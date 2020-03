Coronavirus-Ticker: Russland schließt seine Grenzen – Quarantäne für polnische Regierung aufgehoben

Weltweit entwickelt sich die Corona-Krise und schreitet voran. Die neue Lungenkrankheit Covid-19 verbreitet sich rasant, hier unser Newsticker. Zuerst wurde das Virus im chinesischen Wuhan am 1. Dezember aufgefunden. Inzwischen hat sich das Virus international ausgebreitet – auch bis nach Deutschland. Mit dem 36-seitigen Epoch Times Sonderdruck zum Coronavirus können Sie sich gründlich über das Thema informieren. Weitere Entwicklungen hier im Ticker.

Dienstag, 17. März

20:34 Uhr: Quarantäne für polnische Regierung nach negativen Coronavirus-Tests aufgehoben

Nach negativen Coronavirus-Tests sind die Mitglieder der polnischen Regierung wieder aus der Quarantäne entlassen worden. „Die Ergebnisse sind negativ“, sagte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski am Dienstag vor Reportern. Alle Regierungsmitglieder, die an der letzten Kabinettssitzung teilgenommen hatten, waren wegen einer Coronavirus-Infektion bei einem Minister am Vortag unter Quarantäne gestellt worden.

Grund für die Maßnahme war ein positiver Coronavirus-Test beim Umweltminister des Landes, Michal Wos. Er bleibt weiter in Quarantäne. Polen hat bisher 221 Infektionsfälle und fünf Corona-Tote gemeldet. Wegen der Ausbreitung des neuen Erregers riegelte das Land seine Grenzen für Ausländer ab und schloss unter anderem Schulen und Universitäten.

Wegen der Schließung der polnischen Grenze bildeten sich am Dienstag lange Staus in Brandenburg. Die Polizei teilte im Onlinedienst Twitter am Mittag mit, dass es einen 30 Kilometer langen Stau auf der Autobahn A12 Richtung Polen gebe. Auch die Polizei in Sachsen meldete Staus Richtung Polen aufgrund der Grenzkontrollen.

19:52 Uhr: Russland schließt wegen Coronavirus-Pandemie seine Grenzen

Russland schließt am Mittwoch wegen der Coronavirus-Pandemie seine Grenzen. Die Maßnahme gilt nach Angaben der Regierung bis zum 1. Mai für alle Ausländer mit Ausnahme derer, die einen ständigen Wohnsitz im Land haben.

Zuvor hatten die Behörden in der Hauptstadt Moskau bereits die Schließung von Schulen ab dem 21. März angekündigt. Moskaus Bürgermeister kündigte außerdem die Absage der meisten öffentlichen Veranstaltungen an sowie ein Verbot von Versammlungen mit mehr als 50 Menschen. Bislang meldeten die russischen Behörden 114 Infektionsfälle, die meisten davon in Moskau. Ein Todesfall wurde in dem Land bisher noch nicht gemeldet.

18:38 Uhr: Corona-Krise: Bund und Länder beschließen Krankenhaus-Notfallplan

Bund und Länder haben wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einen Notfallplan für Krankenhäuser beschlossen. Kernziel sei es, die Intensivkapazitäten zu verdoppeln und Hallen, Hotels und Reha-Stationen zu Behandlungszentren für leichtere Fälle umzurüsten, heißt es in dem „Grobkonzept Infrastruktur Krankenhaus“, auf das sich Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), die Staatskanzleichefs der Länder und das Bundesgesundheitsministerium am Dienstag einigten und über das der „Spiegel“ berichtet.

„Die Länder sollten mit den Kliniken in ihren Bundesländern, die über Intensivkapazitäten verfügen, Pläne erarbeiten, um dieses Ziel durch den Aufbau provisorischer Intensivkapazitäten zu erreichen“, heißt es in dem Konzept weiter.

Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) gibt es in Deutschland derzeit 28.000 Intensivbetten. Die Suche nach alternativen Standorten solle in ganz Deutschland umgehend intensiviert werden, heißt es in dem Papier.

Um die Kliniken, die sich auf den Aufbau von Intensivkapazitäten konzentrieren, zu entlasten, müssten an anderen Kliniken und provisorischen Standorten zusätzliche Betten- und Behandlungskapazitäten aufgebaut werden. Durch das „Auf-, Aus- und Umrüsten von Rehabilitationseinrichtungen, Hotels oder größeren Hallen können für die zahlreichen leichteren Behandlungsverläufe zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von DRK, THW und anderen Diensten“, heißt es in dem Konzept, über das der „Spiegel“ berichtet.

Dies entlaste dann die Krankenhäuser „für schwerere Verläufe“. Zudem sollten alle Kliniken und weiteren Einrichtungen des Gesundheitswesens „ihre Lagerbestände, Altbestände und `Keller` durchforsten nach Gerät (Betten, Liegen, EKGs, Beatmung etc.), das im Fall der Fälle genutzt werden kann“, heißt es in dem Papier weiter.

17:19 Uhr: Putin: Coronavirus-Ausbruch in Russland weitgehend unter Kontrolle

Angesichts der Coronavirus-Pandemie ist die Situation in Russland nach den Worten von Präsident Wladimir Putin weitgehend unter Kontrolle. Die seit Februar ergriffenen Maßnahmen, darunter die Schließung der Grenze nach China, hätten eine massive Ausbreitung des Virus im Land verhindert, sagte Putin am Dienstag bei einer Sondersitzung seines Kabinetts zur Corona-Krise.

Er forderte die Behörden zugleich auf, die Bevölkerung genau über die Lage zu informieren sowie gegen Gerüchte vorzugehen. In Russland gibt es nach Angaben der Behörden bislang 114 bestätigte Infektionsfälle; Tote wurden noch keine gemeldet.

Mit Hilfe von High-Tech will Russland gegen Gerüchte und Falschmeldungen in den Online-Netzwerken vorgehen sowie Menschen aufspüren, die trotz Quarantäne ihre Wohnungen verlassen. Der Ausbruch sei zwar im Griff, doch müssten gegen die psychischen Folgen derartiger Falschmeldungen vorgegangen werden, sagte Vize-Regierungschef Dmitri Tschernyschenko bei einem gemeinsamen Besuch mit Putin in einem neuen Coronavirus-Informationszentrum in Moskau, das Informationen aus IT-Quellen wie etwa Überwachungskameras und künstliche Intelligenz zusammenführt. Das Zentrum entwickelte demnach auch eine App für kostenlose medizinische Online-Konsultationen.

16:38 Uhr: Von der Leyen hofft auf Corona-Impfstoff bis Herbst

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hofft, dass es bis zum Herbst einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus gibt. Sie stehe in Kontakt mit dem deutschen Pharmaunternehmen CureVac, das an einer „vielversprechenden Technologie“ arbeite, sagte von der Leyen am Dienstag in einer Videobotschaft auf Twitter. Am Montag hatte die EU-Kommission dem Tübinger Unternehmen bereits Kredite in Höhe von 80 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Die CureVac-Technologie habe in vorläufigen Studien „eine schnelle Reaktion auf Covid-19“ versprochen, erklärte die Kommission am Montag nach einem Gespräch von der Leyens mit dem Management der Firma. Bei einem Nachweis könnten „in den bestehenden CureVac-Produktionsanlagen potenziell Millionen von Impfstoffdosen zu geringen Kosten hergestellt werden“.

