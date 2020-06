USA: Gedenkgottesdienst für George Floyd

Mit einer Trauerfeier in Minneapolis wird am Donnerstag an den bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommenen Afroamerikaner George Floyd erinnert. Geplant ist ein Gedenkgottesdienst in der Stadt im Bundesstaat Minnesota.

Mit einer Trauerfeier in Minneapolis wird am Donnerstag (13.00 Uhr Ortszeit; 19.00 Uhr MESZ) an den bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommenen Afroamerikaner George Floyd erinnert. Geplant ist ein Gedenkgottesdienst in der Stadt im Bundesstaat Minnesota. In den folgenden Tagen sind an anderen Orten weitere Trauerfeiern vorgesehen, bevor Floyd am kommenden Dienstag in der texanischen Stadt Houston beigesetzt werden soll.

Floyd war am Montag vergangener Woche bei seiner Festnahme in Minneapolis ums Leben gekommen. Der Polizist Derek Chauvin drückte bei der Festnahme des 46-jährigen sein Knie mehrere Minuten lang auf den Nacken von Floyd, obwohl Floyd wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Gegen alle vier an der Verhaftung beteiligten Polizisten wird nun ermittelt.

Chauvin sitzt in einem Untersuchungsgefängnis, er ist des Totschlags angeklagt.

Die offizielle Autopsie von Floyd ergab neben der Todesursache Herz-Kreislauf-Versagen, dass er unter einer Herz- und Gefäßerkrankung litt und unter Drogen stand (Fentanyl und Crystal Meth). Der Vorfall sorgte für Empörung und landesweite Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus.

