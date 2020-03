Coronavirus-Ticker: Cem Özdemir mit Coronavirus infiziert – Corona-Test bei Olaf Scholz negativ

Weltweit entwickelt sich die Corona-Krise und schreitet voran. Die neue Lungenkrankheit Covid-19 verbreitet sich rasant. Zuerst wurde das Virus im chinesischen Wuhan am 1. Dezember aufgefunden. Inzwischen ist es auch in Europa angekommen. Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema informieren. Weitere Entwicklungen hier im Ticker.

Donnerstag 19. März

13:13 Uhr: Corona-Test bei Scholz bringt negatives Ergebnis

Der Corona-Test bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist negativ verlaufen. „Die Stimme ist noch mitgenommen, die Erkältung geht etwas zurück und der Test war negativ“, twitterte der Vizekanzler am Donnerstag. Er bedankte sich „für die vielen guten Wünsche“. Er bleibe am Donnerstag nicht mehr im Homeoffice, sondern nehme an Beratungen im Kanzleramt teil.

„Die Corona-Krise fordert uns alle – gemeinsam stehen wir das durch“, fügte Scholz hinzu. „Unser Land kann das.“ Scholz hatte sich wegen Erkältungssymptome auf Corona testen lassen.

12:28 Uhr: Grünen Bundestagsabgeordneter Cem Özdemir mit Coronavirus infiziert

Der Bundestagsabgeordnete und Ex-Chef der Grünen, Cem Özdemir, ist mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen am Donnerstagmorgen auf Twitter mit, ein Test hätte ein positives Ergebnis gebracht. „Mir geht es – wie ihr seht – sehr gut“, sagte Özdemir in einem von ihm veröffentlichtem Video auf Twitter.

Da er sich schon vorher weitestgehend zurückgezogen hätte, wäre die häusliche Quarantäne keine grosse Umstellung, so Özdemir in seiner Videobotschaft. Der Bundestagsabgeordnete appelierte jedoch auch an die Bürger nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben, jeder könne sich anstecken. Das sei erstmal nicht schlimm, aber andere Menschen müssten geschützt werden. Özdemir kündigte an sich an die Vorgaben der Behörden zu halten, um ihn müsste man sich keine Sorgen machen.

Laut Zählung der Johns Hopkins Universität sind in Deutschland bisher 13.093 Menschen infiziert und 31 Menschen gestorben. Im hart getroffenem Italien gibt es demnach 35.713 inifizierte und 2.978 Todesfälle. Spanien zählt bisher 15.014 COVID-19-Erkrankungen, 640 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben.

12:13 Uhr: Zahl der Todesfälle durch Coronavirus im Iran auf fast 1300 gestiegen

Im Iran sind innerhalb von 24 Stunden 149 weitere Menschen am neuartigen Coronavirus gestorben. Wie das iranische Gesundheitsministerium am Donnerstag bekannt gab, erhöhte sich die Zahl der Todesfälle durch die Lungenerkrankung Covid-19 damit auf insgesamt 1284. Landesweit hätten sich mehr als 18.400 Menschen mit dem Virus infiziert, sagte Vize-Gesundheitsminister Alireza Raissi bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz.

In der Hauptstadt Teheran und elf weiteren Provinzen habe es zuletzt vergleichsweise wenige neue Infektionsfälle mit dem Erreger Sars-Cov-2 gegeben, „weil die Menschen unseren Empfehlungen gefolgt sind“, sagte er weiter. Der Iran zählt neben Italien, Spanien und natürlich China zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Zur Eindämmung des Virus forderte die Regierung die Bevölkerung auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und soziale Kontakte zu begrenzen.

11:35 Uhr: Hessisches Landwirtschaftsministerium befürchtet Engpass bei Erntehelfern

Das hessische Landwirtschaftsministerium fürchtet durch die Grenzschließungen im Zuge der Bekämpfung der Coronapandemie Engpässe bei den Erntehelfern. „Leider können in Folge der Grenzschließungen viele der fleißigen und für die Spargelernte unverzichtbaren Saisonarbeitskräfte aus Südost- und Osteuropa im Moment nicht oder nur mit großer Mühe nach Deutschland einreisen“, erklärte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Donnerstag. Durch die Witterung beginne die Spargelsaison dieses Jahr deutlich früher.

Die Lage in den Betrieben sei „sehr ernst“, denn ohne Erntehelfer könne die Spargelernte nicht bewältigt werden. Die Folge könnten Engpässe beim Spargel und anderen Gemüsesorten sein. Landwirte fürchteten um ihre Existenz. „Wir haben uns auf Bundesebene bereits mit aller Kraft dafür eingesetzt, dass es schnelle und stabile Regelungen zur Gewährleistung der Einreise für die Saisonarbeitskräfte für Gartenbau und Landwirtschaft gibt“, erklärte Hinz. Am Montag wolle sich das Bundeskabinett mit entsprechenden Regelungen befassen.

10:55 Uhr: Saarland dringt auf weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens

Nach Bayern dringt auch das Saarland auf weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. „Die Lage ist ernst. Jeder muss sein Leben einschränken“, sagte Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben).

„Sollten sich weiterhin viele nicht an unsere Auflagen halten, bleibt nur eine schnelle und harte Ausgangssperre als Instrument. Wir müssen Strenge zeigen zum Schutz der gesamten Bevölkerung, insbesondere zum Schutz unserer Alten und Kranken.“ Ob und inwieweit die bisherigen Maßnahmen greifen, wisse man erst in einigen Tagen. „Jetzt kommt es darauf an, dass wir alle diszipliniert sind – nicht nur zu unserem eigenen Schutz, sondern zum Schutz der anderen“, sagte Hans.

10:10 Uhr: Russland: Erster Todesfall

Russland hat seinen ersten Todesfall verzeichnet. Eine 79-jährige Frau sei in einem Krankenhaus in Moskau gestorben, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mit. Die positiv auf den Erreger getestete Patientin sei am 13. März eingeliefert worden. Sie habe mehrere Vorerkrankungen gehabt, darunter Diabetes und Herzprobleme.

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat Russland wie andere Länder auch seine Grenzen für Ausländer geschlossen. Bis zum Mittwochabend waren in Russland knapp 150 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Hintergrundbericht zur Pandemie: Erster Fall am 17. November – China hätte 95 Prozent der Infektionen verhindern können

09:50 Uhr: Söder droht Ausganssperre für Bayern an – Drei Gemeinden schon betroffen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) droht im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus mit einer Ausgangssperre im gesamten Bundesland. Wenn sich viele Menschen nicht freiwillig beschränkten, „dann bleibt am Ende nur eine bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrument, um darauf zu reagieren“, sagte Söder am Donnerstagmorgen während einer Regierungserklärung im Bayerischen Landtag. Das müsse jedem klar sein.

Man könne dabei auch nicht endlos zuschauen. Wenn es keine entsprechende Unterstützung der Bevölkerung gebe, müsse man handeln, so Söder. „Es liegt jetzt an jedem Einzelnen, seinen Beitrag zu leisten.“ Jeder solle „Vernunft walten lassen“. Er hoffe allerdings, dass die bereits getroffenen Maßnahmen helfen werden, sagte der Regierungschef weiter.

In der Stadt Mitterteich im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth war bereits am Mittwoch eine Ausgangssperre bis zum 2. April verhängt worden. Am Donnerstag sollen entsprechende Maßnahmen in zwei weiteren Gemeinden getroffen werden, kündigte Söder an. „Wir dürfen kein zweiten Heinsberg oder Ischgl im Zweifelsfall zulassen“, so der CSU-Politiker. Jetzt sei es wichtig, zu reagieren und nicht zu warte

09:00 Uhr: Italiens Ministerpräsident will Ausgangssperren über 3. April hinaus verlängern

Die Ausgangssperre in Italien wegen der Coronavirus-Pandemie muss nach Einschätzung von Regierungschef Giuseppe Conte über den 3. April hinaus verlängert werden. Es sei unvermeidbar, die verhängten Maßnahmen wie die Schließung von Schulen und Unternehmen zu verlängern, sagte Conte der Zeitung „Il Corriere della Sera“ vom Donnerstag. In Italien gelten landesweite drastische Beschränkungen der Reise- und Versammlungsfreiheit, die bislang bis zum 3. April dauern sollen.