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hatte am Sonntag Medienberichte dementiert, es gebe ein Kaufangebot der US-Regierung, die sich die Produktion eines möglichen Impfstoffes sichern wolle. Derzeit gibt es weltweit keinen zugelassenen Impfstoff gegen das Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst.

In den USA begannen am Montag erste klinische Tests für einen Impfstoff. Es handelt sich um einen Versuch der Phase eins. Für eine Zulassung wären noch eine Reihe weiterer Versuche nötig. Das könnte Schätzungen zufolge mindestens ein Jahr dauern. Russland kündigte am Dienstag die ersten Tierversuche für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes an.

15:23 Uhr: Berlin plant eigene Corona-Klinik für bis zu tausend Patienten

Berlin plant ein eigenes Coronavirus-Krankenhaus für bis zu tausend Patienten. Mit der Maßnahme wolle der Senat „möglichen Engpässen“ begegnen, teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag mit. Die Klinik soll demnach unter anderem gemeinsam mit der Bundeswehr eingerichtet werden.

15:07 Uhr: BA holt Rentner und Pensionäre aus dem Ruhestand zurück

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) holt Rentner und Pensionäre aus dem Ruhestand zurück – als Reaktion auf die absehbar rasant steigende Nachfrage nach Kurzarbeitergeld. Die Bereitschaft in dieser besonderen Situation zu helfen, sei hoch, berichtet das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochsausgaben) unter Berufung auf Kreise der Nürnberger Behörde. Auch Mitarbeiter aus der Vermittlung sowie Auszubildende sollen demnach eingesetzt werden, um den zunehmenden Arbeitsaufwand für Prüfung der Anträge sowie die Auszahlung des Kurzarbeitergeldes zu bewältigen.

14:59 Uhr: Iran meldet 135 neue Todesfälle durch Coronavirus

Im besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen Iran sind binnen 24 Stunden weitere 135 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf insgesamt 988, wie die Behörden in Teheran am Dienstag mitteilten. Mehr als 1170 Neuinfektionen wurden demnach registriert, insgesamt haben sich damit 16.169 Menschen im Iran mit dem Virus infiziert.

Nach Angaben des Sprechers des Gesundheitsministeriums, Kianusch Dschahanpur, ist rund ein Drittel der Betroffenen inzwischen wieder gesund. Die meisten Neuinfektionen wurden in der Provinz Teheran registriert. Um die Epidemie einzudämmen, wurden staatlichen Medienberichten zufolge mancherorts Feierlichkeiten zum traditionellen Feuerfest untersagt.

Über eine eigens eingerichtete Website können sich die Iraner ans Gesundheitsministerium wenden, wenn sie denken, dass sie Symptome von Covid-19 aufweisen. Über ihre Sozialversicherungsnummer werden sie identifiziert und ihren Symptomen entsprechend an die zuständigen Stellen verwiesen. Bis Dienstagmorgen machten Dschahanpur zufolge mehr als 15 Millionen der rund 80 Millionen Iraner davon Gebrauch.

Der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zufolge hat die Polizei im Kampf gegen das Coronavirus Feierlichkeiten zum traditionellen Feuerfest „Tschaharschanbe Suri“ in Teheran und in mehreren Provinzen verboten. Das Fest ist Teil des persischen Neujahrsfest, das vom 19. März bis 3. April im Iran gefeiert wird.

Am Dienstagabend sollten die Feierlichkeiten beginnen; dabei springen die Iraner traditionell über Feuerstellen und zünden Feuerwerk. Viele erleiden dabei Verbrennungen und müssen im Krankenhaus behandelt werden. Die Regierung hatte die Iraner bereits dazu aufgerufen, während der Neujahrsferien zuhause zu bleiben und die Bedrohung durch das Virus „ernst“ zu nehmen. Am Montag ließ die Regierung zudem den Zugang zu den vier heiligsten Stätten des Landes sperren.

14:34 Uhr: Friedrich Merz mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. „Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen“, sagte Merz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

14:07 Uhr: 8.000 Corona-Infektionen bundesweit – Stuttgart mit höchster Dichte

Die Zahl der in Deutschland bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist am Dienstagmittag auf mindesten 8.078 angestiegen. Das ergab eine Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien, Städten und Landkreisen. Bislang starben 20 Menschen in Deutschland an der Viruserkrankung.

Unter den 20 größten deutschen Städten hat Stuttgart nun die mit Abstand höchste Infektionsdichte. Hier gibt es pro 100.000 Einwohner 45 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Dahinter folgen Münster (29), Köln (28), München (18), Bonn (17), Essen (15), Hamburg (14). Düsseldorf und Bremen haben mit jeweils 10 bestätigten Infektionen je 100.000 Einwohner eine Dichte, die in etwa dem Bundesdurchschnitt entspricht. Dahinter kommen Berlin(9), Bielefeld und Hannover (je 8), Bochum und Leipzig (je 7), Dortmund, Wuppertal und Duisburg (je 6) und Nürnberg (5). Eine unterdurchschnittliche Dichte an bestätigten Corona-Fällen haben Frankfurt/Main und Dresden, wo bislang nur 3 bzw. 2 Infektionen je 100.000 Einwohner nachgewiesen wurden.

13:55 Uhr: Bremen und Brandenburg stoppen Vollstreckung von Ersatzhaftstrafen wegen Corona

Zur Eindämmung der Coronaverbreitung vollstrecken auch die Länder Bremen und Brandenburg derzeit keine Ersatzfreiheitsstrafen für nicht gezahlte Geldbußen mehr. Neue Ladungen zum Haftantritt in derartigen Fällen werden nach Angaben der Landesregierungen in Bremen und Potsdam aufgrund der aktuellen Lage nicht verschickt. Menschen, die aus diesem Grund eine Haftstrafe verbüßen, werden vorübergehend entlassen und müssen die Haft später fortsetzen.

Die Maßnahmen gelten in Bremen zunächst für zwei Monate bis zum 15. Mai, in Brandenburg für drei Monate. Diese dienten dem Schutz der Gefangenen und Justizbediensteten vor Infektionen, hieß es. Fälle, in denen eine Verjährung drohe oder „zwingende präventive Gründe“ dagegen sprächen, seien ausgenommen, betonte die Justizbehörde in Bremen. Auch Niedersachsen und Berlin hatten bereits zuvor solche Regelungen verkündet, um die Ressourcen im Strafvollzug zu bündeln.

13:45 Uhr: Uefa will Fußball-EM auf Sommer 2021 verschieben

Die in diesem Jahr geplante Fußball-Europameisterschaft soll nach dem Willen des europäischen Fußballverbandes Uefa auf Sommer 2021 verschoben werden. Einen entsprechenden Vorschlag habe der Verband am Dienstag in mehreren Krisentreffen gemacht, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Uefa-nahen Kreisen. Eigentlich sollte die Europameisterschaft in diesem Jahr vom 12. Juni bis zum 12. Juli in mehreren europäischen Ländern stattfinden, darunter Deutschland.

