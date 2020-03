Coronavirus-Ticker: Deutschland plant Grenzschließungen ab Montag – Österreich hebt die Versammlungsfreiheit auf

Weltweit entwickelt sich die Corona-Krise und schreitet voran. Die neue Lungenkrankheit Covid-19 verbreitet sich rasant, hier unser Newsticker. Zuerst wurde das Virus im chinesischen Wuhan am 1. Dezember aufgefunden. Inzwischen hat sich das Virus international ausgebreitet – auch bis nach Deutschland. Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema informieren. Weitere Entwicklungen hier.

Sonntag, 15. März

16:45 Uhr. Bayern beschließt weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens

Bayern reduziert das öffentliche Leben wegen der Corona-Pandemie auf eine Grundversorgung. Ein Krisenstab unter Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschloss am Sonntag die Schließung unter anderem von Schwimmbädern, Kinos, Bars und Clubs sowie Einschränkungen für die Gastronomie und nicht zur Grundversorgung nötigen Geschäften, wie es aus Regierungskreisen in München hieß. Supermärkte und Lebensmittelläden sowie Apotheken, Tankstellen und auch Banken sollen demnach hingegen offen bleiben.

Auch Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart ordnete an, Bars, Klubs, Kinos, Bäder und viele weitere Einrichtungen sofort zu schließen.

16:15 Uhr: Lüneburger Gymnasium komplett unter Quarantäne

Nach einem positiven Coronatest an einem Lüneburger Gymnasium müssen mehr als tausend Schüler und rund hundert Lehrkräfte in häusliche Quarantäne. Das teilte die Stadt Lüneburg am Sonntag mit. Bei einer Lehrkraft, die mit einem weiteren Lehrer und einer Schulklasse in Tirol war, wurde demnach das Virus nachgewiesen. Deshalb würden die gesamte Belegschaft und alle Schüler häuslich isoliert.

Auch den Angehörigen wurde dringend geraten, aufmerksam ihren Gesundheitszustand zu beobachten und die Öffentlichkeit zu meiden. Die Quarantäne gilt voraussichtlich bis zum 25. März.

15:30 Uhr: Auch Deutschland wird einige Grenzen schließen – Bericht bestätigt

Nach mehreren Staaten macht offenbar auch Deutschland ab Montag einen Teil der Grenzen wegen der Coronavirus-Pandemie dicht. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) hätten sich darauf verständigt, die Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz mit Wirkung von Montag ab 8 Uhr zu schließen, berichtet die „Bild“ unter Berufung auf eigene Informationen. Die Runde einigte sich demnach darauf, dass es verschärfte Kontrollen und Zurückweisungen geben werde, um der Anweisung Nachdruck zu verleihen.

Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll allerdings weiter gesichert bleiben. Auch Pendler sollen die Grenzen weiterhin passieren dürfen, schreibt die „Bild“. Hintergrund sei nicht nur die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt hätten, berichtet die Zeitung.

14:25 Uhr: Spanien meldet hundert neue Corona-Todesopfer binnen 24 Stunden

Spanien hat binnen 24 Stunden hundert neue Corona-Todesopfer und 2000 neue Infektionsfälle registriert. Das teilten die spanischen Behörden am Sonntag mit. Damit verzeichnet das Land nunmehr 288 Todesopfer und mehr als 7750 Infektionsfälle.

Spanien ist das am zweitstärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa – nach Italien. Am Samstag hatte die Regierung in Madrid den Notstand ausgerufen und das Land fast vollständig unter Quarantäne gestellt.

13:30 Uhr: De facto Ausgangssperre in Tirol, Strafen für Platzverweise bis 3.600 Euro

Die Regierung in Österreich hat für das ganze Land „Ausgangsbeschränkungen“ angeordnet. Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde von der Agentur am Sonntag mit den Worten zitiert, es gebe fürs erste nur drei Gründe, das Haus zu verlassen: nicht aufschiebbare Arbeit im Beruf, dringende Besorgungen wie Einkauf von Lebensmitteln sowie die Notwendigkeit, anderen Menschen zu helfen.

Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, „der darf das ausschließlich alleine machen oder mit den Personen, mit denen er in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt“, sagte der Bundeskanzler zur APA. Bereits ab Sonntag sollte demnach die Polizei an Spielplätzen und im öffentlichen Raum unterwegs sein.

Bei Verstößen drohten ab Montag „auch empfindliche Verwaltungsstrafen“, berichtete APA unter Berufung auf das Bundeskanzleramt. Zwar seien Aufenthalte im öffentlichen Raum abseits der drei Ausnahmen weiterhin möglich, etwa für Spaziergänge, dies aber nur alleine oder mit Personen, die im selben Haushalt leben. Dies solle aber nur in dringenden Fällen geschehen.

Würden Menschen alleine angetroffen, gebe es keine Maßnahmen. Würden Gruppen angetroffen, würden diese darauf hingewiesen, „dass sie sich auflösen sollen“, hieß es demnach im Kanzleramt. Bei Zuwiderhandeln drohten dann Geldstrafen von bis zu 2180 Euro. Bei Missachtung von Platzverboten – etwa für Spielplätze – drohen demnach Geldstrafen von bis zu 3600 Euro.

Parallel zu den landesweiten Maßnahmen kündigte der Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter, eine „Verkehrsbeschränkung“ für sein Bundesland an – de facto also eine Ausgangssperre. „Ohne einen triftigen Grund darf niemand seine Wohnung verlassen“, erklärte Platter. Tirol ist laut APA mit 245 mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Österreich am stärksten betroffen. Mehrere Orte stehen unter Quarantäne.

12:40 Uhr: Zwei weitere Coronavirus-Todesfälle in Bayern,

In Bayern sind zwei weitere Personen an den Folgen des neuartigen Coronavirus gestorben. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. „Bei einem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamtes Neu-Ulm um einen über 80-jährigen Patienten mit Vorerkrankungen“, sagte ein Ministeriumssprecher in München.

Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag gestorben. Ein zweiter Todesfall wurde nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) im Landkreis Oberallgäu bestätigt.

Dabei handelt sich demnach um eine über 80-jährige Patientin, die ebenfalls in der Nacht zu Sonntag gestorben ist. Insgesamt stieg die Zahl der Coronavirus-Todesfälle in Bayern damit auf drei. Deutschlandweit fielen bisher zehn Personen dem Virus zum Opfer.