Sondertipp: Verein für Krankenhaushygiene empfiehlt Mundschutz – Feuerwehr Essen veröffentlicht Nähanleitung

08:00 Uhr: Grenzschließung in Australien und Neuseeland

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schließen Australien und Neuseeland ihre Grenzen. Australiens Premierminister Scott Morrison teilte am Donnerstag mit, ab Freitagabend gelte ein Einreiseverbot für alle, die keine Staatsbürger seien oder ein ständiges Aufenthaltsrecht hätten. Die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern erklärte, das Einreiseverbot gelte für alle Touristen, Inhaber befristeter Visa wie Studenten und Besitzer einer befristeten Arbeitserlaubnis.

Australien und Neuseeland haben eine Reihe von Maßnahmen verhängt, um eine Ausbreitung des Virus zu bremsen, von Schulschließungen und anderen Verordnungen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit bislang aber abgesehen.

Australien hat bislang 642 bestätigte Infektionsfälle registriert, Neuseeland 28 Fälle. Morrison zufolge infizierten sich rund 80 Prozent der australischen Betroffenen in Übersee oder durch Rückkehrer aus dem Ausland.

Hintergrundbericht: Coronavirus bereits seit Januar mutiert – Subtypen aggressiver und ansteckender

06:30 Uhr: Tirol: „Selbstisolation“ – Portugal: Notstand

Das österreichische Bundesland Tirol hat aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eine Ausgangssperre für alle 279 Gemeinden in der Region verhängt. Die Gemeinde dürfe nur dann verlassen werden, „wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen – und dann nur zum nächstgelegenen Ort“, erklärte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) am Mittwochabend in Innsbruck. Sofern es einen Arzt, eine Apotheke, einen Lebensmittelhandel und eine Bank im Ort gebe, dürfe die Gemeinde „für diese Zwecke nicht verlassen werden. Was zum Beispiel nicht geht ist, in einen anderen Ort zu fahren, wenn im eigenen Dorf ein Lebensmittelgeschäft zur Verfügung steht“, so der ÖVP-Politiker weiter.

Zudem grenze sich Tirol zu seinen Nachbarn ab. Diese „Selbstisolation Tirols“ stelle einen „weitreichenden Schritt“ dar. „Das heißt, dass nur jene nach Tirol einreisen können, die in Tirol zu Hause sind oder in der kritischen Infrastruktur oder Versorgung arbeiten. Der Warenverkehr ist unter bestimmten Voraussetzungen gestattet“, so der Tiroler Landeshauptmann

Portugal ruft Notstand aus

Portugal hat wegen der Coronavirus-Pandemie für zunächst zwei Wochen den nationalen Notstand ausgerufen. Staatschef Marcelo Rebelo de Sousa sagte am Mittwochabend bei einer Fernsehansprache, die ab Mitternacht geltende Maßnahme diene der „Verstärkung des Kampfes und der Prävention dieser Pandemie“. Der Notstand schade nicht der Demokratie, sondern diene dem Wohl der Menschen. Möglicherweise werde der Notstand, der alle zwei Wochen erneuert werden muss, mehrere Monate dauern, sagte der Präsident.

Der Notstand, dem das Parlament am Abend zustimmte, erlaubt es der Regierung, einige Verfassungsrechte wie die Bewegungsfreiheit und das Demonstrationsrecht auszusetzen. Es ist das erste Mal seit dem Ende der Diktatur in den 1970er Jahren, dass in dem Land mit rund zehn Millionen Einwohnern der Notstand ausgerufen wird.

In Portugal wurden bislang 642 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus und zwei Todesfälle gemeldet. Die portugiesische Regierung geht jedoch davon aus, dass die Zahl der Infektionen bis „mindestens“ Ende April weiter ansteigen wird. Am Mittwochabend wurde die besonders betroffene 55.000-Einwohnerstadt Ovar unter Quarantäne gestellt.

Mittwoch 18. März

21:47 Uhr: Kreise: Ausgangssperre ab 18 Uhr wird erwogen

Im Bundesgesundheitsministerium denken Fachpolitiker und Experten im Zuge der Coronavirus-Epidemie immer konkreter über eine deutschlandweite Ausgangssperre nach.

Wie die dts Nachrichtenagentur am Mittwoch aus informierten Kreisen erfahren hat, wurde in einer Krisensitzung bereits erörtert, mit den Bundesländern für den Fall, dass die bisherigen Maßnahmen nicht greifen, einen solchen Schritt zu verabreden. Anders als in Frankreich oder Italien soll eine Ausgangssperre in Deutschland aber zunächst täglich erst ab 18 Uhr gelten.

Eine Bitte um offizielle Stellungnahme vom Mittwochmittag ließ das Gesundheitsministerium bis zum Abend unbeantwortet. Auf das Thema Ausgangssperren und Ausnahmezustand in der Bundespressekonferenz angesprochen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am frühen Nachmittag: „Ich kann nicht Maßnahmen vorwegnehmen, die möglicherweise in ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen notwendig sein werden. Die Bundesregierung passt der Lage folgend und dem Rat der Experten folgend ihre Maßnahmen immer aktuell an.“

Unterdessen wurden am Mittwoch auf lokaler Ebene schon Fakten geschaffen: In der Stadt Mitterteich im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth wurde am Mittwoch eine Ausgangssperre bis zum 2. April verhängt und durch Lautsprecherdurchsagen und Handzettel bekannt gemacht – ausdrücklich gutgeheißen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Der halte diese Maßnahme „für angemessen und richtig“, hieß es aus dem Landratsamt.

Ausgenommen von der Ausgangssperre sind Hin- und Rückweg zur jeweiligen Arbeitsstätte „mit Bescheinigung des Arbeitgebers“, wie es in der Allgemeinverfügung heißt, sowie Einkäufe für den Bedarf des täglichen Lebens, Besuche von Arztpraxen oder Apotheken, der Weg zur Post, Tankstelle, Bankfiliale, Hilfeleistungen für Bedürftige, „Notwendiger Lieferverkehr“ und „unabdingbare Versorgungen von Haustieren“.

21:14 Uhr: Zahl der Todesfälle durch Coronavirus in Frankreich auf 264 gestiegen

In Frankreich ist die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus auf 264 gestiegen. 89 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Infektion gestorben, sagte der französische Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon am Mittwoch vor Journalisten. Die Zahl der Infektionsfälle in Frankreich insgesamt stieg demnach auf mehr als 9100.

„Wir sehen uns einer Epidemie gegenüber, die in rasanter Geschwindigkeit immer ernster wird“, sagte Salomon. Die Zahl der Infektionsfälle verdopple sich täglich, fügte er hinzu. Tests würden jedoch nur noch bei Patienten mit schweren Atembeschwerden vorgenommen. Die Dunkelziffer bei den Infektionen dürfte daher nach Salomons Worten deutlich höher liegen. 3626 der positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten würden in Krankenhäusern behandelt, sagte Salomon weiter.

In Frankreich war am Dienstag die von Präsident Emmanuel Macron verhängte landesweite Ausgangssperre wegen der Coronavirus-Pandemie in Kraft getreten. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Innenminister Christophe Castaner sagte am Mittwoch, wegen Verstößen gegen die Viruseindämmungsmaßnahmen seien bislang knapp 4100 Bußgelder verhängt worden.

20:52 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Müller geht vorsorglich ins Homeoffice

Wegen eines Coronafalls in seiner Umgebung geht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) vorsorglich ins Homeoffice. Wie ein Senatssprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte, werden sich zudem Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und Kultursenator Klaus Lederer (Linke) vorsorglich auf das Virus testen lassen. Müller gehe es aber gut. Eine Sprecherin Pops sagte, die Politikerin zeige keine Symptome, werde aber auch zunächst im Homeoffice arbeiten.

Hintergrund ist eine Veranstaltung am 9. März mit dem israelischen Botschafter Jeremy Issacharow, der inzwischen positiv auf das Virus getestet wurde. Daran nahmen auch Müller, der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), und mehrere weitere Parlamentarier teil. Wegen dieses Zusammenhangs sagte am Mittwoch das Abgeordnetenhaus die für Donnerstag geplante Plenarsitzung ab. Müller nahm wiederum am Mittwoch an einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit der brandenburgischen Landesregierung in Potsdam teil.

