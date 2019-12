Greta Thunberg: Wissenschaft wird beim Weltklimagipfel ignoriert

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat den Mangel an Fortschritten bei der Weltklimakonferenz in Madrid scharf kritisiert.

Es sehe so aus, als würde die Konferenz gerade scheitern, schrieb die 16-Jährige auf Twitter. Die Wissenschaft sei eindeutig, aber die Wissenschaft werde ignoriert.

An dem Kampf, den sie zusammen mit ihren Mitstreitern gegen die Klimakrise führe, ändere das aber nichts: „Was auch immer passiert: Wir werden niemals aufgeben. Wir haben gerade erst angefangen“, twitterte Thunberg. Die Verhandlungen in Madrid dauern weiter an.

It seems like #cop25 in Madrid is falling apart right now. The science is clear, but the science is being ignored.

Whatever happens we will never give up. We have only just begun. https://t.co/wEFIDLU382

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14. Dezember 2019