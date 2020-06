Für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit: Internationales Bündnis gegen China wächst weiter an

Peking versucht, ein repressives neues Gesetz in Hongkong durchzusetzen. Bereits in diesem Monat könnte es verabschiedet werden. Doch der Druck der internationalen Gemeinschaft wächst. Die Regierungen sollen endlich handeln. Ein Bündnis ist entstanden.

Am 15. Juni drängte der Außenminister von Großbritannien China erneut, das neue Nationale Sicherheitsgesetz für Hongkong nicht zu verabschieden, während gleichzeitig ein internationales Bündnis aus hochrangigen Politikern wächst.

Es ist richtig, unserer historischen Verantwortung gerecht zu werden und uns in dieser sehr heiklen Zeit für die Menschen in Hongkong einzusetzen.“ (Dominic Raab, Britischer Außenminister)

Raab sagte zudem, dass dies „keine feststehende Angelegenheit“ sei und China vom Abgrund zurücktreten könne. Darauf dränge man auch.

Das geplante Gesetz würde alles kriminalisieren, was Peking als Abspaltung, Staatsgefährdung und ausländische Einmischung betrachtet. Viele befürchten, dass dies die kommunistische Zensur nach Hongkong bringen werde.

Es besteht Handlungsdruck für die Länder der ganzen Welt.

Internationales Bündnis wächst

Im Juni bildeten hochrangige Abgeordnete parteiübergreifend ein internationales Bündnis, um auf eine härtere Haltung gegenüber Chinas KP-Regime zu drängen. Initiator war der ehemalige Chef der britischen Konservativen, Sir George Iain Duncan Smith, der auch im Kabinett von David Cameron ab 2010 als Arbeitsminister fungierte.

Das internationale Bündnis wuchs innerhalb einer Woche von 18 Gesetzgebern aus acht Ländern auf mehr als 100 aus 13 Ländern an.

Wir sind in erster Linie Abgeordnete in Demokratien, die an das Konzept der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit glauben, und wir sind zusammengekommen und es kommen ständig weitere Länder hinzu.“ (Iain Duncan Smith, ehemaliger Chef der britischen Konservativen)

Laut dem hochrangigen britischen Politiker sei der Grund für das Bündnis, „dass sich jeder durch das Wesen dieser chinesischen Regierung etwas bedroht fühlt, sowohl in kommerzieller Hinsicht als auch natürlich in strategischer Hinsicht“. Man käme zusammen, um den Regierungen zu sagen, dass es nun an ihnen sei, sich in der freien Welt zu verbünden: „Kein Land kann dies allein bewältigen.“

Hongkongs Freiheit – ein Anliegen

Die Sorge um die Freiheiten der Bürger Hongkongs wird von Abgeordneten jeder Partei geteilt.

Das Licht wird ein bisschen mehr auf Hongkong scheinen. Innerhalb der Labour-Partei interessieren sich mehr Menschen dafür und engagieren sich.“ (Geraint Davies, britischer Labour-Politiker)

Es entstehe nun ein interparlamentarisches Bündnis und verschiedene Arten der Zusammenarbeit, so Davies.

Einige Politiker sagen, dass sie sich mit dem, was die Hongkonger auf persönlicher Ebene erleben, identifizieren können, wie etwa ein in Polen geborener britischer Parlamentsabgeordneter:

Ich weiß, was Kommunismus ist, wie er sich anfühlt, ich denke, wir haben allzu oft die brutalen Menschenrechtsverletzungen dieses Regimes beiseite geschoben.“ (Daniel Kawczynski, Konservative, Großbritannien)

Britische Staatsbürgerschaft angeboten

Der britische Premierminister hat rund 2,9 Millionen Hongkongern einen Weg zur Staatsbürgerschaft angeboten.

Ehemalige Außenminister forderten Anfang Juni die Schaffung einer Kontaktgruppe mit Schwerpunkt Hongkong, ähnlich der Gruppe in den frühen 1990er Jahren für das ehemalige Jugoslawien.

Hongkong ist nicht nur ein wichtiges internationales Finanzzentrum, ich denke, es ist wirklich die Front im Kampf zwischen Freiheit und Autoritarismus und Tyrannei.“ (Benedict Rogers, Mitbegründer und Vorsitzender von Hong Kong Watch)

Laut Rogers liege es im Interesse aller, „dass wir Peking die Stirn bieten und alles in unserer Macht Stehende tun müssen, um zu verhindern, dass sie diesen Weg einschlagen“, so der Hong Kong Watch-Vorsitzende. Ihm zufolge müsse nun die freie Welt entscheiden, auf welcher Seite sie stehe. (sm)