12:50 Uhr: Regierung in Polen wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne

In Polen ist die gesamte Regierung wegen einer Coronavirus-Infektion bei einem Minister unter Quarantäne gestellt worden. Alle Regierungsmitglieder, die an der letzten Kabinettssitzung teilnahmen, hätten am Montagabend einen Coronavirus-Test vornehmen lassen, teilte Michal Dworczyk, der Bürochef von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, am Dienstag im staatlichen Radio weiter mit. Die Ergebnisse würden noch im Laufe des Tages erwartet.

Grund für die Maßnahme ist ein positiver Coronavirus-Test beim Umweltminister des Landes. Polen hat bisher 205 Infektionsfälle und fünf Corona-Tote gemeldet. Das Land hat seine Grenzen für Ausländer sowie unter anderem Schulen und Universitäten geschlossen.

Wegen der Schließung der polnischen Grenze bildeten sich am Dienstag lange Staus in Brandenburg. Die Polizei teilte im Onlinedienst Twitter am Mittag mit, dass es einen 30 Kilometer langen Stau auf der Autobahn A12 Richtung Polen gebe. Auch die Polizei in Sachsen meldete Staus Richtung Polen aufgrund der Grenzkontrollen.

11:55 Uhr: Australische Supermarktkette öffnet eine Stunde exklusiv für Senioren

Wegen der Corona-Pandemie öffnet eine Supermarktkette in Australien ihre Läden am Morgen vorerst eine Stunde pro Tag ausschließlich für Senioren. Täglich zwischen 07.00 und 08.00 Uhr morgens dürften nur über 60-Jährige und Menschen mit Behinderung die Woolworths-Märkte besuchen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Einzelhandelskette will Menschen, die in der Corona-Krise zu den Risikopersonen gehören, damit ein entspannteres Einkaufen ermöglichen.

Die neue Regelung soll zunächst eine Woche getestet werden – danach will Woolworths Bilanz ziehen. Gegebenenfalls wird die Maßnahme verlängert.

Trotz Appellen der Behörden kaufen Kunden in Australien und anderen Ländern wegen der Coronavirus-Pandemie zunehmend die Regale in Supermärkten leer. Experten warnen, dass solche Hamsterkäufe die am stärksten durch das Virus gefährdeten Menschen am härtesten treffe. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen könnten häufig nicht jeden Tag einkaufen oder mieden aus Angst vor Ansteckung volle Geschäfte.

10:10 Uhr: Ikea schließt wegen Corona-Krise bundesweit alle Märkte

Um die Sicherheit von Kunden und Mitarbeiter zu schützen und die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, schließt Ikea alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Das teilte das Unternehmen am Dienstagvormittag mit. „Jeden Tag besuchen viele Tausend Menschen unsere Einrichtungshäuser. In dieser herausfordernden Situation wollen wir unserer Verantwortung als großer Einzelhändler gerecht werden“, sagte der Geschäftsführer von Ikea Deutschland, Dennis Balslev.

Deshalb habe man entschieden, alle Einrichtungshäuser für Kunden vorübergehend zu schließen. Gegenwärtig arbeite man an Konzepten, wie die Kunden unter den veränderten Rahmenbedingungen weiter bestmöglich bedient werden könnten, teilte das Unternehmen weiter mit. So bleibe beispielsweise der Online-Shop geöffnet.

9:55 Uhr: Frankreich kündigt wegen Corona-Krise Milliardenpaket für die Wirtschaft an

Die französische Regierung hat im Kampf gegen die Folgen des Coronavirus ein milliardenschweres Hilfspaket für die Wirtschaft angekündigt. Unternehmen und Arbeitnehmer sollten mit insgesamt 45 Milliarden Euro unterstützt werden, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag dem Radiosender RTL. Le Maire geht nach eigenen Angaben von einer durch die Pandemie ausgelösten Rezession in Frankreich aus.

Die Regierung rechne mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um ein Prozent. Diese Zahl sei jedoch nur „vorläufig“, sagte Le Maire. Die Regierung werde „in einigen Stunden“ einen Ergänzungshaushalt vorlegen. Um die Epidemie einzudämmen, hat Frankreich ab Dienstag eine 14-tägige Ausgangssperre verhängt. Dies wird sich voraussichtlich auch auf die französische Wirtschaft auswirken.

Viele Unternehmen leiden bereits seit Wochen unter den Folgen der Epidemie. Der Kampf gegen das Coronavirus sei „auch ein wirtschaftlicher und finanzieller Krieg“, sagte Le Maire. Dieser Kampf werde „von Dauer sein, er wird heftig sein, und für diesen Krieg müssen wir alle unsere Kräfte mobilisieren“, forderte er. Präsident Emmanuel Macron hatte am Montagabend bereits von einem „Gesundheitskrieg“ gesprochen.

9:22 Uhr: Volkswagen stellt Produktion wegen Coronavirus ein

Volkswagen will die Produktion in seinen Werken wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus offenbar vorübergehend einstellen. Das berichten am Dienstagmorgen mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Brief des Betriebsrats an die Mitarbeiter. An dem Großteil der Standorte soll demnach die letzte Schicht am Freitag laufen.

Zuvor hatte der Konzern neue Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgestellt. Dabei stellte das Unternehmen die Prognose für das laufende Jahr infrage. „Aktuell beeinflusst die Ausbreitung des Coronavirus die Weltwirtschaft. Es ist ungewiss, mit welcher Schwere und Dauer dies auch den Volkswagen-Konzern treffen wird“, ließ sich Finanzvorstand Frank Witter zitieren. Eine verlässliche Prognose sei derzeit „nahezu unmöglich“.

9:18 Uhr: Italiens Ärzte wollen alle auf Coronavirus getestet werden

Angesichts der Corona-Krise hat die italienische Ärzte-Gewerkschaft gefordert, zum Schutz der Patienten alle Ärzte auf das Virus zu testen. Bislang würden nur solche Beschäftigte im Gesundheitswesen getestet, die für das Virus typische Symptome aufwiesen, kritisierte die Generalsekretärin der Gewerkschaft, Pina Onotri, in einem Schreiben an die Regierung und die italienischen Gesundheitsbehörden am Montag. Betroffene könnten jedoch auch infiziert sein, wenn sie keine Symptome aufweisen.

Laut Statistik mache das Fachpersonal zudem zehn Prozent der Infizierten aus, erklärte Onotri. „Wir fordern, dass Ärzte auch ohne Symptome generell getestet werden“, heißt es in dem Brief. Sollte dies nicht umgesetzt werden, sollten die Mediziner nach Kontakt mit einem infizierten Patienten unter Quarantäne gestellt werden, empfahl Onotri. Zudem müssten die Tests „auf alle Patienten mit Symptomen ausgeweitet werden“. Onotri bemängelte zudem einen deutlichen Mangel an Schutzausrüstung, insbesondere an Atemschutzmasken.

Bislang sind in Italien zwei Ärzte an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, hunderte weitere haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Jüngsten Angaben zufolge wurden in Italien knapp 140.000 Menschen getestet, rund 28.000 Tests fielen positiv aus. Italien ist in Europa das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Mehr als 2100 Menschen starben bislang an den Folgen der Infektion.

08:02 Uhr: Tschechiens Regierungschef: EU soll wegen Coronavirus Klimapläne zurückstellen

Der tschechische Regierungschef Andrej Babis hat die EU-Kommission aufgefordert, wegen der Corona-Krise ihre Klimaschutzpläne zurückzustellen. Europa solle jetzt den sogenannten Green Deal „vergessen“ und sich stattdessen auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren, sagte Babis am Montag in Prag. „Europa ist jetzt das größte Epizentrum des Coronavirus in der Welt“, betonte er.

