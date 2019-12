Großbrand auf Russlands einzigem Flugzeugträger ausgebrochen

Auf Russlands einzigem Flugzeugträger Admiral Kusnezow ist am Donnerstag ein Großbrand ausgebrochen. Mindestens ein Arbeiter werde vermisst, sechs Menschen seien verletzt worden, berichteten russische Nachrichtenagenturen. Das Kriegsschiff aus Sowjetzeiten wird seit mehr als zwei Jahren im Hafen von Murmansk repariert.

Zu dem Brand sei es bei Schweißarbeiten gekommen, sagte eine Quelle in der Werft Swesdotschka der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Novosti.

[Developing Story] Fire Breaks Out On Russian „Admiral Kuznetsov“ Aircraft Carrier at the Barents Sea port of Murmansk: https://t.co/0LQF4dIzn2 pic.twitter.com/LV8BiDo90K — The Aviationist (@TheAviationist) December 12, 2019

Mehr als 400 Menschen hätten sich an Bord befunden, als das Feuer ausbrach, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass einen Sprecher der Swesdotschka-Werft. Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete, dass sich das Feuer auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern ausgebreitet habe.

Die Admiral Kusnezow gilt als Flaggschiff der russischen Marine. Das 1985 gebaute Schiff befindet sich seit 2017 für Reparaturarbeiten in der Werft in Murmansk und soll 2021 wieder in Betrieb genommen werden. Die Kosten der Reparatur belaufen sich auf 880 Millionen Euro.

Nicht der erste Vorfall

Der Brand am Donnerstag ist nur einer von mehreren Zwischenfällen auf dem in die Jahre gekommenen Kriegsschiff: 2018 stürzte ein Kran auf das Schiffsdeck, tötete einen Arbeiter und hinterließ große Schäden. Das Unglück ließ Zweifel aufkommen, dass das Schiff zum geplanten Zeitpunkt fertig wird. 2009 starb ein Seemann nach einem Brand an Bord – ausgelöst durch einen Kurzschluss.

Zuletzt wurde die Admiral Kusnezow 2016 und 2017 im Mittelmeer eingesetzt, um Ziele in Syrien zu erreichen. Seit Jahren gibt es in Russland Debatten über den Bau eines zweiten Flugzeugträgers, der jedoch aus finanziellen Gründen immer wieder verschoben wird. (afp)

