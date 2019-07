Entwicklungsminister Müller fordert „sofortigen internationalen Rettungseinsatz“ für Migranten in Libyen

Angesichts der Flüchtlingskrise im Mittelmeer hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) eine „Übereinkunft zur Seenotrettung“ gefordert. Mit dem Ende der EU-Mittelmeermission „Sophia“ habe die Europäische Union „ihre Scheinwerfer ausgeschaltet“, kritisierte Müller in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Montag. „Aber wollen wir zulassen, dass das Mittelmeer endgültig das Meer des Todes wird und wir wegschauen?“

Die neue EU-Kommission müsse eine „neue Initiative“ starten, um die Mittelmeeranrainer zu unterstützen, sagte der CSU-Politiker. Sie dürfe dabei „nicht länger auf ein Einvernehmen aller EU-Mitglieder warten“.

Internationaler Rettungseinsatz für Migranten in Libyien

Zugleich forderte Müller einen sofortigen internationalen Rettungseinsatz für die Migranten in Libyen. „Notwendig ist eine gemeinsame humanitäre Initiative von Europa und Vereinten Nationen zur Rettung der Flüchtlinge auf libyschem Boden“, sagte der Minister der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Die Menschen in den dortigen Elendslagern haben die Perspektive, in den Camps durch Gewalt oder Hunger zu sterben, auf dem Rückweg in der Wüste zu verdursten oder im Mittelmeer zu ertrinken.“

„Die neue EU-Kommission muss sofort handeln“, mahnte Müller. „Wir dürfen keinen Tag länger abwarten.“ Libyen ist ein wichtiges Transitland für Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen. In dem Bürgerkriegsland herrschen aber katastrophale Zustände für die Migranten. Höchst gefährlich ist dann auch die Überfahrt über das Mittelmeer.

Für anhaltenden Streit sorgt die Rettung von Migranten im Mittelmeer und die Verteilung der Menschen in Europa. Am Sonntagabend wurden 65 Flüchtlinge an Bord des deutschen Rettungsschiffs „Alan Kurdi“ von der maltesischen Marine an Land gebracht. Sie sollen direkt auf andere Staaten verteilt werden. Deutschland will nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bis zu 20 Migranten der „Alan Kurdi“ aufnehmen.