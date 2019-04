Gespräche zwischen Militärrat und Demonstranten im Sudan unterbrochen

Im Sudan sind die Verhandlungen zwischen dem regierenden Militärrat und Vertretern der Demonstranten unterbrochen worden. Das sagte ein Sprecher der Protestbewegung, Mohammed al-Amin, am Sonntagabend vor tausenden Demonstranten in der Hauptstadt Karthum. Er rief zu neuen und stärkeren Protesten gegen das Militär in dem afrikanischen Krisenstaat auf.

Der Militärrat sei lediglich eine „Verlängerung“ der Regierung des gestürzten autoritären Staatschefs Omar al-Baschir, sagte al-Amin. „Wir rufen dazu auf, die Demonstrationen zu eskalieren und fortzusetzen, bis unsere Forderungen erfüllt werden.“

Die Demonstranten fordern die sofortige Übergabe der Regierungsgeschäfte an eine Zivilregierung. Seit Samstag liefen Gespräche zwischen Militärs und Vertretern der Protestbewegung. Am Sonntag erklärte sich die Militärregierung bereit, die Macht an einen Zivilrat zu übergeben und bis Ende kommender Woche auf die Forderungen der Demonstranten einzugehen. Die Protestbewegung fordert eine schnellere Machtübergabe.

Am 11. April war der seit drei Jahrzehnten autoritär herrschende Staatschef al-Baschir nach monatelangen Massenprotesten vom Militär gestürzt und unter Hausarrest gebracht. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde ein Militärrat eingesetzt. (afp)