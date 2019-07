Gas-Explosion an US-Einkaufszentrum: Mindestens 20 Menschen verletzt

Bei einer Explosion an einem Einkaufszentrum in Plantation nahe Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida sind mehrere Menschen verletzt worden. Mindestens 20 Menschen seien verletzt worden, zwei davon schwer, sagte Joel Gordon, der Feuerwehrchef in Plantation, am Samstag. Die Zahl sei aber noch nicht bestätigt worden.

Rettungskräfte hätten nach weiteren Verletzten gesucht, aber man gehe davon aus, dass alle Verletzten zur ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht worden seien, so der Feuerwehrchef weiter.

Police are responding to a major explosion at a shopping center in Plantation, Florida https://t.co/2QK7bkTl1B pic.twitter.com/hMY5QI4L7u — CNN Breaking News (@cnnbrk) 6. Juli 2019

Rettungskräfte hätten ein Gasleck gefunden, als sie das Einkaufszentrum erreichten, das inzwischen wieder geschlossen worden sei, sagte Gordon.

#Plantation: Local emergency services are calling the explosion in Plantation a gas explosion with „multiple patients.“ pic.twitter.com/wwTifFBWIm — I.E.N. (@BreakingIEN) 6. Juli 2019

Update: Family and Business Reunification Center will be located at Plantation Central Park 9151 NW 2nd Street. Please Do Not approach the area of the debris and attempt to enter the explosion location. — Plantation Police (@PlantationPD) 6. Juli 2019

Der örtliche Fernsehsender WPLG hatte Videoaufnahmen veröffentlicht, auf denen ein zerstörtes Gebäude mit zerbrochenen Fensterscheiben und ein großes Trümmerfeld zu sehen sind. (dts)