Zudem wurden bislang in Nordrhein-Westfalen fünf und in Baden-Württemberg zwei Todesfälle durch das Coronavirus bestätigt. Bundesweit lag die Zahl der bekannten Infektionen nach Angaben der Johns Hopkins Universität am Sonntagmittag bei 4585 Fällen.

12:17 Uhr: Peking schickt Einreisende in kostenpflichtige Quarantäne-Einrichtungen

Die chinesische Hauptstadt Peking will ab Montag alle aus dem Ausland Einreisenden in kostenpflichtige Quarantäne-Einrichtungen schicken. Die Reisenden sollen nur in Ausnahmefällen von der Unterbringung in den Einrichtungen befreit werden, wie die staatliche Zeitung „Beijing Daily“ am Sonntag berichtete. Für die Kosten des Aufenthalts müssen sie demnach selbst aufkommen.

Alle internationalen Flüge zum Pekinger Daxing-Flughafen sollen nun auf den Hauptstadt-Flughafen umgeleitet werden, wo die Einreisen strenger kontrolliert und überwacht werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Aus dem Ausland einreisende Menschen waren bislang von den Behörden dazu angehalten worden, sich auf eigene Verantwortung zu Hause oder in Hotels in eine zweiwöchige Pflicht-Quarantäne zu begeben.

11:45 Uhr: Frankreich schränkt Bahn-, Flug- und Autoverkehr auf Langstrecken ein

Frankreich will den Langstreckenverkehr mit Zügen, Autos und Flugzeugen einschränken, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu bremsen. Der Langstreckenverkehr werde in den kommenden Tagen „schrittweise verringert“, sagte Umweltministerin Elisabeth Borne am Sonntag vor Journalisten. Ziel sei es, den Langstreckenverkehr auf das „Allernötigste“ zu reduzieren, einen sofortigen Stopp solle es nicht geben, damit „jeder nach Hause zurückkehren“ könne.

Am Sonntagnachmittag werden alle Skigebiete geschlossen. „Die Skisaison endet heute. Alle Betreiber haben in der vergangenen Nacht entsprechende Anweisungen von ihrer jeweiligen Organisation erhalten“, teilte der nationale Verband der Skiliftbetreiber Domaines skiables de France (DSF) am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Die Schließung sollte um 17.00 Uhr erfolgen.

„Ob Urlauber oder Profisportler – alle sind leidenschaftliche Skifahrer, aber wir müssen uns alle angesichts des Ernstes der Lage damit arrangieren“, hieß es weiter. „Die Schließungen werden über den Tag gestaffelt. Es ist ein unerwarteter Schock für den gesamten Sektor. Wir konnten uns nicht darauf vorbereiten“, erklärte Jean-Marc Silva, Direktor des Skiverbands France Montagnes.

Frankreich zählte am Sonntag zu den letzten europäischen Ländern, in denen der Skibetrieb noch aufrechterhalten wurde, während Skigebiete in Italien, Österreich und in der Schweiz zuvor bereits geschlossen worden waren. Am Samstagabend hatten bereits mehrere französische Skigebiete im Internet ihre sofortige Schließung verkündet.

11:35 Uhr: Österreich hebt die Versammlungsfreiheit auf

Die Regierung in Österreich hat nach Informationen der Nachrichtenagentur APA für das ganze Land „Ausgangsbeschränkungen“ angeordnet. Bundeskanzler Sebastian Kurz wurde von der Agentur am Sonntag mit den Worten zitiert, es gebe fürs erste nur drei Gründe, das Haus zu verlassen: nicht aufschiebbare Arbeit im Beruf, dringende Besorgungen wie Einkauf von Lebensmitteln sowie die Notwendigkeit, anderen Menschen zu helfen.

Sondergesetz: „Ausgangsbeschränkungen“ in ganz Österreich angeordnet

Unter anderem werde die Versammlungsfreiheit vorübergehend aufgehoben, teilte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag in einer Sondersitzung des Nationalrats mit. In diesem Zusammenhang werden auch Spiel- und Sportplätze geschlossen.

9:45 Uhr: Vatikan feiert Ostern ohne Besucher

Das Osterfest im Vatikan wird in diesem Jahr ohne Besucher begangen. Dasselbe gelte für alle liturgischen Feiern der Karwoche, teilt der Vatikan mit. Grund sei der Coronavirus-Ausbruch. (dpa)

8:45 Uhr: Neuseeland lässt Kreuzfahrtschiff-Urlauber nicht von Bord

Wegen des Verdachts einer Coronavirus-Infektion dürfen in Neuseeland 2600 Passagiere und 1100 Besatzungsmitglieder eines Kreuzfahrtschiffes nicht von Bord gehen. Drei Passagiere der „Golden Princess“ seien vom Schiffsarzt unter Quarantäne gestellt worden, teilte Neuseelands Generaldirektor für Gesundheit, Ashley Bloomfield, am Sonntag mit. Einer der Passagiere gelte als Verdachtsfall, weil er Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweise, die durch das neuartige Coronavirus ausgelöst wird.

Niemand dürfe das Schiff verlassen, bis die Testergebnisse vorlägen, sagte Bloomfield. Das Schiff liegt im Hafen von Akaroa in der Nähe von Christchurch auf der südlichen Insel Neuseelands.

Das US-Kreuzfahrtunternehmen Princess Cruises hatte am Donnerstag angekündigt, alle seine Kreuzfahrtreisen weltweit für 60 Tage auszusetzen. Die Ankündigung betraf Schiffe, die zwischen dem 12. März und dem 10. Mai ablegen sollten. Menschen auf einer Kreuzfahrt, die innerhalb der nächsten fünf Tage enden würden, sollten laut Princess Cruises wie gewohnt weiterfahren. Reisen, die am 17. März noch andauern, würden „an dem für die Gäste günstigsten Ort“ enden, hieß es.

7:32 Uhr: Israel verschiebt Korruptionsprozess gegen Netanjahu wegen Coronavirus

Der Korruptionsprozess gegen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie um gut zwei Monate verschoben worden. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und der Anordnung an die Gerichte, sich auf dringende Angelegenheiten zu beschränken, werde die erste Anhörung auf den 24. Mai verschoben, teilte das Jerusalemer Gericht am Sonntag mit. Die erste Anhörung sollte am Dienstag stattfinden, Netanjahu steht wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue unter Anklage.

7:11 Uhr: Hochrangige Politiker im Ausland infiziert

Indonesiens Verkehrsminister hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Budi Karya Sumadi wird in einem Militärkrankenhaus in Jakarta auf der Intensivstation behandelt, wie die Regierung am Samstag mitteilte. Ein Kliniksprecher sagte, Sumadi leider unter Atemproblemen, er sei aber schon wieder auf dem Weg der Besserung.

