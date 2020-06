Mehr als drei Jahre nach dem Mord an zwei UN-Experten in der Demokratischen Republik Kongo ist einer der mutmaßlichen Verantwortlichen festgenommen worden. Trésor Mputu Kankonde sei nach dreijähriger Suche gefasst worden, sagte der Chef der Militärstaatsanwaltschaft der Provinz Kasaï-Central, Jean-Blaise Bwamulundu, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Der Verdächtige werde nun zu dem Mord und anderen Vorwürfen befragt.

Am 12. März 2017 waren der US-Bürger Michael Sharp und die chilenischstämmige Schwedin Zaida Catalan sowie ihre vier kongolesischen Begleiter in Kasaï-Central ermordet worden, als sie dort für die UNO tödliche Übergriffe in der Region untersuchten. Die Behörden versuchten laut Bwamulundu mehrfach, Trésor Mputu festzunehmen, er sei aber immer wieder entkommen. Der am 5. Juni 2017 begonnene Mordprozess zu dem Fall war daher nicht recht vorangekommen.

Zum Zeitpunkt seiner Festnahme war Trésor Mputu nach Angaben aus kongolesischen Sicherheitskreisen gerade dabei, die Miliz Kamuina Nsapu neu zu organisieren. Mitte Mai hatte die UN-Mission im Kongo (Monusco) davor gewarnt, dass in der Region Kasaï verstärkt Kämpfer für Milizen rekrutiert würden. Bei den Kämpfen zwischen der Kamuina Nsapu und Sicherheitskräften wurden bereits 3400 Menschen getötet und tausende weitere vertrieben.

(afp)

Im Jahr 2016 wurde China zum größten Handelspartner und ausländischem Direktinvestor Afrikas. In Afrika wurde das Managementmodell der KP China wegen seiner vielen Missstände scharf kritisiert: niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, schäbige Produkte, „Tofu-Dreg-Engineering" [Projekte, die eine sehr schlechte Qualität haben], Umweltverschmutzung, Bestechung von Regierungsbeamten und andere korrupte Praktiken. Auch die chinesischen Bergbauaktivitäten in Afrika stießen häufig auf Proteste der lokalen Bevölkerung.

Michael Sata, der ehemalige Präsident Sambias, sagt: „Wir wollen, dass die Chinesen gehen und die alten Kolonialherren zurückkehren. Sie haben auch unsere natürlichen Ressourcen genutzt, aber zumindest haben sie sich gut um uns gekümmert. Sie bauten Schulen, lehrten uns ihre Sprache und brachten uns die britische Zivilisation. Zumindest hat der westliche Kapitalismus ein menschliches Gesicht; die Chinesen sind nur darauf aus, uns auszubeuten."

