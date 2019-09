Experten: Komplette Wiederaufnahme der Ölproduktion in Saudi-Arabien könnte einen Monat dauern

Nach den Drohnenangriffen auf zwei saudiarabische Öl-Anlagen wird die Produktion des Landes Experten zufolge noch einen Monat lang gestört sein.

Der auf Energienachrichten spezialisierte Preisinformationsdienst S&P Platts hält es für „wahrscheinlich“, dass Saudi-Arabien „mindestens einen Monat lang“ rund drei Millionen Barrel Öl am Tag weniger produzieren wird. Durch die Attacken war die Ölproduktion um 5,7 Millionen Barrel am Tag eingebrochen.

Die Angriffe auf Anlagen des Staatskonzerns Aramco waren am Samstag erfolgt. Das Land produzierte bislang täglich eine Ölmenge von 9,9 Millionen Barrel; rund sieben Millionen davon werden exportiert, vor allem in asiatische Länder. Durch den Einbruch der Ölproduktion war der Rohölpreis am Montag in die Höhe geschnellt. Schon am Dienstag erholte er sich aber wieder.

Noch am Dienstag wollte sich der saudiarabische Energieminister, Prinz Abdulasis bin Salman, in einer Pressekonferenz zum Ausblick der Ölproduktion des Landes äußern. S&P Platts erklärte, Saudi-Arabien werde womöglich erklären, dass alle Kunden beliefert werden könnten.

Allerdings könnten weitere Verzögerungen oder Engpässe bei der Ölversorgung in den kommenden Wochen oder Monaten zu weiteren Preissteigerungen führen, warnte der Dienstleister. (afp)