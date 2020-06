Frust über Ausschreitungen: Polizisten von Louisville kehren Bürgermeister bei Ansprache den Rücken zu

Die US-amerikanische Stadt Louisville ist schwer von den gewalttätigen Ausschreitungen der vergangenen Tage betroffen. Nun haben örtliche Polizisten ihrem Unmut über die Lage Luft gemacht und dem Bürgermeister der Stadt den Rücken gekehrt.

Die gewalttätigen Ausschreitungen rund um die Proteste in den USA schlagen hohe Wellen. In der Stadt Louisville, im Bundesstaat Kentucky, wo die Proteste ein verheerendes Ausmaß erreicht haben, haben sich Polizeibeamte vom Bürgermeister der Stadt abgewandt.

Am Mittwoch (3.6.) kehrten dutzende Polizisten Bürgermeister Greg Fischer den Rücken und verließen den Raum, als dieser versuchte, sich in einer Ansprache an die Beamten zu wenden. Der Vorfall wurde auf Video dokumentiert.

Der Präsident des Berufsverbands US-amerikanischer Polizisten (Fraternal Order of Police), Ryan Nichols, war zwar nicht anwesend, bestätigte den Vorfall jedoch. Er sagte, die Polizei sei frustriert über Bürgermeister Fischer, ob seines bisherigen Umgangs mit den Protesten, Ausschreitungen und Plünderungen in der Stadt. Fischer gehört dem Lager der Demokraten an.

„Sie fühlen sich von dieser Regierung völlig im Stich gelassen und respektlos behandelt“, sagte Nichols, laut der „Courier-Journal“. Der Louisviller Zeitung wurde das Video von dem Vorfall zugespielt. „Sie hatten das Gefühl, dass das, was er sagen wollte, nicht mehr als ein Lippenbekenntnis gewesen wäre, und er sich überhaupt nicht für sie interessiert hätte.“

Das Videomaterial zeigt Fischer bei dem Versuch sich an Polizisten, Beamte und Ermittler zu wenden – die jedoch den Raum verlassen. Nichols sagte, Fischers Reaktion in Bezug auf die gewalttätigen Ausschreitungen in der Stadt, sei „konzentriert gegen die Polizei gerichtet gewesen“.

Die Proteste in Louisville sind Teil landesweiter Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd. Der 46-jährige Afroamerikaner starb vergangene Woche im Zuge eines Polizeieinsatzes. Bei seiner Verhaftung drückte ihm der ehemalige Polizist Derek Chauvin minutenlang das Knie ins Genick. Floyd starb kurze Zeit später. Chauvin wurde wegen Mordes zweiten Grades angeklagt und befindet sich in Haft.

Nach dem Vorfall sagte Bürgermeister Fischer gegenüber „The Hill“: Die Beamten hätten „lange Arbeitszeiten“ und müssten „Beleidigungen und Übergriffe von Menschen, für deren Schutz sie arbeiten“ über sich ergehen lassen.

„Sie sind frustriert. Einige von ihnen haben diese Frustration heute zum Ausdruck gebracht“, sagte Fischer. „Das respektiere ich absolut. Das ändert nichts an meiner Wertschätzung für die Arbeit, die sie leisten, wie ich immer wieder zum Ausdruck gebracht habe“.

Er fügte hinzu: „Ich hoffe, dass unsere Einwohner unsere Polizeibeamten als Beschützer anerkennen – ich weiß, dass die große, große Mehrheit ihre Rolle so sieht.“

Für den verstorbenen George Floyd wird es am Samstag weitere Gedenkveranstaltungen geben. Darunter auch in Hoke County, US-Bundesstaat North Carolina, wo Floyds Schwester lebt. Am Montag wird dann auch in Houston, eine Metropole in Texas, eine Gedenkfeier stattfinden. Houston liegt in der Nähe von Floyds Wohnort. Am Dienstag findet Floyds Begräbnis mit privaten Gottesdiensten an einem derzeit unbekannten Ort statt.

Das Original erschien zuerst in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von so)

Originalartikel: Dozens of Louisville Officers Walk Out on Mayor Amid Protests

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wie sich die Fülle der Organisationen, die heute Unruhen und Gewalt in der westlichen Gesellschaft anstiften, auch nennen mag – sei es „Unteilbar“, „Antifa“, „Stopp das Patriarchat“, „Black Lives Matter“ oder „Widerstand gegen Faschismus“ – sie alle sind Kommunisten oder Befürworter kommunistischer Ideen. Die gewalttätige Gruppe der „Antifa“ besteht aus Menschen verschiedener kommunistischer Prägung, wie Anarchisten, Sozialisten, Liberalen, Sozialdemokraten und dergleichen.

„Widerstand gegen Faschismus“ ist eigentlich eine linksradikale Gruppe, die vom Präsidenten der Revolutionären Kommunistischen Partei der USA gegründet wurde. Sie steckte hinter vielen großen Protestveranstaltungen, die darauf abzielten, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen 2016 zu kippen.

Unter dem Deckmantel der freien Meinungsäußerung arbeiten diese Gruppen unermüdlich daran, alle möglichen Konflikte in der westlichen Gesellschaft zu schüren. Um ihr eigentliches Ziel zu verstehen, braucht man nur einen Blick auf die Richtlinie der Kommunistischen Partei der USA an ihre Mitglieder zu werfen, wie sie im Kongressbericht von 1956 formuliert wurde:

„Mitglieder und Frontorganisationen müssen unsere Kritiker ständig in Verlegenheit bringen, diskreditieren und herabsetzen [...] Wenn Gegner unserer Sache zu irritierend werden, brandmarkt sie als Faschisten oder Nazis oder Antisemiten. [...] Bringt diejenigen, die sich uns widersetzen, ständig mit Namen in Verbindung, die bereits einen schlechten Ruf haben. Diese Verbindung wird nach ausreichender Wiederholung in der Öffentlichkeit zur ‚Tatsache‘ werden.“ Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]