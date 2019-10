Ein Toter nach Einsturz von im Bau befindlichen Hard Rock Hotel in New Orleans

In New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana ist am Samstag beim teilweisen Einsturz eines im Bau befindlichen Hotels ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens 18 weitere Menschen wurden verletzt, drei weitere werden vermisst, wie die Behörden mitteilten.

Bei der Feuerwehr gingen am Vormittag (Ortszeit) Notrufe ein, wonach das „Hard Rock Hotel“ im Stadtzentrum eingestürzt sei.

Die Feuerwehr habe mehrere Bauarbeiter aus dem Hotel befreit, nachdem die „oberen sechs bis acht Stockwerke“ eingestürzt seien, sagte Feuerwehrchef Timothy McConnell vor Journalisten. Das Gebäude sei nun „instabil“, ein weiterer Einsturz sei möglich.

Die Behörden leiteten im Umkreis des Hotels Evakuierungen ein. Nahegelegene Gebäude, insbesondere Wohnhäuser, sollten geräumt werden. Menschen wurden aufgefordert, der Unglücksstelle fernzubleiben. Das „Hard Rock Hotel“ liegt am Eingang des berühmten French Quarters in New Orleans, einem Touristenmagnet. (afp)