Babis führte allerdings nicht aus, inwiefern nach seiner Ansicht die Klimaschutzpläne der EU-Kommission den Kampf gegen die Corona-Pandemie behindern. Der „Green Deal“ von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht vor, dass die EU bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität erreicht. Das Vorhaben stößt in Tschechien wie auch in Polen und Ungarn auf wenig Begeisterung. Diese Länder sind in ihrer Energieversorgung noch sehr stark von der Kohle abhängig.

08:00 Uhr: Coronavirus bedroht Boeing-Produktion

Die Probleme des US-Luftfahrtriesen Boeing nehmen laut US-Medien weiter zu. Aufgrund von Mitarbeitern, die mit dem Coronavirus infiziert seien, müssten die Gesundheitsbehörden nun über die weitere Produktion des Flugzeugbauers entscheiden, berichtete das „Wall Street Journal“.

Laut einem internen Memo, auf das sich das Blatt bezieht, hatte der Konzern bis Sonntag 11 positiv auf den Virus getestete Beschäftigte und 339, die wegen des Verdachts auf Infizierung in Quarantäne seien. Weitere 87 seien in Quarantäne gewesen, aber schon wieder zur Arbeit zurückgekehrt.

Der Finanzdienst Bloomberg berichtete unter Berufung auf Insider, dass Boeing bei der US-Regierung auf kurzfristige Finanzhilfen für sich selbst sowie für Zulieferer und Fluggesellschaften dränge. Der Airbus-Rivale versuche, Entlassungen und Schäden für Hunderte von kleineren Firmen in der Fertigungskette zu vermeiden.

Boeing wollte sich zu beiden Berichten auf Nachfrage nicht äußern. An der Börse geriet das Unternehmen am Montag mit einem Kurssturz um 24 Prozent massiv unter Druck. Der Konzern steht wegen seines nach zwei Abstürzen binnen kurzer Zeit weltweit mit Flugverboten belegten Verkaufsschlagers 737 Max ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand. (dpa)

07:58 Uhr: Kurzarbeit: DGB-Chef will Sonderregelung für Geringverdiener

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert bei Kurzarbeit angesichts der Corona-Krise Sonderregelungen für Geringverdiener. „Wenn nur 60 oder 67 Prozent des Lohnausfalls bei Kurzarbeit ersetzt werden, bedeutet das für viele Beschäftigte erhebliche Einkommensverluste. Da müssen Auffanglösungen her“, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ (Dienstagsausgaben).

Die Arbeitgeber bekämen „100 Prozent der Sozialabgaben bei Kurzarbeit erlassen. Mit einem Teil davon könnte man das Kurzarbeitergeld auf 80 bis 90 Prozent aufstocken“, so der DGB-Chef weiter. Hierfür seien tarifvertragliche Regelungen erforderlich. Die Corona-Krise sei so schwer wie keine andere seit Bestehen der Bundesrepublik.

„Oberstes Ziel muss es sein, die Ausbreitung der Pandemie bei uns in Deutschland über einen möglichst langen Zeitraum zu strecken“, sagte Hoffmann. Es gehe darum, „in dieser schwierigen Situation das Gesundheitssystem und die Versorgung des Landes aufrechtzuerhalten“. Man brauche „jetzt einen kühlen Kopf und klaren Verstand“, so der DGB-Chef weiter.

Wo möglich, sollten Beschäftigte zu Hause bleiben und nicht oder im Homeoffice arbeiten. Dies geschehe auch. „Aber es ist wichtig, Regelungen mit dem Ziel zu finden, dass bei längerem Fernbleiben vom Arbeitsplatz oder geringerer Arbeitszeit die Lohnfortzahlung garantiert wird“, sagte Hoffmann den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“.

07:56 Uhr: Griechenland verhängt zweiwöchige Quarantäne für Einreisende

Griechenland hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine obligatorische 14-tägige Quarantäne für alle ins Land einreisenden Menschen angeordnet. Wer sich nach der Einreise nicht in Isolation halte, müsse mit einer Geldstrafe rechnen, sagte Regierungssprecherin Aristotelia Peloni am Montagabend in Athen.

Die Quarantäne-Auflage gelte für alle Einreisenden unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Was sie für den Umgang mit neu ins Land gelangenden Flüchtlingen bedeutet, blieb zunächst unklar.

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis teilte mit, dass auch die Gottesdienste aller Religionen und Konfessionen bis auf Weiteres ausgesetzt sind. Auch Taufen und religiöse Hochzeiten sind damit verboten, wie aus Regierungskreisen verlautete. An religiösen Beerdigungszeremonien dürfen nur noch enge Verwandte teilnehmen.

Griechenland hatte zuvor bereits seine Schulen, Universitäten, Gerichte und Kinos geschlossen. Ab diesem Mittwoch sollen nach Angaben der Regierungssprecherin auch die meisten Geschäfte dicht machen, mit Ausnahme von Apotheken, Supermärkten, Tankstellen und Banken.

Laut den offiziellen Zahlen gab es in Griechenland bis Montag 331 bestätigte Corona-Ansteckungsfälle. Vier Menschen starben demnach in dem Land an der von der Infektion ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

07:54 Uhr: Auch Ukraine verschärft Restriktionen im Kampf gegen Coronavirus

Wie andere europäische Länder hat auch die Ukraine im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie weitere drastische Restriktionen im öffentlichen Leben verhängt. Die Regierung in Kiew teilte am Montagabend mit, dass Restaurants, Bars und Einkaufszentren geschlossen werden. Auch wurden alle Versammlungen von mehr als zehn Menschen verboten. Alle drei U-Bahn-Netze des Landes werden stillgelegt.

Bereits zuvor hatte die Ukraine die Schulen und Universitäten geschlossen und alle großen öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Auch wurde ausländischen Staatsbürgern die Einreise untersagt. Ab diesen Dienstag sind die internationalen Flugverbindungen des Landes gekappt. In der Ukraine gibt es laut den offiziellen Zahlen bislang nur sieben bestätigte Corona-Infektionsfälle, ein Corona-Patient starb.

Montag, 16. März

21:45 Uhr: Russland verhängt Einreiseverbote

Wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus kündigt auch Russland die Schließung seiner Grenzen an. Die Maßnahme gelte ab Mittwoch bis zum 1. Mai für alle Ausländer mit Ausnahme derer, die einen ständigen Wohnsitz im Land haben, erklärte Ministerpräsident Michail Mischustin am Montag.

„Um die Sicherheit des Staates zu gewährleisten, die öffentliche Gesundheit zu verteidigen und die Ausbreitung der Coronavirus-Infektion zu verhindern“, habe die Regierung beschlossen, „die Einreise von ausländischen Bürgern und Staatenlosen in die Russische Föderation vorübergehend zu beschränken“, erklärte der Ministerpräsident.

