Eye4HK – Weltweite Solidarität für Hongkonger Protestaktion auf social media

Eine große Welle internationaler Aufmerksamkeit erregt die derzeitige #Eye4HK-Kampagne, übersetzt „Auge für Hongkong“. Mit dieser Aktion machen die Demonstranten auf eine junge Frau aufmerksam, die am 11. August vor der Polizeistation Tsim Sha Tsui ein Auge verloren hat.

Als die Polizei ein Projektil auf sie abfeuerte, durchschlug dies ihre Schutzbrille und riss den rechten Augapfel heraus. Die junge Frau hatte sich als Ersthelferin zu dem friedlichen Protest der Hongkonger gemeldet.

Am gestrigen Tag erfolgte der Aufruf zu der Aktion:

A young girl, who volunteered as a first-aider in a peaceful protest on 11 Aug, was shot in the right eye by the police causing permanent vision loss.

To show your support to HK, please join the this Campaign.

Tags:#EyeforHK#NoPoliceBrutality#FreeFromFear#DemocracyForHK pic.twitter.com/sNYVi81lo2

— Gloria Lok Man Li (@gloria_llm) August 21, 2019