Der Verkehrsminister war nach Angaben der Regierung an der Eindämmung des Coronavirus-Ausbruchs in Indonesien beteiligt gewesen, vor allem an der Evakuierung besonders betroffener Gebiete. Präsident Joko Widodo hat mittlerweile angeordnet, dass sich auch andere Minister auf das Coronavirus testen lassen müssen.

Die Frau des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Es gehe Begoña Gómez und dem Regierungschef selbst aber „gut“, teilte die Regierung am Samstagabend mit. Beide halten sich demnach im Moncloa-Palast, dem Sitz des spanischen Ministerpräsidenten in Madrid, auf und „befolgen die von den Gesundheitsbehörden festgelegten Präventionsmaßnahmen“.

Unter den in Spanien Infizierten sind auch zwei Mitglieder des Kabinetts von Regierungschef Sánchez sowie der Vorsitzende der rechtsextremen Vox-Partei, Santiago Abascal. Am Samstag wurde bekannt, dass sich auch der ehemalige Nato-Generalsekretär Javier Solana infiziert hat. Der 77-Jährige wird in einem Krankenhaus in Madrid behandelt.

Infizierte in Indonesien

Indonesien hatte erst vor knapp zwei Wochen erste Infektionen bekanntgegeben. Mittlerweile gibt es im viertbevölkerungsreichsten Land der Welt 96 Ansteckungsfälle und fünf Todesfälle. Neben der Hauptstadt Jakarta sind nun auch die Städte Bandung, Solo, Manado und Pontianak sowie die Touristenziele Yogyakarta und Bali betroffen.

In Jakarta sollen von Montag an alle Schulen für zwei Wochen schließen, wie Gouverneur Anies Baswedan anordnete. Er verfügte zudem die Schließung städtischer Touristenattraktionen, darunter der Ragunan-Zoo und der Ancol-Strand. In Solo in Zentral-Java waren bereits am Freitag Schulen und Sehenswürdigkeiten geschlossen worden.

7:06 Uhr: Kanadas Regierung fordert Reisende zu vorzeitiger Rückkehr in Heimat auf

Die kanadische Regierung hat wegen der Pandemie alle Kanadier zu einer vorzeitigen Rückkehr in ihr Heimatland aufgefordert. Kanadische Reisende sollten nach Kanada zurückkehren, solange dies noch möglich sei, schrieb Außenminister François-Philippe Champagne am Samstag im Onlinedienst Twitter. Seine Ministerium verwies auf gestrichene Flüge und kurzfristig verhängte Reisebeschränkungen vieler Länder. Dies könne die Reisepläne kanadischer Reisender durcheinanderbringen und sie zu einem längeren Aufenthalt im Ausland zwingen.

Der Premierminister der Provinz Québec, François Legault, hatte zuvor bereits die mehr als 300.000 kanadischen Rentner, die den Winter im Süden der USA verbringen, zur Rückkehr nach Kanada aufgefordert. „An ihrer Stelle würde ich so schnell wie möglich nach Hause kommen“, sagte Legault.

In Kanada wurden bis Samstagmittag 193 Coronavirus-Infektionen und ein Todesfall gemeldet. Die Regierung von Premierminister Justin Trudeau hatte die Kanadier bereits am Freitag aufgefordert, auf nicht unbedingt nötige Auslandsreisen zu verzichten. Einreiseverbote nach dem Vorbild der USA hat Ottawa trotz vermehrter Forderungen bisher aber nicht verhängt. Die USA hatten ab Samstag eine einmonatige Einreisesperre für fast alle Europäer verhängt, die nun auch auf Reisende aus Irland und Großbritannien ausgedehnt werden soll.

7:05 Uhr: Philippinische Polizei riegelt wegen Coronavirus-Krise Straßen nach Manila ab

Die philippinische Polizei hat am Sonntag damit begonnen, alle Straßen in die Hauptstadt Manila abzuriegeln. Präsident Rodrigo Duterte hatte wegen der Coronavirus-Pandemie praktisch die gesamte Hauptstadt Manila für einen Monat zur Sperrzone erklärt. Am Sonntagmorgen standen nun bewaffnete Polizisten an allen Zufahrtsstraßen, um die Abriegelung der Zwölf-Millionen-Einwohner-Stadt durchzusetzen. Seit dem Morgen dürfen in Manila auch keine Inlandsflüge mehr starten und landen. Innerhalb der Stadtgrenzen fahren aber noch Busse und Bahnen.

„Den Menschen wird empfohlen, zu Hause zu bleiben und nichts zu tun“, sagte Innenminister Eduardo Ano am Samstag. Nur Menschen auf dem Weg zur Arbeit sollen an den Kontrollpunkten durchgelassen werden.

Die Philippinen hatten bis vor wenigen Tagen vergleichsweise wenige Coronavirus-Fälle: In den vergangenen Tage verdoppelte sich die Zahl der Infizierten aber auf 111. Zudem meldeten die Behörden bislang acht Todesfälle.

Duterte sah sich daher zuletzt erhöhtem Druck der Behörden und der Öffentlichkeit ausgesetzt, die eine rasante Ausbreitung des Virus fürchten. In Manila leben Millionen Menschen in Armut in dicht besiedelten Slums, zudem ist das Gesundheitssystem des südostasiatischen Lands schlecht. Neben der Abriegelung der Hauptstadt wurden auch Schulen geschlossen und Großveranstaltungen verboten.

6:55 Uhr: Estland und Litauen schließen Grenzen für Ausländer

Estlands Regierungschef Jüri Ratas kündigte am Samstag an, die Grenze von Dienstag an für fast alle Ausländer zu schließen und vorübergehend wieder Grenzkontrollen einzuführen. Nur Esten und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung oder Angehörigen in Estland dürfen noch einreisen. Sie müssen allerdings für zwei Wochen in Quarantäne.

Die Regierung in Tallinn hatte zuvor bereits alle Schulen, Museen, Kinos, Freizeit- und Sportzentren bis zum 1. Mai geschlossen und öffentliche Veranstaltungen untersagt.

Litauen schließt bereits am Sonntagmittag (12.00 Uhr MEZ) seine Grenze für Ausländer. Nur Menschen mit einer Aufenthaltsgenehmigung, Diplomaten und Nato-Soldaten dürfen dann noch einreisen. „Unser Ziel ist, die Ausbreitung des Virus im Land so lange wie möglich zu verzögern und die negativen Auswirkungen zu minimieren“, sagte Regierungschef Saulius Skvernelis.