20:40 Uhr: Durchschnittsalter bei italienischen Corona-Todesfällen bei 79 Jahren

In Italien liegt das Durchschnittsalter der an den Folgen einer Coronavirus-Infektion Verstorbenen bei 79,5 Jahren. Bei 70 Prozent der Toten handele es sich um Männer, teilte das italienische Institut für Gesundheit (ISS) am Mittwoch in Rom mit. Die Wissenschaftler stützen sich auf Daten von 2003 der in Italien verstorbenen Corona-Patienten. Insgesamt meldete Italien bis Mittwoch 2978 Todesfälle durch das neuartige Coronavirus.

707 der in Italien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorbenen Menschen waren laut der ISS-Statistik zwischen 70 und 79 Jahre alt, 852 zwischen 80 und 89 Jahre. 198 waren älter als 90.

Nur 17 an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 Verstorbenen seien jünger als 50 gewesen, teilte das ISS mit. Fünf dieser Menschen seien unter 40 gewesen. Es habe sich ausschließlich um männliche Patienten im Alter zwischen 31 und 39 Jahren mit schweren Vorerkrankungen gehandelt, erklärte das Institut.

Die Wissenschaftler machten rund ein Dutzend Vorerkrankungen aus, an denen die meisten der gestorbenen Covid-19-Patienten gelitten hatten. Am häufigsten waren dies demnach Bluthochdruck, Diabetes sowie koronare Herzkrankheiten. 48,5 Prozent der Patienten hatten laut ISS mindestens drei Vorerkrankungen. 25,6 Prozent weitere litten an zwei chronischen Krankheiten.

Nur bei drei der Verstorbenen war dem Institut zufolge keine Vorerkrankung bekannt. Dies entspricht 0,8 Prozent aller in Italien registrierten Todesfälle.

Im Schnitt vergingen den Wissenschaftlern zufolge acht Tage zwischen dem Auftreten der ersten Corona-Symptome und dem Tod. Als mit Abstand häufigste Symptome nannte das Institut Fieber und Atemnot — dies zeigten der Statistik zufolge rund zwei Drittel aller gestorbenen Patienten. 42 Prozent der später Verstorbenen litten zudem unter Husten.

20:40 Uhr: Dänen sollen sich bei Corona-Verdacht selbst Probe entnehmen können

In Dänemark sollen sich Menschen mit Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion künftig selbst zu Hause eine Probe entnehmen können. Menschen mit leichten Infektionen der oberen Atemwege sollten nicht zum Arzt gehen, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten, sagte Tyra Grove Krause vom Gesundheitsamt SSI der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Um dennoch einen besseren Überblick über die Ausbreitung des Virus zu bekommen, wollen die Behörden demnach ab nächster Woche Testkits für zu Hause anbieten.

Die dänischen Behörden testen derzeit täglich 700 bis 800 Menschen pro Tag auf das neuartige Coronavirus. Da die Zahl der Verdachtsfälle zugenommen hat, beschlossen die Behörden vergangene Woche, nur noch Patienten mit schweren Symptomen zu testen. Wer nur milde Symptome hat, wird demnach nicht mehr getestet. Dennoch sei es wichtig, „einen Eindruck zu bekommen vom Ausbreitungsgrad bei Menschen, die nur leichte Symptome haben und nicht in ein Krankenhaus eingewiesen werden“, sagte Grove Krause.

Die Testkits werden demnach nun an Kliniken im ganzen Land geschickt. Menschen mit Symptomen können sich an die Kliniken wenden und das Testkit von einem Verwandten abholen lassen. Zu Hause können sie eine Probe entnehmen, die die Klinik dann an ein Labor schickt. Bis Mittwoch wurden in Dänemark 1092 Infektionsfälle und vier Todesfälle gemeldet.

19:47 Uhr: Portugal bereitet wegen Corona-Pandemie nationalen Notstand vor

Die portugiesische Regierung will wegen der Coronavirus-Pandemie für zwei Wochen den nationalen Notstand ausrufen. Das Parlament wird am Mittwochabend über einen entsprechenden Erlass abstimmen.

Der Notstand würde es der Regierung erlauben, einige Verfassungsrechte wie die Bewegungsfreiheit und das Demonstrationsrecht auszusetzen. Es wäre das erste Mal seit dem Ende der Diktatur in den 1970er Jahre, dass in dem Land mit rund zehn Millionen Einwohnern der Notstand ausgerufen würde. Mit einer Zustimmung des Parlaments wird gerechnet.

Der von Präsident Marcelo Rebelo de Sousa vorgeschlagene Erlass sehe nicht zwingend eine Ausgangssperre vor, sagte Ministerpräsident António Costa Journalisten nach einer Kabinettssitzung. „Mit der Erklärung des Notstands wird die Demokratie nicht außer Kraft gesetzt.“ Der Erlass könnte nach Ablauf der zwei Wochen verlängert werden. Costa zufolge könnte der Notstand mehrere Monate andauern.

In Portugal wurden bislang 448 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus und zwei Todesfälle gemeldet. Die portugiesische Regierung geht jedoch davon aus, dass die Zahl der Infektionen bis „mindestens“ Ende April weiter ansteigen wird.

19:26 Uhr: Großbritannien schließt Schulen

Bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie setzt Großbritannien jetzt doch auf Schulschließungen. Die Regelung trete landesweit am Freitagnachmittag in Kraft, teilte der britische Bildungsminister Gavin Williamson am Mittwoch im Unterhaus in London mit. Die Maßnahme gelte für unbestimmte Zeit.

Wenige Stunden zuvor hatten bereits die Regierungen in Edinburgh und Cardiff Schulschließungen angekündigt. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte, sie könne derzeit nicht sagen, ob die Schulen vor den Sommerferien noch einmal öffnen würden. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte am Montag noch erklärt, auf Schulschließungen verzichten zu wollen.

Britische Supermärkte kündigten unterdessen an, ab Donnerstag nur für Ältere, Schwangere und Gebrechliche eigene Öffnungszeiten anzubieten. Zudem sollten Hamsterkäufe weiter unterbunden werden.

Die Zahl der Todesopfer in Großbritannien stieg am Mittwoch auf 104. Am Dienstag hatte die Regierung von 71 Todesfällen und 2626 bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus gesprochen, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst.

19:21 Uhr: Zahl der Corona-Todesfälle in Italien auf fast 3000 gestiegen

In Italien ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus auf fast 4200 gestiegen. 475 weitere Patienten seien binnen 24 Stunden an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion gestorben, teilten die Behörden in Rom am Mittwoch mit.

Dies ist die höchste Zahl an Todesfällen in einem Land an nur einem Tag seit dem Beginn der Viruskrise im vergangenen Dezember. Die Zahl der Infektionsfälle erhöhte sich auf mehr als 35.713.

Insgesamt starben nach offiziellen Angaben 2978 Menschen in Italien an der durch das neuartige Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Damit machen die Todesfälle in Italien mehr als die Hälfte aller Corona-Toten außerhalb Chinas aus. In der zentralchinesischen Provinz Hubei hatte das Virus im Dezember seinen Ausgang genommen, seither breitete es sich weltweit aus.

Innerhalb Italiens ist nach wie vor die nördliche Region Lombardei am stärksten von der Pandemie betroffen. Fast 2000 der Todesfälle traten dort auf. In der Nachbarregion Emilia-Romagna wurden bislang 458 Todesfälle verzeichnet. 154 Todesfälle gab es in der norditalienischen Region Piemont.

Weniger stark betroffen sind Zentral- und Süditalien. In der Region Lazio, zu der auch die Hauptstadt Rom gehört, wurden 32 Todes- und 724 Infektionsfälle gemeldet.

19:19 Uhr: Österreich führt ab Mitternacht Kontrollen an Grenze zu Deutschland durch

Österreich führt wegen der Ausbreiung des neuartigen Coronavirus ab Mitternacht Kontrollen an der Grenze zu Deutschland durch.

Wie bereits an den Grenzen zu Italien, der Schweiz und Liechtenstein würden alle kleineren Grenzübergänge geschlossen, teilte eine Sprecherin des österreichischen Innenministers Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwochnachmittag in Wien mit.

