Explosion in chinesischer Chemiefabrik: Zahl der Toten steigt auf 47

Nach der Explosion in einer chinesischen Chemiefabrik ist die Zahl der Toten Medienangaben zufolge auf 44 gestiegen. 90 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in einem Chemiewerk in Yancheng in der östlichen Provinz Jiangsu schwer verletzt, wie die staatliche Zeitung „People’s Daily“ am Freitag berichtete. Demnach war die Explosion am Donnerstag so stark, dass sie ein Erdbeben einer Stärke von 2,2 auslöste.

Laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua war die Explosion durch einen Brand in einem Düngemittelwerk auf dem Industriegelände ausgelöst worden. Durch die Druckwelle der Detonation stürzten mehrere Gebäude ein, Arbeiter wurden verschüttet.

Die Druckwelle der Explosion beschädigte auch Hausfassaden in der Umgebung und zerstörte zahlreiche Fenster, wie auf Videoaufnahmen des Unglücks zu erkennen ist. Rettungskräfte brachten Tausende Arbeiter und Bewohner umliegender Dörfer in Sicherheit.

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunglücken. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten. (afp/dpa)