Die Oma-Schläger von Wien: Polizei klärt brutale Überfallserie auf – Suche nach weiteren Opfern

Sie sollen zehn brutale Überfälle auf alte Damen in Wien verübt haben. Vor wenigen Tagen wurden die beiden 22-jährigen jungen Männer unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Sie hatten es offensichtlich nur auf ältere Frauen abgesehen, die bei den Überfällen teils schwer verletzt wurden.

Die beiden österreichischen Staatsbürger stehen im Verdacht, im Zeitraum von 8. Februar 2019 bis 6. März 2019 zumindest zehn, teilweise brutal ausgeführte Überfälle auf Frauen im Alter von 73 bis 89 Jahren begangen zu haben.“ (Landeskriminalamt Wien)

Dazu suchten die Täter im Einkaufszentrum Simmering, in der Fußgängerzone von Wien-Favoriten oder an der Meidlinger Hauptstraße nach ihren Opfern, die sie dann bis zu ihrer Wohnung verfolgten.

Dann schlugen sie zu, vor der Eingangstür des Hauses oder vor dem Lift im Treppenhaus, rissen den Seniorinnen ihre Handtaschen weg oder schlugen auf sie ein, um an deren Wertsachen zu kommen.

Die alten Damen erlitten dabei Schädelprellungen und -brüche, Gehirnblutungen, Schulter- und Kreuzbeinbrüche oder Rissquetschwunden im Kopfbereich.

Den Ganoven auf der Spur

Den Ermittlern fielen gewisse Tatmuster auf, sodass sie an die betreffenden Orte Zivilfahnder schickten.

Am 6. März war es dann soweit: Gerade hatten sich die Gangster ein neues Opfer ausgesucht, eine 75-Jährige mit Rollator und Beatmungsgerät. Sie folgten der Seniorin bis zu ihrer Wohnung in Wien-Weiding. Dann holen sie ihre Wollmasken hervor und zogen sie sich über das Gesicht. In diesem Moment, es war gerade 14.20 Uhr, erfolgte der Zugriff der Zivilpolizisten mit Unterstützung der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität).

In ihren Teil-Geständnissen gaben die beiden Räuber an, aus ihrer Heroinsucht heraus die alten Damen überfallen zu haben.

Die Polizei vom LKA Wien bittet nun weitere mögliche Überfall-Opfer und auch Zeugen unter Telefon (+43) (0)1 / 31310 – 33800. (sm)