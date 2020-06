Derek Chauvin in Hochsicherheitsgefängnis überstellt – Wer ist der Polizist, der des Mordes an George Floyd beschuldigt wird?

Der ehemalige US-Polizist, der im Fall George Floyd wegen Mordes angeklagt ist, wurde nun in ein Hochsicherheitsgefängnis überstellt. Zudem wurden weitere Hintergründe zur Person Derek Chauvin bekannt.

Derek Chauvin, der ehemalige Polizist und mutmaßliche Mörder von George Floyd, ist festgenommen und wegen Mordes angeklagt worden. Er wurde nun in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Das gaben Beamte aus dem US-Bundesstaat Minnesota bekannt.

Chauvin wurde nach seiner Verhaftung in das Bezirksgefängnis von Ramsey (New Jersey) gesperrt, bevor er am Sonntag in das Bezirksgefängnis von Hennepin (Minnesota) gebracht wurde. „Jetzt wurde der ehemalige Beamte in das Hochsicherheitsgefängnis Oak Park Heights verlegt“, sagte Paul Schnell, Leiter der Gefängnisbehörde in Minnesota.

Die Einrichtung kann bis zu 473 Insassen aufnehmen und hat die Sicherheitsstufe Fünf. Das ist die höchste Sicherheitsstufe im staatlichen US-Strafvollzugssystem. „Die Mehrheit der hier untergebrachten Insassen stehen unter maximaler Beobachtung. Darüber hinaus benötigen einige der Insassen eine höhere Sicherheitsstufe“, heißt es auf der Website der Behörde. Einem Bericht über das Häftlingsprofil zufolge sind rund 300 Häftlinge der Einrichtung wegen Mordes verurteilt.

Derek Chauvin werde von den anderen Häftlingen abgeschirmt, sagte ein Gefängnissprecher gegenüber der Epoch Times.

Zudem sagte Paul Schnell, Leiter der Gefängnisbehörde: Die rasche Verlegung Chauvins in das Hochsicherheitsgefängnis sei nicht untypisch. Er verwies dabei auf den Fall des ehemaligen Polizisten Mohamed Noor, der die unbewaffnete Justine Damond im Rahmen eines Polizeieinsatzes getötet hatte, und auch in Oak Park Heights untergebracht ist.

Der Sheriff von Hennepin County, David Hutchinson, bat um die Verlegung von Chauvin nach Oak Park Heights. Der Abteilungssprecher sagte der Epoch Times in einer E-Mail: Die Verlegung gehöre zu einer Reihe von Vorsichtsmaßnahmen. Unter anderem sei ein Ziel sicherzustellen, dass der Polizist in sicherer Verwahrung bleibt. Zudem herrsche im Bezirksgefängnis von Hennepin aktuell die Sorge vor Platzmangel aufgrund der zahlreichen Verhaftungen im Zusammenhang mit den Unruhen in den letzten Tagen.

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei der Festnahme durch US-Polizisten am Montag hatte teils extrem gewalttätige Proteste ausgelöst. Der festgenommene Beamte ist auf einem Handy-Video zu sehen, wie er mehr als fünf Minuten lang auf Floyds Genick kniete, obwohl dieser stöhnte: „Ich kann nicht atmen.“ Schließlich blieb Floyd reglos liegen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später für tot erklärt wurde.

Der ehemalige Polizeibeamte soll am 8. Juni vor Gericht erscheinen.

Unterdessen sind weitere Hintergründe über Derek Chauvin bekannt geworden: Der ehemalige Polizist zeigte schon vor dem Floyd-Vorfall Anzeichen für eine Neigung zur Gewalt. Die Polizei von Minneapolis wusste das offenbar, unternahm jedoch nichts.

In seiner fast zwei Jahrzehnte langen Karriere als Polizist wurden gegen Chauvin mindestens 17 Beschwerden eingereicht. Wie die „Washington Post“ berichtete, wurde der Polizist aber lediglich zweimal in einem Schreiben diszipliniert. Demnach ging es in all den Beschwerden um Gewalt.

2006 war Chauvin offenbar an der mutmaßlichen Tötung eines Mannes beteiligt. Er und fünf weitere Beamte hätten Berichten zufolge einen Mann am Tatort nach einer Messerstecherei erschossen. Die Untersuchungen zu dem Fall ergaben, dass die Situation „unklar“ gewesen sei. Danach wurde der Fall ohne weitere Untersuchungen auf Eis gelegt. Es gab keine Konsequenzen für Chauvin. Zwei Jahre später reagierte Chauvin auf einen Notruf wegen häuslicher Gewalt und schoss dem mutmaßlichen Täter zweimal in den Bauch.

Nach Floyds Tod meldete sich ein weiteres mutmaßliches Chauvin-Opfer: Ein 24-jähriger weißer Mann sagte, er sei von Chauvin und einem anderen Beamten im Jahr 2013 angegriffen worden. Der Mann reichte Beschwerde gegen die Beamten ein, die im Sand verlief.

Ein weiteres interessantes Detail in dem Fall: Derek Chauvin und das Opfer George Floyd arbeiteten in der Sicherheitsbranche – und zwar beide als Security in demselben Club. Dies berichtete Maya Santamaria, die ehemalige Besitzerin des Clubs, gegenüber dem Sender „KSTP“.

