

In der iranischen Stadt Qom seien in diesem Monat schwindelerregende 50 Menschen an dem neuen Coronavirus gestorben, berichtet AP, und zitiert damit einen iranischen Abgeordneten. Das Gesundheitsministerium dementiert und besteht weiterhin auf den 12 offiziell gemeldeten Todesfällen, die das staatliche Fernsehen nur wenige Stunden zuvor gemeldet hatte. Die neue Todeszahl, die der Vertreter von Qom, Ahmad Amirabadi Farahani, meldete, wäre damit deutlich höher als die offiziell 47 Infizierten.

Das iranische Gesundheitsministerium erhöhte die Zahl inzwischen auf insgesamt 61, die Zahl der Todesfälle blieb bei 12. Dennoch werden Fragen der Transparenz aufgeworfen, da die Zahl der Todesfälle im Vergleich zur Zahl der bestätigten Infektionen durch das Virus im Iran höher ist als in jedem anderen Land, einschließlich China und Südkorea, wo der Ausbruch weitaus weiter verbreitet ist. Es besteht die Sorge, dass Cluster des neuen Coronavirus im Iran sowie in Italien und Südkorea eine ernsthafte neue Phase seiner weltweiten Verbreitung signalisieren könnten.

Laut dem Abgeordneten Farahani gingen die ersten Todesfälle in Qom bereits auf den 13. Februar zurück, während die Regierung die ersten Fälle des Virus und seine ersten Todesfälle am 19. Februar bekannt gab, so AP. Demnach lieferte Farhani keine Beweise, sprach aber von 250 Menschen in Qom, die unter Quarantäne stünden.

Unterdessen gibt es auch erste gemeldete Fälle in Bahrain, Kuwait, Irak und Afghanistan, die wohl alle auf den Iran zurückzuführen sind.



14:20 Uhr: Innenministerium sieht keine Gefahr wegen Virus-Ausbreitung in Italien

Trotz der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien erwägt das Bundesinnenministerium keine Grenzschließungen. „Grenzschließungen gehören im Moment nicht zu unseren Überlegungen“, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin. Italien hat sich zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa entwickelt. Über 200 Infizierte und fünf Tote wurde bislang gemeldet.

13:24 Uhr: Virologe fordert Coronavirustest bei Grippeverdacht

Der Virologe Alexander Kekulé hat deutlich mehr Tests auf das neuartige Coronavirus in Deutschland gefordert. Kekulé sagte am Montag im Mitteldeutschen Rundfunk, die aktuelle Ausbreitung des Erregers in Italien sei zwar kein Grund zur Panik. Es gebe aber Anlasse zur Sorge. „Wir haben eine Ausbreitung, die nicht mehr mit den unmittelbaren Reisen aus China zu tun hat“, sagte der Experte. „Deshalb müssen wir bei der Abwehr der Epidemie in den zweiten Gang schalten.“

13:17 Uhr: Über 200 Infizierte und fünf Virus-Tote in Italien

In Italien ist die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Patienten auf mehr als 200 gestiegen. Das teilten die örtlichen Behörden am Montag mit. Die mit Abstand meisten bestätigten Fälle gibt es demnach in der Lombardei.

Aber auch in den Regionen Venetien, Emilia-Romagna und Piemont wurden Infizierte festgestellt. Bisher kamen in Italien fünf Personen durch das Coronavirus ums Leben. Als Reaktion auf die Ausbreitung des Virus waren am Wochenende mehrere Ortschaften und Städte abgeriegelt worden. Die betroffenen Gebiete dürfen weder betreten noch verlassen werden. Aus Sorge vor dem Virus war zudem der berühmte Karneval in Venedig abgesagt worden. Italien ist das aktuell am stärksten vom Coronavirus betroffene europäische Land.

13:16 Uhr: Nur drei von zehn Unternehmen in China geöffnet

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China bleiben dort die meisten kleinen und mittleren Unternehmen weiter geschlossen. Nur etwa drei von zehn dieser Unternehmen würden nach der staatlich verordneten Zwangspause wieder arbeiten, sagte der Sprecher des Industrieministeriums in Peking, Tian Yulong, am Montag. Die Verkehrsunterbrechungen machten Arbeitern das Reisen schwer und behinderten die Lieferung von Rohstoffen.

