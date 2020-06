VIDEO: Friedliche Demonstration in Washington und in anderen Städten – Optimismus und Hoffnung

In zahlreichen Städten der USA gingen Zehntausende Menschen in der zwölften Nacht in Folge auf die Straße. Die Demonstrationen verliefen friedlich. In Washington fand einer der größten Märsche statt, die es in dieser Woche gab.

Tausende Demonstranten versammelten sich am Samstag in Washington, der Hauptstadt des Landes, in der Hoffnung, nach dem Tod von George Floyd in Polizeigewahrsam eine „bedeutsame Veränderung“ in der Polizeiarbeit zu erreichen.

Während sich Menschen aus allen Altersgruppen und Ethnien dem Protest anschloss, schien die Mehrheit der Demonstranten schwarz und jünger als 40 Jahre zu sein.

Die Atmosphäre war friedlich und gelassen. Der Protest in der Hauptstadt des Landes entwickelte sich zum größten der Märsche, die in dieser Woche in Städten und Gemeinden landesweit und in der ganzen Welt zu sehen waren. Er fiel mit einer zweiten Gedenkfeier für Floyd in North Carolina zusammen.



Mehrere Demonstranten berichteten der Epoch Times, dass sie durch die Anwesenheit verschiedener Ethnien ermutigt wurden. „Zuerst hatte ich nicht vor, zu kommen. Aber dann sah ich all die Solidarität und Einheit … Menschen aller Rassen waren hier unten, und ich dachte: Hier geht es um mich als Schwarzen, ich muss dorthin kommen“, sagte Mark Jackson, 55.

Alex Y., eine weiße Frau, teilte den gleichen Optimismus wie Jackson. „Es macht mich stolz, Amerikaner zu sein, zu wissen, dass wir hierherkommen und dies tun können. Die meisten Menschen sind gut und anständig, und sie sind aus guten Gründen hier draußen. Das inspiriert mich“, sagte sie gegenüber der Epoch Times.

Sie sagte, sie sei frustriert gewesen, dass die Amerikaner im Jahr 2020 immer noch über Fragen der Polizeiarbeit sprechen müssten, dass aber die Proteste der letzten Wochen ihre Meinung geändert hätten, sodass sie jetzt optimistischer sei. „Zumindest wird es ein wenig in den Vordergrund gerückt – dieser Teil ist inspirierend“, fügte sie hinzu.

Die Motivation war unterschiedlich

Die meisten Demonstranten nannten die Beendigung der Polizeibrutalität als Hauptgrund dafür, dass sie sich dem Protest anschlossen, aber sie äußerten unterschiedliche Ansichten zu ihren spezifischen Zielen.

Ressa M., eine 33-jährige Einwohnerin von Washington, sagte gegenüber der Epoch Times, dass sie materielle politische Veränderungen auf Bundes- und Staatsebene für notwendig halte. „Ich denke, dass die Proteste und Unterstützungsbekundungen für die Bewegung so lange andauern werden, bis wir sinnvolle Veränderungen sehen. Mit bedeutungsvollem Wandel meine ich eine Politik und Maßnahmen, die hoffentlich verhindern, dass solche Dinge in Zukunft geschehen“, sagte sie.

Einige schlossen sich den Protesten an, ohne spezifische Anfragen an Gesetzgeber und Regierung zu richten, sie wollten ihre Solidarität mit den schwarzen Amerikanern im Land zeigen, die leiden.

Während einige Demonstranten die Ausschreitungen inmitten der meist friedlichen Proteste verurteilten, tolerierten andere in unterschiedlichem Ausmaß Gewalt.

„Es ist gefährlich. Es ist bedauerlich, dass es so weit gekommen ist. Ich kann verstehen, dass die Menschen wirklich wütend sind und sich nicht [angehört] fühlen“, sagte eine Frau der The Epoch Times. „Ich glaube, es gibt Menschen, die die größere Situation und die größeren Umstände ausnutzen“. Die Gewalt müsse gestoppt werden.

Robin Riddick, ein Bewohner von D.C., sagte Reportern, dass er mit gewalttätigen Demonstranten nicht einverstanden sei. „Aber ich habe bemerkt, dass es im Laufe der Tage immer friedlicher und friedlicher geworden ist. Wir werden lernen, wie wir immer noch hier draußen sein und unseren Stimmen Gehör verschaffen können, ohne [die Gesellschaft] zu zerreißen“, sagte sie.

US-Präsident Trump

Präsident Trump meldete sich mit dem folgenden Video zu Wort, welches auf Twitter gesperrt wurde.

Für andere sind Sachschäden akzeptabel

Für einige Demonstranten scheinen jedoch Sachschäden akzeptabel zu sein. „Das ist leider nur eine Folge der Bewegung, aber diese Dinge können ersetzt werden“, sagte Lauren. „Es ist kein Menschenleben, das verloren gegangen ist.“

Lauren betonte, dass die Gemeinschaften zusammengekommen seien, um nach den Schäden wieder aufzubauen. „Die Häuser der Menschen könnten niedergebrannt worden sein oder Geschäfte. Die Gemeinschaft ist auch zusammengekommen, um GoFundMe zu unterstützen und zu spenden, um diesen Menschen beim Wiederaufbau zu helfen“, sagte sie. „Also … es hätte Schäden geben können, aber die Menschen erhalten bereits die Gelder, die sie für den Wiederaufbau benötigen, sodass es eigentlich keine Konsequenzen gibt.“

Auch Graham vertrat den Standpunkt, dass Sachschäden ein akzeptabler Aspekt der Proteste seien. „Ich mache mir keine Sorgen um Eigentum. Eigentum ist im großen Maßstab des Lebens nicht wichtig“, sagte er. Aber er sagte, er habe für sich die Grenze beim Verlust von Menschenleben gezogen und sagte, ein solches Verhalten sei „ekelhaft“.

(mit Material von reuters)

Der Originalartikel: Thousands Gather in Washington Hopeful For ‘Meaningful Change’ (deutsche Bearbeitung ks)