Auch in Litauen sind schon seit Freitag Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Großveranstaltungen sind untersagt. Ab Montag sollen dann auch die meisten Geschäfte, Restaurants und Kneipen geschlossen bleiben. Nur Lebensmittelgeschäfte und Apotheken dürfen weiter öffnen.

Das Nachbarland Lettland kündigte an, ab Montag alle internationalen Flug-, Zug-, Bus- und Färhverbindungen auszusetzen. Für Privatautos soll die Grenze aber geöffnet bleiben, wie Verkehrsminister Talis Linkaits ankündigte.

6:00 Uhr: Australien stellt Einreisende unter Quarantäne

Reisende aus dem Ausland werden in Australien wegen der Coronavirus-Pandemie künftig für zwei Wochen unter häusliche Quarantäne gestellt. Die neuen Einreisebestimmungen treten um Mitternacht (14.00 Uhr MEZ) in Kraft.

1:10 Uhr: Israel schließt wegen Coronavirus-Krise Restaurants und Einkaufszentren

Auch Israel hat wegen der Coronavirus-Pandemie die Schließung von Restaurants und Einkaufszentren angeordnet. Alle Freizeitaktivitäten müssten ab Sonntagmorgen unterbleiben, kündigte Regierungschef Benjamin Netanjahu in einer Fernsehansprache an. Nach Angaben der Regierung werden neben Restaurants und Einkaufszentren auch Cafés, Hotel und Fitnessstudios geschlossen. Die bereits am Donnerstag beschlossene Schließung von Schulen wird nun auch auf Kindergärten ausgeweitet.

Verboten sind nun auch Versammlungen mit mehr als zehn Teilnehmern. Allen Israelis wird geraten, einen Abstand von zwei Metern zueinander einzuhalten. Um die Aufenthaltsorte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen, will Netanjahu zudem die Nutzung von „Technologien“ erlauben, die sonst „im Krieg gegen den Terror genutzt werden“. Das Kabinett muss dieser Maßnahme noch zustimmen. Netanjahu will die Zustimmung bei einer Video-Kabinettssitzung einholen.

In Israel wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis Samstagabend 193 Coronavirus-Fälle verzeichnet. Im Westjordanland, wo es bislang 38 Ansteckungsfälle gibt, hat die Palästinenserbehörde die Menschen aufgefordert, nicht mehr in Moscheen oder Kirchen, sondern zu Hause zu beten. Im Gazastreifen hat die regierende Hamas die Grenzen zu Israel und Ägypten geschlossen. Bislang gibt es in der Palästinenserenklave keine bestätigten Infektionen.

00:50 Uhr: US-Präsident Trump nicht mit neuartigem Coronavirus infiziert

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Trumps Arzt Sean Conley gab das negative Testergebnis am Samstagabend in Washington bekannt. „Heute Abend habe ich die Bestätigung erhalten, dass der Test negativ ist“, erklärte Conley. Eine Woche nach einem Abendessen mit einer Delegation aus Brasilien in Trumps Golfclub Mar-a-Lago in Florida sei der Präsident weiterhin „symptomfrei“.

US-Präsident Trump nicht mit neuartigem Coronavirus infiziert

Trump hatte zuvor nach langem Zögern bei sich einen Coronavirus-Test machen lassen. „Ich habe den Test gestern Abend gemacht“, sagte Trump am Samstag. Am Freitag hatte Trump noch gesagt, er werde wahrscheinlich einen Test machen lassen, nachdem er dies zuvor noch abgelehnt hatte, obwohl er Kontakt zu mehreren Infizierten hatte.

Dazu zählte eine Delegation um den brasilianischen Staatschef Jair Bolsonaro, dessen Kommunikationschef positiv getestet wurde, nachdem er mit Bolsonaro in den USA Trump getroffen hatte. Dennoch hatte der 73-jährige Trump trotz gegenteiliger Empfehlung von Experten am Freitag immer noch die Hände von Menschen geschüttelt, mit denen er Kontakt hatte. Er sagte nun, das sei eine Angewohnheit, die er wohl werde ändern müssen.

Samstag, 14. März

22:10 Uhr: Spanien wegen Corona-Krise fast vollständig unter Quarantäne gestellt

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat die Regierung in Spanien den Notstand ausgerufen und das Land fast vollständig unter Quarantäne gestellt. Bürger dürfen das Haus nur noch verlassen, um zur Arbeit zu gehen oder um lebensnotwendige Besorgungen zu machen, wie Regierungschef Pedro Sánchez am Samstagabend mitteilte. Spanien ist mit über 5700 Fällen das am zweitstärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa – nach Italien, das bereits ähnlich drastisch vorgeht.

Die von Sánchez verkündeten Maßnahmen sind Teil eines umfangreichen Maßnahmenpakets, das im Rahmen des für mindestens 14 Tage ausgerufenen Notstands beschlossen wurde. Neben der Einschränkung der Bewegungsfreiheit für die Bürger ist auch vorgesehen, alle nicht notwendigen Geschäfte sowie Vergnügungsstätten zu schließen. Die Schulen waren bereits geschlossen worden. Alle zivilen und militärischen Mittel – privat und staatlich – würden dem Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt, sagte Sánchez.

Der Regierungschef verkündete die drastischen Einschnitte nach einer mehr als siebenstündigen Krisensitzung seines Kabinetts. Durch die Ausrufung des Notstands kann die Zentralregierung in Madrid sich landesweit Kompetenzen aneignen, die normalerweise bei den 17 Regionalregierungen des Landes liegen.

Spanien hat bisher mehr als 180 Todesfälle gemeldet. In dem 46-Millionen-Einwohner-Land sind die Region Madrid und weitere Gebiete etwa in Katalonien besonders hart betroffen.

In Madrid und anderen Regionen waren bereits Bars, Restaurants und Geschäfte geschlossen worden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Unter den in Spanien Infizierten sind auch zwei Mitglieder des Kabinetts von Regierungschef Sánchez sowie der Vorsitzende der rechtsextremen Vox-Partei, Santiago Abascal. Am Samstag wurde bekannt, dass sich auch der ehemalige Nato-Generalsekretär Javier Solana infiziert hat. Der 77-Jährige wird in einem Krankenhaus in Madrid behandelt.