20:45 Uhr: EU schließt Außengrenzen für 30 Tage

Die Europäische Union wird nach Angaben von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ab Dienstagmittag ihre gesamten Außengrenzen schließen. Diese Maßnahme solle für 30 Tage gelten, sagte der Präsident am Montagabend in einer Fernsehansprache. „Alle Reisen zwischen nicht-europäischen Ländern und der Europäischen Union werden für 30 Tage ausgesetzt.“

20:30 Uhr: Frankreich verhängt Ausgangssperre

Frankreich hat eine Ausgangssperre verhängt. Ab Dienstagmittag sollten alle Franzosen nur in dringenden Fällen das Haus verlassen, sagte Präsident Emmanuel Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache. Die Anordnung gelte für mindestens zwei Wochen, Verstöße würden bestraft.

20:00 Uhr: Kanada verhängt Einreiseverbot

Wegen der Coronavirus-Pandemie schließt auch Kanada seine Grenzen. Betroffen seien alle Menschen, die keine kanadischen Staatsbürger sind, und „nicht dauerhaft in Kanada ansässig sind“, sagte Premierminister Justin Trudeau am Montag. Für US-Bürger gelte vorerst eine Ausnahme. Trudeau rief alle Landsleute auf, „zu Hause zu bleiben“, um die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie einzudämmen.

Fluggesellschaften müssten allen Reisenden mit Symptomen den Flug verweigern, sagte Trudeau, der die Pressekonferenz in seinem Haus abhielt. Er hatte sich vergangene Woche selbst in häusliche Quarantäne begeben, nachdem bei seiner Frau Sophie das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden war.

In Kanada haben sich nach Angaben der Behörden bislang mehr als 320 Menschen infiziert, vier Menschen starben.

19:45 Uhr: Italien: Weitere 349 Tote

In Italien ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus erneut stark angestiegen. Binnen 24 Stunden starben weitere 349 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19, wie die am Montagabend vorgestellten offiziellen Zahlen zeigten. Damit starben in Italien bereits 2158 Menschen an dem Virus. 1420 Menschen starben allein in der Region Mailand in der Lombardei an der Krankheit.

Eine Abschwächung der Infiziertenzahlen ist derweil nicht in Sicht. Die Gesundheitsbehörden registrierten 3200 neue Fälle, womit die Gesamtzahl der Infizierten inzwischen bei knapp 28.000 liegt. Vier Tage zuvor waren es noch gut 15.000.

18:30 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete auf Pressekonferenz weitgehende Einschränkungen für Deutschland

In einer Pressekonferenz am Montag um 18 Uhr verkündete die Kanzlerin weitgehdende Einschränkungen für das öffentliche Leben in Deutschland. Die Maßnahmen reichen von der Schließung von Gastststätten aller Aret bis zu einer starken Einschränkung der Versammlungsfreiheit, die auch religiöse Zusammenkünfte betrifft.

Die Details erfahren sie hier: Merkel: Wir brauchen jetzt einschneidende Maßnahmen – Leitlinien zur Corona-Bekämpfung im Volltext

17:30 Uhr: Schweiz ruft Notstand aus

Wegen der Corona-Krise hat die Schweiz den Notstand ausgerufen. Zudem gelte ab sofort ein allgemeines Versammlungsverbot, teilte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Montag mit. Die Maßnahmen sollten vorerst bis zum 19. April gelten.

Der Bundesrat entschied zudem, dass ab Mitternacht an weiteren Grenzen des Landes Kontrollen vorgenommen werden. Bisher gab es diese nur an der Grenze zu Italien. Nun sollten auch die Grenzen nach Deutschland, Österreich und Frankreich kontrolliert werden.

Die Einreise soll nur noch Schweizer Staatsbürgern, Menschen mit Aufenthaltsbewilligung sowie für Reisen aus beruflichen Gründen erlaubt sein. Auch der Transit- und der Warenverkehr sollen erlaubt bleiben.

17:15 Uhr: Russland schließt Schulen und Universitäten – Weitere Maßnahmen beschlossen

Auch in Moskau wird das öffentliche Leben eingeschränkt. Wie der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin am Montag mitteilte, sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen künftig verboten. Zudem sollen ab dem 21. März die Schulen und Universitäten schließen.

Bislang wurden in Russland offiziellen Angaben zufolge 93 Infektionsfälle registriert. Am Montagvormittag hatte Regierungschef Michail Mischustin bereits weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Lungenkrankheit Covid-19 angekündigt. So soll nun auch die Grenze zu Weißrussland geschlossen werden. Im Februar waren bereits die Grenze zu China abgeriegelt und Einreisen aus dem Iran und Südkorea beschränkt. Auch die Flugverbindungen in die EU wurden reduziert.

Unterstützung der Wirtschaft

Die russische Regierung kündigte am Montag zudem ein Milliardenprogramm zur Unterstützung der Wirtschaft an. Mischustin zufolge ist im diesjährigen Haushalt eine Reserve von 300 Milliarden Rubel (3,6 Milliarden Euro) für „vorrangige Ausgaben“ und „zur Unterstützung der Industrie und der Bürger“ vorgesehen. Die Regierung will unter anderem die Belieferung von Unternehmen mit wichtigen Produkten sicherstellen, indem sie Händlern vergünstigte Kredite anbietet und für bestimmte Waren Zollerleichterungen einführt.

Zudem soll die besonders betroffene Tourismus- und Luftfahrtbranche durch Steuerstundungen unterstützt werden. Die Maßnahme könnte auch auf andere Wirtschaftsbereiche ausgeweitet werden. Die Regierung will zudem kleinen und mittleren Unternehmen günstige Kredite anbieten und sie stärker subventionieren.

Lebensmittelproduktion sichern und steigern

Das Landwirtschaftsministerium setzte nach eigenen Angaben ein Treffen mit Branchen- und Behördenvertretern an, um einen „Aktionsplan“ zu erstellen. Russland ist einer der weltgrößten Getreideproduzenten und -exporteure. Das Ministerium hat Maßnahmen zur Unterstützung der Landwirte erarbeitet. In den nächsten zwei Tagen sollen zudem die „verfügbaren Lebensmittelmengen“ und die damit einhergehenden Preise in den Geschäften erfasst werden.

Das Ministerium wies die Hersteller außerdem an, für die wichtigsten Lebensmittel Bestände von mindestens zwei Monaten vorzuhalten. Zudem sollen sie prüfen, ob eine „deutliche Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion in kurzer Zeit“ möglich ist, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums hieß.

16:40 Uhr: Von der Leyen schlägt Einreisestopp für EU vor

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus einen vorläufigen Einreisestopp in die EU vorgeschlagen. Sie werde den EU-Staats- und Regierungschefs einen entsprechenden Vorschlag für „nicht notwendige Reisen“ in die Union unterbreiten, sagte von der Leyen in einer Video-Botschaft am Montag. Der Einreisestopp solle zunächst für 30 Tage gelten, könne aber falls notwendig verlängert werden.

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Dienstag über das weitere Vorgehen in der Krise um die Viruserkrankung Covid-19. Sie halten dazu eine Video-Konferenz ab.

„Je weniger Reisen es gibt, desto mehr können wir das Virus eindämmen“, sagt von der Leyen. Ihr Vorschlag sieht demnach Ausnahmen von dem Einreisestopp für bestimmte Gruppen vor.

Dazu gehören der Kommissionspräsidentin zufolge Ausländer, die schon lange in der EU leben, Familienmitglieder von EU-Bürgern sowie Diplomaten. Zudem soll die Beschränkung nicht für das Transportgewerbe sowie Berufsgruppen gelten, die sich mit dem Kampf gegen die Epidemie beschäftigen.

