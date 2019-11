Politik » Welt Aus großer Höhe gestürzt: Gründer der syrischen Weißhelme in Istanbul tot aufgefunden

In Istanbul ist ein wichtiger Unterstützer der syrischen Weißhelme tot aufgefunden worden. James Le Mesurier starb am Montag, der Fall liegt "in den Händen der türkischen Polizei“. Das Istanbuler Gouverneursamt teilte mit, man habe Ermittlungen aufgenommen.