21:43 Uhr: Frankreich hält trotz Coronavirus landesweite Kommunalwahlen ab

Ungeachtet der Coronavirus-Pandemie finden ab Sonntag in Frankreich Kommunalwahlen statt (ab 8.00 Uhr). Landesweit sind fast 48 Millionen Wähler aufgerufen, neue Stadt- und Gemeinderäte zu bestimmen. Die Wahlen gelten als wichtiger Stimmungstest auf dem Weg zu den französischen Präsidentschaftswahlen 2022.

Beobachter rechnen mit einer Quittung für den umstrittenen Reformkurs des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Grüne und Rechtspopulisten könnten dagegen Gewinne einfahren. Mit Spannung erwartet wird die Wahl in Paris, wo die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo erneut antritt. Wegen des Coronavirus wurden die 35.000 Kommunen aufgerufen, einen Mindestabstand zwischen Wählern zu ermöglichen und Desinfektionsgel bereitzustellen. Die Stichwahlen sind für Sonntag der kommenden Woche angesetzt.

20:32 Uhr: Frankreich schließt fast alle öffentlichen Orte

Frankreich schließt im Zuge der Corona-Krise alle öffentlichen Orte, die nach Ansicht der Regierung nicht unverzichtbar sind. Das teilte der französische Premierminister Édouard Philippe am Samstagabend mit. Betroffen von der Schließung, die in der Nacht auf Sonntag um Mitternacht wirksam wird, seien beispielsweise alle Cafés, Bars oder Kinos.

Apotheken und Lebensmittelgeschäfte können aber offen bleiben. Auch der öffentliche Nahverkehr werde weiter aufrecht erhalten, allerdings solle er so wenig wie möglich genutzt werden, so Philippe. Der Premierminister sagte, erste Maßnahmen zur Begrenzung von Versammlungen seien bisher nicht konsequent umgesetzt worden, der beste Weg zur Eindämmung der Epidemie sei nun eine weitgehende soziale Distanzierung. In Frankreich gab es bis Samstagnachmittag rund 4.500 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, entsprechend 6,7 Personen je 100.000 Einwohner. In Deutschland liegt der Wert mit 5,2 nur unwesentlich niedriger, zudem haben am Samstag viele lokale Behörden in Deutschland keine neuen Zahlen gemeldet.

19:10 Uhr: USA weiten Einreiseverbot aus

Die USA weiten wegen der Corona-Krise ihr einmonatiges Einreiseverbot aus. Ab Dienstag gelte es auch für Reisende aus Irland und Großbritannien, sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Samstagabend. Erst am Freitag war ein Einreiseverbot für Reisende aus der EU in Kraft getreten.

Später am Tag hatte US-Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen. Er versprach finanzielle Hilfen von bis zu 50 Milliarden US-Dollar gegen die Pandemie.

18:19 Uhr: Test bei US-Präsident Trump auf Coronavirus

US-Präsident Donald Trump hat bei sich einen Test auf das neuartige Corona-Virus machen lassen. Das gab Trump am Samstag in Washington bekannt.

„Ich habe den Test gestern Abend gemacht“, sagte er. Der Präsident hatte am Freitag gesagt, er werde wahrscheinlich einen Test auf das Coronavirus bei sich machen lassen, nachdem er Kontakt zu einigen Infizierten hatte.

Im Weißen Haus in Washington wird wegen der Corona-Krise ab sofort Fieber bei Besuchern gemessen. Bei allen Menschen mit „engem Kontakt zu dem Präsidenten“ Donald Trump und Vize-Präsident Mike Pence werde die Temperatur gemessen, kündigte Vize-Pressesprecher Judd Deere am Samstag an.

In den USA ist die Zahl der Infizierten nach Angaben der Johns Hopkins Universität am Samstag auf 2488 gestiegen.

16:08 Uhr: Spanien plant landesweite Ausgangssperre ab Montag

Die spanische Regierung plant zur Eindämmung des Coronavirus eine landesweite Ausgangssperre ab Montag.

Ausnahmen seien der Weg zum Einkauf von Nahrungsmitteln oder in die Apotheke, der Besuch von Ärzten und Krankenhäusern, sowie das Ausüben von Jobs, bei denen kein „Home Office“ möglich sei, berichten mehrere spanische Tageszeitungen am Samstag übereinstimmend. Demnach bereitet der Ministerrat auf dem außerordentlichen Treffen in Moncloa einen entsprechenden Erlass vor.

In Spanien gab es bis Samstagnachmittag knapp über 6.000 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, bezogen auf die Einwohnerzahl eine drei Mal so hohe Dichte wie in Deutschland. Die Mortalitätsrate liegt in Spanien mit 191 Toten bei 3,2 Prozent, in Deutschland nur bei 0,2 Prozent.

15:54 Uhr: Verkehrsminister: Bundeswehreinsatz für Supermärkte möglich

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hält es für möglich, dass im weiteren Verlauf der Corona-Krise Supermärkte von der Bundeswehr beliefert werden.

„Natürlich diskutieren wir auch, in dem Worst-Case-Szenario die Bundeswehr einzusetzen“, sagte Scheuer der „Bild am Sonntag“. Die Bundeswehr könne eingesetzt werden, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, sagte Scheuer weiter.

Diese könnte durch einen Mangel an LKW-Fahrern bedroht werden. So würden in Deutschland viele osteuropäische LKW-Fahrer arbeiten. „Wenn Polen den Fahrern die Reisen zu ihrem Arbeitsplatz nicht mehr ermöglicht, dann fehlen die“, sagte Scheuer.

„Wir werden dieses Problem mit den Polen besprechen. Wenn wir aber in Engpässe kommen, muss die Bundeswehr die Versorgung auffangen.“

Scheuer betonte, in Kontakt mit den europäischen Verkehrsministern zu stehen, um den Austausch aufrechtzuerhalten. „Wir sind so vernetzt als Exportnation, dass wir Zulieferungen brauchen. Das muss jetzt alles koordiniert werden“, sagte Scheuer. „Wir werden am Mittwoch eine europäische Verkehrsministerkonferenz haben, um genau diese Probleme abzumildern.“

15:16 Uhr: Klöckner rät von Hamsterkäufen wegen Coronakrise ab

Landwirtschafts- und Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hat von Hamsterkäufen abgeraten. Wegen der Coronakrise sei es vielerorts dazu gekommen, jedoch gebe es „keinen Anlass“ für Hamsterkäufe, mahnte Klöckner am Samstag in Berlin. In Deutschland gebe es aktuell keine Versorgungsengpässe. Die Ministerin rief alle Bürger auf, ihre Vorräte „mit Bedacht, Augenmaß und umsichtig aufzustocken“. Dann sei auch genügend für alle da.

