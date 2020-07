Der französische Islamist Tyler Vilus wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt. Vilus wurde am Freitag in Paris wegen Verbrechen im Bürgerkriegsland Syrien in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter zwei besonders schwere Fälle von Mord.

Wegen Verbrechen im Bürgerkriegsland Syrien ist der französische Islamist Tyler Vilus zur 30 Jahren Haft verurteilt worden. Davon müsse Vilus mindestens 22 Jahre absitzen, bevor er eine vorzeitige Haftentlassung beantragen könne, entschied ein Pariser Gericht am Freitag. Vilus wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter in zwei besonders schweren Fällen von Mord.

Vilus stand wegen Verbrechen in Syrien in den Jahren 2013 bis 2015 vor Gericht. Unter anderem ging es um seine Beteiligung an der Ermordung von zwei Gefangenen und der Führung von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die Erschießung der beiden Gefangenen war gefilmt worden. In der vom IS veröffentlichten Aufnahme ist Vilus nach Auffassung des Gerichts zu sehen, wie er vermummt und bewaffnet dabei steht.

Generalstaatsanwalt Guillaume Michelin hatte Vilus in dem Prozess als Schlüsselfigur der französischsprachigen Dschihadistenszene beschrieben. „Er kennt sie fast alle“, sagte Michelin über die Kontakte des 30-Jährigen zu anderen Islamisten. Vilus stand auch in Kontakt mit Abdelhamid Abaaoud, den die französischen Geheimdienste als Drahtzieher der Pariser Terroranschläge im November 2015 betrachten.

Nach seiner Ankunft in der nordsyrischen Region Aleppo wurde Vilus IS-„Polizist“ und zum „Emir“ einer Gruppe französischer Dschihadisten ernannt. Laut Michelin beteiligte Vilus sich an „Säuberungsaktionen“ und habe sich seiner „mörderischen Effizienz“ gerühmt.

Von der Verhängung einer lebenslangen Haftstrafe, wie sie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, sah das Gericht ab. Richter Laurent Raviot begründete dies mit Vilus‘ Geständnis im Prozess, dass er „mit den Waffen in der Hand sterben“ wollte. Es bestehe ein „Hoffnungsschimmer“, dass Vilus sich ändern werde, sagte der Richter. (afp)

Die Öffentlichkeit wurde seit einiger Zeit mit der terroristischen Bewegung und ihren Vertretern, wie Al-Kaida und Osama bin Laden, vertraut, jedoch sind sich nur Wenige der engen Beziehung zwischen Terrorismus und Kommunismus bewusst.

Die Begriffe „Terrorismus“ und „Terrorist“ tauchten erstmals 1795 in Bezug auf die Herrschaft des Terrors während der Französischen Revolution auf, die die Grundlagen für die kommunistische Bewegung legten (dies wird im 2. Kapitel des Buches dargelegt). In der modernen Welt gibt es hauptsächlich drei Formen von Terrorismus: Staatsterrorismus unter kommunistischen Regimen; terroristische Aktivitäten, die von Agenten kommunistischer Regime im Ausland durchgeführt werden, um eine gewalttätige Revolution zu verbreiten; sowie den islamischen Extremismus, der einen Großteil seiner Ideologie und Methoden dem Kommunismus verdankt.

Die ideologische Quelle des islamischen Extremismus von Bin Laden geht auf Sayyid Qutb, den ägyptischen Pionier des islamischen Terrorismus, zurück. Sayyid Qutb ist derjenige, der als der Marx des islamischen Dschihad bezeichnet werden kann und oft als „Pate des modernen Dschihad“ bezeichnet wird.