Demnach werden bei den Kontrollen an der Grenze zu Deutschland auch Gesundheitschecks durchgeführt. Nur noch Personen mit „triftigem Reisegrund“ wie beispielsweise Berufspendler dürften ab Mitternacht einreisen, hieß es.

18:51 Uhr: Coronavirus-Fälle in Russland steigen um fast 30 Prozent binnen 24 Stunden

Russland hat am Mittwoch 33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet – ein Anstieg von knapp 30 Prozent innerhalb eines Tages. Nach Angaben der russischen Gesundheitsbehörde Rospotrebnadsor haben sich damit insgesamt 147 Menschen in Russland mit dem Virus infiziert. Bei den neuen Fällen handele es sich wahrscheinlich um Russen, die sich in den vergangenen zwei Wochen bei Reisen ins Ausland angesteckt hätten, teilte die Behörde mit.

31 Fälle wurden demnach in Moskau registriert, zwei weitere in Sibirien. Nach Behördenangaben reisten die Infizierten zwischen dem 7. und dem 13. März per Flugzeug aus Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien nach Russland ein.

Am Dienstag hatte Präsident Wladimir Putin erklärt, die Situation in Russland sei weitgehend unter Kontrolle. Die seit Februar ergriffenen Maßnahmen hätten eine massive Ausbreitung des neuartigen Coronavirus im Land verhindert. Russland hat seine Grenzen für Ausländer bis zum 1. Mai geschlossen.

18:35 Uhr: KfW startet Kreditprogramm zur Unterstützung Corona-betroffener Unternehmen

Von der Corona-Krise gebeutelte Unternehmen können ab sofort die von der Bundesregierung beschlossenen Hilfskredite beantragen.

Wie die staatliche Förderbank KfW am Mittwoch erklärte, stellt sie den deutschen Banken ein entsprechend erweitertes Angebot an Unternehmenskrediten zur Verfügung, die sie an betroffene Kunden weitergeben können. Die Beantragung bei der Hausbank sei für Unternehmen ebenso wie für Freiberufler und Selbstständige nun einfacher.

Für eine „zügige Auszahlung“ von KfW-Förderkrediten mit Haftungsfreistellungen werde beispielsweise „die Risikobewertung der Hausbank übernommen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Förderbank, Günther Bräunig.

Über „weitergehende inhaltliche Vorschläge“ der Kreditwirtschaft zur Vereinfachung spricht die KfW nach eigenen Angaben mit den zuständigen Ministerien.

Zusätzlich führt sie demnach in der kommenden Woche ein Sonderprogramm „mit erhöhter Risikotoleranz“ für besonders in Finanznot geratene Firmen ein, ebenso wie Gemeinschaftskredite für größere Unternehmen. „Anträge können bereits ab sofort über den üblichen Weg der Hausbanken eingereicht werden“, erklärte das Institut.

18:32 Uhr: Berliner Abgeordnetenhaus sagt Plenum wegen Kontakt zu Corona-Infiziertem ab

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat wegen einer gemeinsamen Veranstaltung mit einem inzwischen bestätigten Coronavirus-Infizierten die Plenarsitzung am Donnerstag abgesagt.

Am 9. März fand eine Veranstaltung mit dem israelischen Botschafter Jeremy Issacharow statt, der inzwischen positiv auf das Virus getestet wurde, wie das Landesparlament am Mittwoch mitteilte. „Etliche“ Parlamentarier hätten dort direkten Kontakt zu Issacharow gehabt.

Unter ihnen seien auch Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) sowie seine Stellvertreterinnen, hieß es weiter. „Es geht darum, weitere Infektionsrisiken zu verringern“, begründete das Parlament die Absage. Am Montag will der Ältestenrat über das weitere Vorgehen beraten.

18:29 Uhr: Spahn: Deutschland hat mögliche Anti-Corona-Arznei reserviert

Die Bundesregierung hat „größere Mengen“ des möglichen Anti-Corona-Gegenmittels Chloroquine für Deutschland gesichert. „Wir haben für die Bundesrepublik Deutschland bei Bayer bereits größere Mengen Chloroquine reserviert“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Donnerstagsausgaben). „Gleichzeitig begleiten unsere Behörden alle Studien dazu mit Hochdruck“, so der CDU-Politiker weiter.

Man wolle „schnell wissen“, ob dieses Medikament bei Corona helfe. Der enthaltene Wirkstoff war in der Vergangenheit zur Malaria-Prophylaxe eingesetzt worden.

18:20 Uhr: Betrüger geben als amtliche Corona-Tester aus

In Deutschland geben sich erste Betrüger inzwischen als angebliche Corona-Tester aus. Die sächsische Polizei ermittelte nach eigenen Angaben vom Mittwoch in einem Fall, bei dem vermeintliche Mitarbeiter des Gesundheitsamts einen 58-Jährigen in der Stadt Brandis nach einem vorherigen Anruf mitten in der Nacht aufsuchten. Die Polizei im rheinland-pfälzischen Bitburg berichtete von ähnlichen Betrugsanrufen.

In Brandis nahmen die unbekannten Täter demnach mit unterdrückter Rufnummer Kontakt zu dem 58-Jährigen auf und erzählten ihm, dass ein Bekannter mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liege und er deshalb umgehend getestet werden müsse. Um 04.30 Uhr erschienen tatsächlich zwei mit Schutzanzügen und Schutzmasken kostümierte Verdächtige in der Wohnung und nahmen angebliche Abstriche vor.

Nach einigen Stunden erhielt der Mann einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, die Tests seien negativ. Der Mann verständigte die Polizei, weil ihm die Angelegenheit inzwischen merkwürdig vorkam. Gestohlen wurde ihm aber nichts. Die Beamten vermuteten, dass den Tätern dazu die Gelegenheit fehlte, weil sie in der Wohnung nicht unbeobachtet waren.

In Bitburg gab es laut Polizei Anrufe, in denen sich Unbekannte als Ärzte von Gesundheitsämtern oder Krankenhäusern ausgaben. Sie behaupteten, dass die Angerufenen als Risikopatienten eingestuft worden seien und dringend zu Hause getestet werden müssten. Dafür sei eine Gebühr von 200 Euro fällig, die an Ort und Stelle bezahlt werden müsse. Ob die Täter damit Erfolg hatten, wurde nicht mitgeteilt.

Der Polizei zufolge handelt es sich dabei offensichtlich um eine weitere Variante der weitverbreiteten betrügerischen Anrufe, bei denen es Täter insbesondere auf ältere Menschen abgesehen haben. Oft geben sie sich dabei auch als Polizisten oder angebliche Verwandte in finanziellen Notlagen aus, um an Bargeld oder Wertsachen zu kommen.

Auch dabei gibt es der Polizei zufolge inzwischen Spielarten, in denen der Coronavirus eine Rolle spielt. So berichteten die Ermittler im nordrhein-westfälischen Warendorf am Mittwoch, dass Anrufer sich als Angehörige ausgaben, die aufgrund einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus lägen und dringend Geld für teure Medikamente benötigten.

17:39 Uhr: Bayerischer Landkreis verhängt Ausgangssperre für Stadtgebiet Mitterteich

Der bayerische Landkreis Tirschenreuth hat für das Stadtgebiet Mitterteich in der Oberpfalz die erste Ausgangssperre in Bayern verhängt. Das Verbot sei ab sofort gültig und gelte bis einschließlich 2. April, teilte Landrat Wolfgang Lippert (Freie Wähler) am Mittwoch in Tirschenreuth mit.

„Das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund wird untersagt“, hieß es in der Verfügung, die sich nur auf das Stadtgebiet und nicht auf alle Ortsteile bezieht. Ausgenommen von dem Verbot wurden auch absolut notwendige Wege wie Fahrten zur Arbeit, Einkäufe und Arztbesuche.

In dem Landkreis gab es bis Dienstag 40 bestätigte Coronavirus-Infektionen, wobei der Raum Mitterteich mit etwa der Hälfte den Schwerpunkt darstellte. Bundesweit gelten inzwischen extreme Einschränkungen im Alltag. Zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen sind geschlossen.

17:31 Uhr: Covid-19: Mehr als 10.000 Nachweise in Deutschland – 28 Tote

In Deutschland sind bislang mehr als 10.000 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit rund 3800, Bayern mit knapp 1800 und Baden-Württemberg mit mehr als 1600 Fällen. 28 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben, zwei weitere Deutsche nach Auskunft des Robert Koch-Instituts während einer Reise in Ägypten.