16:30 Uhr: Polen verbietet Inlandsflüge – Tschechien riegelt Städte ab

Polen streicht nun auch alle Inlandsflüge. Das Flugverbot gelte bis auf Weiteres, teilte die polnische Regierung am Montag mit. Zuvor waren bereits alle internationalen Flüge gestrichen sowie ein Einreiseverbot für Ausländer verhängt worden.

In Polen wurden bislang 150 Menschen registriert, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Drei Menschen starben. „Wir rechnen damit, dass es in dieser Woche tausend Fälle werden“, warnte Gesundheitsminister Lukasz Szumowski. Die Bevölkerung forderte er auf, ihre Aktivitäten außer Haus zu beschränken.

Die Straßen in Polen waren am Montag verlassen – die meisten Bürger arbeiteten von zu Hause, Schulen, Universitäten und die meisten Geschäfte waren geschlossen. Nur Supermärkte, Apotheken und Waschsalons blieben geöffnet. Rund 30.000 Menschen in dem 38 Millionen Einwohner zählenden Land befinden sich in 14-tägiger Quarantäne, darunter auch diejenigen, die aus dem Ausland zurückkehrten oder Symptome von Covid-19 zeigten.

Im Nachbarland Tschechien wurden derweil mehrere Städte komplett abgeriegelt, nachdem das Land knapp 300 Corona-Fälle registriert hatte. In der Hauptstadt Prag wurde den Menschen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel untersagt, wenn sie keinen Mundschutz tragen.

Tschechien hatte zuvor bereits seine Grenzen für Ausländer geschlossen und Restaurants, Kneipen und Cafés dicht gemacht. Das Verteidigungsministerium erklärte am Montag, es gebe in Tschechien nicht genug Schutzkleidung, um mit einem Coronavirus-Ausbruch fertig zu werden

14:24 Uhr: Erster Coronavirus-Todesfall in Hamburg

Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in Deutschland ist auf mindestens 14 gestiegen. In Hamburg sei ein Bewohner einer Seniorenresidenz gestorben, berichteten mehrere Medien am Montagnachmittag übereinstimmend unter Berufung auf Behördenangaben. Der Patient soll demnach bereits am Freitag gestorben sein – das Virus wurde erst nach dem Tod festgestellt.

Zuvor gab es bereits sechs Todesfälle durch das Coronavirus in NRW, vier in Bayern sowie drei in Baden-Württemberg. Die Mortalitätsrate in Deutschland ist dennoch mit rund 0,2 Prozent weiterhin sehr gering. Nach Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien, Städten und Kreisen stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis zum frühen Montagnachmittag auf fast 6.300 Fälle. Allein NRW meldete mit Stand vom 16. März 2020, 10.00 Uhr, 2.493 Fälle.

13:55 Uhr: Verkehrsminister will Flüge aus China und dem Iran stoppen

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) arbeitet aktuell offenbar an einer Lösung, um Flüge aus den Risikogebieten Iran und China sofort zu unterbinden. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf Regierungskreise. Die Flughäfen und zuständigen Gesundheitsämter werden nach Informationen der Zeitung vom Verkehrsministerium dazu aufgefordert, Landeverbote aus Risikogebiete auszusprechen.

Um deutsche Staatsbürger nach Hause bringen zu können, soll größtmögliche Flexibilität bei Landungen zu Nachtzeiten geschaffen werden, hieß es.

13:30 Uhr: In Spanien fast 1000 neue Infektionen in 24 Stunden

Spanien hat innerhalb von 24 Stunden fast 1000 neue Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert. Damit verzeichnet das Land nun insgesamt 8744 Infektionsfälle, wie die spanischen Behörden am Montag mitteilten. Die Zahl der Todesfälle stieg demnach von 288 auf 297.

Allerdings hat sich der Anstieg der Infektionszahlen verlangsamt. Von Samstag bis Sonntag waren binnen 24 Stunden noch 2000 neue Infektionsfälle und rund hundert weitere Todesfälle gemeldet worden. Am stärksten betroffen ist mit mehr als 4600 Infizierten die Region rund um die Hauptstadt Madrid.

Spanien ist das am zweitstärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa – nach Italien. Am Samstag hatte die Regierung in Madrid einen 14-tägigen Notstand ausgerufen und das Land fast vollständig unter Quarantäne gestellt. Die 46 Millionen Spanier dürfen das Haus nur noch verlassen, um zur Arbeit zu gehen oder um lebensnotwendige Besorgungen zu machen.

Alle Schulen, nicht notwendigen Geschäfte sowie Vergnügungsstätten wurden geschlossen. Der Ausnahmezustand erlaubt es der Regierung auch, den Reiseverkehr innerhalb des Landes zu beschränken und Güter zu beschlagnahmen.

13:27 Uhr: Opel-Mutter PSA schließt alle Werke in Frankreich

Der Mutterkonzern des Autobauers Opel, die französische PSA-Gruppe, schließt wegen der Coronavirus-Pandemie alle Werke in Frankreich. Das verlautete am Montag aus Gewerkschaftskreisen. Zuvor hatten schon der US-italienische Autobauer Fiat Chrysler, der französische Autobauer Renault sowie der französische Reifenhersteller Michelin Werksschließungen wegen der Corona-Krise angekündigt.

12:40 Uhr: Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus halten die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag per Video-Konferenz einen Sondergipfel ab. Wie EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag im Onlinedienst Twitter mitteilte, geht es um das weitere Vorgehen bei der Eindämmung der Epidemie. Er nannte als wichtige Ziele eine ausreichende Versorgung mit medizinischer Ausrüstung, die Förderung der Forschung und „die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen“ der Epidemie.

Die Staats- und Regierungschefs hatten am Dienstag vergangener Woche bereits eine solche Video-Konferenz zum Coronavirus abgehalten. Sie hatten dabei ein schnelles und abgestimmtes Handeln vereinbart. Beschlossen wurden unter anderem tägliche Video-Konferenzen der Gesundheits- und Innenminister der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission.

Allerdings haben seitdem viele EU-Regierungen im Alleingang Grenzkontrollen und Einreiseverbote in sehr unterschiedlicher Form wegen der Ausbreitung der Lungenerkrankung Covid-19 verhängt. Die EU-Kommission verabschiedet deshalb am Montag Leitlinien für Grenzkontrollen wegen der Epidemie.

EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides erklärte, es sei wichtig, dass die Gesundheitsmaßnahmen an der Grenze „vollständig aufeinander abgestimmt“ seien, um wirksam zu sein. „Wichtige Güter und Arzneien müssen in der Lage sein, die Grenzen so reibungslos wie möglich zu überqueren“, erklärte sie auf Twitter. Es sei nun „eine Zeit für Solidarität und Zusammenarbeit“.

12:34 Uhr: Streit um Schuldenbremse in Corona-Krise

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht derzeit einem Medienbericht zufolge keinen Grund, wegen der Coronakrise von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse abzuweichen. „Die Schuldenbremse hemmt uns gegenwärtig nicht“, zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag einen Sprecher des Finanzressorts. Dagegen verlangt Bayern mehr Spielraum für die Neuverschuldung, um die Wirtschaft in der Krise stärker unterstützen zu können.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will deswegen die Schuldenbremse für ein Jahr aussetzen. Dies soll Hilfsleistungen in Milliardenhöhe ermöglichen. Allerdings sieht das Grundgesetz bereits jetzt Ausnahmen von der Schuldenbremse vor „für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen“.