Gerade mit Blick auf die derzeitige Situation sei nicht nur die Solidarität der Verbraucher untereinander gefragt, sondern auch „Maß und Mitte“, fügte Klöckner hinzu. Wichtig sei, nur das zu lagern, „was auch normalerweise im Alltag genutzt und verbraucht wird, um nicht Lebensmittel und wichtige Ressourcen zu verschwenden“. Denn unnötige Hamsterkäufe führten leider häufig dazu, „dass Lebensmittel letztlich in der Tonne landen“. Wer dennoch zu viel gekauft habe, könne einwandfreie Waren zur Weitergabe an die Tafeln spenden.

13:50 Uhr: US-Nobelpreisträger rechnet mit globaler Rezession

Der US-Nobelpreisträger Robert Shiller rechnet als Folge der Corona-Epidemie mit einer globalen Rezession wie nach der Finanzkrise von 2008. Die wirtschaftlichen Folgen der Infektionskrankheit würden „noch immer unterschätzt“, sagte Shiller dem Magazin „Spiegel“ laut einer Vorabmeldung vom Samstag. Viele Länder müssten demnächst ähnliche Quarantänemaßnahmen verordnen wie China oder Italien. „Das bedeutet, dass wir mit Sicherheit eine weltweite Rezession bekommen werden“, sagte der US-Professor. Es sei denkbar, dass der Einbruch Ausmaße wie nach der Finanzkrise im Jahr 2008 annehmen könne.

13:45 Uhr: Thüringen verbietet Veranstaltungen mit über 50 Teilnehmern

Thüringen hat wegen des Coronavirus sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern untersagt. Ein entsprechender Erlass an die Landkreise und kreisfreien Städte wurde am Freitagabend fertiggestellt, wie das Thüringer Arbeits- und Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Auch Veranstaltungen mit weniger als 50 Menschen „sollten nicht mehr stattfinden, wenn sie nicht zwingend notwendig sind – und auch dann nur unter strengen Auflagen“, erklärte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke).

Der Erlass gilt zunächst bis zum 10. April. In Thüringen sind die Schulen und Kitas ab Dienstag geschlossen. Derzeit gibt es nach Angaben des Ministeriums in Thüringen 32 bestätigte Coronavirus-Infektionen.

12:42 Uhr: Alle Schulen in Deutschland ab nächster Woche geschlossen

Ab der kommenden Woche sind flächendeckend alle Schulen in Deutschland wegen der Corona-Krise geschlossen. Als letztes Bundesland erklärte Mecklenburg-Vorpommern am Samstag eine entsprechende Maßnahme. Schulen und Kitas sollen zunächst bis zum 20. April geschlossen bleiben, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Damit geht die Landesregierung sogar noch über die ohnehin schon geplanten Osterferien hinaus, die in Mecklenburg-Vorpommern regulär vom 6. bis 15. April sind. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich noch am Donnerstag gegen flächendeckende Schulschließungen in Deutschland ausgesprochen. Damit werde das Problem nur von der einen auf die andere Ebene verschoben.

12:35 Uhr: Österreich startet Hilfsprogramm mit vier Milliarden Euro

Österreich will den von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen zunächst mit vier Milliarden Euro helfen. Ein entsprechendes Hilfsprogramm für Corona-Ausfälle der Wirtschaft kündigte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag an. Es werde Überbrückungskredite und Steuerstundungen geben.

„Es wird nicht die letzte Maßnahme sein, die wir in diesem Bereich setzen“, sagte Kurz. Die besonders betroffenen Branchen aus dem Bereich Tourismus, Gastronomie, aber auch die Kultur- und Veranstaltungsszene sollten davon profitieren. In Österreich gibt es über 400 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, die Dichte ist bezogen auf die Einwohnerzahl ähnlich wie in Deutschland. Besonders betroffen ist allerdings das Bundesland Tirol. Dieses war erst am Freitagabend vom deutschen Robert-Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt worden.

Mehr zum Coronavirus: Video-Botschaft der Kanzlerin: Auch Familienfeiern sollen vermieden werden

12:20 Uhr: Türkei verhängt Flugverbot nach und aus Deutschland

Wegen der Corona-Krise stoppt die Türkei ab sofort Flüge in und aus weiteren neun europäischen Ländern, darunter auch Deutschland. Die Regelung gelte vorerst bis zum 17. April, teilte Verkehrsminister Mehmet Cahit Turhan mit. Betroffen von der neuen Regelung sind auch Frankreich, Spanien, Norwegen, Dänemark, Österreich, Schweden, Belgien und die Niederlande.

Flüge aus und nach Italien, China, Südkorea, Iran und Irak waren schon zuvor abgesagt worden. In der Türkei gibt es nach offiziellen Angaben bislang nur fünf bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Die Dunkelziffer ist mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich höher.

12:18 Uhr: Russland schließt Grenzen zu Norwegen und Polen

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schließt Russland seine Grenzen zu Polen und Norwegen. Das Verbot trete in der Nacht zum Sonntag in Kraft und gelte für alle Ausländer, die aus privaten, beruflichen, touristischen oder Studiengründen reisen, erklärte die Regierung in Moskau am Samstag. Ausgenommen seien lediglich Bürger Weißrusslands, Mitglieder offizieller Delegationen und Menschen, die eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für Russland haben.

Russland hat südlich der Exklave Kaliningrad eine kurze Landgrenze zu Polen sowie eine knapp 200 Kilometer lange Grenze zu Nordnorwegen. In Russland wurden bislang 45 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert. Im Kampf gegen das Coronavirus hatte das Land bereits zuvor seine Grenzen nach China geschlossen und Einreisen aus dem Iran und Südkorea beschränkt. Auch die Flugverbindungen in die EU sollen reduziert werden.

12:10 Uhr: Klöckner: Kein Anlass für Hamsterkäufe

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat die Bürger aufgerufen, Hamsterkäufe in der Coronavirus-Krise zu vermeiden.

