Für die Demokraten: Milliardär Bloomberg startet Anzeigenkampagne gegen Trump

New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg will mit Online-Anzeigen den Demokraten bei der Wahl unter die Arme greifen. Für 100 Millionen Dollar soll in den sogenannten Swing States online Kritik an Trump geübt werden.