In normalen Zeiten darf sich der Bund der Schuldenbremse zufolge höchstens im Umfang von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden. Das wären aktuell etwa zwölf Milliarden Euro. Für die Länder ist keine Neuverschuldung mehr vorgesehen. Auch hier sind aber unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen möglich.

An diesem Mittwoch soll das Bundeskabinett die von Scholz vorgelegten Eckwerte für den Bundeshaushalt 2021 beschließen. Von diesen kann allerdings im weiteren Beratungsverfahren abgewichen werden.

12:32 Uhr: Russland schließt Grenze zu Weißrussland

Im Kampf gegen das Coronavirus will Russland nun auch die Grenze zu Weißrussland schließen. „Wir müssen alles tun, damit sich die Situation nicht nach dem gleichen Szenario wie in anderen Ländern entwickelt“, sagte der russische Regierungschef Michail Mischustin am Montag bei einer Kabinettssitzung. Mit den beschlossenen Beschränkungen sollten künftige „drastischere Maßnahmen“ vermieden werden. Die russische Regierung kündigte zudem ein Milliardenprogramm zur Unterstützung der Wirtschaft an.

Russland hatte bereits im Februar seine Grenze zu China geschlossen und Einreisen aus dem Iran und Südkorea beschränkt. Auch die Flugverbindungen in die EU wurden reduziert.

Bislang wurden in Russland offiziellen Angaben zufolge 63 Infektionsfälle registriert. In Moskau, der am stärksten betroffenen Stadt, wurden bislang keine öffentlichen Orte geschlossen. Reisende, die aus betroffenen Regionen zurückkehren, müssen jedoch 14 Tage zuhause bleiben. Moskau hat es zudem den Eltern überlassen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht.

12:26 Uhr: Kanzleramtschef empfiehlt „Osterurlaub zu Hause“

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat die Deutschen dazu aufgerufen, ihren Osterurlaub zu Hause zu verbringen. Das sei „jetzt die richtige Variante“, sagte Braun am Montag in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“. Man habe sich in Gesprächen mit den Nachbarländern verständigt, dass man „den Grenzverkehr für Freizeit bezogene Fahren und private Fahren unterbindet“.

Pendler hingegen dürften weiter passieren. Außerdem kündigte Braun an, dass die aktuellen Grenzschließungen zunächst bis nach Ostern gelten werden. „Wir werden regelmäßig überprüfen, ob die Regeln notwendig sind“, so Braun in der „Bild“-Sendung. Es sei wichtig, die sozialen Kontakte jetzt möglichst stark zu reduzieren.

12:10 Uhr: RKI-Vize warnt vor Corona-Partys

Angesichts der Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus und der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland rechnet das Robert-Koch-Institut (RKI) frühestens Ende nächster Woche mit möglichen Effekten. „Man müsste nach zehn bis zwölf Tagen sehen, ob diese Maßnahmen greifen“, sagte RKI-Vizepräsident Professor Lars Schaade am Montag in Berlin mit Blick auf die Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland.

In diesem Zusammenhang warnte Schade vor sogenannten privaten „Corona-Partys“, zu denen offenbar teilweise eingeladen werde. „Bitte tun Sie das nicht und schränken Sie das gesellschaftliche Leben ein“, forderte Schaade.

Mehr dazu: RKI-Vize warnt vor „Corona-Partys“

11.58 Uhr: Arbeitlosmeldungen ab sofort telefonisch möglich

Trotz der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland bleiben die Jobcenter und Arbeitsagenturen vorerst geöffnet. Allerdings sollen sich die Mitarbeiter der Einrichtungen auf die wichtigsten Tätigkeiten wie die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen konzentrieren, wie die Bundesagentur für Arbeit am Montag mitteilte. Leistungsempfänger sollen demnach nur noch in Notfällen persönlich in die Dienststellen kommen.

Eine Arbeitslosmeldung kann den Angaben zufolge nun telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung könne formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Alle persönlichen Gesprächstermine entfielen ohne Rechtsfolgen. Zugleich sollen Telefon- und Online-Zugang intensiviert und ausgebaut werden. Dafür will die Agentur so schnell wie möglich zusätzliche Telefonnummern schalten.

Zudem betonte die Arbeitsagentur, dass die Leistungsempfänger keine finanziellen Nachteile zu befürchten hätten, wenn Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht möglich ist. Auch die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag soll sichergestellt werden.

11.45 Uhr: Kölner Oberbürgermeisterin infiziert

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) befindet sich nach einem Kontakt mit einem coronainfizierten Menschen in häuslicher Quarantäne. Reker weise bisher keine Symptome auf und fühle sich gut, teilte ihr Sprecher am Montag mit. Ihre Dienst- und Amtsgeschäfte erledige Reker von zu Hause.

Die Kontaktperson der Politikerin wurde den Angaben zufolge am Sonntagabend positiv auf das neuartige Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die 63-jährige Reker vollzog diesen Schritt demnach ebenfalls am Sonntagabend auf Anraten des Kölner Gesundheitsamts.

11:44 Uhr: Michelin stellt Produktion teiweise ein

Der französische Reifenhersteller Michelin stellt seine Produktion wegen der Coronavirus-Pandemie zu einem großen Teil ein. In Frankreich, Spanien und Italien wird die Arbeit in 21 Werken vorerst heruntergefahren, wie der Hersteller am Montag in Paris mitteilte. Rund 20.000 Mitarbeiter sind betroffen. Die Anweisung gilt ab Dienstag bis Ende der Woche, eine Verlängerung ist möglich.

„Ähnliche Maßnahmen in anderen Michelin-Werken in Europa könnten folgen“, betonte die Konzernleitung. Der Konzern will nach eigenen Angaben dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus in den drei besonders betroffenen Ländern zu stoppen.

In Frankreich kommen 14 Werke mit rund 10.000 Beschäftigten zum Stillstand. In Spanien sind rund 7000 Menschen in vier Fabriken betroffen, in Italien rund 3500 an drei Produktionsstätten. Auch in Deutschland hat Michelin mehrere Werke, dort arbeiten insgesamt 5400 Mitarbeiter.

10:30 Uhr: Finanzminister kündigt Hilfe für Dauerbelastungen von Unternehmen an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigt Hilfe für Mietzahlungen und andere Dauerbelastungen von Unternehmen an, denen im Zuge der Corona-Krise die Einnahmen wegbrechen. „Dafür werden wir eine Lösung finden und wir arbeiten daran“, sagte Scholz am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. Nach seinen gegenwärtigen Überlegungen könne eine entsprechende Förderung mit Hilfe eines Fonds über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) abgewickelt werden.

Einer generellen Mehrwertsteuersenkung auf sieben Prozent für das Gastgewerbe erteilte der Finanzminister jedoch eine Absage. Solche Vorschläge habe er auch vor der Krise schon erhalten, nun nur mit Bezug auf das Coronavirus.

