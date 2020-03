Coronavirus-Ticker: NRW schließt Ausgangssperre nicht aus – Touristen werden im Norden ausgewiesen

Weltweit entwickelt sich die Corona-Krise und schreitet voran. Die neue Lungenkrankheit Covid-19 verbreitet sich rasant, hier unser Newsticker. Zuerst wurde das Virus im chinesischen Wuhan am 1. Dezember aufgefunden. Inzwischen hat sich das Virus international ausgebreitet – auch bis nach Deutschland. Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema informieren. Weitere Entwicklungen hier im Ticker.

Mittwoch 18. März

13:00 Uhr: NRW schließt Ausgangssperre nicht aus

Der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp (FDP), schließt Ausgangssperren als Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie nicht aus. „Das wird von der Disziplin der Bürgerinnen und Bürger abhängen“, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Düsseldorf. Das sei aber auch keine Maßnahme, die man isoliert als einzelnes Bundesland beschließen könne.

„Das ist etwas, was wir koordiniert im Rahmen der Bundesländer tun müssen“, so Stamp. „Und hierzu ist der Ministerpräsident und sind wir mit den anderen Bundesländern auch im permanenten Austausch“, fügte er hinzu.

12:10 Uhr: Touristen müssen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bis Donnerstag verlassen

Wegen der derzeitigen Coronakrise müssen alle Touristen Schleswig-Holstein bis spätestens Donnerstag verlassen. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel mit. Bereits seit Mittwoch ist Touristen die Einreise in das Bundesland komplett verboten. Alle Hotels, Pensionen, Ferienhausbesitzer und andere Einrichtungen sind ab sofort geschlossen, gleiches gilt für Restaurants und Cafés.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gilt eine entsprechende Regelung. Zuvor hatte das Bundesland die Inselzugänge für Touristen gesperrt.

10:32 Uhr: Ostbeauftragter stellt Ausgangssperre in Aussicht

Nach Einschätzung des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium Marco Wanderwitz (CDU) ist Teilen der Bevölkerung die Dimension der Corona-Krise noch nicht bewusst. Notfalls müsse der Staat in Kürze die Maßnahmen verschärfen, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“ (Mittwochsausgabe). „In den nächsten Tagen wird sich wohl zeigen, ob auch in Deutschland so etwas wie eine Ausgangssperre verhängt werden muss.“

Wenn man darum bitte, Sozialkontakte zu vermeiden und dann mehrere Menschen eng um einen Tisch vor der Bäckerei zu sehen sind, müsse man feststellen, „sie haben das Ausmaß der Gefahr noch nicht verstanden“. Der CDU-Politiker, der auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung ist, appellierte an die Bürger, die Schutzanordnungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu folgen. „Wenn die Unvernunft der Leute mit Händen zu greifen ist, müssen wir handeln.“

10:36 Uhr: BMW schließt Werke in Europa und Südafrika

Wegen der Coronavirus-Pandemie schließt BMW bis voraussichtlich 19. April seine Werke in Europa und Südafrika. „Ab heute fahren wir unsere europäischen Automobilwerke und das Werk Rosslyn in Südafrika herunter“, sagte Konzernchef Oliver Zipse bei der Bilanzpressekonferenz des Autobauers in München. Bereits am Dienstag hatten Volkswagen und Daimler mehrwöchige Produktionsstopps verkündet.

10.21 Uhr: Stau an Grenze Richtung Polen wächst auf 60 Kilometer

Der durch Grenzkontrollen in Polen entstandene Stau an der Grenze von Sachsen zum Nachbarland ist mittlerweile auf etwa 60 Kilometer angewachsen. Am Mittwochmorgen habe sich das Stauende an der Autobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Uyst und Burkau befunden, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Der Stau wachse weiter. Auch auf der Autobahn 12 von Brandenburg nach Polen hatte es zuletzt Stau gegeben.

Es sei begonnen worden, alle Auffahrten auf der A4 ab Bautzen bis Görlitz zu sperren, erklärte die sächsische Polizei. Damit soll der Stau auf den Strecken im Nebenverkehr abgebaut oder vermieden werden. Die Polizei rät allen Autofahrern, die A4 weiträumig zu meiden. Nur Fahrzeuge, die unbedingt nach Polen müssten, sollten auf der Autobahn bleiben, weil der Grenzübergang Ludwigsdorf die einzige Möglichkeit für Fahrzeuge zum Grenzübertritt sei.

Polen hatte am Sonntag wegen der Coronakrise die Grenze für Ausländer geschlossen. Wegen der Megastaus nahm Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz Kontakt auf. Im Anschluss kündigte das Auswärtige Amt an, dass sich beide „um Entspannung“ bemühten.

10:12 Uhr: Weltärztepräsident gegen Ausgangssperren

Der Präsident des Weltärzteverbandes, Frank Ulrich Montgomery, hält Ausgangssperren nicht für ein geeignetes Mittel im Kampf gegen das Coronavirus. „Ich bin kein Freund des Lockdown. Wer so etwas verhängt, muss auch sagen, wann und wie er es wieder aufhebt“, sagte Montgomery der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Mittwoch. Zudem habe sich in Italien gezeigt, dass dieses Mittel nicht funktioniere.

10:10 Uhr: Hinrichtung in Texas ausgesetzt

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist im US-Bundesstaat Texas eine für Mittwoch angesetzte Hinrichtung verschoben worden. Die Hinrichtung des 44-jährigen John Hummel sei zunächst für 60 Tage ausgesetzt, teilte das zuständige Gericht unter Verweis auf „die aktuelle Gesundheitskrise und die großen Ressourcen, die für eine Hinrichtung benötigt werden“ mit.

