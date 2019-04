NGO Sea-Eye: Lage an Bord von Rettungsschiff spitzt sich zu

Die Lage an Bord des deutschen NGO-Schiffs „Alan Kurdi“ spitzt sich nach Angaben der NGO Sea-Eye zu. Sechs Tage nach der Rettung von 64 Flüchtlingen und Migranten vor der libyschen Küste würden Trinkwasser und Lebensmittelvorräte an Bord knapp, teilte die Organisation am Dienstag mit. Die Einsatzleitung an Bord habe die maltesischen Behörden informiert, dass „spätestens am Mittwoch“ Nachschub benötigt werde.

Das Schiff der in Regensburg ansässigen Organisation Sea-Eye hatte die 64 Flüchtlinge und Migranten am vergangenen Mittwoch vor der libyschen Küste aus einem Schlauchboot gerettet. Unter den Geretteten sind den Angaben zufolge zwölf Frauen, ein Kind und ein Baby.

Die „Alan Kurdi“ sucht derzeit einen Hafen in der EU, in den sie sicher einlaufen kann. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte eine Aufnahme der Menschen abgelehnt und Deutschland aufgefordert, sich um das „Problem“ zu kümmern. Er sieht die Zuständigkeit bei Deutschland, weil es sich um ein deutsches Schiff handelt.