Die kleinen und mittleren Unternehmen in China machen rund 60 Prozent der Wirtschaft des Landes aus. Sie leiden nicht nur unter den Lieferengpässen, sondern auch unter Geldmangel, wie staatliche Medien vergangene Woche berichtet hatten. Mindestens sechs von zehn Betrieben könnten demnach in den kommenden zwei Monaten in Zahlungsschwierigkeiten kommen.

Analysten rechnen mit weit gravierenderen Auswirkungen. Die Ratingagentur Moody’s etwa revidierte ihre Prognose für das chinesische Wachstum von 6,1 Prozent nach unten auf 5,4 Prozent.

13:14 Uhr: Schutzmaskenmangel in Deutschland

Wegen des neuartigen Coronavirus sind in vielen Apotheken Schutzmasken seit Wochen ausverkauft – und sie bekommen kaum Nachschub.

„Es gibt wirklich erhebliche und umfängliche Lieferengpässe“, sagte Thomas Porstner, Geschäftsführer beim Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (PHAGRO). Die verstärkte Nachfrage in letzter Zeit sei auf das Coronavirus zurückzuführen, so ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). „Es gibt wirklich erhebliche und umfängliche Lieferengpässe“, sagte Thomas Porstner, Geschäftsführer beim Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (PHAGRO). Die verstärkte Nachfrage in letzter Zeit sei auf das Coronavirus zurückzuführen, so ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

12:48 Uhr: Primark rechnet mit Lieferengpässen

Der britische Mischkonzern AB Foods hat wegen des Coronavirus vor Auswirkungen auf seine Textilkette Primark gewarnt. Im weiteren Jahresverlauf könne es zu Lieferengpässen seitens der chinesischen Zulieferer kommen, teilte AB Foods in London bei der Vorlage eines Zwischenberichts mit.

Zwar erwartet der Konzern zunächst keine kurzfristigen negativen Folgen. Sollten sich Verzögerungen bei der Produktion jedoch ausweiten, werde sich das Risiko von Lieferengpässen im weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs erhöhen. Deshalb ziehe AB Foods verschiedene Strategien in Erwägung, um die Virus-Folgen abzumildern, hieß es weiter. Dazu gehöre unter anderem eine Erhöhung der Produktionskapazitäten in anderen Regionen abseits von China.

12:40 Uhr: China untersagt ab sofort Verkauf und Verzehr von Wildtieren

Als eine Konsequenz der Coronavirus-Epidemie im Land hat China den Handel mit Wildtieren sowie deren Verzehr komplett verboten. Eine entsprechender Vorschlag wurde am Montag vom Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskongresses getroffen, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Das Verbot solle die „schlechte Gewohnheit des übermäßigen Konsums von Wildtieren“ beenden und „Leben und Gesundheit der Menschen wirksam schützen“. Das Verbot tritt demnach sofort in Kraft.

12:10 Uhr: Wütende Südkoreaner starten Petition gegen Glaubensgemeinschaft

Südkorea ist nach China das Land mit den meisten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus – und schuld daran ist aus Sicht vieler Südkoreaner eine christliche Glaubensgemeinschaft. In einer Petition forderte daher bereits rund eine Million Menschen Südkoreas Staatschef Moon Jae In die Shincheonji Church of Jesus aufzulösen.

11:47 Uhr: EU-Krisenkoordinator: Grenzkontrollen sind Ländersache

Die EU-Kommission hat die Schritte Italiens zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus begrüßt. Die italienische Regierung habe schnell gehandelt und „wirksame Strukturen, um in gut abgestimmter Weise auf diesen Ausbruch zu reagieren“, sagte der für Krisenkoordination zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic am Montag in Brüssel. Er kündigte die Freigabe von 232 Millionen Euro an, um den weltweiten Kampf gegen den Virus zu verstärken.

Mit Blick auf mögliche Grenzkontrollen zur Eindämmung der Krankheit im Schengenraum sagte Lenarcic, dies liege in der Kompetenz und Entscheidung der einzelnen Mitgliedstaaten. Er forderte die Regierungen aber auf, alle Entscheidungen zum Kampf gegen den Virus auf Grundlage „einer glaubwürdigen Risikobewertung“ zu treffen sowie verhältnismäßig und abgestimmt zu handeln.

10:44 Uhr: Dax fällt weiter – jetzt um 3,31 Prozent