Hummel war wegen der Tötung seiner schwangeren Frau, der gemeinsamen fünfjährigen Tochter und seines Schwiegervaters im Jahr 2009 zum Tode verurteilt worden. Am Mittwoch sollte die Hinrichtung per Giftspritze im texanischen Huntsville stattfinden. Am Montag war seine Verteidigung noch mit einem Antrag auf Aussetzung der Exekution gescheitert.

Wie bei jeder Hinrichtung in den USA wären auch bei dieser viele Menschen anwesend gewesen, darunter Gefängniswärter, Anwälte, Zeugen, die Familie des Verurteilten sowie die der Opfer. Wegen der Coronavirus-Pandemie warnen die US-Gesundheitsbehörden jedoch vor größeren Menschenansammlungen. In den kommenden Wochen sind noch weitere Hinrichtungen in den USA geplant. Auch in diesen Fällen ist davon auszugehen, dass die Verteidiger mit Verweis auf die Verbreitung des Coronavirus in Berufung gehen.

In den USA gibt es bislang 6300 bestätigte Corona-Fälle. 100 Menschen starben an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Mehrere Bundesstaaten und Städte versuchen, die Pandemie mit Quarantänemaßnahmen einzudämmen.

9:54 Uhr: Bayern verschiebt Abi-Prüfungen

Bayern verschiebt den Beginn der diesjährigen Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. „Trotz der Corona-Krise wollen wir faire Bedingungen für unsere Abiturientinnen und Abiturienten sicherstellen“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Wegen der Einstellung des Unterrichts bis nach den Osterferien hätten die Schüler ohne eine Änderung des Terminplans nicht genügend Vorbereitungszeit. „Wichtig war es mir, die neuen Prüfungstermine mit Lehrkräften, Eltern, Schülern und Direktoren abzustimmen“, so Piazolo. Mit dem neuen Terminplan wolle man sicherstellen, dass die Schüler eine angemessene Vorbereitungszeit auf die Prüfungen erhalten, so das Kultusministerium. Ebenso gewinne man auf diese Weise ausreichend Zeit für ausstehende Leistungsnachweise im Vorfeld der Abiturprüfungen. Das Ministerium machte allerdings deutlich, dass weitere Veränderungen im Ablauf der Abiturprüfung aufgrund der „dynamischen Entwicklungen“ in der Corona-Krise nicht ausgeschlossen werden könnten. Vor Bayern hatte bereits Mecklenburg-Vorpommern die Prüfungen zur Mittleren Reife und zum Abitur auf frühestens Mai verschoben.

9:19 Uhr: Altmaier: Verstaatlichung von Unternehmen als „letztes Mittel“ der Corona-Folgen



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat höhere Steuern zur Abmilderung der Corona-Folgen ausgeschlossen. „Steuererhöhungen wären Gift für die viele Unternehmen, die jetzt schon um ihre Existenz kämpfen müssen“, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Dafür gebe es keinerlei Berechtigung.

Er stellte zudem ein Konjunkturpaket in Aussicht. „Wenn wir in den kommenden Wochen deutliche und starke Bremsspuren beim Wirtschaftswachstum sehen, dann werden wir auch im Bereich der konjunkturstützenden Maßnahmen aktiv werden müssen“, sagte Altmaier. Man müsse „situationsgerecht agieren“. Was notwendig sei, werde man tun.

Die Verstaatlichung von Unternehmen schloss Altmeier ausdrücklich nicht aus: „Verstaatlichungen sind immer das letzte Mittel, sie sind nie das Mittel der Wahl. Aber wir können zum jetzigen Zeitpunkt kein zulässiges Mittel grundsätzlich ausschließen“, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Corona-Krise werde „tiefe Spuren in unserer Volkswirtschaft hinterlassen“.

7:49 Uhr: Justiz-Gewerkschaft fordert Schließung der Gerichte

Angesichts der Corona-Krise in Deutschland hat die Deutsche Justiz-Gewerkschaft (DJG) eine Schließung der Gerichte für mindestens zwei Wochen gefordert. „Die akute Corona-Krise ist eine Gefahr für die Mitarbeitenden in Gerichten und Staatsanwaltschaften. Es ist daher jetzt notwendig, die Gerichte für mindestens zwei Wochen zu schließen“, sagte Emanuel Schmidt, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben).

Nur eine solche Maßnahme schütze das Personal und die Menschen in den Gerichten und Staatsanwaltschaften vernünftig. „Prozesse vor Gericht können verschoben werden, Dienststellen der Gerichte und der Bewährungshilfe könnten Notfallnummern und Eildienste einrichten“, so der DJG-Bundesvorsitzende weiter. Der Postverkehr etwa zwischen Anwaltschaft und Gerichten könne dagegen weiterhin laufen.

7:40 Uhr: 108 Todesfälle und über 6400 Corona-Infektionen in den USA gemeldet

In den USA hat die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie die symbolische Schwelle von 100 überschritten. Die Johns-Hopkins-Universität schrieb am Dienstagabend (Ortszeit) auf ihrer Website zum Coronavirus von mehr als 6400 Infektionsfällen sowie 108 Toten. Eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP kam auf mindestens 100 Tote.

Die tatsächliche Zahl der Infektionen in den USA dürfte allerdings deutlich höher liegen: In dem Land waren Tests zunächst Mangelware.

