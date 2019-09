Greta Thunberg erhält Amnesty-Ehrentitel „Botschafterin des Gewissens“

Die junge schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg und die Protestbewegung „Fridays for Future“ sind am Montag von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International mit dem Preis „Botschafter des Gewissens“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung sei für die Millionen Jugendlichen, die seit vergangenem Jahr an den weltweiten Schülerdemonstrationen teilnehmen, sagte die 16-Jährige bei der Verleihung in Washington.

Die höchste Auszeichnung der Menschenrechtsorganisation wurde nach Angaben von Amnesty für eine bessere Klimapolitik, die aus Thunbergs Engagement entstanden war, verliehen. Auch Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo betonte, der Preis sei allen demonstrierenden Jugendlichen gewidmet. „Sie haben Dinge getan, die denjenigen von uns, die seit Jahrzehnten kämpfen, nie gelungen sind“, sagte Naidoo der Nachrichtenagentur AFP.

Thunberg begann im Sommer 2018 mit ihrem Schulstreik für den Klimaschutz. Seitdem verbreiteten sich die Freitags-Demonstrationen unter dem Namen „Fridays for Future“ in aller Welt. Die 16-jährige Schwedin kündigte Ende Mai an, ein Jahr mit der Schule auszusetzen und im September am Weltklimagipfel in New York teilzunehmen. (afp)