„In Deutschland haben wir aktuell keine Versorgungsengpässe“, sagte die CDU-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich appelliere daher an die Bürger, ihre Vorräte mit Bedacht, Augenmaß und umsichtig aufzustocken – dann ist genügend für alle verfügbar, die Regale werden zeitnah wieder aufgefüllt.“ Für Hamsterkäufe gebe es keinen Anlass. „Gerade mit Blick auf die jetzige Situation ist nicht nur die Solidarität der Verbraucher untereinander gefragt, sondern auch Maß und Mitte.“

Wichtig sei, nur das zu lagern, was auch normalerweise im Alltag genutzt und verbraucht werde, um nicht Lebensmittel und wichtige Ressourcen zu verschwenden, mahnte Klöckner vor dem Weltverbrauchertag an diesem Sonntag. „Denn unnötige Hamsterkäufe führen leider häufig dazu, dass Lebensmittel letztlich in der Tonne landen.“ Wer zu viel gekauft habe, könne einwandfreie Waren zur Weitergabe an die Tafeln geben.

10:35 Uhr: Google arbeitet an Coronavirus-Symptom-Website

Der Internet-Gigant Google arbeitet an der Entwicklung einer Website, mit deren Hilfe Bürger anhand ihrer Symptome selbst abschätzen können sollen, ob ein Test auf das neuartige Coronavirus notwendig ist. Das Google-Schwesterunternehmen Verily Life Sciences befinde sich in einem „frühen Stadium der Entwicklung“, erklärte Google am Freitag (Ortszeit). Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, Google arbeite mit einem großen Entwicklerteam an dem Projekt und habe bereits bedeutende Fortschritte erzielt.

Laut Google soll die Website zunächst in der Region rund um San Francisco getestet und das Projekt dann allmählich weiter ausgeweitet werden. US-Vizepräsident Mike Pence erklärte dagegen, ein Startdatum für die neue Website solle voraussichtlich bereits am Sonntagabend bekannt gegeben werden: „Man kann auf die Website gehen, seine Symptome eingeben und bekommt dann Hinweise, ob ein Test angeraten ist oder nicht“, sagte Pence. Zudem werde die Website dem Nutzer Anlaufstellen in seiner Nähe nennen, wo ein Virus-Tests vorgenommen werden könne.

10:30 Uhr: Bundesagentur für Ansturm auf Kurzarbeiter gerüstet

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) sieht sich auch für einen starken Anstieg von Kurzarbeit in Folge der Coronavirus-Krise gerüstet. Es seien keine besonderen Vorkehrungen im Haushalt erforderlich, um Kurzarbeitergeld zu zahlen, sagte eine Sprecherin der Behörde auf Anfrage.

Derzeit seien dafür im Haushalt 255 Millionen Euro eingeplant. „Kurzarbeitergeld ist eine gesetzliche Pflichtleistung und wird deshalb auf jeden Fall ausbezahlt – unabhängig von dem aktuellen Haushaltsansatz“, erklärte die Sprecherin. Sollten mehr Mittel erforderlich werden, dann könnten diese aus der Rücklage der Bundesagentur für ARbeit bestritten werden. Das Finanzpolster der Behörde sei seit dem Ende der Finanzkrise vor zehn Jahren stetig angewachsen auf aktuell rund 26 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen wirtschaftliche Flauten abgefedert werden.

Um Deutschlands Beschäftigte vor Arbeitslosigkeit zu schützen, hatte der Bundestag am Freitag einen Gesetzentwurf für ein erleichtertes Kurzarbeitergeld beschlossen. Demnach sollen ab April Unternehmen leichter als bisher Leistungen der Bundesagentur beantragen können. Betriebe können so Kurzarbeitergeld schon nutzen, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind – statt wie bisher ein Drittel.

8:28 Uhr: Pflege-TÜV wird ausgesetzt

Um angesichts der Corona-Epidemie das Personal in den Pflegeheimen zu entlasten, wird der Pflege-TüV ausgesetzt. „Pflegebedürftige Menschen bedürfen in ganz besonderer Weise der umfassenden Betreuung und Versorgung, da müssen wir auch ungewöhnliche Wege gehen“, sagte der für Pflege zuständige Vize-Chef des Kassen-Spitzenverbandes, Gernot Kiefer, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben). Die Aussetzung gelte zunächst bis Ende Mai, um in den Pflegeeinrichtungen freie Kapazitäten zu schaffen.

„Alle schauen zu Recht auf die Akutversorgung im Krankenhaus und bei den Ärzten, aber wir müssen auch die ambulante und stationäre Altenpflege stabilisieren“, sagte Kiefer. Normalerweise überprüft der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) regelmäßig vor Ort, wie die Heimbewohner versorgt werden. Aus diesen Informationen und Daten, die die Pflegeheime selbst liefern, werden umfassende Prüfberichte erstellt, die schrittweise die scharf kritisierten Pflegenoten ersetzen. Das neue System war Ende 2019 eingeführt worden. Die Kontrollen binden jedoch Pflegekräfte, was nun durch die Aussetzung verhindert wird, berichten die Zeitungen.

Mehr dazu: Besuchsverbote und Aussetzung von Pflege-TÜV: Weniger Bürokratie für Altenheime

8:15 Uhr: UN-Mitarbeiter müssen in Homeoffice

Das UN-Hauptquartier in New York hat wegen der Coronavirus-Pandemie viele Mitarbeiter zum Arbeiten nach Hause geschickt. Nur die UN-Mitarbeiter, deren Anwesenheit unbedingt erforderlich ist, sollen in den kommenden drei Wochen zur Arbeit ins Hauptquartier kommen, wie Generalsekretär António Guterres am Freitag bekanntgab. Guterres selbst sagte kurzfristig eine Reise nach Burkina Faso und Niger ab, die er am Samstag antreten wollte.

Das neuartige Coronavirus hatte das UN-Hauptquartier in New York am Donnerstag erreicht. Eine philippinische Diplomatin wurde positiv auf das Virus getestet. Im UN-Hauptquartier arbeiten rund 3000 Menschen.

Die Vereinten Nationen haben bereits mehrere Konferenzen abgesagt und Führungen von Besuchergruppen ausgesetzt. Auch der UN-Sicherheitsrat hat als Schutzmaßnahme seine Arbeitsweise angepasst. Seine Sitzungen werden zwar nicht abgesagt. Es solle aber weniger und kleinere Treffen der Delegationen geben

7:53 Uhr: Australien sagt zentrale Gedenkfeier ab

In Neuseeland ist die zentrale Gedenkfeier zum ersten Jahrestag des Anschlags auf zwei Moscheen in Christchurch wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Premierministerin Jacinda Ardern erklärte am Samstag, die Absage mache sie sehr traurig. Das Gedenken an die „schreckliche Tragödie“ dürfe aber nicht dazu führen, „weiteren Schaden anzurichten“. Daher habe ihre Regierung eine „pragmatische Entscheidung“ getroffen und die Gedenkfeier abgesagt.