7:38 Uhr: Australien verhängt Auslandsreiseverbote

Die australische Regierung hat wegen der Coronavirus-Pandemie seinen Bürgern alle Auslandsreisen bis auf Weiteres untersagt. Das Verbot gelte für unbestimmte Zeit, sagte Premierminister Scott Morrison am Mittwoch. Er rief zudem im Ausland weilende Australier auf, in ihr Heimatland zurückzukehren. Die Regierung verbot ferner Versammlungen von mehr als hundert Menschen. Morrison warnte, dass die ergriffenen Maßnahmen gegen die Pandemie mindestens sechs Monate gelten würden.

In Australien gibt es mehr als 450 bestätigte Corona-Infektionen. Die Zahl der Todesopfer liegt bei fünf. Als Schutzmaßnahme gegen die Pandemie hatte die australische Regierung bereits eine 14-tägige obligatorische Quarantäne für alle in das Land einreisenden Menschen angeordnet.

7:25 Uhr: Gesetzliche Krankenkassen versichern Übernahme der Behandlungskosten

Die gesetzlichen Krankenkassen haben versichert, unbegrenzt alle Ausgaben zu finanzieren, die zur Bewältigung der Corona-Pandemie benötigt werden. „Wir achten darauf, dass Kliniken und Ärzte mit der erforderlichen Liquidität versorgt werden, damit sie leisten können, was medizinisch notwendig ist“, sagte die Chefin des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Mittwochsausgaben). Man wolle den „vielen Menschen, die sich jetzt in vorderster Reihe um die Patienten kümmern, den Rücken freihalten“, so die GKV-Chefin weiter.

Die Kassen würden auch die zusätzlichen Kosten übernehmen, wenn zum Beispiel Ärzte oder Pfleger aus dem Ruhestand zurückkehren, um das medizinisch Personal zu unterstützen. „Dass diese notwendigen zusätzlichen medizinischen und pflegerischen Leistungen finanziert werden, steht für uns außer Frage“, sagte Pfeiffer.

06:40 Uhr: Dänemark verschärft Versammlungsverbot

Dänemark hat seine Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus nochmals verschärft. Ab Mittwoch um 10.00 Uhr MEZ sind alle Versammlungen von mehr als zehn Menschen verboten, wie Regierungschefin Mette Frederiksen am Dienstag mitteilte. Das Verbot gelte auch für private Treffen. Dies sei nicht die Zeit, „um Leute zu einer Geburtstagsparty einzuladen“, sagte sie.

Wie in anderen europäischen Staaten müssen in Dänemark zudem die meisten Geschäfte geschlossen bleiben. Die Schließungen gelten bis mindestens zum 30. März. Apotheken und Supermärkte dürfen aber geöffnet bleiben. In Dänemark wurden nach Angaben der Behörden bis Dienstag 1025 Menschen positiv auf den neuartigen Erreger getestet, vier Menschen starben an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Dänemark hatte bereits in den vergangenen Tagen das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Alle Schulen sind bis mindestens zum 27. März geschlossen, ebenso Schwimmbäder, Kinos, Museen, Bibliotheken und die meisten Sporthallen. Königin Margrethe II. sagte alle Feiern zu ihrem 80. Geburtstag im April ab. Die Grenzen des Landes sind bereits seit Samstag weitgehend geschlossen.

06:30 Uhr: Türkei meldet ersten Toten

Die Türkei hat einen ersten Todesfall nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Es handele sich um einen 89-jährigen Mann, der sich über einen Angestellten mit Verbindungen nach China angesteckt habe, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Dienstagabend mit. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle im Land stieg nach seinen Angaben von 47 auf 98.

Auch in der Türkei gelten Reisebeschränkungen. Schulen und Universitäten sind geschlossen, ebenso wie Kinos und andere öffentliche Räume. Massengebete in Moscheen wurden untersagt.

Dienstag, 17. März

21:28 Uhr: Zahl der Corona-Toten in Frankreich um 27 auf 175 gestiegen

In Frankreich breitet sich das Coronavirus weiterhin massiv aus: Die Zahl der Toten stieg binnen eines Tages um 27 auf 175 an, wie der Generaldirektor im Gesundheitsministerium, Jérôme Salomon, mitteilte. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich auf 7730 bestätigte Fälle, das sind über tausend mehr als am Vortag. Sieben Prozent der gestorbenen Patienten waren demnach jünger als 65 Jahre.

Salomon warnte, Frankreich steuere zunehmend auf eine landesweite Epidemie zu. Er rief alle Bewohner dazu auf, zu Hause zu bleiben und alle sozialen Kontakte zu reduzieren. In ganz Frankreich gilt seit Dienstagmittag eine Ausgangssperre: Bürger dürfen ihre Wohnungen in der Regel nur noch aus zwingenden beruflichen oder medizinischen Gründen sowie für Einkäufe von Lebens- und Arzneimitteln verlassen.

21:20 Uhr: Belgien verhängt wegen Pandemie Ausgangssperre

Die belgische Regierung hat im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eine fast dreiwöchige Ausgangssperre verhängt. Es gebe lediglich Ausnahmen für unbedingt nötige Dinge, sagte die belgische Ministerpräsidentin Sophie Wilmès nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am Dienstagabend in Brüssel. Demnach treten die Maßnahmen ab Mittwochmittag in Kraft und gelten einschließlich bis zum 5. April.

Zuvor hatte bereits die französische Regierung am Montagabend eine Ausgangssperre verhängt.

