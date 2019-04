Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian: „Die besten Freunde auf der Welt“

Der demonstrative Schulterschluss von Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian fällt erstmal ins Wasser. Weil am Regierungsflieger des deutschen Außenministers bei der Landung in New York ein Reifen platzt und sich die Einreise deswegen um eineinhalb Stunden verzögert, muss das gemeinsame Pressestatement mit dem französischen Kollegen verschoben werden. Statt am Morgen treten die beiden erst am Nachmittag im UN-Gebäude gemeinsam vor die Journalisten.

Sie sparen nicht an großen Worten

Doch dann geben sie sich alle Mühe klarzumachen, dass zwischen sie kein Blatt Papier passt. „Mein Freund Heiko Maas“ sagt der eine, „lieber Jean-Yves“ der andere.

Sie sparen nicht an großen Worten, erinnern an die frühere Feindschaft beider Länder, „die jahrhundertelang Kriege gegeneinander geführt haben“, wie Maas es ausdrückt. Es sei „eine Ehre“, den Staffelstab im UN-Sicherheitsrat „gerade von Frankreich entgegenzunehmen“. Die Begeisterung gipfelt in Maas‘ Satz, die beiden Staaten seien „von Erbfeinden zu den besten Freunden auf der Welt geworden“.

Außergewöhnlich ist zumindest die Vorgehensweise beim Vorsitz im Sicherheitsrat. Frankreich hatte sie im März inne, Deutschland ist im April dran. Unter dem französischen Schlagwort „jumelage“ organisieren beide Länder in den zwei Monaten gemeinsame Initiativen und setzen zusammen Schwerpunktthemen auf die Tagesordnung des Gremiums.