Am 15. März 2019 hatte ein australischer Rechtsextremist in zwei Moscheen in Christchurch 51 Menschen erschossen. Am Sonntag wollte Neuseelands Regierung mit einer zentralen Gedenkfeier der Opfer gedenken. Erwartet wurden mehrere tausend Menschen aus dem In- und Ausland. Ardern forderte die Neuseeländer auf, am Sonntag nun stattdessen „auf ihre Art und Weise“ an den Anschlag vor einem Jahre zu erinnern.

Am Freitag hatte Ardern gemeinsam mit mehr als tausend Muslimen an einem gemeinsamen Freitagsgebet der Al-Noor- und der Linwood-Moschee in Christchurch teilgenommen, die vor einem Jahr Ziele des Anschlags gewesen waren. In Neuseeland wurden bisher sechs Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

7:47 Uhr: Uruguay stuft Deutschland als Risikoland ein

Uruguay schließt wegen der Coronavirus-Pandemie seine Grenzen für Reisende aus Deutschland und anderen „Risikoländern“. Präsident Luis Lacalle Pou kündigte am Freitag an, Reisende aus neun „Risikoländern“ für zwei Wochen unter Quarantäne zu stellen. Betroffen sind nach Angaben von Gesundheitsminister Daniel Salinas neben Reisenden aus Deutschland auch Betroffene aus China, Südkorea, Japan, Singapur, Iran, Italien, Spanien und Frankreich.

Die Regierung in Montevideo hatte zuvor die ersten vier Coronavirus-Fälle in Uruguay bestätigt. Sie rief den Gesundheitsnotstand aus, verhängte ein Anlandeverbot für Kreuzfahrtschiffe und sagte öffentliche Veranstaltungen ab.

Das neuartige Coronavirus hatte sich zuletzt auch in Südamerika rasant ausgebreitet. Inzwischen gibt es in dieser Weltregion mehr als 340 Ansteckungsfälle. Neben Uruguay meldeten zuletzt auch Venezuela, Guatemala und Surinam erste Fälle. Bislang starben in Südamerika fünf Menschen an dem neuartigen Erreger. Mehrere südamerikanische Länder setzten bereits ihre Flugverbindungen nach Europa aus.

7:30 Uhr: Fluggesellschaft KLM streicht bis zu 2000 Stellen

Die niederländische Fluggesellschaft KLM streicht wegen der Coronavirus-Krise bis zu 2000 Stellen. KLM-Chef Pieter Elbers kündigte am Freitag zudem Kurzarbeit für die rund 33.000 Angestellten und andere Sparmaßnahmen an, um die finanziellen Folgen der Coronavirus-Pandemie abzumildern.

KLM, die seit 2004 zusammen mit Air France den französisch-niederländischen Luftfahrtkonzern Air France-KLM bildet, hatte bereits am Dienstag angekündigt, wegen der Coronavirus-Pandemie tausende Flüge zu streichen. Allein im März sollen 3600 Verbindungen wegfallen. Besonders betroffen sind Flüge nach China und Italien.

7:13 Uhr: Trump: In den USA werden 30 Tage lang keine Kreuzfahrten starten

In den USA werden nach Angaben von Präsident Donald Trump wegen der Coronavirus-Pandemie 30 Tage lang keine Kreuzfahrtschiffe mehr starten. Auf seinen Wunsch hätten die Kreuzfahrtunternehmen Carnival, Royal Caribbean, Norwegian und MSC eingewilligt, in US-Häfen startende Kreuzfahrten für 30 Tage auszusetzen, gab Trump am Freitag im Onlinedienst Twitter bekannt.

Am Donnerstag hatte bereits die zu Carnival gehörende Reederei Princess Cruises angekündigt, alle ihre Kreuzfahrten für 60 Tage auszusetzen. Betroffen sind alle Schiffe, die zwischen dem 12. März und dem 10. Mai ablegen sollten.

Zu Princess Cruises gehören unter anderem die „Grand Princess“ und die „Diamond Princess“. Auf beiden Schiffen hatte sich das Coronavirus ausgebreitet. Die „Grand Princess“ lag deshalb tagelang vor der Küste Kaliforniens, bis sie am Montag im Hafen von Oakland anlegen konnte. Bis dahin waren 21 Infektionsfälle an Bord gemeldet worden.

Bis Freitag konnten 2246 Menschen das Schiff verlassen, wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom mitteilte. Neben allen US-Passagieren durften demnach auch einige Besatzungsmitglieder aus Kanada und Großbritannien von Bord gehen. Bis Sonntag sollen nun auch die restlichen ausländischen Passagiere das Schiff verlassen.

Die „Diamond Princess“ hatte im Februar zwei Wochen lang vor der Küste Japans unter Quarantäne gestanden. Mehr als 700 Menschen an Bord wurden positiv auf den Erreger getestet, mindestens sechs Menschen starben.

7:02 Uhr: RKI stuft Madrid und Tirol als Risikogebiete ein

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus jetzt auch die spanische Hauptstadt Madrid und das österreichische Bundesland Tirol zu Risikogebieten erklärt. Das RKI ergänzte seine Liste der internationalen Risikogebiete, auf der bereits Italien, der Iran, die Provinz Hubei in China, die Provinz Nord-Gyeongsang in Südkorea und die Region Grand Est in Frankreich standen, am Freitagabend um Madrid und Tirol.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfahl allen Reisenden, die in den vergangenen zwei Wochen in Italien, in Österreich oder in der Schweiz waren, zwei Wochen zu Hause zu bleiben. „Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause – unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht“, schrieb Spahn am Abend auf Twitter

Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus: unzensierte Informationen, exklusives Interview, undercover Recherche, Hintergründe und Fakten

Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema Coronavirus informieren: Was passiert wirklich in China? Wie gut ist Europa auf das Coronavirus vorbereitet? Welche Folgen hat das für die Wirtschaft? Wie können Sie sich schützen – gesundheitlich und rechtlich?

Newsticker der vergangenen Tage:

Coronavirus Newsticker 13.03. und 14. März

Coronavirus Newsticker 11.03. und 12. März

Coronavirus Newsticker 9.03. und 10. März

Coronavirus Newsticker 7.03. und 8. März

(afp/dpa/dts/red)