21:05 Uhr: Universität: Zahl der Corona-Toten in Deutschland auf 24 gestiegen

Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland ist nach Angaben der in der US-Stadt Baltimore ansässigen Johns-Hopkins-Universität auf 24 gestiegen. Den Angaben vom Dienstag zufolge wurden 9257 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Deutschland registriert.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete bis Dienstagabend 7156 Fälle, was einem Plus von mehr als 1700 Infizierten gegenüber Montagabend entsprach. Laut RKI starben zwölf Menschen nach der Infektion mit dem Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst. Die Johns-Hopkins-Universität vermeldet stets höhere Zahlen als das RKI.

Das Robert-Koch-Institut stuft das Corona-Risiko für die Bevölkerung seit Dienstag als „hoch“ ein, davor hatten es die Experten als „mäßig“ bewertet.

20:34 Uhr: Quarantäne für polnische Regierung nach negativen Coronavirus-Tests aufgehoben

Nach negativen Coronavirus-Tests sind die Mitglieder der polnischen Regierung wieder aus der Quarantäne entlassen worden. „Die Ergebnisse sind negativ“, sagte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski am Dienstag vor Reportern. Alle Regierungsmitglieder, die an der letzten Kabinettssitzung teilgenommen hatten, waren wegen einer Coronavirus-Infektion bei einem Minister am Vortag unter Quarantäne gestellt worden.

Grund für die Maßnahme war ein positiver Coronavirus-Test beim Umweltminister des Landes, Michal Wos. Er bleibt weiter in Quarantäne. Polen hat bisher 221 Infektionsfälle und fünf Corona-Tote gemeldet. Wegen der Ausbreitung des neuen Erregers riegelte das Land seine Grenzen für Ausländer ab und schloss unter anderem Schulen und Universitäten.

Wegen der Schließung der polnischen Grenze bildeten sich am Dienstag lange Staus in Brandenburg. Die Polizei teilte im Onlinedienst Twitter am Mittag mit, dass es einen 30 Kilometer langen Stau auf der Autobahn A12 Richtung Polen gebe. Auch die Polizei in Sachsen meldete Staus Richtung Polen aufgrund der Grenzkontrollen.

19:52 Uhr: Russland schließt wegen Coronavirus-Pandemie seine Grenzen

Russland schließt am Mittwoch wegen der Coronavirus-Pandemie seine Grenzen. Die Maßnahme gilt nach Angaben der Regierung bis zum 1. Mai für alle Ausländer mit Ausnahme derer, die einen ständigen Wohnsitz im Land haben.

Zuvor hatten die Behörden in der Hauptstadt Moskau bereits die Schließung von Schulen ab dem 21. März angekündigt. Moskaus Bürgermeister kündigte außerdem die Absage der meisten öffentlichen Veranstaltungen an sowie ein Verbot von Versammlungen mit mehr als 50 Menschen. Bislang meldeten die russischen Behörden 114 Infektionsfälle, die meisten davon in Moskau. Ein Todesfall wurde in dem Land bisher noch nicht gemeldet.

18:38 Uhr: Corona-Krise: Bund und Länder beschließen Krankenhaus-Notfallplan

Bund und Länder haben wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einen Notfallplan für Krankenhäuser beschlossen. Kernziel sei es, die Intensivkapazitäten zu verdoppeln und Hallen, Hotels und Reha-Stationen zu Behandlungszentren für leichtere Fälle umzurüsten, heißt es in dem „Grobkonzept Infrastruktur Krankenhaus“, auf das sich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), die Staatskanzleichefs der Länder und das Bundesgesundheitsministerium am Dienstag einigten und über das der „Spiegel“ berichtet.

„Die Länder sollten mit den Kliniken in ihren Bundesländern, die über Intensivkapazitäten verfügen, Pläne erarbeiten, um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen“, heißt es in dem Konzept weiter.

Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) gibt es in Deutschland derzeit 28.000 Intensivbetten. Die Suche nach alternativen Standorten solle in ganz Deutschland umgehend intensiviert werden, heißt es in dem Papier.

Um die Kliniken, die sich auf den Aufbau von Intensivkapazitäten konzentrieren, zu entlasten, müssten an anderen Kliniken und provisorischen Standorten zusätzliche Betten- und Behandlungskapazitäten aufgebaut werden. Durch das „Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von DRK, THW und anderen Diensten“, heißt es in dem Konzept, über das der „Spiegel“ berichtet.

Dies entlaste dann die Krankenhäuser „für schwerere Verläufe“. Zudem sollten alle Kliniken und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens „ihre Lagerbestände, Altbestände und `Keller` durchforsten nach Gerät (Betten, Liegen, EKGs, Beatmung etc.), das im Fall der Fälle genutzt werden kann“, heißt es in dem Papier weiter.

17:19 Uhr: Putin: Coronavirus-Ausbruch in Russland weitgehend unter Kontrolle

Angesichts der Coronavirus-Pandemie ist die Situation in Russland nach den Worten von Präsident Wladimir Putin weitgehend unter Kontrolle. Die seit Februar ergriffenen Maßnahmen, darunter die Schließung der Grenze nach China, hätten eine massive Ausbreitung des Virus im Land verhindert, sagte Putin am Dienstag bei einer Sondersitzung seines Kabinetts zur Corona-Krise.

Er forderte die Behörden zugleich auf, die Bevölkerung genau über die Lage zu informieren sowie gegen Gerüchte vorzugehen. In Russland gibt es nach Angaben der Behörden bislang 114 bestätigte Infektionsfälle; Tote wurden noch keine gemeldet.