17:30 Uhr: US-Marine soll Krankenhausschiff nach New York entsenden

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie soll die US-Marine ein Krankenhausschiff nach New York schicken. US-Präsident Donald Trump bereite eine Entsendung der „USNS Comfort“ in den Hafen der Millionenmetropole vor, sagte der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, am Mittwoch. Das schwimmende Krankenhaus verfüge über 1000 Räume und über Operationssäle.

Cuomo sprach von einem „außerordentlichen Schritt“. Die US-Behörden befürchten wegen der Coronavirus-Pandemie eine Überlastung von Krankenhäusern.

17:28 Uhr: Polen will Wirtschaft in Corona-Krise mit 47 Milliarden Euro unterstützen

Die Regierung Polens will die polnische Wirtschaft im Kampf gegen die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mit rund 47 Milliarden Euro unterstützen. Dies gaben Präsident Andrzej Duda und Regierungschef Mateusz Morawiecki am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

Mit dem Geld sollen Arbeitsplätze gesichert und Unternehmen unterstützt werden. Zudem sollen die Mittel in die öffentliche Gesundheitsversorgung sowie öffentliche Investitionen fließen und die finanzielle Stabilität sichern.

Die Summe entspricht Morawiecki zufolge rund zehn Prozent des Staatshaushalts. Mit dem Geld könnten demnach teilweise die Löhne von Mitarbeitern von in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen übernommen werden. Zudem könnten Zuschüsse zur Rückzahlung von Krediten geleistet und Selbständige finanziell unterstützt werden. Auch Steuer- und Abgabeerleichterungen sind demnach vorgesehen.

In Polen wurden bis Mittwoch rund 250 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet, fünf Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid-19.

17:25 Uhr: Energieversorger verzichten auf Stromsperren bei säumigen Zahlern

Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise wollen immer mehr Energiekonzerne auf die bislang üblichen Strom- und Gassperren bei säumigen Zahlern verzichten.

„Es ist uns wichtig, dass sich unsere Kunden auch in schwierigen Zeiten wie diesen auf uns verlassen können. Vor diesem Hintergrund werden wir auf die Sperrung von betroffenen Haushalten weitmöglich verzichten“, sagte ein Sprecher des Energiekonzerns Eon der „Welt“ (Donnerstagsausgabe).

Der Kraftwerksbetreiber EnBW will überdies auch bestehende Strom- und Gassperren bei Kunden aufheben, die nach wiederholter Aufforderung ihre Rechnungen nicht bezahlt hatten:

Man führe in dieser „Ausnahmesituation“ keine neuen Strom- und Gassperren durch und sei derzeit dabei, alle Strom- und Gassperren, die in den letzten Wochen vorgenommen wurden, aufzuheben, sagte eine Konzernsprecherin der Zeitung.

In diesen „herausfordernden Tagen“ trage das Unternehmen „eine besondere gesellschaftliche Verantwortung“. Niemand dürfe in dieser Krise ohne Strom sein, so die Sprecherin weiter.

Die Außendienstmitarbeiter arbeiteten bereits seit Ende letzter Woche daran, betroffene Kunden anzufahren und zu entsperren, berichtet die „Welt“ unter Berufung auf Konzernangaben.

Die Gebühren für die Entsperrung trage das Unternehmen: „Wir hoffen, damit unseren Beitrag für eine solidarische Bewältigung der aktuellen Herausforderung leisten zu können“, so die EnBW.

17:00 Uhr: Landkreis Nordfriesland stoppt Urlauberflüge nach Sylt

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie stoppt der Kreis Nordfriesland auch Urlauberflüge nach Sylt und andere Nordseeinseln. Damit werde ein kaum überwachtes Schlupfloch geschlossen, teilte der Kreis am Mittwoch in Husum mit. Ab sofort sind demnach für Urlauber Flüge zu den Inseln Sylt, Föhr, Pellworm und Amrum untersagt.

„In der gegenwärtigen Krise ist diese Maßnahme unerlässlich“, erklärte Landrat Florian Lorenzen. Es werden aber nicht alle Flüge verboten. An Bord dürfen nach Angaben des Kreises aber nur Menschen, die ihren ersten Wohnsitz auf einer nordfriesischen Insel haben, dort arbeiten, Verwandte ersten Grades besuchen wollen, akkreditierte Journalisten sind oder eine Ausnahmegenehmigung vorlegen. „Wer sich trotzdem auf eine Insel mogelt, begeht eine Straftat“, warnte Lorenzen.

Schleswig-Holstein hatte als Reaktion auf die Corona-Pandemie bereits am Montag die Inseln an Nord- und Ostsee für Touristen abgeriegelt. Am Mittwoch kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an, dass alle Touristen das Land bis spätestens Donnerstag verlassen müssen. Bereits seit Mittwoch ist ihnen die Einreise komplett verboten.

17:00 Uhr: Personalvermittler verzeichnet starken Anstieg der Nachfrage nach studentischen Aushilfen

Wegen Personalmangels und zugleich steigender Nachfrage nach Lebensmitteln in der Corona-Krise setzen Unternehmen derzeit verstärkt auf Studenten. Wie der Kölner Personalvermittler Studitemps am Mittwoch mitteilte, ist die Nachfrage nach studentischen Hilfskräften im März bislang knapp 80 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Neben der Rekordnachfrage bewerben sich demnach mit 7000 Studenten wöchentlich so viele auf die angebotenen Jobs wie nie zuvor.

„Wir sehen einen enormen Anstieg der Nachfrage nach studentischen Aushilfen in allen Bereichen, die mit der Lebensmittelversorgung zu tun haben“, erklärte Studitemps-Mitgründer Benjamin Roos. Im Gegensatz zu vielen Festangestellten, die sich um ihre Kinder kümmern müssten, hätten die Studenten „gerade viel Zeit, da die Prüfungsphase vorbei ist und der Semesterstart auch erst einmal verschoben wurde“.

Konkret verdoppelte sich laut Studitemps die Nachfrage nach Warenverräumern und Verkaufshilfen, bei Chauffeuren war sie im März bislang drei Mal und bei Auslieferungsfahrern sogar mehr als acht Mal so hoch wie im Vorjahresmonat.

Roos zeigte sich erfreut über den Arbeitswillen der Studenten, mahnte aber, auch sie sollten bei Anzeichen einer Erkrankung zu Hause bleiben. Da auch sein Unternehmen Lohnfortzahlungen anbiete, gebe es „keinen Grund, trotz Krankheitsanzeichen weiter zur Arbeit zu gehen, gerade in Bereichen mit einem hohen Kundenkontakt“.

16:58 Uhr: Rentenversicherung berät nur noch am Telefon

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus berät die Deutsche Rentenversicherung interessierte Bürger nur noch am Telefon. „Eine Beratung in den Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung ist bis auf Weiteres nicht möglich“, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Dies solle die Gesundheit der Kunden wie der Beschäftigten schützen und einen Beitrag leisten, „die Infektionsketten zu unterbrechen“.

Den Angaben zufolge können Anträge fristwahrend sowohl telefonisch als auch schriftlich und über die Online-Angebote der Rentenversicherung gestellt werden, „damit finanzielle Nachteile ausgeschlossen werden“. Für Anrufe bei ihrer kostenfreien Servicenummer 0800-10004800 bittet die Behörde allerdings um Geduld – es gebe aktuell „ein deutlich höheres Anrufaufkommen“.

16:55 Uhr: Berlin und Brandenburg warnen vor Ausgangssperren

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) haben vor der Verhängung von Ausgangssperren gewarnt.

Ob es weitere restriktive staatliche Maßnahmen geben müsse, hänge auch davon ab, „wie sich jeder Einzelne verhält“, sagte Woidke am Mittwoch in Potsdam. Er hoffe es zwar nicht, aber das hänge auch vom „gesunden Menschenverstand“ ab.

Auch Müller appellierte an die Vernunft der Bürger. Er hoffe, dass eine Ausgangssperre vermieden werden könne. Zugleich verteidigte er die Berliner Entscheidung, anders als andere Länder Spielplätze nicht schließen zu wollen.

