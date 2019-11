EU-Klimahilfe für Entwicklungsländer 2018 mit 21,7 Milliarden Euro nur „unzureichend“

Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben im vergangenen Jahr 21,7 Milliarden Euro für Entwicklungsländer bereitgestellt, um die Anpassung an den Klimawandel und die Verringerung von Treibhausgasemissionen zu fördern. Dies sei im Vergleich zu 2017 ein Anstieg von 1,3 Milliarden Euro, teilte der EU-Rat am Freitag mit. Die EU trage damit zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens bei und zu dem internationalen Ziel, den Klimaschutz in Entwicklungsstaaten mit 100 Milliarden Dollar jährlich zu fördern.

Das Klima-Netzwerk Can Europe kritisierte die EU-Finanzierung jedoch als „beklagenswert unzureichend“. Seit 2016 habe sich der EU-Beitrag damit kaum erhöht, hieß es. Der Anstieg sei zu gering, um „die schnell wachsenden Bedürfnisse der ärmsten Menschen der Welt zu decken“. Zudem ziehe die EU dafür Geld aus bestehender Entwicklungshilfe ab.

Viele Entwicklungsstaaten hätten sich bereit erklärt, im kommenden Jahr ihre Zusagen für den Klimaschutz zu erhöhen, sagte Wendel Trio, Leiter von Can Europe. Sie hätten aber dabei zur Voraussetzung gemacht, stärker von den Industrieländern unterstützt zu werden. Trio forderte die EU-Staaten auf, ihre Einzahlungen in den Grünen Klimafonds zur Unterstützung der Entwicklungsstaaten zu verdoppeln.

Für den Klimafonds wurden zwischen 2020 und 2025 die jährlich 100 Milliarden Dollar für Entwicklungsländer festgelegt. Für die Zeit danach soll ein neues Ziel vereinbart werden. Die Verhandlungen darüber sollen Ende 2020 beginnen. (afp)