Mit Hilfe von High-Tech will Russland gegen Gerüchte und Falschmeldungen in den Online-Netzwerken vorgehen sowie Menschen aufspüren, die trotz Quarantäne ihre Wohnungen verlassen. Der Ausbruch sei zwar im Griff, doch müssten gegen die psychischen Folgen derartiger Falschmeldungen vorgegangen werden, sagte Vize-Regierungschef Dmitri Tschernyschenko bei einem gemeinsamen Besuch mit Putin in einem neuen Coronavirus-Informationszentrum in Moskau, das Informationen aus IT-Quellen wie etwa Überwachungskameras und künstliche Intelligenz zusammenführt. Das Zentrum entwickelte demnach auch eine App für kostenlose medizinische Online-Konsultationen.

16:38 Uhr: Von der Leyen hofft auf Corona-Impfstoff bis Herbst

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hofft, dass es bis zum Herbst einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gibt. Sie stehe in Kontakt mit dem deutschen Pharmaunternehmen CureVac, das an einer „vielversprechenden Technologie“ arbeite, sagte von der Leyen am Dienstag in einer Videobotschaft auf Twitter. Am Montag hatte die EU-Kommission dem Tübinger Unternehmen bereits Kredite in Höhe von 80 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Die CureVac-Technologie habe in vorläufigen Studien „eine schnelle Reaktion auf Covid-19“ versprochen, erklärte die Kommission am Montag nach einem Gespräch von der Leyens mit dem Management der Firma. Bei einem Nachweis könnten „in den bestehenden CureVac-Produktionsanlagen potenziell Millionen von Impfstoffdosen zu geringen Kosten hergestellt werden“.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hatte am Sonntag Medienberichte dementiert, es gebe ein Kaufangebot der US-Regierung, die sich die Produktion eines möglichen Impfstoffes sichern wolle. Derzeit gibt es weltweit keinen zugelassenen Impfstoff gegen das Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst.

In den USA begannen am Montag erste klinische Tests für einen Impfstoff. Es handelt sich um einen Versuch der Phase eins. Für eine Zulassung wären noch eine Reihe weiterer Versuche nötig. Das könnte Schätzungen zufolge mindestens ein Jahr dauern. Russland kündigte am Dienstag die ersten Tierversuche für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes an.

15:23 Uhr: Berlin plant eigene Corona-Klinik für bis zu tausend Patienten

Berlin plant ein eigenes Coronavirus-Krankenhaus für bis zu tausend Patienten. Mit der Maßnahme wolle der Senat „möglichen Engpässen“ begegnen, teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag mit. Die Klinik soll demnach unter anderem gemeinsam mit der Bundeswehr eingerichtet werden.

15:07 Uhr: BA holt Rentner und Pensionäre aus dem Ruhestand zurück

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) holt Rentner und Pensionäre aus dem Ruhestand zurück – als Reaktion auf die absehbar rasant steigende Nachfrage nach Kurzarbeitergeld. Die Bereitschaft in dieser besonderen Situation zu helfen, sei hoch, berichtet das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochsausgaben) unter Berufung auf Kreise der Nürnberger Behörde. Auch Mitarbeiter aus der Vermittlung sowie Auszubildende sollen demnach eingesetzt werden, um den zunehmenden Arbeitsaufwand für Prüfung der Anträge sowie die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes zu bewältigen.

14:59 Uhr: Iran meldet 135 neue Todesfälle durch Coronavirus

Im besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Iran sind binnen 24 Stunden weitere 135 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 988, wie die Behörden in Teheran am Dienstag mitteilten. Mehr als 1170 Neuinfektionen wurden demnach registriert, insgesamt haben sich damit 16.169 Menschen im Iran mit dem Virus infiziert.

Nach Angaben des Sprechers des Gesundheitsministeriums, Kianusch Dschahanpur, ist rund ein Drittel der Betroffenen inzwischen wieder gesund. Die meisten Neuinfektionen wurden in der Provinz Teheran registriert. Um die Epidemie einzudämmen, wurden staatlichen Medienberichten zufolge mancherorts Feierlichkeiten zum traditionellen Feuerfest untersagt.

Über eine eigens eingerichtete Website können sich die Iraner ans Gesundheitsministerium wenden, wenn sie denken, dass sie Symptome von Covid-19 aufweisen. Über ihre Sozialversicherungsnummer werden sie identifiziert und ihren Symptomen entsprechend an die zuständigen Stellen verwiesen. Bis Dienstagmorgen machten Dschahanpur zufolge mehr als 15 Millionen der rund 80 Millionen Iraner davon Gebrauch.

Der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge hat die Polizei im Kampf gegen das Coronavirus Feierlichkeiten zum traditionellen Feuerfest „Tschaharschanbe Suri“ in Teheran und in mehreren Provinzen verboten. Das Fest ist Teil des persischen Neujahrsfest, das vom 19. März bis 3. April im Iran gefeiert wird.

Am Dienstagabend sollten die Feierlichkeiten beginnen; dabei springen die Iraner traditionell über Feuerstellen und zünden Feuerwerk. Viele erleiden dabei Verbrennungen und müssen im Krankenhaus behandelt werden. Die Regierung hatte die Iraner bereits dazu aufgerufen, während der Neujahrsferien zuhause zu bleiben und die Bedrohung durch das Virus „ernst“ zu nehmen. Am Montag ließ die Regierung zudem den Zugang zu den vier heiligsten Stätten des Landes sperren.

14:34 Uhr: Friedrich Merz mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. „Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen“, sagte Merz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

14:07 Uhr: 8.000 Corona-Infektionen bundesweit – Stuttgart mit höchster Dichte

Die Zahl der in Deutschland bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist am Dienstagmittag auf mindesten 8.078 angestiegen. Das ergab eine Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien, Städten und Landkreisen. Bislang starben 20 Menschen in Deutschland an der Viruserkrankung.