Gerade in einem Stadtstaat wie Berlin lebten die Menschen teils schließlich „auf engstem Raum“ zusammen, ohne Möglichkeit, sich in der Natur zu bewegen. Beide SPD-Politiker forderten die Bevölkerung im Rahmen dessen dringend dazu auf, auf soziale Kontakte soweit wie möglich zu verzichten.

In Brandenburg gab es bis Mittwoch 159 bestätigte Infektionsfälle, in Berlin waren es 383 bestätigte Fälle. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag nach Beratungen mit den Ländern weitreichende Einschnitte in das öffentliche Leben in Deutschland angekündigt. Daher sind auch in Berlin und Brandenburg seit Mittwoch zahlreiche Einrichtungen und Geschäfte geschlossen.

16:40 Uhr: Türkei schließt Grenzen zu Griechenland und Bulgarien

Die Türkei schließt einem Medienbericht zufolge ab Mitternacht (Ortszeit) seine Grenzen zu Griechenland und Bulgarien. Grund sei die Coronavirus-Pandemie, meldete die türkische Nachrichtenagentur DHA am Mittwoch. Ankara hatte erst kürzlich seine Grenzen zur EU trotz des Flüchtlingspakts mit Brüssel wieder geöffnet.

16:38 Uhr: Frankreich bereitet „Gesundheitsnotstand“ vor

Die französische Regierung bereitet die Ausrufung eines „Gesundheitsnotstandes“ vor. Ein entsprechender Gesetzentwurf lag dem Kabinett am Mittwochnachmittag zur Beratung vor, wie die Nachrichtenagentur AFP aus dem Pariser Parlament erfuhr. Der Notstand soll der Regierung ein schnelleres Handeln in der Coronavirus-Krise ermöglichen.

Konkret soll Premierminister Edouard Philippe mit dem Gesetz die Möglichkeit erhalten, per Verordnung schärfere Maßnahmen umsetzen zu können. Sie betreffen laut dem Gesetzestext unter anderem die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit sowie die „Beschlagnahme von allen Gütern und Dienstleistungen, um gegen die Gesundheitskatastrophe zu kämpfen“.

Der Notstand soll per Dekret umgesetzt werden, das Parlament wird anschließend nur noch informiert. Die Maßnahmen sollen so lange gelten „bis sie nicht mehr notwendig sind“. In Frankreich war bereits am Dienstag eine landesweite Ausgangssperre in Kraft getreten.

15:44 Uhr: USA und Kanada machen gemeinsame Grenze weitgehend dicht

Wegen der Coronavirus-Pandemie machen die USA und Kanada ihre gemeinsame Grenze für Reisende weitgehend dicht. US-Präsident Donald Trump erklärte am Mittwoch, die Grenze werde für jeglichen „nicht unbedingt nötigen“ Verkehr geschlossen. Davon ausgenommen sei der Güterverkehr. Die Maßnahme sei gemeinsam mit Kanada beschlossen worden, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Der US-Präsident hat im Kampf gegen die Pandemie bereits Einreiseverbote aus China, zahlreichen EU-Staaten und weiteren Ländern verhängt. Das Coronavirus breitet sich auch in den USA rasant aus. Inzwischen wurden in dem Land rund 6500 Infektionen und mehr als 110 Todesfälle bestätigt. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte deutlich höher liegen.

15:42 Uhr: Ryanair streicht fast alle Flüge ab 24. März

Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair streicht wegen der Coronavirus-Pandemie ab dem 24. März fast alle Flüge. Ab kommendem Dienstag werde es nur noch eine sehr kleine Zahl von Verbindungen zwischen Großbritannien und Irland geben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ryanair begründete den Schritt mit den massiven Einschränkungen für Reisen in Europa im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.

Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf das Reisen zwingt Fluggesellschaften weltweit derzeit zu drastischen Einschnitten. Nach Angaben von Ryanair sollen die Flugpläne um mehr als 80 Prozent zusammengestrichen werden. Von dieser „schwerwiegenden“ Reduzierung betroffene Passagiere sollten nun auf eine E-Mail-Benachrichtigung durch die Fluggesellschaft warten, um die Telefonzentralen des Unternehmens nicht zu überlasten.

15:36 Uhr: ILA Berlin wegen Coronavirus-Pandemie abgesagt

Die diesjährige Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Darauf verständigten sich nach Angaben der ILA vom Mittwoch deren Veranstalter, der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und die Messe Berlin nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der Messe Berlin. Die ILA war vom 13. bis 17. Mai 2020 auf dem Berlin ExpoCenter Airport geplant.

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus hat der Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald den Angaben zufolge am vergangenen Donnerstag eine Verfügung erlassen, wonach Veranstaltungen ab einer erwarteten Teilnehmerzahl von mindestens 1000 Menschen im Gebiet des Landkreises untersagt seien. Die Verfügung sei unbefristet ergangen und gelte bis zur Aufhebung.

In ihrer Begründung beziehe sich die Behörde auf Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des zuständigen Gesundheitsamtes, wonach bei derartigen Großveranstaltungen geringere Einschränkungen nicht geeignet seien, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Zudem sei die Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen nahezu ausgeschlossen.

15:00 Uhr: Scholz: „Handschütteln gewöhnen wir uns gerade alle ab“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) attestiert der deutschen Politik eine große Ernsthaftigkeit im Umgang mit der Corona-Krise. „Auch uns Politikern ist angesichts dieser Krise manchmal mulmig zumute, genau wie vielen Bürgerinnen und Bürgern“, sagte der Vizekanzler der Wochenzeitung „Die Zeit“. Man spüre die Ernsthaftigkeit der Lage.

Zwar gebe es nun für die Kabinettsmitglieder mehr Videoschalten und Telefonkonferenzen als in den Tagen vor der Ausbreitung des Coronavirus. „Aber persönliche Treffen lassen sich nicht vermeiden, wenn man gut miteinander regieren will“, so Scholz weiter. Auf eine übliche Geste werde dabei aber verzichtet: „Das Händeschütteln gewöhnen wir uns gerade alle ab“, sagte Scholz. „Das fällt schon schwer, wenn man es sein Leben lang gemacht hat, aber es geht.“

14:37 Uhr: Polen öffnet wegen Stau an deutscher Grenze vier Übergänge

Wegen der massiven Staus in Brandenburg und Sachsen infolge der neuen Grenzkontrollen hat Polen vier Grenzübergänge geöffnet. Übergänge in Frankfurt (Oder), Küstrin-Kiez, und Görlitz wurden für den Verkehr freigegeben, teilte die Bundespolizei in Berlin am Mittwoch auf Twitter mit. Ein weiterer Übergang in Guben wurde demnach ebenfalls freigegeben, aber wegen des zugelassenen Höchstgewichts nicht für Lastwagen und Busse.

Nach eigenen Angaben will der polnische Grenzschutz mit der Maßnahme die Situation entspannen und Wartezeiten verringern. Demnach betrug die Wartezeit in Jedrzychowice an der Autobahn 4 bei Görlitz am Mittwoch 30 Stunden, in Swiecko bei Frankfurt (Oder) mussten Fahrer demnach zehn Stunden Wartezeit einplanen. Polen hatte am Sonntag wegen der Coronakrise die Grenze für Ausländer geschlossen.

14:22 Uhr: Johns-Hopkins-Universität meldet über 10.000 Infizierte – RKI meldet knapp 8.200 Fälle

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland ist auf über 10.000 gestiegen. Nach Angaben der in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns-Hopkins-Universität erhöhte sich die Zahl der registrierten Infizierten in Deutschland bis Mittwochmittag auf 10.069 Fälle. Insgesamt 26 Menschen starben demnach in der Bundesrepublik bisher am Coronavirus.

In seiner heutigen Pressekonferenz (18.3.) teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) den aktuellen Stand der KP-Virus-Infizierten in Deutschland mit. Bis 0:00 Uhr wurden 8.198 Fälle elektronisch an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Das entspricht einer Zunahme von 1.042 Fällen im Vergleich zum Vortrag. Todesfälle wurden bis dahin 12 elektronisch gemeldet.

13:3o Uhr 30 Maschinen für Rückholaktion in der Luft

Rund 30 Maschinen sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes für die Rückholaktion von Deutschen am Mittwoch in der Luft. Man hoffe, noch am selben Tag rund 4.000 Deutsche aus Ägypten auszufliegen, sagte Außenamts-Sprecherin Maria Adebahr am Mittwochmittag. Aus der Dominikanischen Republik sollten ebenfalls noch am Mittwoch 1.500 Personen nach Deutschland ausgeflogen werden, aus Marokko 1.900 Personen.

