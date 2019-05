Ein Toter und Dutzende Verletzte bei Zusammenstößen im indischen Teil Kaschmirs

Bei Zusammenstößen im indischen Teil Kaschmirs hat es am Mittwoch ein Todesopfer und Dutzende Verletzte gegeben. Nach Behördenangaben gingen tausende Bewohner eines Dorfes in der Region Kulgam auf die Straße, als Polizisten sich ein Feuergefecht mit zwei in einem Haus verschanzten Rebellen lieferten.

Die Demonstranten attackierten die Polizisten mit Steinen und ermöglichten den Rebellen somit die Flucht. Auch im Bezirk Shopian gab es Zusammenstöße.

Nach Angaben von Augenzeugen und Krankenhausvertretern wurden 50 Menschen ins Krankenhaus gebracht, nachdem die Sicherheitskräfte in der Region Kulgam Schüsse abfeuerten.

Ein Polizeisprecher sagte hingegen, es gebe lediglich drei Verletzte. „Kratzer können nicht als Verletzungen betrachtet werden“, fügte er hinzu, um die deutlich abweichenden Zahlen der Dorfbewohner zu erklären.

Aus Shopian wurden ein Todesopfer und 20 Verletzte gemeldet. Mutmaßlichen Rebellen und Soldaten lieferten sich dort Kämpfe, bei dem Toten soll es sich um einen Aufständischen gehandelt haben.

Indien hat in der unruhigen Kaschmir-Region Schätzungen zufolge rund 500.000 Soldaten stationiert. Seit einem Krieg 1947 ist die Region zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan geteilt, wird aber bis heute von beiden Staaten zur Gänze beansprucht.

Seit 1989 kämpfen mehrere muslimische Rebellengruppen teils für die Unabhängigkeit Kaschmirs, teils für den Anschluss der Region an Pakistan. (afp)