Unter den 20 größten deutschen Städten hat Stuttgart nun die mit Abstand höchste Infektionsdichte. Hier gibt es pro 100.000 Einwohner 45 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Dahinter folgen Münster (29), Köln (28), München (18), Bonn (17), Essen (15), Hamburg (14). Düsseldorf und Bremen haben mit jeweils 10 bestätigten Infektionen je 100.000 Einwohner eine Dichte, die in etwa dem Bundesdurchschnitt entspricht. Dahinter kommen Berlin(9), Bielefeld und Hannover (je 8), Bochum und Leipzig (je 7), Dortmund, Wuppertal und Duisburg (je 6) und Nürnberg (5). Eine unterdurchschnittliche Dichte an bestätigten Corona-Fällen haben Frankfurt/Main und Dresden, wo bislang nur 3 bzw. 2 Infektionen je 100.000 Einwohner nachgewiesen wurden.

13:55 Uhr: Bremen und Brandenburg stoppen Vollstreckung von Ersatzhaftstrafen wegen Corona

Zur Eindämmung der Coronaverbreitung vollstrecken auch die Länder Bremen und Brandenburg derzeit keine Ersatzfreiheitsstrafen für nicht gezahlte Geldbußen mehr. Neue Ladungen zum Haftantritt in derartigen Fällen werden nach Angaben der Landesregierungen in Bremen und Potsdam aufgrund der aktuellen Lage nicht verschickt. Menschen, die aus diesem Grund eine Haftstrafe verbüßen, werden vorübergehend entlassen und müssen die Haft später fortsetzen.

Die Maßnahmen gelten in Bremen zunächst für zwei Monate bis zum 15. Mai, in Brandenburg für drei Monate. Diese dienten dem Schutz der Gefangenen und Justizbediensteten vor Infektionen, hieß es. Fälle, in denen eine Verjährung drohe oder „zwingende präventive Gründe“ dagegen sprächen, seien ausgenommen, betonte die Justizbehörde in Bremen. Auch Niedersachsen und Berlin hatten bereits zuvor solche Regelungen verkündet, um die Ressourcen im Strafvollzug zu bündeln.

13:45 Uhr: Uefa will Fußball-EM auf Sommer 2021 verschieben

Die in diesem Jahr geplante Fußball-Europameisterschaft soll nach dem Willen des europäischen Fußballverbandes Uefa auf Sommer 2021 verschoben werden. Einen entsprechenden Vorschlag habe der Verband am Dienstag in mehreren Krisentreffen gemacht, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Uefa-nahen Kreisen. Eigentlich sollte die Europameisterschaft in diesem Jahr vom 12. Juni bis zum 12. Juli in mehreren europäischen Ländern stattfinden, darunter Deutschland.

12:50 Uhr: Regierung in Polen wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne

In Polen ist die gesamte Regierung wegen einer Coronavirus-Infektion bei einem Minister unter Quarantäne gestellt worden. Alle Regierungsmitglieder, die an der letzten Kabinettssitzung teilnahmen, hätten am Montagabend einen Coronavirus-Test vornehmen lassen, teilte Michal Dworczyk, der Bürochef von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, am Dienstag im staatlichen Radio weiter mit. Die Ergebnisse würden noch im Laufe des Tages erwartet.

Grund für die Maßnahme ist ein positiver Coronavirus-Test beim Umweltminister des Landes. Polen hat bisher 205 Infektionsfälle und fünf Corona-Tote gemeldet. Das Land hat seine Grenzen für Ausländer sowie unter anderem Schulen und Universitäten geschlossen.

Wegen der Schließung der polnischen Grenze bildeten sich am Dienstag lange Staus in Brandenburg. Die Polizei teilte im Onlinedienst Twitter am Mittag mit, dass es einen 30 Kilometer langen Stau auf der Autobahn A12 Richtung Polen gebe. Auch die Polizei in Sachsen meldete Staus Richtung Polen aufgrund der Grenzkontrollen.

11:55 Uhr: Australische Supermarktkette öffnet eine Stunde exklusiv für Senioren

Wegen der Corona-Pandemie öffnet eine Supermarktkette in Australien ihre Läden am Morgen vorerst eine Stunde pro Tag ausschließlich für Senioren. Täglich zwischen 07.00 und 08.00 Uhr morgens dürften nur über 60-Jährige und Menschen mit Behinderung die Woolworths-Märkte besuchen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Einzelhandelskette will Menschen, die in der Corona-Krise zu den Risikopersonen gehören, damit ein entspannteres Einkaufen ermöglichen.

Die neue Regelung soll zunächst eine Woche getestet werden – danach will Woolworths Bilanz ziehen. Gegebenenfalls wird die Maßnahme verlängert.

Trotz Appellen der Behörden kaufen Kunden in Australien und anderen Ländern wegen der Coronavirus-Pandemie zunehmend die Regale in Supermärkten leer. Experten warnen, dass solche Hamsterkäufe die am stärksten durch das Virus gefährdeten Menschen am härtesten treffe. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen könnten häufig nicht jeden Tag einkaufen oder mieden aus Angst vor Ansteckung volle Geschäfte.