Dies seien „die drei Hotspots“. Wenn sich vor Ort herausstelle, dass in den Maschinen noch Platz sei, könne man „im Sinne der europäischen Solidarität“ auch andere EU-Bürger mitnehmen. Das werde „ad hoc“ entschieden, sagte Adebahr.

13:29 Uhr: 850 Millionen Schüler zu Hause

Wegen der Coronavirus-Pandemie muss nach Angaben der Unesco weltweit fast jeder zweite Schüler oder Hochschüler zu Hause bleiben. Die UN-Bildungsorganisation erklärte am Mittwoch in Paris, derzeit hätten mehr als 850 Millionen junge Leute keinen Zugang zu ihren Bildungseinrichtungen. In mehr als hundert Ländern bleiben demnach Schulen und Hochschulen vorerst geschlossen.

Dies sei eine „beispiellose Herausforderung“ für das weltweite Bildungssystem, betonte die Unesco. Den Angaben zufolge haben 102 Länder vollständige Schließungen und elf weitere Teilschließungen angeordnet.

Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay erklärte, die Krise sei „eine Gelegenheit, Bildung zu überdenken, Fernunterricht auszubauen und die Bildungssysteme widerstandsfähiger, offener und innovativer zu machen“.

13:28 Uhr: Azubi-Zwischenprüfungen fallen aus

Wegen der Coronavirus-Pandemie müssen die aktuell angesetzten Azubi-Zwischenprüfungen für das Frühjahr 2020 ersatzlos entfallen. Wie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Mittwoch mitteilte, sind davon knapp 90.000 Prüflinge betroffen. Nachholen müssen sie diese Zwischenprüfung nicht.

Für die vor wenigen Tagen ebenfalls abgesagten Abschlussprüfungen hingegen sollen neue Termine bekanntgegeben werden, „sobald sich die Risikoeinschätzung rund um das Coronavirus wieder verbessert hat“, erklärte der DIHK.

Die Zwischenprüfung soll sowohl den Azubis als auch den Ausbildern in den Betrieben zur Mitte der Berufsausbildung in erster Linie eine Rückmeldung über den Leistungsstand geben. „Anders als bei der Abschlussprüfung ergeben sich aus den Ergebnissen der Zwischenprüfung jedoch keine Folgen für das Bestehen des Berufsabschlusses“, erklärte der DIHK. Die Zwischenprüfung fließt demnach als Prüfungsleistung nicht in das Endergebnis der Abschlussnote ein.

13:00 Uhr: NRW schließt Ausgangssperre nicht aus

Der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp (FDP), schließt Ausgangssperren als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie nicht aus. „Das wird von der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger abhängen“, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Düsseldorf. Das sei aber auch keine Maßnahme, die man isoliert als einzelnes Bundesland beschließen könne.

„Das ist etwas, was wir koordiniert im Rahmen der Bundesländer tun müssen“, so Stamp. „Und hierzu ist der Ministerpräsident und sind wir mit den anderen Bundesländern auch im permanenten Austausch“, fügte er hinzu.

12:10 Uhr: Touristen müssen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bis Donnerstag verlassen

Wegen der derzeitigen Coronakrise müssen alle Touristen Schleswig-Holstein bis spätestens Donnerstag verlassen. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel mit. Bereits seit Mittwoch ist Touristen die Einreise in das Bundesland komplett verboten. Alle Hotels, Pensionen, Ferienhausbesitzer und andere Einrichtungen sind ab sofort geschlossen, gleiches gilt für Restaurants und Cafés.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gilt eine entsprechende Regelung. Zuvor hatte das Bundesland die Inselzugänge für Touristen gesperrt.

10:32 Uhr: Ostbeauftragter stellt Ausgangssperre in Aussicht

Nach Einschätzung des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium Marco Wanderwitz (CDU) ist Teilen der Bevölkerung die Dimension der Corona-Krise noch nicht bewusst. Notfalls müsse der Staat in Kürze die Maßnahmen verschärfen, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe). „In den nächsten Tagen wird sich wohl zeigen, ob auch in Deutschland so etwas wie eine Ausgangssperre verhängt werden muss.“

Wenn man darum bitte, Sozialkontakte zu vermeiden und dann mehrere Menschen eng um einen Tisch vor der Bäckerei zu sehen sind, müsse man feststellen, „sie haben das Ausmaß der Gefahr noch nicht verstanden“. Der CDU-Politiker, der auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung ist, appellierte an die Bürger, die Schutzanordnungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu folgen. „Wenn die Unvernunft der Leute mit Händen zu greifen ist, müssen wir handeln.“

10:36 Uhr: BMW schließt Werke in Europa und Südafrika

Wegen der Coronavirus-Pandemie schließt BMW bis voraussichtlich 19. April seine Werke in Europa und Südafrika. „Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter“, sagte Konzernchef Oliver Zipse bei der Bilanzpressekonferenz des Autobauers in München. Bereits am Dienstag hatten Volkswagen und Daimler mehrwöchige Produktionsstopps verkündet.

10.21 Uhr: Stau an Grenze Richtung Polen wächst auf 60 Kilometer

Der durch Grenzkontrollen in Polen entstandene Stau an der Grenze von Sachsen zum Nachbarland ist mittlerweile auf etwa 60 Kilometer angewachsen. Am Mittwochmorgen habe sich das Stauende an der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Uyst und Burkau befunden, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Der Stau wachse weiter. Auch auf der Autobahn 12 von Brandenburg nach Polen hatte es zuletzt Stau gegeben.

Es sei begonnen worden, alle Auffahrten auf der A4 ab Bautzen bis Görlitz zu sperren, erklärte die sächsische Polizei. Damit soll der Stau auf den Strecken im Nebenverkehr abgebaut oder vermieden werden. Die Polizei rät allen Autofahrern, die A4 weiträumig zu meiden. Nur Fahrzeuge, die unbedingt nach Polen müssten, sollten auf der Autobahn bleiben, weil der Grenzübergang Ludwigsdorf die einzige Möglichkeit für Fahrzeuge zum Grenzübertritt sei.

Polen hatte am Sonntag wegen der Coronakrise die Grenze für Ausländer geschlossen. Wegen der Megastaus nahm Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz Kontakt auf. Im Anschluss kündigte das Auswärtige Amt an, dass sich beide „um Entspannung“ bemühten.

10:12 Uhr: Weltärztepräsident gegen Ausgangssperren

Der Präsident des Weltärzteverbandes, Frank Ulrich Montgomery, hält Ausgangssperren nicht für ein geeignetes Mittel im Kampf gegen das Coronavirus. „Ich bin kein Freund des Lockdown. Wer so etwas verhängt, muss auch sagen, wann und wie er es wieder aufhebt“, sagte Montgomery der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Mittwoch. Zudem habe sich in Italien gezeigt, dass dieses Mittel nicht funktioniere.

10:10 Uhr: Hinrichtung in Texas ausgesetzt

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist im US-Bundesstaat Texas eine für Mittwoch angesetzte Hinrichtung verschoben worden. Die Hinrichtung des 44-jährigen John Hummel sei zunächst für 60 Tage ausgesetzt, teilte das zuständige Gericht unter Verweis auf „die aktuelle Gesundheitskrise und die großen Ressourcen, die für eine Hinrichtung benötigt werden“ mit.

Hummel war wegen der Tötung seiner schwangeren Frau, der gemeinsamen fünfjährigen Tochter und seines Schwiegervaters im Jahr 2009 zum Tode verurteilt worden. Am Mittwoch sollte die Hinrichtung per Giftspritze im texanischen Huntsville stattfinden. Am Montag war seine Verteidigung noch mit einem Antrag auf Aussetzung der Exekution gescheitert.

Wie bei jeder Hinrichtung in den USA wären auch bei dieser viele Menschen anwesend gewesen, darunter Gefängniswärter, Anwälte, Zeugen, die Familie des Verurteilten sowie die der Opfer. Wegen der Coronavirus-Pandemie warnen die US-Gesundheitsbehörden jedoch vor größeren Menschenansammlungen. In den kommenden Wochen sind noch weitere Hinrichtungen in den USA geplant. Auch in diesen Fällen ist davon auszugehen, dass die Verteidiger mit Verweis auf die Verbreitung des Coronavirus in Berufung gehen.

