Große Demonstration in Hongkong: Regierungssitz gestürmt, Plenarsaal besetzt – UPDATE + Livestream

Begleitet von Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten haben in Hongkong die Feierlichkeiten zum 22. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China begonnen. In den vergangenen Wochen erlebte Hongkong wegen eines umstrittenen Gesetzes für Auslieferungen an China die größten Proteste seit drei Jahrzehnten. Bis zu zwei Millionen Menschen gingen auf die Straße, um gegen die Politik der Regierungschefin Carrie Lam zu protestieren.

16:40 Uhr MEZ: Plenarsaal besetzt

In Hongkong sind regierungskritische Demonstranten am Montag in das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone eingedrungen und haben den Plenarsaal besetzt. Sie besprühten die Wände und befestigten eine Flagge aus der britischen Kolonialzeit am Podium, berichtete ein AFP-Korrespondent.

Die Demonstranten in Hongkong zerstörten Fensterscheiben des Regierungssitzes und versuchten, sich gewaltsam Zugang zum Inneren des Legislaitivrates zu verschaffen. Dabei setzten sie einen Metallwagen ein, den sie gegen die Glastüren rammten. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Pfefferspray.

Im Inneren des Gebäudes waren Polizeikräfte mit Gasmasken zu sehen. Die Beamten sprühten von oben Pfefferspray auf die Demonstranten, die sich mit Regenschirmen dagegen schützten. Einige demokratische Abgeordnete versuchten einzuschreiten und die Demonstranten von einer Erstürmung des Gebäudes abzuhalten.

„Dies ist nicht das, was wir wollen, aber die Regierung hat uns gezwungen, uns so auszudrücken“, sagte der 20-jährige Demonstrant Benny.

Auf Bildern des Fernsehsenders i-Cable News war zu sehen, wie maskierte Demonstranten in den Eingangsbereich des Parlaments liefen. Polizeikräfte im Inneren des Gebäudes, die die Demonstranten zuvor mit Pfefferspray zurückgedrängt hatten, schienen sich tiefer in das Parlament zurückgezogen zu haben.

Laut RTHK sind Polizisten im Inneren des Gebäudes mit Waffen bewaffnet, die Tränengas und Bohnensäcke abfeuern können.

Falun Gong Praktizierende beteiligen sich am Jahrestag vom Hongkong-Marsch

Der Marsch zum 1. Juli ist immer noch im Gange. Er begann vor vier Stunden, als Demonstranten sich vom Victoria Park aus in Bewegung setzten. Gegen 19 Uhr Ortszeit berichtete die Hongkonger Presse RTHK, dass das letzte Segment des Marsches ein Gebiet in der Nähe des SOGO-Kaufhauses an der Causeway Bay erreicht hatte.

Viele Demonstranten beschlossen, nicht zum Victoria Park zu fahren, um am Marsch teilzunehmen. Stattdessen verbanden sie sich aus verschiedenen Straßen, die mit der Hennessy Road, welche die geplante Marschroute vom Victoria Park mit der Chater Road, dem Endpunkt des Marsches, verbindet.

Im Victoria Park gab es eine Handvoll Demonstranten, die freiwillig den zurückgelassenen Müll wegräumten. An dem Jubiläumsmarsch nahmen auch Falun-Gong-Praktizierende teil, die auf die anhaltende Verfolgung in China aufmerksam machen.

Falun-Gong-Praktizierende nehmen am 1. Juli 2019 an einem Marsch in Hongkong teil. Foto: Yu Gan /The Epoch Times

Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, ist eine alte spirituelle Praxis mit meditativen Übungen und moralischen Lehren, die auf Wahrhaftigkeit, Mitgefühl und Toleranz basieren. Ende der 90er Jahre wurde die Praxis enorm populär, wobei die Zahl der Anhänger in China offiziell auf etwa 70 bis 100 Millionen geschätzt wurde.

Der damalige chinesische Führer der Kommunistischen Partei, Jiang Zemin, sah jedoch die Popularität der Gruppe als Bedrohung für seine Herrschaft. Am 20. Juli 1999 startete Jiang eine landesweite Verfolgung, um Praktizierende zusammenzutreiben und sie in Gefängnisse, Gehirnwäschezentren, Arbeitslager und psychiatrische Stationen zu werfen – um sie zu zwingen, ihren Glauben aufzugeben.

Falun-Gong-Praktizierende nehmen am 1. Juli 2019 an einem Marsch in Hongkong teil. Foto: Yu Gan /The Epoch Times

Proteste am 1. Juli

Polizisten setzten am Montagmorgen Schlagstöcke und Pfefferspray gegen Demonstranten ein, die sich auf den Straßen im Regierungsviertel versammelten. Tausende Protestler wollen gegen die jährliche Fahnenzeremonie demonstrieren.

Regierungschefin und Gäste zeigen sich nicht öffentlich

Anders als sonst üblich verfolgten Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam und geladene Gäste die Zeremonie nicht im Freien, sondern auf einem Bildschirm in einem nahe gelegenen Kongresszentrum, was mit schlechtem Wetter begründet wurde.

Zum Jahrestag der Rückgabe des Gebietes an China ist in Hongkong am Nachmittag eine große Demonstration geplant. Der jährliche Protestmarsch dürfte wegen der ohnehin aufgeheizten Stimmung in der Finanzmetropole in diesem Jahr besonders groß ausfallen.

Politische Verfolgung in China an der Tagesordnung

Das Auslieferungsgesetz würde es Hongkongs Behörden erlauben, von China beschuldigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker warnen, Chinas Justiz sei nicht unabhängig und diene der politischen Verfolgung. Auch drohten Folter und Misshandlungen.

Lam hatte das Auslieferungsgesetz nach dem Aufschrei in der Bevölkerung zwar auf Eis gelegt. Die Demonstranten wollen aber weiter protestieren, bis das Gesetz offiziell zurückgenommen wird, inhaftierte Mitglieder der Protestbewegung freikommen und Polizisten bestraft werden, die gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen sind.

Am 1. Juli 1997 hatte Großbritannien seine Kronkolonie Hongkong an China zurückgegeben. Eigentlich stehen den Hongkongern laut Rückgabevertrag bis 2047 mehr Freiheiten zu, als Chinesen in der Volksrepublik. Doch immer mehr Hongkonger fühlen, dass Peking schon jetzt ihre Rechte beschneidet. (dpa)