10:10 Uhr: Ikea schließt wegen Corona-Krise bundesweit alle Märkte

Um die Sicherheit von Kunden und Mitarbeiter zu schützen und die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, schließt Ikea alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Das teilte das Unternehmen am Dienstagvormittag mit. „Jeden Tag besuchen viele Tausend Menschen unsere Einrichtungshäuser. In dieser herausfordernden Situation wollen wir unserer Verantwortung als großer Einzelhändler gerecht werden“, sagte der Geschäftsführer von Ikea Deutschland, Dennis Balslev.

Deshalb habe man entschieden, alle Einrichtungshäuser für Kunden vorübergehend zu schließen. Gegenwärtig arbeite man an Konzepten, wie die Kunden unter den veränderten Rahmenbedingungen weiter bestmöglich bedient werden könnten, teilte das Unternehmen weiter mit. So bleibe beispielsweise der Online-Shop geöffnet.

9:55 Uhr: Frankreich kündigt wegen Corona-Krise Milliardenpaket für die Wirtschaft an

Die französische Regierung hat im Kampf gegen die Folgen des Coronavirus ein milliardenschweres Hilfspaket für die Wirtschaft angekündigt. Unternehmen und Arbeitnehmer sollten mit insgesamt 45 Milliarden Euro unterstützt werden, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag dem Radiosender RTL. Le Maire geht nach eigenen Angaben von einer durch die Pandemie ausgelösten Rezession in Frankreich aus.

Die Regierung rechne mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um ein Prozent. Diese Zahl sei jedoch nur „vorläufig“, sagte Le Maire. Die Regierung werde „in einigen Stunden“ einen Ergänzungshaushalt vorlegen. Um die Epidemie einzudämmen, hat Frankreich ab Dienstag eine 14-tägige Ausgangssperre verhängt. Dies wird sich voraussichtlich auch auf die französische Wirtschaft auswirken.

Viele Unternehmen leiden bereits seit Wochen unter den Folgen der Epidemie. Der Kampf gegen das Coronavirus sei „auch ein wirtschaftlicher und finanzieller Krieg“, sagte Le Maire. Dieser Kampf werde „von Dauer sein, er wird heftig sein, und für diesen Krieg müssen wir alle unsere Kräfte mobilisieren“, forderte er. Präsident Emmanuel Macron hatte am Montagabend bereits von einem „Gesundheitskrieg“ gesprochen.

9:22 Uhr: Volkswagen stellt Produktion wegen Coronavirus ein

Volkswagen will die Produktion in seinen Werken wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus offenbar vorübergehend einstellen. Das berichten am Dienstagmorgen mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Brief des Betriebsrats an die Mitarbeiter. An dem Großteil der Standorte soll demnach die letzte Schicht am Freitag laufen.

Zuvor hatte der Konzern neue Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgestellt. Dabei stellte das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr infrage. „Aktuell beeinflusst die Ausbreitung des Coronavirus die Weltwirtschaft. Es ist ungewiss, mit welcher Schwere und Dauer dies auch den Volkswagen-Konzern treffen wird“, ließ sich Finanzvorstand Frank Witter zitieren. Eine verlässliche Prognose sei derzeit „nahezu unmöglich“.

9:18 Uhr: Italiens Ärzte wollen alle auf Coronavirus getestet werden

Angesichts der Corona-Krise hat die italienische Ärzte-Gewerkschaft gefordert, zum Schutz der Patienten alle Ärzte auf das Virus zu testen. Bislang würden nur solche Beschäftigte im Gesundheitswesen getestet, die für das Virus typische Symptome aufwiesen, kritisierte die Generalsekretärin der Gewerkschaft, Pina Onotri, in einem Schreiben an die Regierung und die italienischen Gesundheitsbehörden am Montag. Betroffene könnten jedoch auch infiziert sein, wenn sie keine Symptome aufweisen.

Laut Statistik mache das Fachpersonal zudem zehn Prozent der Infizierten aus, erklärte Onotri. „Wir fordern, dass Ärzte auch ohne Symptome generell getestet werden“, heißt es in dem Brief. Sollte dies nicht umgesetzt werden, sollten die Mediziner nach Kontakt mit einem infizierten Patienten unter Quarantäne gestellt werden, empfahl Onotri. Zudem müssten die Tests „auf alle Patienten mit Symptomen ausgeweitet werden“. Onotri bemängelte zudem einen deutlichen Mangel an Schutzausrüstung, insbesondere an Atemschutzmasken.

Bislang sind in Italien zwei Ärzte an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, hunderte weitere haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Jüngsten Angaben zufolge wurden in Italien knapp 140.000 Menschen getestet, rund 28.000 Tests fielen positiv aus. Italien ist in Europa das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Mehr als 2100 Menschen starben bislang an den Folgen der Infektion.

08:02 Uhr: Tschechiens Regierungschef: EU soll wegen Coronavirus Klimapläne zurückstellen

Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat die EU-Kommission aufgefordert, wegen der Corona-Krise ihre Klimaschutzpläne zurückzustellen. Europa solle jetzt den sogenannten Green Deal „vergessen“ und sich stattdessen auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren, sagte Babis am Montag in Prag. „Europa ist jetzt das größte Epizentrum des Coronavirus in der Welt“, betonte er.

Babis führte allerdings nicht aus, inwiefern nach seiner Ansicht die Klimaschutzpläne der EU-Kommission den Kampf gegen die Corona-Pandemie behindern. Der „Green Deal“ von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht vor, dass die EU bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität erreicht. Das Vorhaben stößt in Tschechien wie auch in Polen und Ungarn auf wenig Begeisterung. Diese Länder sind in ihrer Energieversorgung noch sehr stark von der Kohle abhängig.