9:40 Uhr: Berlins Bildungssenatorin: Prüfungen werden verschoben

In Berlin werden wegen der Ausbreitung des Coronavirus die laufenden Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA) ausgesetzt. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) kündigte am Montag im RBB-Inforadio an, dass die zentralen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und in der ersten Fremdsprache um zweieinhalb Wochen verschoben werden. Sie hätten eigentlich am 21. April stattfinden sollen.

„Wir finden, dass dies notwendig ist, dass nicht direkt am ersten Tag nach den Schulferien geschrieben wird, weil faktisch auch über zwei Wochen Unterricht ausfällt“, sagte Scheeres. Das wäre zum Nachteil der Schüler. „Deswegen haben wir gesagt, wir verschieben diese Prüfungen um circa zweieinhalb Wochen.“ Seit Montag sind in Berlin die Oberstufenzentren geschlossen, ab Dienstag dann alle Schulen und Kitas – vorerst bis zum Ende der Osterferien. „Vor den Osterferien werden noch die Präsentationsprüfungen und die mündliche Prüfung in Englisch unter anderem durchgeführt“, so Scheeres weiter. Die Abiturprüfungen Ende März sollen der Senatorin zufolge wie geplant stattfinden. Im Laufe des Tages würden Informationen zu allen Prüfungen an die Schulen und Eltern herausgegeben. (dts)

9:09 Uhr: Terrormiliz gibt Reisewarnung für IS-Kämpfer heraus

Der Islamische Staat hat eine Reisewarnung an seine Kämpfer herausgegeben, vom Coronavirus befallene Länder zu meiden, wie ein Analyst des syrischen Bürgerkriegs ausführte. „Gesunde Menschen sollten davon absehen, in vom Virus befallene Staaten einzureisen, und Infizierte sollten diese Staaten nicht verlassen“, so eine Erklärung, die laut Aymenn Jawad Al-Tamimi von der als IS-Sprachrohr fungierenden Zeitung al-Naba veröffentlicht wurde.

Der Artikel mit dem Titel „Richtlinien zum Umgang mit der Epidemie“ enthält Tipps wie das Bedecken des Mundes bei Husten und Niesen. ISIS-Kämpfer sollten auch daran denken, dass „Krankheiten nicht von selbst zuschlagen, sondern durch ein Dekret Gottes“, heißt es in einer der Richtlinien.

9:02 Uhr: Ungarn weist 13 Studenten wegen Verstoß der Quarantäneregel aus

Das ungarische Innenministerium teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass das Amt für Einwanderung und Asyl 13 iranische Studenten des Landes verwiesen hätte. Die iranischen Studenten hätten sich aus dem Zimmer geschlichen, die Schutzkleidung nicht angezogen und immer wieder gegen die Quarantäneregeln verstoßen. Die Agentur teilte mit, dass die Studenten auch nach mehrmaligem Aufruf nicht ins Zimmer zurückgegangen seien und dass sie sich gegenüber dem medizinischen Personal aggressiv verhalten hätten.

Die Ausweisung wird erst dann durchgeführt, wenn alle Bedingungen dafür festgelegt sind, so MTI weiter. Neben der Abschiebung wurde auch ein Einreise- und Aufenthaltsverbot in den nächsten drei Jahren in Ungarn gegen die 13 Iraner verhängt.

7:38Uhr: Ärztepräsident fordert Corona-Zentren vor Kliniken

Die Ärzteschaft drängt in der Corona-Krise auf weitergehende Maßnahmen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert die Einrichtung von Zeltstationen vor den Kliniken, um mögliche Corona-Patienten zu testen. „Wir sollten Zeltstationen vor den Kliniken einrichten, in denen getestet wird, ob es sich um Corona-Patienten handelt oder nicht. So lässt sich die Übertragung auf anders Erkrankte besser verhindern. Das muss jetzt präventiv geschehen, bevor uns die große Welle erreicht“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“ (Montagausgabe).

Darüber sei man mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Austausch. In der kommenden Woche soll darüber bei einem Krisentreffen beraten werden. Reinhardt sprach sich auch dafür aus, Ärzte im Ruhestand zu aktivieren und Medizinstudenten als Helfer einzusetzen. „Wenn Kollegen helfen wollen, die sich fit fühlen und rüstig sind, ist das eine gute Sache“, sagte er. Auch Studenten könnten mit eingesetzt werden. „Jede unterstützende Kraft ist jetzt hilfreich. Das ist eine Ausnahmesituation, die auch für uns neu ist“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer der „Passauer Neuen Presse“. Laut Abfrage der dts Nachrichtenagentur bei den Landesministerien, Städten und Kreisen gab es bis Sonntagabend mindestens 6.157 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland, rund 30 Prozent mehr als am Vortag. Darunter waren 2.440 Fälle in NRW. Bislang starben in Deutschland mindestens 13 Menschen an der Infektion.

Hintergrundbericht:Ärztepräsident fordert Corona-Zeltstationen vor Kliniken „bevor uns die große Welle erreicht“

7:16 Uhr: Tschechien schränkt Bewegungsfreiheit ein

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie schränkt Tschechien die Bewegungsfreiheit im Land rigoros ein. Die Menschen dürfen nur noch ihre Häuser und Wohnungen verlassen, um arbeiten zu gehen, einzukaufen, Verwandte oder Ärzte zu besuchen, wie Ministerpräsident Andrej Babis am Sonntag sagte. Auch bleibe es erlaubt, Zeit in der Natur zu verbringen. Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gelten bis zum 24. März.

Babis appellierte auch an die Arbeitgeber im Land, ihre Beschäftigten so weit wie möglich von zuhause aus arbeiten zu lassen. Alle Bürger sollten einen Mindestabstand von zwei Metern zueinander halten und für Zahlungen möglichst Karten und nicht Bargeld verwenden.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die tschechische Regierung die Schließung von Schulen und Universitäten, Theatern und Kinos sowie der meisten Restaurants, Kneipen und Geschäfte angeordnet. Ausländer werden nicht mehr ins Land gelassen, den tschechischen Bürgern wurden Auslandsreisen untersagt.

7:11 Uhr: Serbien ruft Notstand aus

Serbien hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie den nationalen Notstand ausgerufen. Die Schulen, Kindergärten, Universitäten und andere öffentliche Einrichtungen des Landes werden ab Montag geschlossen, wie Präsident Aleksandar Vucic am Sonntag ankündigte. Auch solle die Armee eingesetzt werden, um „wichtige Orte“ wie Krankenhäuser mit Corona-Patienten zu schützen.

Nach Angaben von Ministerpräsidentin Ana Brnabic sollten zudem bereits ab der Nacht zum Montag die Grenzen des Landes für fast alle Ausländer geschlossen werden. Ausnahmen sollten nach ihren Angaben für Diplomaten mit ihren Familien sowie Ausländer mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung in Serbien gelten.

Wie weit die Stilllegung des öffentlichen Lebens in dem Balkanstaat gehen soll, stand am Sonntag in vielen Details noch nicht fest. Vucic sagte, Einzelheiten wie etwa die Öffnungszeiten von Cafés und Bars sollten noch in einer Sitzung der Regierung festgelegt werden. In Serbien gibt es bislang rund 50 bestätigte Corona-Infektionsfälle.

Hintergrundartikel: „Welt am Sonntag“: Tübinger Corona-Impfstoff-Firma wird von USA und Deutschland umworben

