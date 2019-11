Flüchtlingsberater: Tausende traumatisierte Flüchtlinge bekommen keine Therapie

In Deutschland bekommen tausende traumatisierte Asylsuchende nach Angaben der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF) keinen Therapieplatz.

Seit 2013 mussten Beratungsstellen jährlich mehrere tausend Menschen abweisen, wie aus einem Bericht der BAfF hervorgeht, aus dem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe in ihren Dienstagsausgaben zitieren. So seien allein 2017 „mindestens 7212 Geflüchtete“ abgewiesen worden, die um Hilfe bei den Psychosozialen Zentren der BAfF baten.

Hohe Dunkelziffer

Dies sei allerdings nur die Zahl der registrierten Fälle, warnen die Flüchtlingsberater. „Die Dunkelziffer ist hoch, weil nicht alle Anfragen dokumentiert werden.“ Viele Flüchtlinge könnten „weder versorgt, noch auf die Warteliste gesetzt werden“. 2016 habe die Zahl der Abweisungen sogar bei 10.360 Menschen gelegen.

Der Dachverband der Behandlungszentren für Opfer von Menschenrechtsverletzungen und politischer Verfolgung gibt in dem Bericht an, dass 2017 insgesamt 21.418 Menschen in deutschlandweit 37 Hilfsstellen betreut wurden. Dies seien doppelt so viele Menschen wie noch fünf Jahre zuvor. (afp)