08:00 Uhr: Coronavirus bedroht Boeing-Produktion

Die Probleme des US-Luftfahrtriesen Boeing nehmen laut US-Medien weiter zu. Aufgrund von Mitarbeitern, die mit dem Coronavirus infiziert seien, müssten die Gesundheitsbehörden nun über die weitere Produktion des Flugzeugbauers entscheiden, berichtete das „Wall Street Journal“.

Laut einem internen Memo, auf das sich das Blatt bezieht, hatte der Konzern bis Sonntag 11 positiv auf den Virus getestete Beschäftigte und 339, die wegen des Verdachts auf Infizierung in Quarantäne seien. Weitere 87 seien in Quarantäne gewesen, aber schon wieder zur Arbeit zurückgekehrt.

Der Finanzdienst Bloomberg berichtete unter Berufung auf Insider, dass Boeing bei der US-Regierung auf kurzfristige Finanzhilfen für sich selbst sowie für Zulieferer und Fluggesellschaften dränge. Der Airbus-Rivale versuche, Entlassungen und Schäden für Hunderte von kleineren Firmen in der Fertigungskette zu vermeiden.

Boeing wollte sich zu beiden Berichten auf Nachfrage nicht äußern. An der Börse geriet das Unternehmen am Montag mit einem Kurssturz um 24 Prozent massiv unter Druck. Der Konzern steht wegen seines nach zwei Abstürzen binnen kurzer Zeit weltweit mit Flugverboten belegten Verkaufsschlagers 737 Max ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand. (dpa)

07:58 Uhr: Kurzarbeit: DGB-Chef will Sonderregelung für Geringverdiener

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert bei Kurzarbeit angesichts der Corona-Krise Sonderregelungen für Geringverdiener. „Wenn nur 60 oder 67 Prozent des Lohnausfalls bei Kurzarbeit ersetzt werden, bedeutet das für viele Beschäftigte erhebliche Einkommensverluste. Da müssen Auffanglösungen her“, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Dienstagsausgaben).

Die Arbeitgeber bekämen „100 Prozent der Sozialabgaben bei Kurzarbeit erlassen. Mit einem Teil davon könnte man das Kurzarbeitergeld auf 80 bis 90 Prozent aufstocken“, so der DGB-Chef weiter. Hierfür seien tarifvertragliche Regelungen erforderlich. Die Corona-Krise sei so schwer wie keine andere seit Bestehen der Bundesrepublik.

„Oberstes Ziel muss es sein, die Ausbreitung der Pandemie bei uns in Deutschland über einen möglichst langen Zeitraum zu strecken“, sagte Hoffmann. Es gehe darum, „in dieser schwierigen Situation das Gesundheitssystem und die Versorgung des Landes aufrechtzuerhalten“. Man brauche „jetzt einen kühlen Kopf und klaren Verstand“, so der DGB-Chef weiter.

Wo möglich, sollten Beschäftigte zu Hause bleiben und nicht oder im Homeoffice arbeiten. Dies geschehe auch. „Aber es ist wichtig, Regelungen mit dem Ziel zu finden, dass bei längerem Fernbleiben vom Arbeitsplatz oder geringerer Arbeitszeit die Lohnfortzahlung garantiert wird“, sagte Hoffmann den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“.

07:56 Uhr: Griechenland verhängt zweiwöchige Quarantäne für Einreisende

Griechenland hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine obligatorische 14-tägige Quarantäne für alle ins Land einreisenden Menschen angeordnet. Wer sich nach der Einreise nicht in Isolation halte, müsse mit einer Geldstrafe rechnen, sagte Regierungssprecherin Aristotelia Peloni am Montagabend in Athen.

Die Quarantäne-Auflage gelte für alle Einreisenden unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Was sie für den Umgang mit neu ins Land gelangenden Flüchtlingen bedeutet, blieb zunächst unklar.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis teilte mit, dass auch die Gottesdienste aller Religionen und Konfessionen bis auf Weiteres ausgesetzt sind. Auch Taufen und religiöse Hochzeiten sind damit verboten, wie aus Regierungskreisen verlautete. An religiösen Beerdigungszeremonien dürfen nur noch enge Verwandte teilnehmen.

Griechenland hatte zuvor bereits seine Schulen, Universitäten, Gerichte und Kinos geschlossen. Ab diesem Mittwoch sollen nach Angaben der Regierungssprecherin auch die meisten Geschäfte dicht machen, mit Ausnahme von Apotheken, Supermärkten, Tankstellen und Banken.

Laut den offiziellen Zahlen gab es in Griechenland bis Montag 331 bestätigte Corona-Ansteckungsfälle. Vier Menschen starben demnach in dem Land an der von der Infektion ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

07:54 Uhr: Auch Ukraine verschärft Restriktionen im Kampf gegen Coronavirus

Wie andere europäische Länder hat auch die Ukraine im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie weitere drastische Restriktionen im öffentlichen Leben verhängt. Die Regierung in Kiew teilte am Montagabend mit, dass Restaurants, Bars und Einkaufszentren geschlossen werden. Auch wurden alle Versammlungen von mehr als zehn Menschen verboten. Alle drei U-Bahn-Netze des Landes werden stillgelegt.

Bereits zuvor hatte die Ukraine die Schulen und Universitäten geschlossen und alle großen öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Auch wurde ausländischen Staatsbürgern die Einreise untersagt. Ab diesen Dienstag sind die internationalen Flugverbindungen des Landes gekappt. In der Ukraine gibt es laut den offiziellen Zahlen bislang nur sieben bestätigte Corona-Infektionsfälle, ein Corona-Patient starb.