In den USA gibt es bislang 6300 bestätigte Corona-Fälle. 100 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Mehrere Bundesstaaten und Städte versuchen, die Pandemie mit Quarantänemaßnahmen einzudämmen.

9:54 Uhr: Bayern verschiebt Abi-Prüfungen

Bayern verschiebt den Beginn der diesjährigen Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. „Trotz der Corona-Krise wollen wir faire Bedingungen für unsere Abiturientinnen und Abiturienten sicherstellen“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Wegen der Einstellung des Unterrichts bis nach den Osterferien hätten die Schüler ohne eine Änderung des Terminplans nicht genügend Vorbereitungszeit. „Wichtig war es mir, die neuen Prüfungstermine mit Lehrkräften, Eltern, Schülern und Direktoren abzustimmen“, so Piazolo. Mit dem neuen Terminplan wolle man sicherstellen, dass die Schüler eine angemessene Vorbereitungszeit auf die Prüfungen erhalten, so das Kultusministerium. Ebenso gewinne man auf diese Weise ausreichend Zeit für ausstehende Leistungsnachweise im Vorfeld der Abiturprüfungen. Das Ministerium machte allerdings deutlich, dass weitere Veränderungen im Ablauf der Abiturprüfung aufgrund der „dynamischen Entwicklungen“ in der Corona-Krise nicht ausgeschlossen werden könnten. Vor Bayern hatte bereits Mecklenburg-Vorpommern die Prüfungen zur Mittleren Reife und zum Abitur auf frühestens Mai verschoben.

9:19 Uhr: Altmaier: Verstaatlichung von Unternehmen als „letztes Mittel“ der Corona-Folgen



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat höhere Steuern zur Abmilderung der Corona-Folgen ausgeschlossen. „Steuererhöhungen wären Gift für die viele Unternehmen, die jetzt schon um ihre Existenz kämpfen müssen“, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Dafür gebe es keinerlei Berechtigung.

Er stellte zudem ein Konjunkturpaket in Aussicht. „Wenn wir in den kommenden Wochen deutliche und starke Bremsspuren beim Wirtschaftswachstum sehen, dann werden wir auch im Bereich der konjunkturstützenden Maßnahmen aktiv werden müssen“, sagte Altmaier. Man müsse „situationsgerecht agieren“. Was notwendig sei, werde man tun.

Die Verstaatlichung von Unternehmen schloss Altmeier ausdrücklich nicht aus: „Verstaatlichungen sind immer das letzte Mittel, sie sind nie das Mittel der Wahl. Aber wir können zum jetzigen Zeitpunkt kein zulässiges Mittel grundsätzlich ausschließen“, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Corona-Krise werde „tiefe Spuren in unserer Volkswirtschaft hinterlassen“.

7:49 Uhr: Justiz-Gewerkschaft fordert Schließung der Gerichte

Angesichts der Corona-Krise in Deutschland hat die Deutsche Justiz-Gewerkschaft (DJG) eine Schließung der Gerichte für mindestens zwei Wochen gefordert. „Die akute Corona-Krise ist eine Gefahr für die Mitarbeitenden in Gerichten und Staatsanwaltschaften. Es ist daher jetzt notwendig, die Gerichte für mindestens zwei Wochen zu schließen“, sagte Emanuel Schmidt, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben).

Nur eine solche Maßnahme schütze das Personal und die Menschen in den Gerichten und Staatsanwaltschaften vernünftig. „Prozesse vor Gericht können verschoben werden, Dienststellen der Gerichte und der Bewährungshilfe könnten Notfallnummern und Eildienste einrichten“, so der DJG-Bundesvorsitzende weiter. Der Postverkehr etwa zwischen Anwaltschaft und Gerichten könne dagegen weiterhin laufen.

7:40 Uhr: 108 Todesfälle und über 6400 Corona-Infektionen in den USA gemeldet

In den USA hat die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie die symbolische Schwelle von 100 überschritten. Die Johns-Hopkins-Universität schrieb am Dienstagabend (Ortszeit) auf ihrer Website zum Coronavirus von mehr als 6400 Infektionsfällen sowie 108 Toten. Eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP kam auf mindestens 100 Tote.

Die tatsächliche Zahl der Infektionen in den USA dürfte allerdings deutlich höher liegen: In dem Land waren Tests zunächst Mangelware.

7:38 Uhr: Australien verhängt Auslandsreiseverbote

Die australische Regierung hat wegen der Coronavirus-Pandemie seinen Bürgern alle Auslandsreisen bis auf Weiteres untersagt. Das Verbot gelte für unbestimmte Zeit, sagte Premierminister Scott Morrison am Mittwoch. Er rief zudem im Ausland weilende Australier auf, in ihr Heimatland zurückzukehren. Die Regierung verbot ferner Versammlungen von mehr als hundert Menschen. Morrison warnte, dass die ergriffenen Maßnahmen gegen die Pandemie mindestens sechs Monate gelten würden.

In Australien gibt es mehr als 450 bestätigte Corona-Infektionen. Die Zahl der Todesopfer liegt bei fünf. Als Schutzmaßnahme gegen die Pandemie hatte die australische Regierung bereits eine 14-tägige obligatorische Quarantäne für alle in das Land einreisenden Menschen angeordnet.

7:25 Uhr: Gesetzliche Krankenkassen versichern Übernahme der Behandlungskosten

Die gesetzlichen Krankenkassen haben versichert, unbegrenzt alle Ausgaben zu finanzieren, die zur Bewältigung der Corona-Pandemie benötigt werden. „Wir achten darauf, dass Kliniken und Ärzte mit der erforderlichen Liquidität versorgt werden, damit sie leisten können, was medizinisch notwendig ist“, sagte die Chefin des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Mittwochsausgaben). Man wolle den „vielen Menschen, die sich jetzt in vorderster Reihe um die Patienten kümmern, den Rücken freihalten“, so die GKV-Chefin weiter.

Die Kassen würden auch die zusätzlichen Kosten übernehmen, wenn zum Beispiel Ärzte oder Pfleger aus dem Ruhestand zurückkehren, um das medizinisch Personal zu unterstützen. „Dass diese notwendigen zusätzlichen medizinischen und pflegerischen Leistungen finanziert werden, steht für uns außer Frage“, sagte Pfeiffer.

06:40 Uhr: Dänemark verschärft Versammlungsverbot

Dänemark hat seine Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nochmals verschärft. Ab Mittwoch um 10.00 Uhr MEZ sind alle Versammlungen von mehr als zehn Menschen verboten, wie Regierungschefin Mette Frederiksen am Dienstag mitteilte. Das Verbot gelte auch für private Treffen. Dies sei nicht die Zeit, „um Leute zu einer Geburtstagsparty einzuladen“, sagte sie.

Wie in anderen europäischen Staaten müssen in Dänemark zudem die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Die Schließungen gelten bis mindestens zum 30. März. Apotheken und Supermärkte dürfen aber geöffnet bleiben. In Dänemark wurden nach Angaben der Behörden bis Dienstag 1025 Menschen positiv auf den neuartigen Erreger getestet, vier Menschen starben an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Dänemark hatte bereits in den vergangenen Tagen das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Alle Schulen sind bis mindestens zum 27. März geschlossen, ebenso Schwimmbäder, Kinos, Museen, Bibliotheken und die meisten Sporthallen. Königin Margrethe II. sagte alle Feiern zu ihrem 80. Geburtstag im April ab. Die Grenzen des Landes sind bereits seit Samstag weitgehend geschlossen.

06:30 Uhr: Türkei meldet ersten Toten

Die Türkei hat einen ersten Todesfall nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Es handele sich um einen 89-jährigen Mann, der sich über einen Angestellten mit Verbindungen nach China angesteckt habe, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Dienstagabend mit. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle im Land stieg nach seinen Angaben von 47 auf 98.

Auch in der Türkei gelten Reisebeschränkungen. Schulen und Universitäten sind geschlossen, ebenso wie Kinos und andere öffentliche Räume. Massengebete in Moscheen wurden untersagt.

