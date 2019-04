Ende April: Erstmals Gipfeltreffen von Kim und Putin geplant

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird Ende April zu einem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland erwartet. Das Treffen erfolge auf Einladung Putins, teilte der Kreml am Donnerstag mit. Datum und Ort des Treffens gab der Kreml nicht bekannt. Nach Berichten russischer, südkoreanischer und japanischer Medien soll es in Wladiwostok im Osten Russlands stattfinden.

Russland ist einer der wenigen Verbündeten Nordkoreas. Das letzte Treffen dieser Art fand im Jahr 2011 statt. Damals reiste Kims Vater Kim Jong Il zu Gesprächen mit dem damaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew nach Sibirien.

Über ein mögliches Treffen von Putin mit Nordkoreas Machthaber war schon länger spekuliert worden. Bereits im Mai 2018 hatte Russland Kim eingeladen. Konkret waren die Pläne allerdings bisher nicht.

Die Ankündigung des Treffens erfolgt vor dem Hintergrund von Spannungen zwischen Nordkorea und den USA. Das nordkoreanische Außenminister hatte am Donnerstag den Ausschluss von US-Außenminister Mike Pompeo von möglichen Atomgesprächen zwischen beiden Staaten gefordert. Zur Begründung hieß es, Pompeo sei „unbesonnen“ und unreif und stehe damit einer Wiederaufnahme der Gespräche im Weg.

Die außergewöhnliche Verbalattacke Pjöngjangs auf Pompeo erfolgte nur Stunden nach einem mutmaßlichen neuen Waffentest des abgeschotteten Landes. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, wurde eine neue „taktische Lenkwaffe“ getestet.

Kim hatte sich bei einem Gipfeltreffen mit Trump im vergangenen Jahr in Singapur grundsätzlich auf eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verständigt. Konkrete Schritte wurden allerdings nicht vereinbart. Bei ihrem zweiten Gipfel Ende Februar in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi erreichten Kim und Trump keine Einigung über Schritte zur atomaren Abrüstung. Seither gab es mehrfach Berichte über neue Aktivitäten auf nordkoreanischen Testanlagen. (afp)