Politik » Welt Experten: Nordkorea baut Raketenanlage wieder auf

Nordkorea baut nach Angaben von Experten in den USA offenbar eine Raketenstartanlage in Sohae an der Westküste raschem Tempo wieder auf. Kim hatte bei einem Treffen im September angekündigt, die Testanlage für Raketenantriebe in Sohae sowie die dortige Startrampe unter Aufsicht internationaler Inspekteure abbauen zu lassen.